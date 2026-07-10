Napoli, al via la campagna abbonamenti 2026/27 del centenario: date, formule e prezzi

IL CENTENARIO AZZURRO. La SSC Napoli ha ufficializzato il lancio della campagna abbonamenti per la stagione 2026/27, l’annata storica che segna i 100 anni del club. Con lo slogan identitario “Pe’ cient’anne”, la società propone due opzioni: la formula Italia (20 gare) e la formula Full (24 gare), che include la prima fase di Champions League. La vendita parte il 10 luglio 2026 con la prelazione per i vecchi abbonati, che godranno di sconti speciali come il “Ridotto Cento”, mentre la vendita libera scatterà il 3 agosto 2026. Per sottoscrivere l’abbonamento, acquistabile esclusivamente online tramite TicketOne, è obbligatorio il possesso della Fidelity Card (costo 20 euro). I prezzi partono da 250 euro per i rinnovi nelle Curve Inferiori fino ai 2.580 euro per i nuovi abbonati in Tribuna Posillipo Premium.

Quando iniziano gli abbonamenti del Napoli per il 2026/27 e quanto costano?

La stagione 2026/27 non sarà un’annata come le altre all’ombra del Vesuvio. Il Napoli si appresta a celebrare il suo primo secolo di vita, e la dirigenza ha deciso di trasformare la tradizionale campagna abbonamenti in un vero e proprio manifesto identitario. Sotto lo slogan “Pe’ cient’anne“, il club chiama a raccolta il suo popolo, trasformando il semplice titolo d’accesso allo Stadio Diego Armando Maradona in un certificato di appartenenza a una storia lunga cento anni. Non si tratta solo di una strategia commerciale, ma di un patto generazionale che la società vuole stringere con i tifosi, premiando chi c’è sempre stato e accogliendo chi vuole vivere dal vivo l’anno del Centenario.

Quali sono le date e le fasi per acquistare l’abbonamento del Napoli?

Analizzando il cronoprogramma ufficiale, la SSC Napoli ha strutturato la vendita seguendo il classico meccanismo della prelazione, ma con tempistiche ben definite per gestire l’enorme flusso di richieste previsto. Il fischio d’inizio della campagna è fissato per il 10 luglio 2026 alle ore 12:00. Da questo momento, e fino alle 23:59 del 2 agosto 2026, il sistema sarà riservato esclusivamente alla Fase 1 (Rinnovi). In questa finestra temporale, chi era già abbonato nella stagione 2025/26 avrà il diritto di confermare il proprio posto, usufruendo di tariffe agevolate.

La vera corsa al biglietto, tuttavia, inizierà con la Fase 2 (Vendita Libera). A partire dalle ore 12:00 del 3 agosto 2026, i posti non confermati dai vecchi abbonati saranno messi a disposizione di tutti i tifosi. Questa fase si chiuderà il 16 agosto 2026, salvo esaurimento anticipato dei posti. Il messaggio del club è inequivocabile: la fedeltà viene prima di tutto. Chi non rinnoverà entro il 2 agosto perderà definitivamente ogni diritto di prelazione sul proprio seggiolino, e non sarà possibile cedere tale diritto a terzi, una mossa pensata per combattere l’intermediazione e il bagarinaggio.

Che differenza c’è tra l’abbonamento formula Italia e la formula Full?

Approfondendo l’offerta commerciale, la grande novità strutturale di questa campagna è la divisione in due pacchetti distinti, pensati per intercettare le diverse esigenze (e disponibilità economiche) del pubblico partenopeo. La formula Italia è il pacchetto base: comprende 20 gare complessive, ovvero le 19 partite casalinghe di Serie A più il primo impegno interno di Coppa Italia. È la scelta ideale per chi vuole concentrarsi sul percorso domestico della squadra di Antonio Conte.

Vuoi Napolissimo.it sempre con te? Seguici su Google, tutto il Napoli in un solo click ★

Per i tifosi che non vogliono perdersi le notti europee, il club ha ideato la formula Full. Questo pacchetto premium copre 24 gare totali: alle 20 partite nazionali si aggiungono le 4 sfide casalinghe della “league phase” di Champions League. Ma i vantaggi del pacchetto Full non si fermano qui: i sottoscrittori avranno il diritto di prelazione e uno sconto sul prezzo intero per le eventuali gare a eliminazione diretta di Champions (dagli ottavi in poi) e di Coppa Italia. Inoltre, avranno la precedenza per l’acquisto di un biglietto extra in occasione dei big match di campionato contro Juventus, Inter, Milan e Roma.

Come funziona il cambio posto e il cambio utilizzatore?

Esaminando le dinamiche di flessibilità, il Napoli ha introdotto regole molto interessanti per venire incontro alle esigenze dei tifosi. Durante la Fase 1, i vecchi abbonati non saranno obbligati a confermare lo stesso seggiolino. Il sistema permetterà di cambiare posto o settore, e persino di modificare la tipologia di abbonamento (passando da Italia a Full o viceversa), mantenendo comunque lo sconto fedeltà.

Per quanto riguarda la cessione del titolo durante l’anno, le regole variano in base al pacchetto. Chi acquista la formula Full potrà cedere il proprio abbonamento per un massimo di 10 partite nel corso della stagione. Chi opta per la formula Italia avrà a disposizione un massimo di 5 cambi utilizzatore. In entrambi i casi, c’è un vincolo ferreo: il nuovo utilizzatore deve essere obbligatoriamente in possesso della Fidelity Card SSC Napoli, e la procedura telematica dovrà essere completata entro 24 ore dal fischio d’inizio dell’evento.

Perché è obbligatoria la Fidelity Card e come si acquista?

Sviscerando gli aspetti tecnici e burocratici, l’intero ecosistema della biglietteria azzurra ruota attorno alla Fidelity Card SSC Napoli. Non sarà emesso alcun abbonamento cartaceo: il titolo d’accesso verrà caricato esclusivamente in formato digitale sulla tessera del tifoso. La card ha un costo di 20 euro, una validità di tre anni ed è acquistabile unicamente online.

Il processo di acquisto dell’abbonamento avverrà solo ed esclusivamente tramite il circuito telematico TicketOne, con la possibilità di rateizzare il pagamento. Un passaggio fondamentale riguarda la sicurezza: prima dell’emissione definitiva del titolo, i dati dell’acquirente verranno trasmessi al Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato per i controlli incrociati previsti dalla normativa vigente sulle manifestazioni sportive.

Quanto costa l’abbonamento del Napoli 2026/27? L’analisi dei prezzi

Valutando la strategia di pricing, il Napoli ha cercato un equilibrio tra la necessità di massimizzare i ricavi nell’anno della Champions e la volontà di non svuotare i settori popolari. La società ha introdotto il “Ridotto Cento”, uno sconto speciale per chi rinnova, e ha mantenuto forti agevolazioni per le fasce d’età: sconti medi del 25% per gli Under 30 e del 50% per gli Under 14.

I prezzi per i rinnovi della formula Italia partono da 250 euro per le Curve Inferiori, arrivando ai 1.500 euro della Tribuna Posillipo. Per i nuovi abbonati che scelgono la formula Full (il pacchetto più costoso), si parte da 405 euro nelle Curve Inferiori fino a toccare il tetto massimo di 2.580 euro per la Tribuna Posillipo Premium. È una forbice ampia, studiata per differenziare l’offerta tra chi vive la partita come rito popolare e chi cerca un’esperienza premium nel salotto del Maradona.

Perché questa notizia conta per il Napoli: La divisione in due formule (Italia e Full) permette al club di massimizzare i ricavi del botteghino segmentando il pubblico. Chi sceglie la formula Italia lascerà libero il proprio seggiolino durante le gare di Champions League, permettendo alla società di vendere quei singoli biglietti a prezzo pieno, ottimizzando così gli incassi nelle notti di gala europee.

Quali sono le date della prelazione e della vendita libera?

La prelazione per i vecchi abbonati parte il 10 luglio e termina il 2 agosto. La vendita libera inizierà il 3 agosto e si chiuderà il 16 agosto 2026.

Il cronoprogramma dettato dalla SSC Napoli è serrato e non ammette distrazioni. Il semaforo verde scatterà alle ore 12:00 del 10 luglio 2026 con la Fase 1, dedicata esclusivamente a chi era già abbonato nella stagione 2025/26. Questa finestra temporale resterà aperta fino alle 23:59 del 2 agosto.

La grande novità di quest’anno riguarda la flessibilità concessa in fase di rinnovo: i vecchi abbonati potranno confermare il proprio posto, ma avranno anche la libertà di cambiare settore o di modificare la tipologia di pacchetto (passando, ad esempio, dalla formula Italia alla Full). Attenzione però alla regola aurea: chi non rinnoverà entro il 2 agosto perderà definitivamente il diritto di prelazione sul proprio seggiolino, che non potrà essere ceduto a terzi.

La Fase 2, ovvero la vendita libera aperta a tutti i tifosi, inizierà alle ore 12:00 del 3 agosto 2026 e si concluderà alle 23:59 del 16 agosto, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili nei vari settori del Maradona.

Quali sono i benefit, gli sconti e le regole per il cambio utilizzatore?

Gli abbonati Full possono cedere il titolo 10 volte e hanno prelazioni sui big match. Previsti sconti del 25% per gli Under 30 e del 50% per gli Under 14.

L’architettura dei benefit è stata studiata per premiare la fedeltà. Chi sottoscrive la Formula Full avrà la possibilità di cedere l’utilizzo del proprio abbonamento fino a un massimo di 10 partite durante la stagione (il limite scende a 5 per la Formula Italia). Il cambio utilizzatore deve avvenire entro 24 ore dall’evento e il ricevente deve obbligatoriamente possedere la Fidelity Card SSC Napoli.

I vantaggi per i “Full” non si fermano qui: avranno diritto di prelazione e sconto per le gare casalinghe a eliminazione diretta di Champions League e Coppa Italia. Inoltre, godranno di una corsia preferenziale per l’acquisto di un biglietto extra in occasione dei big match di Serie A contro Juventus, Inter, Milan e Roma.

Sul fronte economico, la società ha introdotto la tariffa “Ridotto Cento” per premiare i rinnovi. Spiccano le agevolazioni per le nuove generazioni: in determinati settori è previsto uno sconto medio del 25% per gli Under 30, mentre per gli Under 14 la riduzione tocca il 50% in tutti i settori dello stadio.

Il listino prezzi ufficiale riservato ai vecchi abbonati che esercitano il diritto di prelazione (Fase 1):

Tabella 1: Prezzi Rinnovi Abbonamenti SSC Napoli 2026/27 (Tariffa Intera “Ridotto Cento”) Settore Stadio Maradona Prezzo Rinnovo FULL (24 Gare) Prezzo Rinnovo ITALIA (20 Gare) Sconti Previsti (U30 / U14) Curve Inferiori 330 € 250 € Sì (Entrambe le categorie) Curve Superiori 580 € 450 € Solo Under 14 Distinti Inferiori 770 € 600 € Sì (Entrambe le categorie) Distinti Superiori 1.020 € 800 € Solo Under 14 Tribuna Nisida 1.260 € 980 € Sì (Entrambe le categorie) Tribuna Posillipo 1.850 € 1.500 € Solo Under 14

Il listino prezzi ufficiale per i nuovi abbonati durante la fase di vendita libera (Fase 2):

Tabella 2: Prezzi Nuovi Abbonati SSC Napoli 2026/27 (Tariffa Intera) Settore Stadio Maradona Prezzo Nuovo FULL (24 Gare) Prezzo Nuovo ITALIA (20 Gare) Sconti Previsti (U30 / U14) Curve Inferiori 405 € 280 € Sì (Entrambe le categorie) Curve Superiori 700 € 540 € Solo Under 14 Distinti Inferiori 920 € 720 € Sì (Entrambe le categorie) Distinti Superiori 1.220 € 950 € Solo Under 14 Tribuna Nisida 1.500 € 1.200 € Sì (Entrambe le categorie) Tribuna Posillipo 2.220 € 1.800 € Solo Under 14

Il Punto di Vista di Napolissimo UNA STRATEGIA CHE PREMIA L’APPARTENENZA. La campagna abbonamenti del Centenario è un capolavoro di equilibrio commerciale e identitario. De Laurentiis ha capito che per riempire il Maradona in una stagione così carica di aspettative bisognava blindare lo zoccolo duro della tifoseria. La tariffa “Ridotto Cento” e la flessibilità concessa in fase di rinnovo (poter cambiare posto o formula senza perdere la prelazione) sono segnali di grande rispetto verso chi c’era già. Altrettanto intelligente è la politica degli sconti per gli Under 14 e gli Under 30 nei settori inferiori: è lì che si coltiva il tifo del futuro. Il Napoli non sta solo vendendo biglietti, sta costruendo la coreografia umana che accompagnerà la squadra nei suoi primi cento anni di storia.

🔗 Correlato — Gli Eventi del Centenario Il programma del Centenario del Napoli: la maglia su MSC e il ritorno del Corsiero del Sole

Tutto sulla campagna abbonamenti del Napoli Quali sono le differenze tra la formula Italia e la formula Full? La formula Italia include 20 gare (19 di Serie A e 1 di Coppa Italia), mentre la formula Full arriva a 24 partite, aggiungendo i 4 match casalinghi della prima fase di Champions League. Quali sono le date della prelazione e della vendita libera? La prelazione per i vecchi abbonati parte il 10 luglio e termina il 2 agosto. La vendita libera inizierà il 3 agosto e si chiuderà il 16 agosto 2026. Cosa serve per acquistare l’abbonamento del Napoli? L’emissione dell’abbonamento è subordinata al possesso della Fidelity Card SSC Napoli, che costa 20 euro, ha una validità di 3 anni e può essere acquistata online. Quante volte si può cedere l’abbonamento ad altre persone? Chi sceglie la formula Full può cedere l’utilizzo dell’abbonamento fino a 10 partite, mentre la formula Italia consente la cessione per 5 partite. Il ricevente deve possedere la Fidelity Card.

📊 Nota Metodologica & Linea Editoriale:

La redazione di Napolissimo.it precisa che tutte le informazioni relative alle date, alle formule (Italia e Full), ai benefit e ai prezzi della campagna abbonamenti 2026/2027 sono tratte dal comunicato ufficiale diramato dalla SSC Napoli. Le tabelle riassuntive sono state elaborate aggregando i dati ufficiali forniti dal club per facilitarne la consultazione. Ultimo aggiornamento: 10 Luglio 2026.



