IL GIOIELLO ARGENTINO. Exequiel Zeballos, ala sinistra classe 2002 del Boca Juniors, è uno dei nomi che circolano nelle indiscrezioni di calciomercato legate al Napoli. L’interesse azzurro è stato riportato da diverse testate di riferimento tra cui Skysport 24, Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano, Corriere dello Sport e Il Mattino. Il suo contratto con gli Xeneizes scade il 31 dicembre 2026, mentre il valore di mercato oscilla tra 4,1 e 6,9 milioni di euro secondo le diverse piattaforme di rilevazione. Reduce da infortuni ricorrenti e da tensioni contrattuali con il club argentino, Zeballos resta però un talento riconosciuto, elogiato in passato anche da Daniele De Rossi. Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale di una trattativa reale tra Napoli e Boca, né dichiarazioni dirette dei club coinvolti.

Chi è Exequiel Zeballos e perché il Napoli lo vuole?

Il nome di Exequiel Zeballos circola con insistenza tra gli appassionati di calciomercato legati al Napoli, ma prima di parlare di ipotesi di trasferimento è necessario capire chi sia davvero questo ragazzo argentino. Nato a Santiago del Estero, nella regione del Gran Chaco, nel nord dell’Argentina, Zeballos ha mosso i primi passi calcistici nel Sarmiento di La Banda, prima che il fiuto degli osservatori del Boca Juniors lo notasse quando era ancora un bambino di appena 11 anni.

Il racconto del padre: i sacrifici prima dell’approdo al Boca

Analizzando il percorso umano del giocatore, emerge una storia di sacrificio familiare raccontata direttamente da papà Oscar in un’intervista a Marca. “Dopo la prima volta che lo videro e gli chiesero di tornare, dovemmo tornare nella nostra città e aspettare ogni volta che il club lo convocasse per una partita”, ha spiegato il padre, ricordando come per circa un anno la famiglia dovesse percorrere 2.200 chilometri di andata e ritorno tra Santiago del Estero e Buenos Aires, sostenendo di tasca propria ogni spesa di viaggio, hotel e pasti.

Non bisogna sottovalutare che, secondo le parole paterne, “molte volte Exequiel giocava solo 15 o 20 minuti, se era fortunato”, ma il ragazzo non si è mai arreso, mantenendo un atteggiamento costantemente ottimista nonostante le difficoltà logistiche ed economiche di quel periodo. A 13 anni il trasferimento è diventato definitivo, e Zeballos ha percorso tutta la trafila del settore giovanile del Boca fino a diventare il più giovane calciatore nella storia del club a firmare un contratto professionistico.

Perché il nome di Zeballos è collegato al Napoli?

Analizzando nel dettaglio le fonti di stampa, l’interesse del Napoli per Zeballos è stato riportato da diverse testate specializzate e da nomi di primissimo piano nel calciomercato: Skysport 24 ha dedicato spazio alla notizia, seguito da Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano, Corriere dello Sport e Il Mattino. Tutti questi media hanno confermato che Zeballos è nelle liste di valutazione del club azzurro, ma nessuno di loro ha fornito un comunicato ufficiale del Napoli o del Boca Juniors.

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Valutando la natura di queste informazioni, la redazione precisa che al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte della SSC Napoli, del Boca Juniors o degli entourage coinvolti riguardo a una trattativa reale. Le indiscrezioni che accostano il nome dell’argentino al club azzurro restano, per ora, voci di stampa non supportate da documenti ufficiali o dichiarazioni dirette delle parti.

Ciò che può alimentare l’interesse del Napoli, in chiave di proiezione futura, è la combinazione tra il profilo tattico di Zeballos — ala sinistra rapida, abile nell’uno contro uno con 16 dribbling riusciti nella stagione 2026 — e la scadenza contrattuale fissata al 31 dicembre 2026, che potrebbe rendere il cartellino più accessibile sul mercato di gennaio o, in caso di mancato rinnovo, addirittura a parametro zero nel 2027. Per un tecnico come Antonio Conte, sempre attento a profili giovani e duttili sugli esterni offensivi, questa finestra temporale rappresenta in teoria un’opportunità, ma resta comunque una lettura ipotetica finché non arriveranno riscontri concreti dalle fonti ufficiali.

Quanto vale davvero Zeballos secondo il mercato?

Approfondendo il lato tecnico-economico, il talento cristallino di Zeballos ha convinto anche osservatori di primissimo livello. Daniele De Rossi, in un intervento a ESPN Argentina del 2021, lo definì senza mezzi termini “un altro livello” tra i giovani argentini, utilizzando il termine affettuoso “changuito” tipico del gergo calcistico sudamericano.

Di conseguenza, il suo valore di mercato attuale riflette proprio queste qualità, anche se le fonti consultate non convergono su una cifra unica: FotMob riporta uno snapshot di 4,1 milioni di euro, altre rilevazioni della stessa piattaforma indicano 4,8 e 5,2 milioni, mentre Flashscore arriva a stimare fino a 6,9 milioni di euro. In assenza di una valutazione unificata e ufficiale, la redazione preferisce segnalare questa forbice piuttosto che indicare un dato secco e potenzialmente impreciso.

Gli infortuni che hanno frenato la sua ascesa

Il percorso di Zeballos, tuttavia, non è stato lineare. Tra il 2022 e il 2023, nello spazio di appena 14 mesi, l’esterno argentino ha subito tre infortuni gravi, incluso un problema muscolare contro l’Agropecuario e successivamente la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, tornando regolarmente a disposizione solo a luglio 2024.

Valutando l’impatto psicologico e fisico di questi stop, il 2025 ha rappresentato per lui l’anno della vera rinascita sportiva: Zeballos è stato protagonista assoluto in un Superclasico contro il River Plate, decidendo la sfida di novembre con un gol e un assist personali. Quest’anno, però, il giocatore è tornato ai box per due mesi a causa di un ulteriore infortunio muscolare, finendo poi ai margini della rosa del Boca a causa di dissidi societari legati proprio alla sua situazione contrattuale.

Perché il nome di Zeballos è collegato al Napoli?

Qui è necessario fare la massima chiarezza editoriale, come richiesto dal nostro protocollo di verifica: al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte della SSC Napoli, del Boca Juniors o degli entourage coinvolti riguardo a una trattativa reale. Le indiscrezioni che accostano il nome dell’argentino al club azzurro restano, per ora, voci di stampa non supportate da comunicati ufficiali o dichiarazioni dirette delle parti.

Ciò che può alimentare l’interesse, in chiave di proiezione futura, è la combinazione tra il profilo tattico di Zeballos — ala sinistra rapida, abile nell’uno contro uno con 16 dribbling riusciti nella stagione 2026 — e la scadenza contrattuale fissata al 31 dicembre 2026, che potrebbe rendere il cartellino più accessibile sul mercato di gennaio o, in caso di mancato rinnovo, addirittura a parametro zero nel 2027. Per un tecnico come Antonio Conte, sempre attento a profili giovani e duttili sugli esterni offensivi, questa finestra temporale rappresenta in teoria un’opportunità, ma resta comunque una lettura ipotetica finché non arriveranno riscontri concreti dalle fonti ufficiali.

Perché questa notizia conta per il Napoli: Zeballos rientra perfettamente nel profilo che il Napoli sta cercando sulle fasce: giovane, veloce, abile in dribbling e con buona visione di gioco, come i 3 assist in 8 presenze nel 2026. Tuttavia, non esiste nessuna conferma ufficiale di un contatto reale tra Napoli ed entourage del giocatore. Ogni scenario di mercato al momento resta quindi di pura suggestione, e non una trattativa in corso.

Tabella dati: la scheda completa di Exequiel Zeballos

Tabella 1: Scheda anagrafica e situazione contrattuale di Exequiel Zeballos (dati al 12 luglio 2026) Dato Informazione Nome completo Oscar Exequiel Zeballos Data di nascita / Età 24 aprile 2002 — 24 anni Luogo di nascita Santiago del Estero, Argentina Altezza 175 cm (FotMob) / 174 cm (Wikipedia) — dato non unificato Piede preferito / Ruolo Destro / Ala sinistra, attaccante esterno Numero di maglia 7 Club attuale Boca Juniors Scadenza contratto 31 dicembre 2026 Valore di mercato Tra 4,1 e 6,9 milioni di euro (dato non unificato tra fonti)

Tabella 2: Statistiche stagione 2026 e dati avanzati Statistica Valore Presenze totali 2026 8 Gol / Assist 1 / 3 Minuti giocati 517 xG / xA 1,24 / 1,37 Dribbling riusciti 16 Precisione passaggi 76,6% Ammonizioni / Espulsioni 0 / 0

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo TALENTO SÌ, TRATTATIVA NO — PER ORA. Zeballos ha tutte le caratteristiche che piacciono al calcio moderno: velocità, dribbling, capacità di incidere nei momenti chiave, come dimostrato nel Superclasico del 2025. Tuttavia, il nostro dovere editoriale ci impone massima cautela: senza fonti ufficiali che confermino un contatto reale tra Napoli e l’entourage del giocatore, ogni scenario di mercato resta pura suggestione. La scadenza contrattuale di fine 2026 è un dato oggettivo che rende il nome plausibile per gennaio, ma trasformare un’indiscrezione in un affare fatto sarebbe un errore che Napolissimo non è disposta a commettere.

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📌 Tutto su Exequiel Zeballos Chi è Exequiel Zeballos? È un’ala sinistra argentina classe 2002 del Boca Juniors, nata a Santiago del Estero, cresciuta nel settore giovanile del club e diventata il più giovane calciatore nella storia del Boca a firmare un contratto professionistico. Quando scade il contratto di Zeballos con il Boca Juniors? Il contratto attuale scade il 31 dicembre 2026, un dato che potrebbe favorire un trasferimento a condizioni economiche più vantaggiose già dalla finestra di gennaio. Quanto vale Zeballos sul mercato? Le stime variano tra 4,1 e 6,9 milioni di euro secondo le diverse piattaforme di valutazione, senza una cifra unificata e ufficiale disponibile. È confermato l’interesse del Napoli per Zeballos? No, non esiste alcuna conferma ufficiale da parte di Napoli o Boca Juniors. Si tratta al momento di indiscrezioni di stampa, non di comunicati o dichiarazioni ufficiali.

📊 Nota Metodologica & Linea Editoriale: I dati anagrafici e statistici sono tratti da fonti multiple (Wikipedia, FotMob, 365Scores, Flashscore) che in alcuni casi non convergono su cifre unificate (altezza, valore di mercato, totale gol in carriera): la redazione ha segnalato esplicitamente ogni discrepanza. Le dichiarazioni di papà Oscar sono tratte da un’intervista a Marca. La notizia di mercato è stata riportata da Skysport 24, Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano, Corriere dello Sport e Il Mattino, ma non esiste conferma ufficiale sull’interesse del Napoli per il giocatore. Ultimo aggiornamento: 12 luglio 2026.

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