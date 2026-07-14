RINNOVO BLINDATO. Antonio Vergara, gioiello del vivaio di Frattaminore, ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2031, secondo quanto confermato da Sky. Ad annunciarlo è stato il suo agente, Mario Giuffredi, dopo un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il giovane trequartista, esploso sotto la gestione di Antonio Conte con tre gol e tre assist in stagione, aveva chiuso l’annata con un lungo stop per una lesione alla fascia plantare del piede sinistro. Ora dovrà giocarsi le proprie carte anche con il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri.

Quali sono i dettagli del rinnovo di Antonio Vergara con il Napoli e come giocherà con Massimiliano Allegri?

Il Napoli ha scelto di blindare uno dei propri gioielli più preziosi: Antonio Vergara resterà in maglia azzurra e si giocherà le proprie carte anche con Massimiliano Allegri, dopo averlo fatto con Antonio Conte per buona parte della scorsa stagione. La notizia, arrivata in serata e confermata da Sky, riguarda il rinnovo del contratto del talento mancino di Frattaminore, che sarà allungato fino al 30 giugno 2031.

Analizzando le dichiarazioni ufficiali, è stato l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, a confermare l’accordo poco dopo l’incontro odierno con il presidente Aurelio De Laurentiis: “Tutto a posto, il presidente è sempre un signore. Rimarrà al Napoli sicuro, perché il presidente è un signore e ci sono stati sempre dei grandissimi rapporti. Nella vita bisogna parlare poco e bisogna dimostrare di essere signori, e il presidente si è dimostrato un signore”.

L’infortunio che ha fermato la stagione di Vergara

Non bisogna sottovalutare che il finale di stagione di Vergara è stato segnato da un problema fisico importante. Lo scorso 10 marzo, il Napoli comunicava ufficialmente: “Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Il mancino si era fatto male pochi giorni prima, nell’anticipo del venerdì contro il Torino, abbandonando il campo al termine del primo tempo. Le previsioni iniziali parlavano di un mese di stop, ma la realtà si è rivelata ben diversa: Vergara, di conseguenza, non è praticamente più sceso in campo con continuità. Conte lo ha riportato in panchina alla terzultima contro il Bologna, gli ha regalato una decina di minuti il weekend successivo a Pisa, e infine un’altra breve apparizione nella passerella finale contro l’Udinese.

Da sorpresa stagionale a possibile obiettivo di mercato

Approfondendo il percorso del giocatore, va ricordato che a un certo punto proprio Vergara era stato la vera sorpresa stagionale del Napoli. In un momento di totale emergenza, con mezza rosa ai box per infortunio, Conte si era visto costretto a puntare su un giocatore che in Serie A non aveva mai nemmeno messo piede.

L’esordio da titolare contro il Sassuolo, a metà gennaio, era stato positivo, così come quello dal primo minuto in Champions League in casa del Copenhagen. Sono poi arrivate le prodezze: quella contro il Chelsea, inutile per il passaggio del turno, e quella contro la Fiorentina, due gioielli che avevano fatto capire al Maradona di essere di fronte a un talento vero. Le parole di Conte sulla scelta di puntare su di lui restano emblematiche: “Perché gioca titolare? Perché lo merita più di altri. Io sono molto meritocratico, quindi chi merita gioca. Poi può avere 18 anni, 35… l’età non importa. Fascetti mi fece esordire a 16 anni in Serie A. Significa che sta meglio di altri, gioca lui e non giocano altri”.

Tre gol e tre assist compongono il bottino stagionale di Vergara, un dato che, unito a prestazioni di alto livello, lo aveva avvicinato addirittura a un discorso Nazionale. Poi l’infortunio ha bloccato tutto nel momento migliore: Conte ha trovato in Alisson Santos un’alternativa, ma ha perso Vergara per l’intero finale di stagione.

Perché il Napoli ha scelto di blindarlo nonostante l’interesse di altri club?

Il contratto precedente di Vergara era già a lunga scadenza, fissato al 30 giugno 2030. Tuttavia, a un certo punto, il suo nome era stato accostato a un possibile destino da sacrificato sul mercato estivo. Le pretendenti non sembravano mancare: in particolare il Como, alla ricerca di calciatori italiani da inserire in una rosa composta quasi solo da stranieri, e l’Atalanta, passata di recente nelle mani dell’ex tecnico partenopeo Maurizio Sarri.

Nulla di tutto ciò si è concretizzato: Vergara e il Napoli hanno deciso di proseguire insieme con un anno in più sul contratto, anche a fronte del cambio di allenatore, con Allegri pronto a prendere concretamente il posto di Conte sulla panchina azzurra.

Come giocherà Vergara nel nuovo Napoli di Allegri?

Qui si apre la domanda più delicata per il futuro del ragazzo. Andrà innanzitutto compreso in che modo Allegri deciderà di disegnare il nuovo progetto tattico: se, cioè, l’allenatore livornese proseguirà sulla strada del 3-5-2 utilizzato al Milan, oppure se vorrà adottare un 4-3-3, opzione che, considerati i vari esterni offensivi presenti in rosa, appare in questo momento la più percorribile.

Vergara è un jolly, capace di giocare più avanti o più indietro, più centrale o più laterale. Con Conte, però, è esploso nel ruolo di trequartista sul centro-destra, e proprio questa posizione potrebbe essere confermata da Allegri, magari in coppia con Alisson Santos e alle spalle del centravanti Hojlund (o Lukaku, in caso di permanenza).

La concorrenza, va detto, non mancherà. A partire da Matteo Politano, che con Conte ha fatto l’esterno a tutta fascia ma che con Allegri potrebbe dedicarsi maggiormente all’attacco, senza dimenticare David Neres e Noa Lang, tornato dal prestito al Galatasaray. Il rinnovo, in ogni caso, rappresenta un attestato di fiducia forte da parte del club: il mercato è stato allontanato, e ora tocca ad Antonio ritrovare la forma e lo smalto dei tempi in cui toglieva le castagne dal fuoco a Conte.

Perché questa notizia conta per il Napoli: In un mercato in cui il club deve cedere molti giocatori per fare cassa, il rinnovo di Vergara lancia un segnale forte allo spogliatoio e alla piazza: i talenti veri non si toccano. Inoltre, avere un giocatore cresciuto nel vivaio è fondamentale per rispettare i parametri delle liste UEFA e Serie A, garantendo ad Allegri una pedina preziosa senza occupare slot per gli over-22.

Qual è stato l’impatto di Vergara con Antonio Conte e quale infortunio lo ha fermato?

Lanciato titolare per emergenza, Vergara ha collezionato 3 gol e 3 assist prima di subire una grave lesione alla fascia plantare a marzo contro il Torino.

Per capire il reale valore di questo rinnovo, bisogna riavvolgere il nastro alla scorsa stagione. In un momento di totale emergenza infortuni, Antonio Conte si trovò costretto a gettare nella mischia un ragazzo che non aveva mai calcato i campi della Serie A. L’esordio da titolare a metà gennaio contro il Sassuolo fu positivo, ma fu in Champions League, nella gelida trasferta di Copenhagen, che Vergara dimostrò di avere la stoffa del predestinato.

Conte, noto per non regalare nulla a nessuno, giustificò così la sua scelta: “Perché gioca titolare? Perché lo merita più di altri. Io sono molto meritocratico. Fascetti mi fece esordire a 16 anni in Serie A. Significa che sta meglio di altri”. La fiducia fu ripagata con un bottino stagionale di 3 gol e 3 assist, impreziosito da due prodezze assolute contro il Chelsea e la Fiorentina che fecero esplodere il Maradona.

Poi, il buio. Il 10 marzo, durante l’anticipo contro il Torino, Vergara fu costretto ad abbandonare il campo a fine primo tempo. Il bollettino medico del Pineta Grande Hospital fu impietoso: lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Le previsioni iniziali di un mese di stop si rivelarono ottimistiche. Il talento di Frattaminore saltò tutto il finale di stagione, riassaporando il campo solo per scampoli di partita contro Bologna, Pisa e Udinese, mentre Conte scopriva l’esplosione di Alisson Santos.

La cronologia della stagione della consacrazione e del successivo stop medico per il talento azzurro:

Tabella 1: Analisi della stagione 2025/2026 di Antonio Vergara con la maglia della SSC Napoli Fase della Stagione (SSC Napoli) Evento Chiave (Antonio Vergara) Impatto Tecnico e Statistico Gennaio – Febbraio 2026 Esordio da titolare in Serie A e Champions Consacrazione con 3 gol (inclusi Chelsea e Fiorentina) e 3 assist. Marzo 2026 Infortunio contro il Torino Lesione distrattiva della fascia plantare. Stop prolungato. Maggio 2026 Rientro in campo nel finale di campionato Pochi minuti giocati contro Bologna, Pisa e Udinese per ritrovare il ritmo.

Come giocherà Vergara nel nuovo Napoli di Massimiliano Allegri?

Allegri potrebbe schierarlo come trequartista di centro-destra nel 4-3-3 o nel 3-5-2, ma Vergara dovrà superare la folta concorrenza di Politano, Alisson, Neres e Lang.

Archiviata l’era Conte, il destino di Vergara passa ora nelle mani di Massimiliano Allegri. Il primo nodo da sciogliere nel ritiro di Dimaro sarà il modulo. Se il tecnico livornese dovesse optare per il 4-3-3 (l’opzione più probabile vista l’abbondanza di esterni), Vergara agirebbe nel suo ruolo naturale: trequartista o esterno atipico sul centro-destra, pronto ad accentrarsi per liberare il suo letale mancino alle spalle di Hojlund (o Lukaku). La sua duttilità gli permetterebbe di adattarsi anche come mezzala offensiva in un eventuale 3-5-2.

Tuttavia, la strada per la titolarità è in salita. Come abbiamo analizzato nei giorni scorsi, Allegri ha già blindato Matteo Politano e Alisson Santos come intoccabili sulle fasce. A questi si aggiungono i rientri di David Neres e Noa Lang (dal prestito al Galatasaray), che si giocheranno la permanenza in ritiro. La concorrenza è spietata, ma Vergara ha dalla sua la freschezza atletica, l’entusiasmo del rinnovo e la voglia di dimostrare che le prodezze invernali non sono state un fuoco di paglia.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL CORAGGIO DI PUNTARE SUGLI SCUGNIZZI. Antonio Conte ha lanciato Vergara per disperazione, a causa di un’infermeria piena. Massimiliano Allegri, invece, dovrà farlo per scelta. Il rinnovo fino al 2031 è un segnale bellissimo da parte della società, ma i contratti non scendono in campo. Il Napoli ha un disperato bisogno di ritrovare la propria anima territoriale, e un talento di Frattaminore che infiamma il Maradona è la sceneggiatura perfetta per l’anno del Centenario. Allegri è un maestro nella gestione dei giovani (basti pensare al lavoro fatto alla Juventus con Fagioli o Miretti): se avrà il coraggio di ritagliare il giusto spazio per Vergara, senza farsi condizionare dai cartellini milionari di Neres o Lang, il Napoli si ritroverà in casa un top player fatto e finito.

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📌 Tutto sul rinnovo e il futuro di Antonio Vergara Come si è conclusa la trattativa per il rinnovo di Vergara? L’accordo prolunga il contratto del giocatore fino al 30 giugno 2031. L’agente Mario Giuffredi ha confermato la fumata bianca elogiando la correttezza e la signorilità del presidente De Laurentiis. Quale infortunio ha fermato Vergara nella scorsa stagione? Il 10 marzo, contro il Torino, Vergara ha subito una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro, un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi tutto il finale di campionato. Quali squadre di Serie A volevano acquistare Vergara? Prima del rinnovo, il giocatore era finito nel mirino del Como (alla ricerca di profili italiani) e dell’Atalanta, passata recentemente sotto la guida dell’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri. Come giocherà Vergara nel nuovo Napoli di Massimiliano Allegri? Allegri potrebbe schierarlo come trequartista di centro-destra nel 4-3-3 o nel 3-5-2, ma Vergara dovrà superare la folta concorrenza di Politano, Alisson, Neres e Lang per trovare spazio.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che la notizia dell’accordo per il rinnovo contrattuale fino al 2031 è stata confermata dalla redazione di Sky Sport. Le dichiarazioni dell’agente Mario Giuffredi e dell’ex tecnico Antonio Conte sono citazioni pubbliche accertate. I dettagli clinici sull’infortunio alla fascia plantare riflettono il bollettino medico ufficiale diramato dalla SSC Napoli in data 10 marzo 2026. Ultimo aggiornamento: 14 Luglio 2026.