SORTEGGIO CHAMPIONS. Il Napoli, insieme a Inter, Roma e Como, attende il sorteggio della fase campionato di Champions League 2026/27, fissato per il 27 agosto 2026 a Montecarlo. Le 36 squadre qualificate disputeranno otto partite ciascuna, senza andata e ritorno, con calendario definito dalle quattro fasce di ranking. La diretta sarà visibile su Sky Sport, NOW, Amazon Prime e gratuitamente su UEFA.tv e YouTube UEFA.

Quando si svolge il sorteggio della Champions League 2026/2027, come funziona il nuovo format e dove vederlo in tv?

Il sorteggio della Champions League 2026/27 per la fase campionato si svolgerà il 27 agosto 2026 a Montecarlo, con orario ancora da confermare. Si tratta di un appuntamento attesissimo, perché segnerà il primo vero snodo della nuova edizione, quella che per la terza stagione consecutiva adotterà il format della fase campionato.

Per il Napoli sarà un passaggio decisivo non solo sul piano sportivo, ma anche su quello strategico, visto che il nuovo meccanismo rende ogni incrocio potenzialmente pesantissimo fin dalle prime giornate. Insieme agli azzurri ci saranno anche Inter, Roma e Como, le altre italiane qualificate in base al piazzamento ottenuto nella stagione precedente.

Come funziona la fase campionato della Champions?

La formula resta ormai quella introdotta per cambiare in profondità il volto della massima competizione europea. In totale saranno 36 squadre, suddivise in quattro fasce di ranking, e ciascun club affronterà otto avversari diversi, quattro in casa e quattro in trasferta.

Analizzando nel dettaglio il format, va ricordato che non esistono più i classici gironi con andata e ritorno contro le stesse tre rivali. Ogni squadra giocherà dunque otto partite secche contro otto avversarie differenti, con il calendario definito dal sorteggio e con una distribuzione pensata per garantire equilibrio e varietà tecnica.

Quali squadre sono già qualificate?

Le 29 squadre già qualificate direttamente alla fase campionato sono state indicate in ordine alfabetico e comprendono diversi club di primo piano del calcio europeo. Tra queste figurano Arsenal, Barcellona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, oltre alle italiane Inter, Napoli, Roma e Como.

Restano ancora da definire le ultime sette squadre che usciranno dai turni preliminari, destinati a chiudersi nel mese di agosto. Solo allora il quadro sarà completo e il sorteggio potrà comporre in modo definitivo il tabellone della fase campionato.

Calendario della Champions 2026/27

La prima giornata della fase campionato si giocherà tra l’8 e il 10 settembre 2026. L’ultima, invece, è prevista per il 27 gennaio 2027, quando si chiuderà l’intero percorso della regular season europea.

Questo significa che la Champions sarà subito intensa e senza margini di errore. Per il Napoli, che dovrà misurarsi con rivali di fascia alta ma anche con possibili sorprese, il sorteggio avrà un peso enorme nella costruzione della prima parte di stagione, soprattutto in termini di rotazioni, gestione della rosa e tenuta fisica.

Dove vedere il sorteggio in diretta

La diretta televisiva del sorteggio sarà trasmessa da Sky Sport, che detiene i diritti integrali della manifestazione. In streaming, l’evento sarà visibile anche su NOW e su Amazon Prime, che seguirà la competizione con la migliore partita del mercoledì.

In alternativa, il sorteggio sarà disponibile gratuitamente anche sui canali ufficiali dell’UEFA, in particolare su UEFA.tv e sul canale YouTube UEFA. Per i tifosi del Napoli, quindi, non ci saranno ostacoli nel seguire in tempo reale la definizione del cammino europeo degli azzurri.

Perché il sorteggio conta per il Napoli?

Il sorteggio non è un semplice rito formale, ma il primo vero test della stagione europea. Per il Napoli, conoscere in anticipo le otto avversarie significa poter pianificare meglio preparazione, turnover e gestione dei momenti chiave tra campionato e coppe.

Non bisogna sottovalutare che la nuova Champions premia chi parte forte e sa restare continuo lungo tutta la fase campionato. Per questo la composizione delle fasce, e dunque il livello degli incroci, può pesare moltissimo sul percorso degli azzurri fin dalle prime settimane di settembre.

Perché questa notizia conta per il Napoli: Affrontare otto avversari diversi, senza il “ritorno” per studiare le contromisure, richiede una preparazione tattica mostruosa. Massimiliano Allegri dovrà preparare otto piani gara completamente differenti. Questo format premia le rose profonde e penalizza chi non ha alternative valide in panchina: ecco perché il mercato in entrata di Giovanni Manna sarà decisivo per il cammino europeo.

Il quadro riassuntivo delle principali formazioni già qualificate alla fase campionato della UEFA Champions League:

Tabella 1: Mappa delle principali squadre qualificate alla Champions League 2026/2027 (Dati UEFA) Contingente Italiano (Serie A) Top Club Europei (Possibili Avversarie) Status Qualificazione UEFA SSC Napoli Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid ✅ Qualificate Direttamente Inter (Campione in carica) Manchester City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa ✅ Qualificate Direttamente AS Roma PSG, Lille, Lens ✅ Qualificate Direttamente Como 1907 Borussia Dortmund, Lipsia, Stoccarda ✅ Qualificate Direttamente

Dove vedere il sorteggio della Champions League in diretta tv e streaming?

L’evento sarà trasmesso integralmente da Sky Sport e in streaming su NOW e Amazon Prime Video, oltre alla copertura gratuita sui canali ufficiali UEFA.tv e YouTube.

Per i tifosi che non vorranno perdersi neanche un istante della composizione del tabellone, le opzioni televisive e digitali sono molteplici. I diritti integrali della manifestazione per il territorio italiano sono detenuti da Sky Sport, che trasmetterà la cerimonia in diretta sui propri canali satellitari, con ampi pre e post-partita dedicati all’analisi delle avversarie delle italiane.

Per chi preferisce la fruizione in mobilità, il sorteggio sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma NOW e su Amazon Prime Video (che, ricordiamo, detiene i diritti per la trasmissione in esclusiva della miglior partita del mercoledì sera per le squadre italiane). Infine, per garantire la massima accessibilità globale, la UEFA offrirà la trasmissione gratuita dell’evento in chiaro attraverso il proprio portale UEFA.tv e sul canale ufficiale YouTube della Champions League.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL FATTORE MARADONA SARÀ DECISIVO. Con il nuovo format della Champions League, il concetto di “girone abbordabile” non esiste più. Affrontare due squadre di prima fascia e due di seconda significa che il coefficiente di difficoltà sarà altissimo fin da settembre. In questo scenario, le quattro partite casalinghe diventano il vero ago della bilancia per la qualificazione agli ottavi. Il Napoli dovrà trasformare lo Stadio Maradona in un fortino inespugnabile. Massimiliano Allegri, maestro nella gestione delle energie europee, sa bene che i punti persi in casa in questo “campionatone” non si recuperano più. E vedere il Como in questa lista, se da un lato fa sorridere per la favola sportiva, dall’altro deve ricordare agli azzurri che in Europa non esistono più gerarchie prestabilite: chi sbaglia l’approccio, va a casa a gennaio.

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📌 Tutto sul Sorteggio Champions League 2026/27 Quando e dove si terrà il sorteggio della Champions League per il Napoli? L’urna di Montecarlo deciderà il cammino europeo degli azzurri il 27 agosto 2026. L’orario esatto della cerimonia è in attesa di ufficializzazione da parte dell’UEFA. Come funziona la fase campionato a 36 squadre e quante partite giocherà il Napoli? Addio ai vecchi gironi: il Napoli affronterà otto avversari diversi (quattro in casa, quattro in trasferta) pescando due squadre da ciascuna delle quattro fasce di ranking. Quali sono le squadre qualificate e le italiane presenti nella Champions 2026/2027? Oltre al Napoli, l’Italia sarà rappresentata dall’Inter, dalla Roma e dalla storica sorpresa Como. In totale ci saranno 36 squadre, tra cui giganti come Real Madrid e Manchester City. Dove vedere il sorteggio della Champions League in diretta tv e streaming? L’evento sarà trasmesso integralmente da Sky Sport e in streaming su NOW e Amazon Prime Video, oltre alla copertura gratuita sui canali ufficiali UEFA.tv e YouTube.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le informazioni relative al format della competizione, alle date (27 agosto 2026) e alle 29 squadre qualificate direttamente alla fase campionato sono dati ufficiali forniti dalla UEFA. L’elenco definitivo delle 36 partecipanti verrà completato al termine dei turni preliminari di agosto. Le informazioni sui diritti di trasmissione televisiva e streaming riflettono gli accordi ufficiali in vigore per il territorio italiano. Ultimo aggiornamento: 13 Luglio 2026.