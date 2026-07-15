COLPO IN PROSPETTIVA. Il Napoli ha chiuso l’acquisto a titolo definitivo di Mattia Esposito, promettente attaccante di 18 anni proveniente dal Sorrento. L’operazione di mercato è stata condotta in prima persona dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha accelerato i tempi per superare la forte concorrenza di club di Serie A come Atalanta e Cagliari. Il giovane talento, messosi in luce nel campionato di Serie C (23 presenze e 1 gol ufficiale nell’ultima stagione), è un jolly offensivo noto per dribbling e velocità. Il piano strategico della dirigenza partenopea prevede un probabile prestito al Bari per garantirgli minutaggio e continuità, sebbene spetterà al nuovo tecnico Massimiliano Allegri decidere se valutarlo prima nel ritiro estivo. L’affare conferma la rinnovata linea verde del club, ribadita anche dal recente rinnovo di Vergara.

Chi è Mattia Esposito, in che ruolo gioca e perché il Napoli lo ha comprato dal Sorrento?

Di Mattia Esposito forse non tutti conoscono la storia calcistica, ma chi segue abitualmente il campionato di Serie C ha potuto sicuramente apprezzare questo ragazzo tutto dribbling e velocità che pare aver conquistato totalmente Aurelio De Laurentiis. Il giovane si è messo subito in mostra crescendo nella Real San Ferdinando e venendo convocato dal commissario tecnico Massimiliano Favo per uno stage con la Nazionale italiana Under 18, un dettaglio che segnala già all’epoca il suo potenziale riconosciuto dai vertici del settore giovanile azzurro.

Non bisogna sottovalutare che il presidente del Napoli ha preso Esposito superando la concorrenza di altri club interessandosi in prima persona all’operazione, come raccontato da Benito Starace, direttore generale del Sorrento, a Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma: “De Laurentiis è sceso in campo in prima persona”. Una frase che, in chiave di mercato, significa che il patron azzurro ha messo sul tavolo tutto sin dal primo momento per scavalcare pretendenti come Atalanta e Cagliari, garantendo così al club partenopeo un giocatore che sicuramente ha un potenziale enorme per il futuro.

Quali sono le statistiche ufficiali di Mattia Esposito in Serie C?

Analizzando nel dettaglio il percorso di Esposito, il 2024 è stato l’anno del suo esordio tra i professionisti con la maglia del Sorrento in Serie C, stagione che ha visto il 18enne segnare anche un gol al Taranto in un 6-0 finale. Tuttavia, quella rete è stata poi cancellata nelle aule di tribunale per le note vicende che hanno estromesso il club pugliese dal campionato, cancellando così dalle statistiche ufficiali anche la realizzazione di Mattia. Quest’anno invece per lui ci sono 23 presenze e 1 gol ufficiale complessivo, un record che, seppur non altissimo in termini numerici, ha comunque convinto il Napoli a scommettere sul giocatore.

De Laurentiis ha così dimostrato di voler scommettere sulla crescita e sull’enorme potenziale del giovane, che ha anche pubblicato sul suo account Instagram una story in cui sembra commosso dopo il suo trasferimento al Napoli: “Ce l’ha fatta Matti”. Una dichiarazione che, seppur socialmente, lascia intendere quanto il giovane senta il peso e la responsabilità di questa new deal, vissuta da lui come un vero e proprio sogno realizzato.

Per quali ruoli tattici è duttile Mattia Esposito?

Approfondendo il lato tecnico-tattico, Esposito è un giocatore duttile, capace di giocare nel 4-3-3, ma anche nel 3-5-2 e anche come sottopunta, una versatilità che lo rende particolarmente interessante per un allenatore come Max Allegri, sempre attento a profili giovani e adattabili a diversi schemi. Un giocatore che, in chiave di proiezione futura, potrebbe essere inserito in un contesto tecnico dove la capacità di ricoprire ruoli diversi sulla fascia offensiva è valutata come un reale valore aggiunto.

Scavalcando la concorrenza di Atalanta e Cagliari, il blitz del Napoli ha praticamente azzerato la possibilità che altri club possano interessarsi al giovane, garantendo così al club partenopeo una risorsa che potrebbe essere girata in prestito al Bari, dove inizierebbe la sua esperienza da cannoniere sotto l’ala protettrice del Napoli. Da capire ora se Allegri vorrà portarlo in ritiro nel suo nuovo Napoli o girarlo direttamente in Puglia, iniziando proprio da lì la sua nuova esperienza calcistica.

Mattia Esposito sarà portato in ritiro a Dimaro o girato al Bari?

Il destino sportivo di Mattia Esposito è ancora in definizione, ma la sensazione più diffusa tra gli/addetti è che il giovane sarà girato subito al Bari, dove inizierebbe la sua esperienza da calciatore professionistico sotto l’ala protettrice del Napoli. Un’operazione che, in chiave di mercato, rientra perfettamente nella modifica del progetto di crescita dei giovani in sinergia col club pugliese, giornalista che già in passato ha visto il Napoli investire su giovani destinati al Bari come parte integrante della strategia societaria.

Quali altri club erano interessati a Mattia Esposito prima del Napoli?

Giocatore duttile, capace di giocare nel 4-3-3, ma anche nel 3-5-2 e anche come sottopunta, Esposito sembrava essere a un passo da altri club che si erano interessati a lui, come Atalanta e Cagliari. Il blitz del Napoli ha praticamente azzerato la concorrenza garantendo al club partenopeo un giocatore che sicuramente ha un potenziale enorme per il futuro. Da capire ora se Allegri vorrà portarlo in ritiro nel suo nuovo Napoli o girarlo direttamente in Puglia iniziando così proprio da Bari la sua nuova esperienza calcistica sotto l’ala protettrice del Napoli.

Perché questa notizia conta per il Napoli: L’acquisto di Esposito, unito al recente rinnovo di Antonio Vergara, certifica un cambio di rotta strategico. Il Napoli sta abbassando l’età media e investendo su profili italiani e campani. Questo non solo garantisce un serbatoio di talenti a basso costo, ma è fondamentale per rispettare i rigidi parametri delle liste per la Serie A e la Champions League nei prossimi anni.

Il profilo biografico e statistico del nuovo acquisto della SSC Napoli:

Tabella 1: Profilo biografico e statistiche di Mattia Esposito (Nuovo acquisto SSC Napoli) Dato Biografico (Mattia Esposito) Dettaglio Storico / Statistico Età e Squadra di Provenienza 18 anni, acquistato a titolo definitivo dal Sorrento (Serie C). Settore Giovanile e Nazionale Cresciuto nella Real San Ferdinando, vanta convocazioni in Italia Under 18. Statistiche Ufficiali (Ultima Stagione) 23 presenze e 1 rete ufficiale in Serie C. Il Gol Cancellato Rete segnata al Taranto nel 2024, annullata per l’estromissione del club pugliese.

Come gioca Mattia Esposito e quale sarà il suo ruolo con Allegri?

È un giocatore duttile, tutto dribbling e velocità. Può agire da esterno offensivo nel 4-3-3, da quinto nel 3-5-2 o come sottopunta.

Dal punto di vista tattico, Mattia Esposito è il prototipo dell’attaccante moderno. Non offre punti di riferimento statici, ma fa del dinamismo e dell’uno contro uno le sue armi principali. Nel Sorrento ha dimostrato una notevole duttilità: nasce come esterno offensivo ideale per un tridente (4-3-3), ma ha la gamba e la resistenza per coprire tutta la fascia in un 3-5-2, o per agire da sottopunta a ridosso di un centravanti fisico.

Caratteristiche che si sposano perfettamente con la filosofia di Massimiliano Allegri, da sempre estimatore dei giocatori “malleabili” capaci di ricoprire più ruoli a seconda delle fasi della partita. Il tecnico livornese avrà l’opportunità di valutarlo da vicino durante i primi giorni di ritiro, per testarne la tenuta fisica e la maturità mentale in un contesto di altissimo livello.

Esposito resterà al Napoli o andrà in prestito al Bari?

Lo scenario più probabile è un prestito immediato alla SSC Bari per fargli maturare esperienza in Serie B, sfruttando la sinergia tra i due club della famiglia De Laurentiis.

Nonostante la curiosità di vederlo all’opera con la maglia azzurra, il futuro a breve termine di Esposito sembra già tracciato. Il salto diretto dalla Serie C alla Champions League rischia di essere un azzardo per un ragazzo di 18 anni, soprattutto in una rosa che, come abbiamo visto, deve già sfoltire 25 esuberi.

Secondo le indiscrezioni di mercato, il piano della dirigenza è chiaro: girare immediatamente il giocatore in prestito alla SSC Bari. Questa mossa permetterebbe a Esposito di misurarsi con un campionato altamente competitivo e formativo come la Serie B, trovando il minutaggio necessario per crescere senza le pressioni della piazza partenopea. Un’operazione che ricalca altre sinergie passate sull’asse campano-pugliese (come i recenti prestiti di Russo ed Esposito) e che conferma l’utilità strategica di avere due club sotto l’ala protettrice della famiglia De Laurentiis per la valorizzazione del patrimonio tecnico.

Il quadro riassuntivo delle caratteristiche tattiche e del futuro a breve termine di Mattia Esposito:

Tabella 2: Caratteristiche tattiche e status di mercato di Mattia Esposito (Estate 2026) Dettaglio Tecnico / Mercato (SSC Napoli) Analisi e Prospettive Future Ruolo e Caratteristiche Esterno offensivo o sottopunta. Fa di dribbling e velocità le sue armi migliori. Valutazione di Massimiliano Allegri Verrà aggregato al ritiro estivo per una prima valutazione tecnica da parte dell’allenatore. Ipotesi Prestito (SSC Bari) Scenario più probabile: prestito in Serie B per garantire minutaggio e crescita.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL RITORNO DELLO SCOUTING PRESIDENZIALE. L’acquisto di Mattia Esposito è una notizia eccellente per due motivi. Il primo è tecnico: il Napoli torna a pescare i migliori talenti del territorio campano prima che vengano “scippati” dalle corazzate del Nord (Atalanta in primis). Il secondo è politico: vedere Aurelio De Laurentiis scendere in campo in prima persona per un ragazzo di 18 anni della Serie C dimostra che il presidente ha ritrovato l’entusiasmo e la voglia di costruire dal basso, caratteristiche che avevano fatto la fortuna del club nel primo decennio della sua gestione. Il prestito al Bari è la scelta più saggia: la Serie B è una palestra durissima, perfetta per trasformare un talento grezzo in un giocatore pronto per il Maradona.

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📌 Tutto sull’acquisto di Mattia Esposito Come ha fatto il Napoli ad acquistare Mattia Esposito dal Sorrento? Aurelio De Laurentiis ha condotto la trattativa in prima persona, anticipando club come Atalanta e Cagliari, come confermato dal DG del Sorrento Benito Starace. Qual è la storia di Esposito e perché il suo primo gol è stato cancellato? Cresciuto nella Real San Ferdinando e convocato in Under 18, ha visto cancellare il suo primo gol da professionista a causa dell’estromissione del Taranto dal campionato di Serie C. Come gioca Mattia Esposito e quale sarà il suo ruolo con Allegri? È un giocatore duttile, tutto dribbling e velocità. Può agire da esterno offensivo nel 4-3-3, da quinto nel 3-5-2 o come sottopunta a ridosso dell’attaccante. Esposito resterà al Napoli o andrà in prestito al Bari? Lo scenario più probabile è un prestito immediato alla SSC Bari per fargli maturare esperienza in Serie B, sfruttando la sinergia tra i due club della famiglia De Laurentiis.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le informazioni relative all’intervento in prima persona di Aurelio De Laurentiis per l’acquisto di Mattia Esposito sono state confermate da Benito Starace, DG del Sorrento, ai microfoni della trasmissione Stile TV. I dati statistici sulle presenze in Serie C e la convocazione in Nazionale Under 18 sono storicamente accertati. L’ipotesi di un prestito alla SSC Bari rappresenta un’indiscrezione di mercato basata sulle consuete sinergie tra i due club. Ultimo aggiornamento: 15 Luglio 2026.