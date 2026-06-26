Napoli, piano Rios a centrocampo: le cifre del Benfica. Il punto su Anguissa, Gila e Khalail

LE MANOVRE AZZURRE. Il Napoli ha individuato in Richard Rios (26 anni, colombiano del Benfica) l’erede designato in caso di partenza di Frank Anguissa. I portoghesi valutano il centrocampista 35 milioni di euro. Nel frattempo, la dirigenza lavora per blindare i senatori: si tratta il rinnovo di Stanislav Lobotka (che ha una pericolosa clausola estera da 25 milioni) e si attende il rientro di Kevin De Bruyne dal Mondiale per un confronto con Allegri. Sul fronte entrate, prosegue la complessa trattativa con la Lazio per Mario Gila (possibile l’inserimento di Lorenzo Lucca come contropartita per Gattuso), mentre per la fascia destra l’Union Saint-Gilloise continua a chiedere 25 milioni per l’israeliano Anan Khalaili.

Richard Rios al Napoli? Anguissa in bilico, Gila e Khalaili i nodi del mercato

Il cantiere del nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri è in piena attività. Con l’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, il direttore sportivo Giovanni Manna si trova a dover gestire un delicato gioco di incastri. Non si tratta solo di acquistare, ma di capire chi, tra i protagonisti degli ultimi anni, farà ancora parte del progetto tecnico. L’attenzione della dirigenza si è focalizzata sul centrocampo, il vero motore della squadra, dove le incertezze legate ai rinnovi contrattuali stanno spingendo il club a cautelarsi sondando profili di altissimo livello internazionale.

Chi è Richard Rios e quanto chiede il Benfica per cederlo al Napoli?

Richard Rios è un centrocampista colombiano di 26 anni, attualmente impegnato al Mondiale. Il Benfica lo valuta almeno 35 milioni di euro, cifra che il Napoli ritiene alta ma trattabile.

Se il futuro di Frank Anguissa dovesse allontanarsi dal Golfo, il Napoli sa già dove guardare: a Lisbona. Richard Rios è molto più di una semplice suggestione di mercato. È il prototipo del centrocampista moderno, un “box-to-box” dotato di polmoni inesauribili, dinamismo, tempi di inserimento perfetti e un notevole fiuto del gol. Nella sua prima stagione in Portogallo ha messo a referto ben 8 reti complessive, dimostrando una maturità tattica che ha stregato gli osservatori azzurri.

Il Napoli, peraltro, lo conosce benissimo per averlo affrontato a dicembre in Champions League: in quell’occasione, Rios fu il mattatore assoluto del 2-0 inflitto dal Benfica agli azzurri, siglando un gol e fornendo un assist. Tuttavia, l’operazione è complessa. Il nuovo allenatore dei lusitani, Marco Silva, lo ritiene fondamentale e il club non intende fare sconti: la richiesta di partenza è di 35 milioni di euro. Da Lisbona il messaggio è chiaro: senza un’offerta irrinunciabile, il colombiano resterà in Portogallo. Il ds Manna è al lavoro per capire i margini di manovra e tentare di abbassare le pretese economiche.

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Perché il futuro di Anguissa e De Bruyne al Napoli è in bilico?

Il rinnovo di Anguissa (scadenza 2027) si è arenato dopo il lungo infortunio, aprendo scenari di addio. Kevin De Bruyne, invece, deciderà il suo futuro solo dopo un colloquio diretto con Massimiliano Allegri al termine del Mondiale.

L’interesse per Rios è direttamente proporzionale all’incertezza che circonda Frank Anguissa. Il camerunense, pilastro assoluto sia con Spalletti che con Conte, ha il contratto in scadenza nel 2027. I dialoghi per il prolungamento, ben avviati mesi fa, hanno subito una brusca frenata a causa del lungo infortunio (la sospetta ernia discale) che lo ha tenuto lontano dai campi. Le prossime settimane saranno decisive: ci sarà un confronto diretto tra l’entourage e la società per capire se ci sono i presupposti per continuare insieme o se le strade si separeranno.

Discorso diverso, ma altrettanto delicato, per Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, attualmente negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo, è stato cristallino prima di partire: vuole parlare con il nuovo allenatore prima di prendere decisioni. Massimiliano Allegri lo considera una pedina imprescindibile per il suo scacchiere tattico e farà di tutto per convincerlo a restare. Gli spiragli per una permanenza sono ampi, ma tutto è rimandato a fine luglio.

Qual è la situazione contrattuale di Lobotka e quanto vale la sua clausola?

Stanislav Lobotka ha un contratto in scadenza nel 2027 (con opzione al 2028), ma il Napoli vuole blindarlo fino al 2029. Il pericolo è rappresentato da una clausola rescissoria valida per l’estero fissata a 25 milioni di euro.

Se c’è un giocatore che Allegri non vuole assolutamente perdere, quello è Stanislav Lobotka. Il regista slovacco è considerato il “Modric” del tecnico livornese, l’uomo a cui affidare le chiavi della manovra. La dirigenza sta lavorando alacremente per un rinnovo biennale che sposterebbe la scadenza al 2029. Tuttavia, c’è una spada di Damocle che pende sul club: una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, esercitabile solo da club esteri. Una cifra quasi irrisoria per le big di Premier League o della Liga. Il Napoli deve attraversare indenne questa prima fase dell’estate, sperando che nessuno si presenti con l’assegno in mano prima della firma sul nuovo contratto.

Come procedono le trattative per Mario Gila e Anan Khalaili?

Per Gila c’è l’ok del giocatore, ma la Lazio chiede contropartite (Gattuso vuole Lucca). Per Khalaili, l’Union Saint-Gilloise non scende dalla richiesta di 25 milioni di euro.

Spostando l’attenzione sulla difesa, la priorità assoluta resta Mario Gila. Il centrale spagnolo (25 anni) ha già dato il suo assenso al trasferimento, convinto dal progetto tecnico di Allegri. Il problema è trovare la quadra con la Lazio. I contatti sono continui e sul tavolo è finita l’ipotesi di inserire contropartite tecniche: a Gennaro Gattuso, neo tecnico biancoceleste, piace molto Lorenzo Lucca. Se le valutazioni dei due cartellini dovessero allinearsi, l’affare potrebbe sbloccarsi rapidamente.

Sulla fascia destra, il sogno si chiama Anan Khalaili. L’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise, soprannominato in Belgio il “Baby Hakimi” per le sue doti atletiche, ha già iniziato la preparazione estiva con il suo club. L’Union lo valuta 25 milioni di euro, una cifra a cui il Napoli non è ancora arrivato. Il ds Manna lavora ai fianchi per ridurre la distanza. Acquistarlo significherebbe consegnare ad Allegri un giocatore già in forma campionato, visto che i belgi esordiranno ufficialmente il 31 luglio in Supercoppa.

Il quadro riassuntivo della situazione contrattuale e di mercato dei centrocampisti del Napoli per la stagione 2026/2027:

Tabella 1: Status e futuro dei centrocampisti del Napoli (Calciomercato Estate 2026 – Gestione Manna/Allegri) Giocatore (Centrocampo Napoli) Status Mercato Napoli 2026 Dettagli Trattativa / Clausole Frank Anguissa ⚠️ In Bilico Rinnovo col Napoli in stallo. Possibile cessione per finanziare Rios. Kevin De Bruyne ✅ Incedibile per Allegri Allegri lo vuole trattenere al Napoli. Incontro previsto post-Mondiale. Stanislav Lobotka ✅ Verso il Rinnovo col Napoli Pronto accordo fino al 2029. Pericolo clausola estera da 25 Milioni. Richard Rios 🔴 Obiettivo Napoli (dal Benfica) Valutato 35 milioni di euro. Sostituto designato di Anguissa.

Il riepilogo delle trattative in entrata condotte da Giovanni Manna per la difesa e le fasce del Napoli:

Tabella 2: Obiettivi di mercato del Napoli per difesa e fasce (Calciomercato Estate 2026) Obiettivo di Mercato Napoli Ruolo nel Napoli di Allegri Valutazione Economica (Euro) Ostacolo alla Trattativa Mario Gila Difensore Centrale 30 Milioni di euro ⚠️ 50% della rivendita spetta al Real Madrid. Possibile inserimento di Lucca. Anan Khalaili Esterno Destro 25 Milioni di euro 🔴 Distanza tra domanda e offerta. Il DS Manna tratta al ribasso.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL GIOCO D’AZZARDO SULLE VALUTAZIONI. Il mercato del Napoli sta assumendo i contorni di una partita a poker ad altissimo rischio. De Laurentiis ha dichiarato di voler aspettare agosto per non farsi prendere per il collo, ma le cifre che circolano oggi sono già fuori parametro. Pagare 35 milioni per Richard Rios o 25 milioni per Khalaili (un ragazzo che gioca in Belgio) significa accettare le regole di un mercato inflazionato. L’idea di inserire gli esuberi come Lucca per abbassare le pretese della Lazio su Gila è intelligente, ma richiede incastri perfetti che raramente si realizzano in tempi brevi. Il vero capolavoro, in questo momento, non sarebbe comprare Rios, ma riuscire a recuperare mentalmente Anguissa: un giocatore che, se in forma, vale il doppio del colombiano e non costa un euro di cartellino.

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📌 Tutto sulle trattative del Napoli per Rios, Gila e Khalaili Perché il Napoli vuole comprare Richard Rios e cosa succede con il rinnovo di Anguissa? Richard Rios è il prescelto da Manna in caso di cessione di Anguissa (il cui rinnovo è in stallo). Il Benfica valuta il centrocampista colombiano 35 milioni di euro. Qual è il futuro di Kevin De Bruyne e Stanislav Lobotka con l’arrivo di Allegri? Allegri considera De Bruyne incedibile e lo aspetta dopo il Mondiale. Per Lobotka è pronto il rinnovo fino al 2029, ma c’è una clausola estera da 25 milioni a cui prestare attenzione. Come si sblocca la trattativa per Mario Gila con la Lazio e c’entra Lorenzo Lucca? Per abbassare le richieste della Lazio (frenata dal 50% da dare al Real Madrid), il Napoli pensa di inserire Lorenzo Lucca come contropartita tecnica gradita a Rino Gattuso. Chi è Anan Khalaili e quanto costa il “Baby Hakimi” dell’Union Saint-Gilloise? L’esterno israeliano è valutato 25 milioni di euro. Il Napoli tratta per abbassare il prezzo di un giocatore che ha già iniziato la preparazione estiva in Belgio.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le valutazioni economiche riportate nell’articolo (35 milioni per Richard Rios, 25 milioni per Anan Khalaili e 30 milioni per Mario Gila) sono frutto di indiscrezioni giornalistiche e non costituiscono cifre ufficializzate dai club detentori dei cartellini. Si specifica inoltre che l’insediamento di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli è in attesa di ufficialità, subordinata alla risoluzione contrattuale con il Milan. Ultimo aggiornamento: 26 Giugno 2026.