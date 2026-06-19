Napoli, Allegri slitta a fine mese: il motivo. Anguissa svuota casa, lutto per Igor Protti

LUTTO E RIVOLUZIONE AZZURRA. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti a soli 58 anni, ricordato a Napoli per il suo spirito da gladiatore nella difficile stagione 97/98. Sul fronte societario, l’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli (contratto di 2 anni più opzione, a 5 milioni di euro) slitta a fine giugno a causa della permanenza negli USA di Aurelio De Laurentiis e di questioni burocratiche col Milan. Sul mercato, è ormai certo l’addio di Frank Anguissa, che ha già disdetto l’affitto della sua casa napoletana. Per la difesa, c’è l’accordo totale con Mario Gila, ma resta da colmare la distanza economica con la Lazio di Lotito (offerta 15 milioni). In porta, Milinkovic-Savic potrebbe partire per fare spazio a profili come Vicario.

Quali sono le ultime notizie sul mercato del Napoli, perché Allegri non ha firmato e chi è il sostituto di Anguissa?

È un venerdì dal sapore amaro per i tifosi azzurri e per tutti gli amanti del calcio italiano. Prima di addentrarci nelle complesse dinamiche del calciomercato che stanno ridisegnando il volto del Napoli, è doveroso fermarsi per rendere omaggio a un uomo che ha incarnato l’essenza della lotta sportiva. Ci ha lasciato Igor Protti, a soli 58 anni, dopo aver combattuto contro la malattia con lo stesso coraggio da leone che mostrava in area di rigore.

Il ricordo di Igor Protti: il gladiatore di una stagione maledetta

Igor Protti ha giocato nel Napoli nella stagione 1997/1998, collezionando 27 presenze e segnando 4 reti. Nonostante l’annata disastrosa culminata con la retrocessione, i tifosi lo ricordano come un combattente indomito.

Analizzando il suo trascorso all’ombra del Vesuvio, la memoria corre a una delle stagioni statisticamente più buie della storia del club. Quel Napoli, falcidiato da problemi societari, cessioni illustri e ben quattro cambi in panchina, sprofondò all’ultimo posto in classifica. Protti arrivò con i gradi di “Zar”, forte del titolo di capocannoniere conquistato in precedenza con il Bari (in coabitazione con Beppe Signori). Purtroppo, una condizione fisica precaria e continui infortuni non gli permisero di salvare una squadra ormai alla deriva. Tuttavia, il suo gol capolavoro a Torino contro la Juventus resta una perla incastonata in un’annata da dimenticare. Il suo spirito da gladiatore, dentro e fuori dal campo, merita il cordoglio e l’abbraccio di tutta la redazione e della città alla sua famiglia.

Perché la firma di Allegri con il Napoli è slittata a fine giugno?

L’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli è posticipata a fine giugno perché il presidente Aurelio De Laurentiis si trova attualmente negli Stati Uniti, oltre a pendenze burocratiche ancora da risolvere tra il tecnico e il Milan.

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Sviscerando le dinamiche societarie, la telenovela legata alla panchina azzurra non deve destare preoccupazioni. Che piaccia o meno a una parte della tifoseria, Massimiliano Allegri sarà la guida tecnica del Napoli. L’accordo è blindato: un contratto di due anni, con opzione per il terzo, a 5 milioni di euro netti a stagione. Il ritardo nell’annuncio non è figlio di ripensamenti, ma di pura logistica. De Laurentiis rientrerà dagli USA solo a fine mese, momento in cui verranno apposte le firme. Nel frattempo, i legali del tecnico stanno definendo gli ultimi dettagli della risoluzione con il Milan. Non c’è fretta, ma la direzione è tracciata.

Quali sono gli indizi sull’addio di Anguissa e chi lo sostituirà?

Frank Anguissa è ormai fuori dal progetto tecnico del Napoli. L’indizio schiacciante è la disdetta del contratto d’affitto della sua abitazione napoletana. Il club valuta profili come Rabiot, Frattesi e Fagioli per sostituirlo.

Proiettando le strategie a centrocampo, la rivoluzione è inevitabile. Il camerunense, in scadenza di contratto e corteggiato fin dalla scorsa stagione dalle sirene dell’Arabia Saudita, ha di fatto iniziato le procedure di trasloco. Un segnale inequivocabile che sancisce la fine della sua avventura azzurra. Il ds Manna è già al lavoro per non farsi trovare impreparato. Il sogno nel cassetto si chiama Adrien Rabiot (attualmente impegnato al Mondiale e pupillo di Allegri), ma si monitorano con grande attenzione anche le piste italiane che portano a Davide Frattesi e Nicolò Fagioli. L’imperativo categorico della società è evitare di cedere i propri pezzi pregiati (come Lobotka o lo stesso Anguissa) a dirette concorrenti come la Juventus. A tal proposito, le voci su un addio di Kevin De Bruyne in direzione Torino sono da considerarsi fantomercato: il belga ha un altro anno di contratto e il suo futuro dipenderà esclusivamente da un dialogo tra lui e la dirigenza sui tetti salariali.

Qual è la situazione della trattativa per Mario Gila?

Il Napoli ha già l’accordo totale con il difensore Mario Gila, ma deve superare le resistenze della Lazio. Lotito chiede oltre 25 milioni, mentre De Laurentiis è fermo a 15 milioni, forte del contratto del giocatore in scadenza a gennaio.

Approfondendo il restyling difensivo, il nome di Mario Gila (o “Hila”, per i puristi della pronuncia) è il prescelto assoluto. La volontà del giocatore è chiara e l’intesa contrattuale con il Napoli è già in cassaforte. Il vero ostacolo si chiama Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste spara altissimo, chiedendo una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro. Il Napoli, consapevole che il difensore entrerà nell’ultimo anno di contratto (potendo firmare a zero già dal prossimo gennaio), non intende spingersi oltre i 15 milioni. Per colmare questo gap, Manna sta lavorando sull’inserimento di contropartite tecniche gradite alla Lazio: i nomi caldi sono quelli di Cyril Ngonge e Lorenzo Lucca.

Come cambierà la porta del Napoli con l’arrivo di Allegri?

Le caratteristiche di Vanja Milinkovic-Savic non si sposano con le richieste tattiche di Allegri. Il Napoli potrebbe cederlo, lasciar scadere il contratto di Meret e puntare su un nuovo titolare, con Guglielmo Vicario in cima alla lista.

Infine, il rebus tra i pali. Il dualismo vissuto nella passata stagione non ha giovato alla squadra. Con l’arrivo di Allegri, le gerarchie verranno azzerate. Milinkovic-Savic, portiere molto apprezzato da Conte, non sembra rientrare nei parametri tecnici del livornese per la costruzione dal basso. L’idea della società è quella di piazzare il serbo al miglior offerente per rientrare dell’investimento. Parallelamente, Alex Meret, in scadenza di contratto, potrebbe essere lasciato libero di accasarsi a parametro zero. Questo doppio addio aprirebbe le porte a un nuovo numero uno: il nome forte è quello di Guglielmo Vicario, desideroso di tornare in Italia, sebbene ci sia da battere la forte concorrenza della Juventus. Sulle fasce, invece, si raffreddano le piste Norton-Cuffy e Khalaili (troppo costoso a 25 milioni), mentre resta viva l’opzione Dodò.

Il Tabellone del Mercato Azzurro Giocatore Ruolo Status Dettagli Trattativa Frank Anguissa Centrocampista 🔴 In Uscita Ha disdetto casa. Piace alla Juventus e in Arabia. Mario Gila Difensore ⚠️ In Trattativa Accordo col giocatore. Distanza di 10 mln con la Lazio. Guglielmo Vicario Portiere ✅ Obiettivo Vuole l’Italia. Sfida aperta con la Juventus. V. Milinkovic-Savic Portiere 🔴 In Uscita Non rientra nei parametri tecnici di Allegri. Davide Frattesi Centrocampista ✅ Obiettivo Sostituto ideale di Anguissa per gli inserimenti.

La Rivoluzione tra i Pali Portiere Situazione Attuale Strategia del Club Alex Meret Contratto in scadenza Rischio addio a parametro zero senza rinnovo. V. Milinkovic-Savic Titolare uscente (Era Conte) Cessione per finanziare il nuovo numero uno. Guglielmo Vicario In forza al Tottenham Il sogno per blindare la porta a lungo termine.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL RISPETTO PER LA STORIA E IL CORAGGIO DI CAMBIARE. Oggi il calcio passa in secondo piano di fronte al ricordo di Igor Protti, un uomo che ha onorato la maglia azzurra nel momento più buio della nostra storia recente. Un guerriero che ci mancherà. Tornando alle vicende di campo, la strategia di Giovanni Manna è chiara e spietata: azzerare le scorie del passato. L’addio di Anguissa, ormai palese, e la bocciatura di Milinkovic-Savic dimostrano che Allegri non guarderà in faccia a nessuno. Il dualismo in porta ha distrutto le certezze difensive del Napoli nell’ultimo anno: puntare su un profilo di livello internazionale come Vicario, lasciando andare sia Meret che il serbo, sarebbe un segnale di forza clamoroso. Il Napoli deve smettere di gestire i compromessi e tornare a fare scelte nette.

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📌 Tutto sul mercato del Napoli Perché Massimiliano Allegri non ha ancora firmato il contratto con il Napoli? La firma slitta a fine giugno perché De Laurentiis è negli Stati Uniti e manca ancora la risoluzione formale col Milan. L’accordo da 5 milioni è però blindato. Frank Anguissa lascia il Napoli? Sì, il giocatore ha disdetto il contratto d’affitto della sua casa a Napoli ed è fuori dal progetto. Piace alla Juventus e ai club arabi. Per sostituirlo si valutano Rabiot, Frattesi e Fagioli. Qual è la situazione per Mario Gila e il ruolo di terzino destro? Il Napoli ha l’accordo con Gila, ma la Lazio chiede oltre 25 milioni. A destra si raffreddano le piste Norton-Cuffy e Khalaili, spunta Dodò della Fiorentina. Chi sarà il portiere del Napoli tra Vicario, Meret e Milinkovic-Savic? Milinkovic-Savic non piace ad Allegri e sarà ceduto. Meret è in scadenza. Il Napoli sogna Guglielmo Vicario, conteso anche dalla Juventus. Che ricordo ha lasciato Igor Protti a Napoli? Scomparso a 58 anni, Protti giocò a Napoli nella sfortunata stagione 1997-98, segnando 4 gol e lottando come un gladiatore nonostante le difficoltà fisiche e di squadra.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Igor Protti. Per quanto riguarda le indiscrezioni di calciomercato: la disdetta dell’abitazione di Frank Anguissa e l’interesse per Guglielmo Vicario sono riportati come rumors di mercato in evoluzione. Si precisa inoltre, a fini di correttezza informativa, che il contratto di Mario Gila con la Lazio è attualmente in scadenza nel 2027, contrariamente ad alcune voci circolate su una presunta scadenza a gennaio. Le cifre relative alle trattative non sono state ufficializzate dai club. Ultimo aggiornamento: 19 Giugno 2026.



