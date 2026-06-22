Napoli, De Bruyne e Lukaku sono utili per il progetto Allegri? Offerte in MLS

RIVOLUZIONE INGAGGI NAPOLI. Le deludenti prestazioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne durante il Mondiale 2026 (in particolare nel match Belgio-Iran) hanno convinto il presidente Aurelio De Laurentiis e il futuro tecnico Massimiliano Allegri a pianificare la loro cessione. L’obiettivo del Napoli è abbassare drasticamente il monte ingaggi, valutando le offerte in arrivo da MLS, Arabia Saudita e Turchia. Nel frattempo, si attende solo lo sblocco burocratico con il Milan per l’ufficialità di Allegri. Sul fronte entrate, avanza la trattativa con la Lazio per il difensore Mario Gila (operazione da 18 milioni di euro), in cui potrebbe rientrare il prestito dell’attaccante Lorenzo Lucca, gradito al tecnico biancoceleste Rino Gattuso.

De Bruyne e Lukaku resteranno al Napoli di Allegri?

Le notti del Mondiale 2026 non servono solo a incoronare i campioni, ma anche a tracciare bilanci spietati in ottica calciomercato. La sfida tra Belgio e Iran è stata seguita con particolare attenzione dai vertici del Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis presente in tribuna. Ciò che è emerso dal campo ha confermato i dubbi che da mesi aleggiano a Castel Volturno: il ciclo partenopeo di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne è giunto al capolinea. Le prestazioni opache dei due fuoriclasse belgi hanno fornito l’ultimo indizio necessario per avviare una rivoluzione tecnica ed economica che sarà guidata dal nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.

Perché Romelu Lukaku lascerà il Napoli nel calciomercato estivo?

Analizzando la situazione del centravanti, la rottura tra Romelu Lukaku e il Napoli è totale e irreversibile. Non si tratta solo di un declino anagrafico o di prestazioni sottotono, ma di una profonda frattura comportamentale. I malumori della passata stagione e la gestione autonoma dei recenti infortuni hanno incrinato irrimediabilmente il rapporto con la dirigenza. Massimiliano Allegri, tecnico che fa della disciplina del gruppo il suo dogma, ha già avallato la cessione del belga.

Il nodo principale resta l’ingaggio elevatissimo del giocatore, fuori dai nuovi parametri imposti dalla società per la stagione 2026/2027. Tuttavia, le vie d’uscita non mancano. Il mercato offre soluzioni esotiche e ricche: si registrano forti interessamenti dalla MLS americana e dalla Saudi Pro League, senza escludere la Turchia (campionato che sta attirando molti protagonisti della Serie A, come dimostra l’approdo di Vincenzo Italiano al Besiktas). La partenza di Lukaku è il tassello fondamentale per sbloccare il mercato in entrata degli azzurri.

Qual è il futuro di Kevin De Bruyne e quali offerte ha ricevuto?

Sviscerando il caso del trequartista, la situazione di Kevin De Bruyne è leggermente diversa sotto il profilo umano, ma identica nella sostanza tecnica. Il belga ha mostrato anche contro l’Iran qualche sprazzo della sua immensa classe, con passaggi illuminanti e filtranti di rara precisione. Tuttavia, si tratta di lampi isolati in un quadro di evidente declino fisico. Gli infortuni a catena dell’ultima annata hanno dimostrato che il giocatore non è più in grado di garantire continuità ad alti livelli.

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Le lamentele tattiche emerse nei mesi scorsi appaiono oggi come un alibi: il problema non è il modulo, ma una condizione atletica che non tornerà più ai fasti del Manchester City. Mantenere a bilancio uno stipendio da top player europeo per un minutaggio così ridotto è un lusso che il Napoli non vuole più permettersi. Anche per De Bruyne, le destinazioni più probabili portano verso campionati meno logoranti: Stati Uniti (MLS) e Arabia Saudita sono in prima fila per garantirgli un ultimo, ricco contratto della carriera.

Cosa manca per l’ufficialità di Massimiliano Allegri al Napoli?

Facendo il punto sulla panchina azzurra, l’accordo tra De Laurentiis e Massimiliano Allegri è totale e definito in ogni dettaglio contrattuale. Il ritardo nell’annuncio ufficiale è legato esclusivamente a dinamiche interne all’AC Milan, club con cui il tecnico livornese è ancora sotto contratto. La recente riorganizzazione dirigenziale rossonera, che ha conferito pieni poteri a Gerry Cardinale, fornisce ora un interlocutore chiaro per risolvere la questione della buonuscita o della risoluzione consensuale.

Questa settimana sarà decisiva. Una volta sbrigata la pratica burocratica con il Milan, Allegri verrà ufficializzato e prenderà immediatamente in mano le redini del mercato, ratificando le uscite dei due belgi e dando il via libera alle operazioni in entrata già imbastite dal ds Manna.

Come funziona lo scambio tra Lorenzo Lucca e Mario Gila con la Lazio?

Proiettando le strategie sulle entrate, il Napoli sta lavorando a un’operazione complessa e affascinante con la Lazio. L’obiettivo primario per rinforzare la difesa a disposizione di Allegri è Mario Gila. Secondo le indiscrezioni, il club azzurro ha già pronta una bozza di contratto per lo spagnolo: un quinquennale da 3 milioni di euro netti a stagione. L’operazione con il club di Lotito si aggira intorno ai 18 milioni di euro.

Per abbassare l’esborso cash e risolvere un esubero, il Napoli punta a inserire nella trattativa Lorenzo Lucca. L’attaccante, reduce da una stagione flop (sia in azzurro che in prestito al Nottingham Forest), è molto stimato dal nuovo tecnico laziale Rino Gattuso. L’idea è quella di un prestito con diritto di riscatto, con il Napoli che parteciperebbe in parte al pagamento dell’ingaggio. Una formula che permetterebbe a Lucca di rilanciarsi e al Napoli di sbloccare l’affare Gila.

Cosa ha detto De Laurentiis sulla cessione del Napoli ad Aponte (MSC)?

Analizzando le prospettive societarie a lungo termine, le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis alla Gazzetta dello Sport hanno riacceso il dibattito sul futuro del club. Il presidente ha ribadito che il Napoli è una società “forte e sana”, che senza la decina di infortuni stagionali avrebbe lottato per lo scudetto fino alla fine. Ha inoltre confermato di aver rifiutato, dal 2017 a oggi, offerte miliardarie da fondi americani, ribadendo la sua concentrazione sui progetti per il nuovo stadio di proprietà e il centro sportivo.

Tuttavia, negli ambienti finanziari partenopei, continua a circolare un’indiscrezione suggestiva. Se mai De Laurentiis decidesse di cedere il club, l’interlocutore ideale non sarebbe un fondo estero, ma la famiglia Aponte (gruppo MSC). Già main sponsor del club e storicamente legati alla città, gli Aponte rappresenterebbero l’acquirente numero uno, garantendo continuità e solidità economica. Al momento si tratta solo di speculazioni, ma nel calcio moderno, le vie della finanza sono infinite.

Tabella 1: La situazione di mercato di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku al Napoli Giocatore Status Progetto Allegri Motivazione Cessione Possibili Destinazioni Romelu Lukaku ❌ Fuori rosa Rottura comportamentale, ingaggio elevato Arabia Saudita, Turchia, MLS Kevin De Bruyne ⚠️ In forte dubbio Declino fisico, necessità di abbassare il monte ingaggi MLS (Stati Uniti)

Come funziona lo scambio tra Lucca e Gila con la Lazio?

Il Napoli offre 18 milioni più il prestito di Lorenzo Lucca (con diritto di riscatto e ingaggio pagato in parte) per arrivare a Mario Gila, a cui è pronto un quinquennale.

Se l’attacco piange, la difesa deve sorridere. Il grande obiettivo di Allegri per la retroguardia resta Mario Gila, ma la Lazio fa muro a causa della clausola del 50% sulla rivendita da destinare al Real Madrid. Per aggirare l’ostacolo, Giovanni Manna ha architettato una formula creativa che coinvolge un esubero azzurro: Lorenzo Lucca.

L’attaccante italiano, reduce da un flop clamoroso sia a Napoli che in prestito al Nottingham Forest, è un profilo molto gradito a Rino Gattuso, neo-tecnico biancoceleste. L’offerta del Napoli sul tavolo di Lotito prevede una parte cash di 18 milioni di euro, a cui si aggiunge il prestito di Lucca con diritto di riscatto (con il club azzurro disposto a partecipare al pagamento dell’ingaggio). Per Gila, invece, è già pronto un contratto quinquennale da 3 milioni di euro a stagione. Una mossa che permetterebbe al Napoli di liberarsi di un esubero e regalare ad Allegri il leader difensivo tanto atteso.

Cosa ha detto De Laurentiis sui fondi americani e sull’ipotesi Aponte?

Il presidente ha ribadito di aver rifiutato offerte miliardarie, confermando la solidità del club. Sullo sfondo resta l’ipotesi futura legata a Gianluigi Aponte (MSC).

Tra una trattativa e l’altra, Aurelio De Laurentiis ha trovato il tempo di fare chiarezza sul futuro societario. Intercettato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il patron ha ribadito la forza del club: “Il Napoli è una società forte e sana, alla quale non manca nulla. Senza le decine di infortuni, avremmo lottato per lo scudetto fino alla fine”.

ADL ha confermato di aver rifiutato offerte miliardarie da fondi americani (il riferimento al gruppo di Matt Rizzetta è evidente), sottolineando che la sua concentrazione attuale è rivolta esclusivamente al nuovo centro sportivo e allo stadio di proprietà. Tuttavia, negli ambienti finanziari continua a circolare un nome per il futuro a lungo termine: Gianluigi Aponte. Il patron di MSC, main sponsor storico e grande tifoso azzurro, viene considerato da molti analisti come l’unico vero “acquirente ideale” capace di raccogliere l’eredità di De Laurentiis, garantendo continuità e passione rispetto alla freddezza dei fondi d’investimento esteri.

I dettagli dell’offerta del Napoli alla Lazio per Mario Gila Dettaglio Trattativa Cifre e Condizioni (Stima) Offerta Cash alla Lazio 18 Milioni di Euro Contropartita Tecnica Prestito di Lorenzo Lucca (con diritto di riscatto) Ingaggio Lucca Pagamento condiviso tra Napoli e Lazio Contratto per Gila Quinquennale da 3 Milioni di Euro netti a stagione

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA FINE DELL’ERA DELLE FIGURINE. La probabile cessione simultanea di Lukaku e De Bruyne segna la fine di un’illusione. Il Napoli ha provato a fare il “Real Madrid d’Italia” acquistando nomi altisonanti, ma il campo ha dimostrato che il calcio non si gioca con le figurine. I campioni sul viale del tramonto, appagati e fragili fisicamente, non servono a una squadra che deve lottare su tre fronti. Allegri ha bisogno di giocatori affamati, integri e disposti al sacrificio. Cedere i due belgi significa liberare un tesoretto enorme alla voce ingaggi, risorse vitali per costruire una rosa profonda e funzionale. L’operazione Lucca-Gila è l’esempio perfetto di questa nuova filosofia: risolvere un problema tecnico (un esubero in attacco) per colmare una lacuna strutturale (la difesa). Meno nomi da copertina, più sostanza.

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📌 Tutto sulle cessioni e gli acquisti del Napoli Perché De Bruyne e Lukaku rischiano la cessione dopo Belgio-Iran? Prestazioni deludenti, età avanzata e ingaggi altissimi spingono il Napoli a valutare la cessione. Lukaku è già fuori dal progetto, De Bruyne non offre garanzie fisiche. Quali sono le possibili destinazioni per De Bruyne e Lukaku? Entrambi i belgi hanno mercato all’estero: la MLS americana, la ricca Saudi Pro League e la Turchia sono le uniche leghe in grado di sostenere i loro stipendi. Quando firma Allegri e cosa c’entra il riassetto del Milan? L’ufficialità di Allegri è attesa in settimana. I pieni poteri assunti da Gerry Cardinale al Milan sbloccheranno finalmente la trattativa per la buonuscita del tecnico. Come funziona lo scambio tra Lucca e Gila con la Lazio? Il Napoli offre 18 milioni più il prestito di Lorenzo Lucca (con diritto di riscatto e ingaggio pagato in parte) per arrivare a Mario Gila, a cui è pronto un quinquennale da 3 milioni. Cosa ha detto De Laurentiis sui fondi americani e sull’ipotesi Aponte? Il presidente ha ribadito di aver rifiutato offerte miliardarie, confermando la solidità del club. Sullo sfondo resta l’ipotesi futura legata a Gianluigi Aponte (MSC).

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in merito alla solidità del club e al rifiuto delle offerte dei fondi americani sono state rilasciate a La Gazzetta dello Sport. I dettagli economici relativi all’offerta del Napoli per Mario Gila (18 milioni più il prestito di Lucca) e le possibili destinazioni di Lukaku e De Bruyne sono frutto di indiscrezioni e analisi di mercato non ancora ufficializzate dai club coinvolti. Ultimo aggiornamento: 22 Giugno 2026.