ALLEGRI SBARCATO A NAPOLI. Massimiliano Allegri è arrivato a Napoli alle 13.30 all’aeroporto di Capodichino, per poi raggiungere subito Castel Volturno. Il nuovo allenatore del Napoli alloggerà nei prossimi giorni nel centro città, in contatto costante con Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, prima di partire venerdì mattina per Dimaro, in Val di Sole, dove inizierà il ritiro il 17 luglio. Domani è prevista la presentazione ufficiale al Teatro San Carlo.

Quando è arrivato Massimiliano Allegri a Napoli e cosa ha in programma per la presentazione e il ritiro di Dimaro?

Massimiliano Allegri ha messo piede a Napoli alle 13.30, dribblando i pochi curiosi presenti all’esterno dell’aeroporto di Capodichino, in quello che sarà il primo di tanti viaggi che il tecnico farà da casa sua verso la città partenopea nei prossimi mesi. Da oggi comincia ufficialmente la sua vita azzurra, la seconda per la precisione, perché Allegri torna a Napoli da napoletano ventotto anni dopo l’esperienza vissuta da calciatore.

Cosa ha fatto Allegri appena arrivato a Napoli?

Subito dopo lo sbarco, Allegri ha raggiunto Castel Volturno per iniziare a preparare il lavoro da portare in ritiro. Nei prossimi giorni il tecnico alloggerà nel centro città, mantenendo un contatto costante con il presidente Aurelio De Laurentiis e con il direttore sportivo Giovanni Manna, per seguire da vicino l’andamento del calciomercato. La partenza per Dimaro, in Val di Sole, è fissata per venerdì mattina, con inizio della preparazione il 17 luglio: una data su cui, secondo quanto riportato, il presidente scaramantico De Laurentiis avrebbe sorvolato senza troppe remore.

Che tipo di esperienza ebbe Allegri a Napoli da calciatore?

Il ritorno di Allegri riporta alla memoria un’esperienza calcistica ben diversa da quella attuale. Il tecnico visse infatti a Napoli una parentesi da calciatore deludente, in una squadra che retrocesse con appena 14 punti. Un contesto che apparteneva a un altro secolo, anche calcisticamente, considerando che il Napoli ha poi vissuto uno straordinario rilancio, tornando a occupare posizioni di vertice in Serie A. Proprio Antonio Conte, prima di rinunciare al terzo anno di contratto, aveva portato la squadra allo scudetto e a un secondo posto arricchito dalla Supercoppa.

Perché Allegri ha lasciato il Milan prima di arrivare al Napoli?

Analizzando il contesto da cui arriva il tecnico, l’ultima esperienza di Allegri è stata particolarmente breve: un solo campionato al Milan, chiuso al quinto posto dopo la sconfitta al Meazza contro il Cagliari del napoletano Pisacane, che ha fatto sfumare la zona Champions per un solo punto. Il giorno successivo a quella sconfitta, il proprietario Gerry Cardinale ha deciso di esonerare il tecnico, una scelta che secondo quanto ricordato nel pezzo non ha sorpreso, considerando che lo stesso Cardinale tre anni prima aveva rotto anche con Paolo Maldini, storica bandiera rossonera, oggi chiamato dal neo presidente federale Gianni Malagò per rilanciare la Nazionale e l’intero settore.

Non bisogna dimenticare che Cardinale ha lanciato una frecciata ad Allegri proprio nel giorno della presentazione del nuovo tecnico rossonero Rui Amorim, dichiarando: “Il Milan deve tornare al passato: dobbiamo giocare per vincere e non per non perdere”. Una provocazione a cui si attende un’eventuale replica di Allegri nella conferenza di presentazione di domani al San Carlo.

Qual è il curriculum recente di Allegri prima del Napoli?

A parlare per Allegri, tuttavia, è soprattutto la storia recente. Negli ultimi undici campionati, il tecnico livornese ha vinto sei scudetti, ottenuto un secondo posto, un terzo posto, un quarto posto, un quinto posto (proprio nella scorsa stagione al Milan) e un settimo posto. È inoltre reduce da due esoneri, causati più da rotture con i rispettivi dirigenti — Cristiano Giuntoli e Zlatan Ibrahimović — che da reali fallimenti tecnici.

Per Aurelio De Laurentiis, Allegri rappresenta l’uomo giusto per proseguire il percorso tracciato da Conte, anche sulla base del precedente di dodici anni fa, quando lo stesso tecnico sostituì Conte alla Juventus vincendo cinque scudetti consecutivi. Va comunque sottolineato che si tratta di contesti non direttamente comparabili, considerando che in quella stagione bianconera arrivò anche Cristiano Ronaldo.

Come si inserisce Allegri nel piano mercato del Napoli?

Il Napoli ha presentato un piano di mercato che prevede robusti tagli, con 25 calciatori considerati cedibili, e investimenti contenuti dopo le spese sostenute nelle ultime due sessioni di mercato. Un aspetto che, secondo quanto riportato, non preoccuperebbe particolarmente Allegri, il quale si definisce “aziendalista” non nel senso di accettare passivamente le decisioni del club, ma di creare sintonia con la dirigenza, ritenendo il ruolo dell’allenatore vicino a quello di un manager anche sul piano delle responsabilità.

Il tecnico ha lavorato a lungo tra Milano e Torino, in due realtà come Milan e Juventus che rappresentano i cosiddetti poteri forti del calcio italiano. A Napoli troverà invece uno scenario differente, perché De Laurentiis si è sempre tenuto distante dal Palazzo, seguendo un percorso personale. Una sfida nuova ed elettrizzante per un allenatore descritto come uomo d’orgoglio.

Cosa filtra sull’idea tattica e sul gruppo squadra di Allegri?

Allegri debutterà domani sul palco del San Carlo, in quello che viene descritto come l’inizio dello spettacolo. Solo la prossima primavera si potrà verificare se il tecnico sarà riuscito a realizzare il capolavoro sognato dalla tifoseria: chiudere la stagione del Centenario con il quinto scudetto della storia del club.

Allegri apprezzerebbe la rosa attuale, che accoglierà anche in ritiro i giovani Baridò e Milton, di ritorno dopo quattro settimane di lavoro in Argentina dedicate al potenziamento fisico. Il tecnico valorizzerà la squadra seguendo la linea guida ribadita un anno fa durante un corso a Coverciano, dove agli aspiranti allenatori aveva spiegato: “Bisogna essere bravi a fare esprimere i giocatori al meglio delle loro possibilità”, adattando il modulo alle caratteristiche dei singoli piuttosto che imponendo uno schema rigido rischiando il rigetto del gruppo.

Che concorrenza troverà il Napoli in campionato?

Non bisogna sottovalutare, a tal proposito, il contesto competitivo in cui il Napoli si troverà a operare. Il Como di Fabregas, dopo aver conquistato la qualificazione Champions ai danni di Milan e Juventus, ha già investito oltre 100 milioni di euro sul mercato, non sarà più la semplice “bella favola” del lago. Il Napoli, dal suo canto, ha sborsato 66 milioni di euro per riscattare i cartellini di Hojlund, Alisson Santos e Milinković-Savić.

Come ha reagito la tifoseria all’arrivo di Allegri?

L’arrivo di Allegri in città e l’inizio della preparazione a Dimaro contribuiscono a far sfumare i dissensi social manifestati da una parte della tifoseria dopo l’annuncio dell’ingaggio del tecnico. Prese di posizione che, secondo quanto ricordato nel pezzo, non preoccupano un allenatore che nel 2014 fu accolto a Torino da una dura contestazione, salvo poi convincere gli scettici passo dopo passo, vittoria dopo vittoria. Un percorso che, secondo l’analisi, potrebbe ripetersi anche a Napoli, grazie all’esperienza, alla personalità e alla capacità di gestione tecnica e umana del tecnico. Sull’estetica di gioco, resta emblematica una frase pronunciata in passato da Allegri stesso: “Lo spettacolo si fa al circo, nel calcio conta il risultato”.

Perché questa notizia conta per il Napoli: L’arrivo di Allegri a Castel Volturno segna l’inizio operativo di un ciclo che il club vuole costruire sulla continuità con l’eredità di Conte, in un contesto di mercato fatto di tagli più che di grandi investimenti. La gestione del gruppo, più che il singolo modulo tattico, sarà il vero banco di prova del tecnico livornese nella stagione del Centenario.

Il calendario ufficiale dei primi impegni istituzionali e operativi di Massimiliano Allegri alla guida del Napoli:

Tabella 1: Agenda operativa e istituzionale di Massimiliano Allegri (SSC Napoli, Luglio 2026) Data / Evento (SSC Napoli) Dettaglio Operativo Impatto sulla Stagione Oggi (Ore 13:30) Sbarco a Capodichino e arrivo a Castel Volturno. Presa di possesso delle strutture tecniche. Domani Presentazione ufficiale al Teatro San Carlo. Definizione pubblica degli obiettivi del Centenario. Venerdì 17 Luglio Partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida. Inizio della preparazione atletica e tattica.

Qual è il piano di Allegri per il mercato del Napoli e come giocherà la squadra?

Allegri dovrà gestire una rosa da sfoltire (25 cessioni) dopo i 66 milioni spesi per i riscatti. Tatticamente, non imporrà un modulo rigido ma si adatterà alle caratteristiche dei giocatori.

Il paragone con il suo approdo alla Juventus di dodici anni fa (quando sostituì proprio Conte aprendo un ciclo di cinque scudetti) è suggestivo, ma il contesto è radicalmente diverso. A Torino, Allegri si ritrovò a gestire l’arrivo di fuoriclasse come Cristiano Ronaldo. A Napoli, il piano industriale prevede investimenti contenuti e robusti tagli. Il club ha già sborsato 66 milioni di euro per riscattare i cartellini di Hojlund, Alisson Santos e Milinkovic-Savic, costringendo Giovanni Manna a dover piazzare ben 25 elementi in esubero.

Una situazione che spaventerebbe molti, ma non Allegri. Il tecnico apprezza la rosa attuale e ha una linea guida chiara, ribadita anche durante le sue lezioni a Coverciano: «Bisogna essere bravi a fare esprimere i giocatori al meglio delle loro possibilità». Niente schemi rigidi o dogmi tattici, ma un modulo fluido che si adatti al materiale umano a disposizione.

E per chi storce il naso invocando l’estetica del gioco, la risposta di Allegri è già scolpita negli annali: «Lo spettacolo si fa al circo, nel calcio conta il risultato». In un campionato dove la concorrenza è spietata (basti pensare al Como di Fabregas che, conquistata la Champions, ha già investito 100 milioni sul mercato), la voglia di vincere e il cinismo del tecnico livornese potrebbero essere esattamente l’antidoto di cui il Napoli ha bisogno per trionfare nell’anno del Centenario.

Il quadro finanziario ereditato da Massimiliano Allegri all’inizio della sua avventura sulla panchina azzurra:

Tabella 2: Contesto finanziario e di mercato della SSC Napoli (Estate 2026) Entità Coinvolta (Mercato Napoli) Status Finanziario / Operativo Cifra Stimata / Impatto Hojlund, Alisson, Milinkovic-Savic Riscatti obbligatori esercitati dal club. 66 Milioni di euro complessivi. Esuberi della Rosa Necessità di sfoltire l’organico per fare cassa. 25 giocatori inseriti nella lista cessioni. Como (Concorrente Serie A) Investimenti massicci dopo la qualificazione Champions. Oltre 100 Milioni di euro spesi sul mercato.

Il Punto di Vista di Napolissimo IL CINISMO CHE SERVE A NAPOLI. A Napoli siamo stati abituati alla grande bellezza. Abbiamo ammirato le geometrie perfette di Maurizio Sarri e il dominio estetico di Luciano Spalletti. L’arrivo di Massimiliano Allegri, con il suo mantra del “risultato prima dello spettacolo”, fa storcere il naso ai puristi del bel gioco. Ma la verità è che, dopo le montagne russe dell’ultimo biennio, il Napoli ha un disperato bisogno di normalità e cinismo. Allegri è un restauratore di certezze. Non si lamenterà dei 25 giocatori da vendere, non farà polemiche pubbliche sul mercato e, soprattutto, saprà blindare la difesa. In un anno in cui la pressione per il Centenario sarà schiacciante, avere in panchina un uomo che ha vinto sei scudetti gestendo le pressioni di Milano e Torino è la migliore polizza assicurativa che De Laurentiis potesse stipulare.

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Tutto sull’arrivo di Massimiliano Allegri a Napoli Quando è arrivato Massimiliano Allegri a Napoli? Il tecnico è atterrato all’aeroporto di Capodichino alle 13:30, dirigendosi immediatamente al centro sportivo di Castel Volturno per iniziare a pianificare il lavoro della squadra. Dove verrà presentato ufficialmente Allegri? La presentazione ufficiale alla stampa si terrà domani nella prestigiosa cornice del Teatro San Carlo di Napoli, palcoscenico scelto dal presidente Aurelio De Laurentiis. Quando parte il Napoli per il ritiro di Dimaro? La partenza della squadra per il ritiro estivo in Val di Sole, a Dimaro Folgarida, è fissata per venerdì 17 luglio. Quanto ha speso il Napoli per i riscatti sul mercato? Il club azzurro ha già investito 66 milioni di euro per esercitare i riscatti obbligatori dei cartellini di Rasmus Hojlund, Alisson Santos e Vanja Milinkovic-Savic.

📊 Nota Metodologica & Linea Editoriale:

La redazione di Napolissimo.it precisa che gli orari dello sbarco di Massimiliano Allegri a Capodichino e le date del ritiro di Dimaro sono dati ufficiali. Le dichiarazioni di Gerry Cardinale («dobbiamo giocare per vincere e non per non perdere») sono citazioni pubbliche accertate. La cifra di 66 milioni di euro per i riscatti di mercato è una stima basata sulle indiscrezioni della stampa sportiva nazionale. Ultimo aggiornamento: 13 Luglio 2026.