IN SINTESI Il Napoli è l’unica squadra di Serie A senza acquisti ad agosto 2026. Nonostante un bilancio florido (patrimonio netto di 190,2 milioni e liquidità positiva per 137 milioni), il mercato è bloccato dal limite dei 17 giocatori Over 22 imposto dalle liste federali. Aurelio De Laurentiis applica la “regola di Galliani” (uno esce, uno entra) per sfoltire una rosa arrivata a 47 elementi dopo i rientri dai prestiti, chiedendo ad Allegri di valorizzare le risorse interne prima di investire.



Perché il Napoli non compra giocatori nonostante il bilancio sano e come funziona il problema delle liste Serie A?

I fuochi d’artificio e i brindisi per la sfarzosa festa del Centenario si sono appena spenti, lasciando spazio alla dura e cruda realtà del campo. A Castel Volturno, mentre i giocatori sgobbano sotto il sole di agosto per assimilare i dettami tattici di Massimiliano Allegri, i dirigenti si trovano di fronte a un rebus che sta tenendo col fiato sospeso un’intera città. Il tabellone del calciomercato in entrata della SSC Napoli segna inesorabilmente zero. Un immobilismo che, se guardato superficialmente, appare incomprensibile, ma che nasconde un intreccio complesso tra salute finanziaria, ipertrofia della rosa e rigidi regolamenti federali.

Perché il Napoli non ha ancora fatto acquisti sul mercato?

Il mercato è bloccato dalla necessità di sfoltire una rosa abnorme arrivata a 47 giocatori dopo i rientri dai prestiti, applicando la rigida regola dell'”uno esce, uno entra”.

L’anomalia azzurra è sotto gli occhi di tutti. Agosto è iniziato, il gong di fine mercato si avvicina (manca meno di un mese) e il Napoli detiene un primato di cui farebbe volentieri a meno: è l’unica squadra della Serie A a non aver ancora piazzato un singolo colpo in entrata. Una situazione atipica per un club che, storicamente, ha sempre abituato la sua piazza a blitz estivi tempestivi.

A peggiorare il clima di incertezza ci sono i nomi che circolano sui taccuini degli operatori di mercato. Profili come quello di Benoît Badiashile (che da anni non trova continuità di rendimento al Chelsea) o del classe 2004 Costantino Favasuli (in arrivo dal Catanzaro) non possiedono certo il peso specifico necessario per scaldare il cuore di una tifoseria esigente.

L’unica operazione di rilievo, finora, è stata in uscita: la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen. Un affare che, se da un lato ha iniettato prezioso liquido fresco nell’erario societario, dall’altro rappresenta una perdita tecnica sanguinosa. Gutierrez era stato, insieme a Rasmus Hojlund, l’unico acquisto realmente azzeccato della passata stagione. Privarsi di un esterno dal passo sicuro e dal piede educato, capace di agire sia in una difesa a quattro che in un centrocampo a cinque, ha aumentato le preoccupazioni in città. Il timore diffuso è che il cambio in panchina, unito a questo immobilismo, possa tradursi in un pericoloso downgrade tecnico.

Cos’è la “Regola di Galliani” e come la sta applicando De Laurentiis?

È il principio aziendale coniato dall’ex AD del Milan (“uno esce, uno entra”) che De Laurentiis ha adottato per autofinanziare il mercato e snellire la rosa senza intaccare il bilancio.

Eppure, chi conosce le dinamiche interne del club non è sorpreso. Nel giorno della presentazione della nuova maglia, Aurelio De Laurentiis era stato lapidario, tracciando la linea guida dell’intera estate: “Se non si vende, non si compra”. Una frase che non è un semplice slogan, ma una necessità logistica. Il Napoli si è risvegliato a luglio con una rosa mostruosa, composta dalla bellezza di 47 calciatori. Un’ipertrofia causata dal rientro alla base di una sfilza infinita di giocatori ceduti in prestito nella passata stagione.

Di fatto, De Laurentiis sta applicando alla lettera la storica “regola di Galliani”. Negli anni della sua gestione al Milan, quando il club rossonero doveva fare i conti con l’austerity e l’esigenza di autofinanziarsi, Adriano Galliani coniò il dogma dell’“uno esce, uno entra”. Con una rosa ampia e stipendi pesanti, i rossoneri guardavano al bilancio in modo arguto, evitando di accumulare doppioni.

Oggi il Napoli fa lo stesso. Ad Allegri è stato chiesto un lavoro da manager prima ancora che da allenatore: valorizzare le risorse interne. Il tecnico, confermando la sua natura di aziendalista puro, ha accettato di valutare l’intero organico prima di avanzare pretese. Sotto la sua lente d’ingrandimento ci sono i rientranti Lucca, Lang, Folorunsho, Obaretin, Cajuste, Ngonge e Lindstrom. Finora, il lavoro di sfoltimento di Giovanni Manna ha prodotto solo uscite minori (Ambrosino, Hasa e Zerbin), trattenendo in rosa giovani come Marin e Marianucci. Troppo poco per far scattare la fase due del mercato.

Scheda Dati: I numeri chiave del Bilancio SSC Napoli (Esercizio 2024/2025) Voce di Bilancio Valore Economico e Dettagli Ricavi Totali 291 Milioni di Euro Costi Totali Circa 316 Milioni di Euro Patrimonio Netto 190,2 Milioni di Euro Posizione Finanziaria Netta Positiva per 137 Milioni di Euro (Liquidità in cassa) Debiti Totali Circa 300 Milioni di Euro (In gran parte legati al calciomercato) Crescita Merchandising +72% vendite maglia Centenario (42% traffico dall’estero)

Qual è la reale situazione economica del bilancio del Napoli?

Il Napoli ha il bilancio più sano della Serie A, con un patrimonio netto di 190,2 milioni e una liquidità positiva di 137 milioni, ma privilegia la sostenibilità alle spese immediate.

Il vero paradosso di questa situazione emerge quando si analizzano i libri contabili. A differenza dello scorso gennaio, quando il Napoli aveva le mani legate da vincoli operativi più stringenti, oggi il problema non è la mancanza di fondi. Al contrario: il bilancio del Napoli è il più florido dell’intera Serie A.

I numeri dell’esercizio 2024/2025 parlano chiaro. A fronte di ricavi totali per 291 milioni e costi per circa 316 milioni, il club vanta un patrimonio netto generato internamente di ben 190,2 milioni di euro. Ma il dato che fa la differenza rispetto alle rivali storiche (spesso affogate dai debiti verso le banche) è la Posizione Finanziaria Netta: il Napoli ha un indebitamento netto negativo, il che si traduce in una liquidità di cassa positiva per circa 137 milioni di euro. I debiti totali, intorno ai 300 milioni, sono fisiologici e legati quasi esclusivamente alle rateizzazioni del calciomercato.

Questi numeri darebbero ad Aurelio De Laurentiis ampi margini per investire pesantemente e subito. Tuttavia, la filosofia societaria privilegia la sostenibilità a lungo termine e lo snellimento dei costi del lavoro rispetto all’acquisto compulsivo. A confermare la potenza del brand, intanto, ci pensano i dati commerciali: Calicantus, partner e-commerce ufficiale del club, ha annunciato che le vendite della maglia del Centenario hanno registrato un clamoroso +72% rispetto alla stagione precedente, con un impressionante 42% del traffico proveniente dall’estero. Il Napoli è ricco e globale, ma sceglie di non spendere.

Come funziona il problema delle liste Serie A e perché blocca il mercato del Napoli?

Le norme federali impongono un limite massimo di 17 giocatori “Over 22”. Il Napoli ha già superato questo tetto e non può fisicamente tesserare nuovi giocatori esperti senza prima cederne altri.

Se i soldi ci sono ma non vengono spesi, la colpa è della burocrazia. Il vero, insormontabile muro contro cui si sta scontrando il mercato in entrata del Napoli è il regolamento delle liste della Lega Serie A. Le norme federali sono rigide e non ammettono deroghe: ogni club deve consegnare una lista a numero chiuso, all’interno della quale è previsto un limite massimo di 17 giocatori “Over 22” (ovvero nati prima del 1° gennaio 2004).

Il Napoli, a causa dei rientri dai prestiti, ha già ampiamente saturato e superato questo slot. Questo significa che, anche se De Laurentiis decidesse domani mattina di staccare un assegno da 50 milioni per un top player affermato, il club non avrebbe lo spazio fisico e legale per inserirlo nella lista del campionato.

Tecnicamente, il Napoli potrebbe acquistare solo due tipologie di calciatori in questo momento: profili “Under 23” (che non occupano posti nella lista principale) oppure giocatori “Over 22” ma cresciuti nel vivaio del club. Per inserire un difensore esperto (necessità assoluta dopo il lungo infortunio di Alessandro Buongiorno), serve obbligatoriamente una cessione. E attenzione al dettaglio normativo: vendere un giovane “Under” o un prodotto del vivaio non libera alcuno slot “Over”, perché appartengono a categorie di registrazione differenti.

Ecco perché il mercato del Napoli è un domino perfetto. Bisogna vendere per abbassare il costo del lavoro, per generare nuovi introiti, ma soprattutto per liberare i posti in lista. Romelu Lukaku è il principale indiziato a fare le valigie: la sua partenza è la chiave di volta necessaria per far crollare il muro burocratico e permettere finalmente a Manna di regalare ad Allegri i rinforzi necessari.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA LUCIDITÀ DI NON FARSI PRENDERE DAL PANICO. In un’epoca in cui i tifosi misurano le ambizioni di una società dal numero di acquisti annunciati ad agosto, l’immobilismo del Napoli è un atto di coraggio manageriale. De Laurentiis sta applicando una logica spietata ma inattaccabile: non si comprano doppioni. Avere 47 giocatori a libro paga è un’aberrazione sportiva ed economica. La cessione di Gutierrez ha fatto storcere il naso, ma è il prezzo da pagare per ripulire una rosa ingolfata dai prestiti di ritorno. Il vero banco di prova sarà la gestione delle liste: Manna deve essere chirurgico nel piazzare gli “Over 22” in esubero (come Lukaku o Lindstrom) per liberare gli slot necessari ad Allegri. Il bilancio sano è la garanzia che, quando il tappo delle liste salterà, il Napoli avrà la potenza di fuoco per piazzare i colpi decisivi negli ultimi giorni di mercato, magari approfittando dei saldi di fine estate.

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📌 Tutto sul mercato bloccato e il bilancio del Napoli Perché il Napoli non ha ancora fatto acquisti sul mercato? Il mercato è bloccato dalla necessità di sfoltire una rosa abnorme arrivata a 47 giocatori dopo i rientri dai prestiti, applicando la rigida regola dell'”uno esce, uno entra”. Cos’è la “Regola di Galliani” e come la sta applicando De Laurentiis? È il principio aziendale coniato dall’ex AD del Milan (“uno esce, uno entra”) che De Laurentiis ha adottato per autofinanziare il mercato e snellire la rosa senza intaccare il bilancio. Qual è la reale situazione economica del bilancio del Napoli? Il Napoli ha il bilancio più sano della Serie A, con un patrimonio netto di 190,2 milioni e una liquidità positiva di 137 milioni, ma privilegia la sostenibilità alle spese immediate. Come funziona il problema delle liste Serie A e perché blocca il mercato del Napoli? Le norme federali impongono un limite massimo di 17 giocatori “Over 22”. Il Napoli ha già superato questo tetto e non può tesserare nuovi giocatori esperti senza prima cederne altri.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che i dati finanziari riportati (patrimonio netto, ricavi, costi e liquidità) sono estratti dal bilancio ufficiale della SSC Napoli relativo all’esercizio 2024/2025. Le informazioni sulle vendite del merchandising sono fornite da Calicantus, partner e-commerce del club. L’analisi sul blocco del mercato si basa sull’attuale regolamento ufficiale della Lega Serie A relativo alla composizione delle liste (limite di 17 giocatori Over 22). Ultimo aggiornamento: 2 Agosto 2026.







