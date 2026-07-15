LA PRESENTAZIONE DI ALLEGRI. Aurelio De Laurentiis ha presentato ufficialmente Max Allegri come nuovo allenatore del Napoli, sognando ad alta voce una finale di Champions League al Metropolitano di Madrid nel maggio 2027. Il presidente azzurro ha toccato anche il tema del nuovo stadio da 70mila posti con 120 sky-box, confermato dal direttore generale Alessandro Chiavelli, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna ha fatto il punto sul futuro di Romelu Lukaku, sulle cessioni di Cheddira, Russo ed Esposito, e sui rinnovi di Di Lorenzo e Scott McTominay.

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Cosa ha detto De Laurentiis su Allegri e il sogno Champions League?

Nella prima uscita pubblica di Max Allegri davanti alla città partenopea, Aurelio De Laurentiis non si è nascosto dietro le solite frasi di circostanza e ha scelto di colpire subito con una battuta che, in realtà, nasconde un’ambizione profondamente sentita. Proprio rivolgendosi al nuovo allenatore, il patron ha chiesto: “Max, allora vuoi arrivare in finale di Champions?“. Una domanda che, seppur detta in tono scherzoso, non è una semplice gag da conferenza stampa, ma una richiesta carica di significato: la finale del Metropolitano di Madrid, in programma a maggio 2027, resta per ora un sogno da inseguire, ma De Laurentiis ha voluto sottolineare come sia proprio quello l’obiettivo dichiarato della nuova stagione.

Analizzando nel dettaglio il contesto in cui nasce questa frase, bisogna innanzitutto ricordare da dove arriva il Napoli sul fronte europeo. La scorsa stagione, targata Antonio Conte, si è chiusa con un percorso Champions League a dir poco disastroso: appena 8 punti raccolti e un umiliante trentesimo posto nella nuova fase campionato a girone unico, un piazzamento che ha escluso gli azzurri già dai playoff, ben lontano dalle ambizioni dichiarate a inizio stagione. Non bisogna sottovalutare che, dopo aver conquistato lo scudetto, lo stesso De Laurentiis aveva promesso pubblicamente di “puntare all’Europa”, salvo poi ammettere a fine annata, con evidente amarezza: “Per una serie di vicissitudini non è stato possibile, siamo arrivati secondi, ce ne siamo fatti una ragione”.

Di conseguenza, quando oggi il presidente, durante la presentazione del tecnico al Teatro San carlo, chiede scherzosamente ad Allegri se vuole arrivare in finale di Champions, lo fa consapevole che quella battuta suona quasi come una excusatio non petita, un modo per allontanare simbolicamente il fantasma della scorsa Champions fallita. La finale del Metropolitano di Madrid, in programma a maggio 2027, resta per ora un sogno dichiaratamente lontano dalla realtà attuale del club, ma proprio per questo De Laurentiis ha scelto di trasformarla in una battuta: chiedere un obiettivo così alto, dopo un trentesimo posto, equivale a richiedere un traguardo volutamente sovradimensionato, quasi provocatorio, per sdrammatizzare la delusione dell’anno precedente e al tempo stesso rilanciare l’asticella delle ambizioni con il nuovo tecnico.

Approfondendo ulteriormente la dimensione emotiva della vicenda, il patron azzurro ha voluto sottolineare come abbia messo sul tavolo tutto sin dal primo momento per convincere Allegri ad accettare la panchina del Napoli, e come la questione europea dello scorso anno “ancora brucia” negli ambienti societari. Un dettaglio che il presidente ha voluto ribadire ricordando il rapporto di lunga data con il nuovo tecnico: “Se le motivazioni di un allenatore che hai diminuiscono, allora ti devi creare delle assicurazioni di percorso. Più volte ho chiamato Max come più volte ho chiamato altri allenatori” ha spiegato De Laurentiis, senza specificare quante volte i due si fossero effettivamente incontrati prima di arrivare alla firma definitiva, ma lasciando intendere come la scelta di Allegri sia arrivata proprio nel momento in cui le motivazioni del ciclo Conte, secondo la lettura societaria, si erano affievolite.

Non è un caso, del resto, che come ribadito dallo spetto patron azzurro, De Laurentiis si fidi molto del passato internazionale di Allegri proprio per rilanciare le ambizioni europee del club: il tecnico livornese ha raggiunto due finali di Champions League con la Juventus (perse contro il Barcellona di Messi e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo), un bagaglio di esperienza che il presidente considera decisivo per evitare il ripetersi di un’annata come quella appena archiviata. Il paragone implicito, seppur non dichiarato esplicitamente da De Laurentiis, resta comunque evidente: dove Conte non è riuscito a fare il salto di qualità in Europa, il presidente scommette che Allegri, forte della sua esperienza internazionale, possa invece riportare il Napoli a competere stabilmente ai massimi livelli continental





L’attacco di De Laurentiis a Fifa e Uefa: le parole integrali

Analizzando nel dettaglio l’intervento del presidente, De Laurentiis non ha risparmiato critiche nemmeno alle istituzioni calcistiche internazionali, dimostrando ancora una volta quello stile diretto e senza filtri che lo contraddistingue da sempre. Parlando di Fifa e Uefa, ha attaccato duramente: “Continuiamo a produrre un calcio non gestito da noi, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle. Siamo marionette al loro servizio”. Un’affermazione che ricalca posizioni già espresse in passato dal presidente azzurro sul tema della governance del calcio europeo e mondiale.

Di conseguenza, quando gli è stato chiesto se possano esserci frizioni con un allenatore aziendalista come Allegri, De Laurentiis ha stemperato i toni con la consueta ironia: “Litigare? Ci possiamo pure mettere d’accordo per un teatrino a uso e consumo vostro. Senza scazzi non è amore. E poi è sempre per il bene del Napoli”. Una battuta che, tuttavia, lascia intendere come il presidente sia consapevole delle dinamiche mediatiche che ogni rapporto tra proprietà e allenatore genera inevitabilmente.

Nuovo stadio San Carlo: cosa ha rivelato Chiavelli sui terreni Q8

Il tema dello stadio, questa volta ribattezzato San Carlo, è stato solo sfiorato da De Laurentiis, che ha ripetuto la formula già sentita in passato: un impianto da 70mila posti con 120 sky-box. Un progetto che, come sottolineato dallo stesso presidente, è già su carta da tempo, ma la vera sfida resta portarlo fuori dalla fase progettuale e trasformarlo in cantiere reale.

Approfondendo il lato tecnico della vicenda, è stato il direttore generale Alessandro Chiavelli a fornire i dettagli più concreti dal palco della presentazione. “È in corso una bonifica nella zona individuata dei terreni Q8, è in stato avanzato. Siamo alla metà, per il momento, ma è nell’interesse di tutti che si faccia in fretta. Ci sono tutte le caratteristiche di idoneità per la progettazione di un nuovo impianto” ha spiegato Chiavelli, ricordando poi un dettaglio importante sulla flessibilità progettuale: “I progetti ci sono già. Erano destinati a altra area ma possono essere spostati. Di recente abbiamo anche concluso una lettera d’intenti in cui abbiamo confermato reciprocamente la volontà di approfondire la possibilità di una costruzione”.

Non bisogna sottovalutare che il nodo economico e di fruibilità resta tutt’altro che risolto. Il club, infatti, si scontra da tempo con le necessità politiche della città di Napoli e con la complessità burocratica legata alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo. I contatti tra le parti vanno avanti, e la domanda che si pongono i tifosi è se la stagione del centenario possa davvero rappresentare quella della svolta definitiva. È arduo dirlo con certezza, in tutta onestà, considerando la delicatezza dell’argomento: serve un’unità di intenti che finora è mancata, capace di andare incontro non solo al Napoli come club, ma soprattutto a Napoli come comunità cittadina, guardando inevitabilmente al futuro. Gli attori coinvolti in questa partita sono numerosi, e probabilmente non li abbiamo ancora visti tutti emergere pubblicamente.

Giovanni Manna e il futuro di Lukaku: cosa filtra dal ds

Sul palco della presentazione era presente anche Giovanni Manna, il direttore sportivo che già in passato, e soprattutto in questa stagione, ha sposato pienamente la scelta di affidare la panchina a Max Allegri. I due, secondo quanto emerso, sono in contatto costante e lavorano insieme da più di un mese, conoscendo ormai “uno i difetti dell’altro”, un’intesa che promette di tradursi in scelte condivise sul mercato, anche se la parola finale resterà sempre della società.

Valutando la situazione specifica di Romelu Lukaku, la sensazione diffusa è che da questo momento in poi tutto possa succedere per il futuro del centravanti belga. Offerte capaci di far impazzire Lukaku non sono ancora arrivate sul tavolo del Napoli, e il pressing dalla Turchia, seppur presente, potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane; tuttavia, nelle ultime ore il Besiktas sembra aver fatto un passo indietro rispetto all’operazione. In questo scenario, l’ipotesi di una permanenza “forzata” di Lukaku a Napoli non sarebbe affatto da scartare, ma andrebbe piuttosto sfruttata al meglio dal nuovo staff tecnico.

Manna ha ricostruito con onestà anche le difficoltà vissute nella gestione degli infortuni di Lukaku: “Lo scorso anno pensavamo di recuperarlo a novembre, ma così non è stato. A gennaio pensavamo di poterlo usare anche se non al massimo, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Quindi è arrivato Giovane. Oggi ci sono loro con Lucca e Hojlund, Allegri farà le sue valutazioni” ha spiegato il direttore sportivo. Di conseguenza, almeno uno tra questi attaccanti dovrà lasciare la rosa: a decidere saranno l’allenatore stesso e i costi di gestione, perché l’obiettivo primario resta piazzare in via definitiva uno dei profili in esubero.

Le cessioni in corso: Russo, Esposito, Cajuste e Cheddira

Manna, secondo quanto filtra dall’ambiente societario, agisce concretamente tra una conferenza stampa e l’altra, avendo già in canna diverse operazioni di cessione. I giovanissimi Russo ed Esposito sono destinati al Bari, mentre per Cajuste si sta cercando ancora la formula più adatta all’interno della Serie A. Per Cheddira, invece, si va verso una cessione a titolo definitivo, con l’attaccante marocchino che si avvicina sempre di più al Verona.

Rinnovi Di Lorenzo, Vergara e McTominay: cosa cambia a centrocampo

Sul fronte dei rinnovi contrattuali, il capitano Giovanni Di Lorenzo è stato al centro delle chiacchiere di ieri, con Manna che ha voluto sottolineare il valore del percorso del terzino: “Ha valori sani e ha dimostrato di essere un calciatore importante, di avere identità. Ha sposato un progetto lungo un anno fa e l’abbiamo continuato quest’anno. Se l’è solo guadagnato sul campo”. Non bisogna quindi pensare a nulla di regalato per Antonio, che si legherà al Napoli fino almeno al 2031, con la possibilità di ulteriori proroghe in futuro.

Un discorso simile riguarda anche Vergara, altro nome discusso nella giornata della presentazione. Lo stesso trattamento contrattuale, con una scadenza lunga fino al 2030 e un sostanzioso ritocco dell’ingaggio, il Napoli lo vorrebbe estendere anche a Scott McTominay. Va segnalato che l’aumento economico ipotizzato, seppur importante, non sarebbe comunque all’altezza delle richieste avanzate dall’agente del centrocampista scozzese, mentre resta da capire se il Real Madrid deciderà davvero di muoversi concretamente per lui.

De Bruyne, Lobotka e Anguissa: il centrocampo sotto osservazione

Il reparto di centrocampo resta comunque sotto stretta osservazione da parte dello staff tecnico. La conferma di Kevin De Bruyne è arrivata direttamente dalle parole dell’allenatore Allegri, mentre quella di Stanislav Lobotka e Frank Anguissa dovrà ancora essere guadagnata sul campo: sarà proprio durante il ritiro di Dimaro che si sciolgeranno le riserve definitive su entrambi i centrocampisti. Al momento, infatti, nessuno dei due può considerarsi certo del posto da titolare nella prossima stagione.

Tabella riassuntiva: i temi chiave della presentazione di Allegri

Tabella 1: I principali temi emersi dalla presentazione di Max Allegri Tema Dettaglio Fonte / Dichiarante Obiettivo Champions Finale al Metropolitano di Madrid, maggio 2027 Aurelio De Laurentiis Nuovo stadio 70mila posti, 120 sky-box, bonifica terreni Q8 al 50% De Laurentiis / Alessandro Chiavelli Futuro Lukaku Nessuna offerta concreta, Besiktas in frenata Giovanni Manna Cessioni in corso Russo ed Esposito al Bari, Cheddira verso il Verona Giovanni Manna Rinnovo Di Lorenzo Contratto fino al 2031 Giovanni Manna Trattativa McTominay Rinnovo ipotizzato fino al 2030, interesse Real Madrid non confermato Fonti di mercato

Perché questa notizia conta per il Napoli: La presentazione di Allegri non è solo un evento formale ma ridefinisce l’identità del club per la stagione del centenario: dallo stadio da 70mila posti alle scelte di mercato su Lukaku, Di Lorenzo e McTominay, ogni dichiarazione ha un impatto diretto sul progetto tecnico-economico azzurro. Tuttavia, molti dei temi trattati (stadio, rinnovo McTominay, cessione Cajuste) restano ancora in fase di definizione e privi di conferme ufficiali definitive.

Il quadro riassuntivo delle operazioni in uscita condotte dal DS Giovanni Manna per sfoltire la rosa del Napoli:

Tabella 1: Trattative in uscita della SSC Napoli (Calciomercato Estate 2026) Giocatore in Uscita (SSC Napoli) Destinazione / Squadra Interessata Formula e Stato della Trattativa Walid Cheddira Hellas Verona Cessione a titolo definitivo in chiusura. Jens Cajuste Club di Serie A da definire Manna cerca la formula giusta per la permanenza in Italia. Russo ed Esposito SSC Bari (Serie B) Prestito per garantire minutaggio ai giovani.

L’analisi dettagliata dello status contrattuale e tattico dei centrocampisti a disposizione di Massimiliano Allegri:

Tabella 2: Status contrattuale e tattico dei centrocampisti della SSC Napoli (Luglio 2026) Centrocampista (SSC Napoli) Status Contrattuale / Mercato Scelta Tattica di Allegri Antonio Vergara ✅ Rinnovo Ufficiale fino al 2031 Confermato nel progetto tecnico. Scott McTominay ⚠️ Trattativa per rinnovo al 2030 Pilastro inamovibile, ma serve l’accordo economico. Kevin De Bruyne Sotto contratto ✅ Confermato pubblicamente dall’allenatore. Lobotka e Anguissa Possibili partenti in caso di offerte 🔴 Sotto esame: dovranno guadagnarsi il posto a Dimaro.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’AZIENDALISTA PERFETTO PER DE LAURENTIIS. La conferenza del San Carlo ha svelato il vero motivo per cui De Laurentiis ha inseguito Massimiliano Allegri per anni. Dopo le tensioni continue e le richieste pubbliche di Antonio Conte, il presidente aveva bisogno di un “aziendalista” puro. Un allenatore capace di assorbire le difficoltà del mercato (come il rebus di avere quattro centravanti a libro paga) senza fare polemiche, pronto a valorizzare il materiale a disposizione. Allegri che conferma De Bruyne e mette in discussione Lobotka e Anguissa è il segnale di un tecnico che non guarda al passato, ma che valuta solo l’utilità funzionale al suo sistema. Se il club riuscirà a sbloccare la grana stadio, questo asse tra presidente e allenatore potrebbe davvero aprire un ciclo storico.

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📌 Tutto sulla presentazione di Allegri e il mercato del Napoli Qual è il sogno Champions di De Laurentiis e perché ha attaccato FIFA e UEFA? De Laurentiis punta alla finale di Madrid 2027, esalta il rapporto di fiducia con Allegri e attacca duramente le istituzioni calcistiche definendo i club “marionette al loro servizio”. A che punto è il progetto per il nuovo stadio del Napoli nell’area Q8? L’AD Chiavelli ha confermato la bonifica al 50% dei terreni per un impianto da 70mila posti e 120 sky-box, ma restano da superare i complessi ostacoli politici ed economici con la città. Qual è la strategia di Manna per l’attacco e come si risolve il rebus Lukaku? Il Besiktas si allontana da Lukaku, aprendo all’ipotesi di una permanenza forzata. Allegri valuterà in ritiro chi cedere tra lui, Lucca, Hojlund e il giovane Giovane. Come procede il rinnovo di McTominay e chi resta a centrocampo? Vergara ha rinnovato fino al 2031, mentre per McTominay c’è distanza sull’ingaggio. De Bruyne è stato confermato da Allegri, mentre Lobotka e Anguissa sono sotto esame in vista del ritiro.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, Andrea Chiavelli e Giovanni Manna sono citazioni ufficiali estrapolate dalla conferenza stampa di presentazione tenutasi al Teatro San Carlo. Le informazioni relative al raffreddamento della pista Besiktas per Lukaku e all’interesse del Real Madrid per McTominay rappresentano indiscrezioni di mercato non ancora ufficializzate dai club coinvolti. Ultimo aggiornamento: 15 Luglio 2026.