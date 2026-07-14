L’ESORDIO DI ALLEGRI. Massimiliano Allegri è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Napoli al Teatro San Carlo, accanto al presidente Aurelio De Laurentiis. Il tecnico toscano ha annunciato che Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne si aggregheranno al gruppo il 5 agosto 2026, dopo l’arrivo anticipato di McTominay e Noa Lang. Allegri ha inoltre chiarito che tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic non ci sarà alternanza, ma una gerarchia netta con un solo portiere titolare. Sul modulo, il tecnico ha lasciato aperte diverse opzioni, evidenziando la duttilità della rosa erede di Antonio Conte.

Cosa ha detto Massimiliano Allegri nella sua prima conferenza stampa al Napoli su modulo, Lukaku e De Bruyne?

Il giorno più atteso dell’estate azzurra è finalmente arrivato: Massimiliano Allegri ha vissuto la sua prima conferenza stampa da allenatore del Napoli, e la scelta della cornice non è stata affatto casuale. Il prestigioso Teatro San Carlo, uno dei simboli culturali più identitari della città partenopea, è stato scelto per conferire alla presentazione un tono solenne, quasi teatrale nel senso letterale del termine, capace di trasmettere l’importanza dell’operazione tecnica messa in piedi dal club.

Al fianco del nuovo tecnico, come da consuetudine per gli eventi di questa portata, il presidente Aurelio De Laurentiis, protagonista al pari di Allegri di un incontro che ha immediatamente mostrato una sintonia per certi versi inaspettata, considerando i caratteri forti di entrambi i protagonisti. Non bisogna sottovalutare che, storicamente, le prime conferenze di De Laurentiis con i nuovi allenatori sono sempre state osservate con attenzione dai media, proprio perché spesso hanno anticipato le dinamiche relazionali dell’intera stagione successiva.

Analizzando nel dettaglio il contesto in cui si inserisce questa presentazione, va ricordato che Allegri raccoglie l’eredità lasciata da Antonio Conte, un tecnico che ha riportato il Napoli a vincere due volte negli ultimi anni, creando quindi un’aspettativa altissima attorno alla figura del suo successore. Lo stesso Allegri, consapevole di questo peso, ha voluto sottolineare la continuità con il lavoro del predecessore, dichiarando testualmente di sapere “come lavora” Conte, un’affermazione che lascia intendere una conoscenza diretta, probabilmente costruita in anni di incroci professionali e personali nel mondo del calcio italiano.

Corto muso o giochista? Allegri svela l’identità del nuovo Napoli

Analizzando la prima vera domanda di natura tattica posta durante la conferenza, ai giornalisti presenti interessava soprattutto capire quale filosofia calcistica il tecnico toscano intenda applicare sulla panchina partenopea, riprendendo la storica e mai risolta dicotomia tra il suo proverbiale “corto muso” — sintesi di pragmatismo e concretezza che ha caratterizzato gran parte della sua carriera, dai trionfi con la Juventus fino alle esperienze successive — e un’idea di calcio più propositiva e spettacolare, il cosiddetto “giochismo” che altri tecnici hanno provato a portare a Napoli, Sarri su tutti.

La risposta di Allegri è stata volutamente aperta e diplomatica, evitando qualsiasi tipo di ingabbiamento ideologico: “Il calcio è uno sport bello perché opinabile, nel senso che ne parlano tutti. Moduli e sistemi di gioco, lo dico sempre: abbiamo una rosa forte che ha vinto negli ultimi due anni. Ho giocatori che possono giocare in più modi. L’importante è avere l’entusiasmo e la voglia di raggiungere gli obiettivi”. Di conseguenza, il tecnico ha scelto la strada della prudenza dichiarativa, preferendo valorizzare la flessibilità tattica della rosa piuttosto che ingessarsi in un’etichetta stilistica che i media gli avrebbero comunque riproposto in ogni conferenza post-partita della stagione.

Il momento di commozione per la madre

Approfondendo il lato più umano e meno istituzionale della conferenza, va segnalato un episodio che ha colto di sorpresa la platea presente al San Carlo. Allegri ha lasciato trasparire un’emozione autentica quando ha ricordato un aneddoto legato proprio a De Laurentiis, risalente al periodo della sfida di Champions League tra Borussia Dortmund e Juventus, quando il tecnico allenava ancora i bianconeri. Il presidente lo aveva contattato di notte, apparentemente per chiedergli “un consiglio per un cavallo”, una richiesta bizzarra e fuori contesto che avrebbe dovuto suscitare ilarità nel racconto.

Il tecnico, però, non è riuscito a concludere l’aneddoto con il tono leggero che probabilmente si era prefissato, spiegando con la voce rotta dall’emozione che “mia mamma in quel periodo non stava bene”. Il pubblico del San Carlo ha risposto con un applauso caloroso e prolungato, segno di un’accoglienza calorosa che va ben oltre il semplice protocollo istituzionale riservato a un nuovo allenatore, e che testimonia quanto la piazza napoletana sappia essere empatica quando percepisce autenticità nei suoi interlocutori.

Il botta e risposta con De Laurentiis: che sintonia al San Carlo

Il feeling tra allenatore e presidente è emerso in più occasioni durante l’incontro, quasi a voler certificare pubblicamente un rapporto costruito nel tempo. Quando Allegri ha dichiarato che essere “aziendalista è un orgoglio, un complimento” — un concetto che il tecnico ha sempre difeso apertamente nella sua carriera, contrapponendolo a chi vede questo termine come un’accusa — De Laurentiis ha applaudito visibilmente compiaciuto, quasi a voler certificare la vicinanza di visione tra i due.

Il tecnico ha poi aggiunto un dettaglio significativo sulla sua ultima annata al Milan: “La scorsa stagione con il Milan siamo stati fuori dalla Champions solo nella prima e nell’ultima giornata. Che poi è quello che conta, purtroppo. Per la prima volta sono rimasto fuori dalle prime quattro e non nego che me lo sono portato dietro”. Una dichiarazione che lascia intendere quanto quella delusione abbia pesato personalmente sull’allenatore, al punto da sentirsi in dovere di riportarla anche nel giorno della sua festa di presentazione.

De Laurentiis ha risposto a distanza con una battuta diretta e affettuosamente pungente: “E speriamo che te lo dimentichi”. Il dialogo si è poi spostato su temi più filosofici e trasversali, con Allegri che ha rimarcato l’importanza di “cazzimma e leggerezza” nel calcio — due termini che nel gergo partenopeo assumono un significato particolarmente identitario — concetto ripreso e ampliato immediatamente dal presidente: “Ma anche nella vita”. Il presidente ha chiuso lo scambio con una massima che riassume perfettamente lo spirito goliardico ma sincero dell’incontro: “Ma se non c’è scazzo non c’è amore, figlio mio”, ricevendo l’assenso divertito dell’allenatore, che ha concluso con una nota più seria: “Quando ci saranno confronti, l’importante sarà pensare al Napoli”.

Champions League, fortuna e il passato di Allegri a Napoli

Valutando con attenzione gli obiettivi stagionali dichiarati, il tema Champions League è stato inevitabilmente centrale nella conferenza, considerando l’importanza economica e prestigiosa che questa competizione riveste ormai per tutte le big italiane. Allegri ha ammesso con realismo, senza cadere nella retorica facile delle grandi promesse iniziali: “Superiamo il girone, poi può succedere di tutto”, mentre De Laurentiis ha aggiunto una considerazione sulla componente aleatoria della competizione, sottolineando: “Servirà un po’ di fortuna nella calendarizzazione delle partite”, un riferimento diretto alla complessità del nuovo formato a fase campionato.

La conferenza ha toccato anche un aspetto storico e curioso del passato calcistico di Allegri legato proprio al Napoli: da giocatore fu protagonista, seppure in un ruolo marginale, della retrocessione azzurra della stagione 1997-1998, un episodio doloroso per la tifoseria partenopea che segnò uno dei momenti più bui della storia recente del club. Da allenatore, invece, Allegri sottrasse uno scudetto a Maurizio Sarri, in una delle rivalità sportive più intense degli ultimi anni di Serie A. Alla domanda diretta su questo doppio precedente, quasi una nemesi calcistica, Allegri ha risposto con una battuta che ha raccolto ampi applausi dalla platea: “Vi ho tolto qualcosa? È vero. Sono venuto per restituire”, una frase che sintetizza perfettamente lo spirito con cui il tecnico intende affrontare questa nuova avventura.

Perché Allegri non ha allenato la Nazionale dopo Gattuso?

Uno dei temi sollevati con maggiore insistenza dai giornalisti presenti ha riguardato uno scenario alternativo che, in un diverso corso degli eventi, avrebbe potuto vedere Allegri sulla panchina della Nazionale italiana dopo l’addio di Rino Gattuso. Nelle settimane precedenti, infatti, il nome del tecnico toscano era circolato con insistenza tra i possibili candidati alla successione, prima che l’attenzione del mondo Federale si spostasse su altri profili.

Il tecnico ha chiarito la vicenda in modo netto e senza ambiguità: “Non ho avuto contatti con la Federazione. Ho parlato solo con il presidente De Laurentiis, con cui avevo avuto contatti già in passato”. Questa precisazione è importante perché smonta implicitamente le voci di una trattativa parallela con la Federazione, confermando che il percorso verso Napoli sia stato l’unico realmente concreto.

Non bisogna sottovalutare che il destino professionale di Allegri avrebbe cominciato a definirsi già a fine maggio, in concomitanza con l’esonero ricevuto dal Milan e, contemporaneamente, con l’addio di Conte al Napoli. Una staffetta che, secondo quanto emerso nel corso della conferenza, i due tecnici avrebbero già costruito idealmente dodici anni prima, nell’estate del 2014, epoca in cui i loro percorsi professionali si erano già incrociati in altri contesti, rendendo questo passaggio di consegne quasi un cerchio che si chiude naturalmente.

Che modulo giocherà il Napoli di Allegri?

Analizzando nel dettaglio l’aspetto probabilmente più atteso dai tifosi, la questione del modulo resta ancora largamente aperta, e le indicazioni fornite da Allegri in conferenza vanno letto più come tracce interpretative che come annunci definitivi. Al Milan, il tecnico ha puntato quasi esclusivamente sul 3-5-2 per l’intera stagione, con rari e poco produttivi tentativi di passaggio al 4-3-3, una scelta che ha generato non pochi dibattiti tra i tifosi rossoneri circa la sua reale capacità di adattamento tattico.

La rosa del Napoli, tuttavia, appare costruita — infortuni a parte — per un possibile ritorno al tridente offensivo, considerando la presenza di numerosi esterni di piede e caratteristiche diverse: Alisson Santos e Matteo Politano sulle fasce classiche, David Neres che spera di lasciarsi definitivamente alle spalle una serie di infortuni ricorrenti che ne hanno limitato il rendimento, il giovane Vergara in cerca di spazio, e Noa Lang, di ritorno dal prestito al Galatasaray con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista. A questi nomi si aggiunge Leonardo Spinazzola, calciatore capace di essere impiegato anche in posizioni più avanzate rispetto al classico ruolo di terzino.

Lo stesso Allegri ha preferito non sbilanciarsi in modo definitivo sulla questione, rimanendo fedele al suo stile comunicativo abituale: “Il calcio è bello perché è opinabile. È lo sport più bello al mondo perché è imprevedibile. Per quanto riguarda moduli e sistemi di gioco, ho a disposizione una rosa importante, ho la fortuna di avere dei giocatori che possono giocare con un modulo e con un altro. L’importante è il lavoro e la predisposizione al sacrificio, ed eredito una squadra che credo abbia tutte queste caratteristiche”.

Le prime indicazioni raccolte suggeriscono un possibile avvio con la difesa a quattro, sistema storicamente più utilizzato da Allegri nel corso della sua lunga carriera in panchina, sia alla Juventus che al Milan nelle stagioni precedenti a quella del 3-5-2. Non bisogna però escludere adattamenti di partita in partita e di settimana in settimana, proprio come accadeva con Conte, il cui approccio flessibile ai moduli è stato una delle chiavi del successo degli ultimi due campionati. Lo stesso tecnico ha aggiunto, quasi a voler confermare questa lettura: “Il modulo potrà cambiare. Poi è chiaro che se avrò molti esterni a disposizione, sicuramente giocheremo con un modulo con degli esterni”.

Le parole di Allegri sul Milan e sull’addio di Cardinale

Alla domanda se provi un sentimento di rivincita nei confronti del Milan, considerando come si era conclusa una stagione che aveva visto i rossoneri sognare addirittura lo scudetto, prima di chiudere clamorosamente fuori dalle prime quattro posizioni, Allegri ha risposto con toni pacati e privi di rancore evidente: “Non è una questione di rivincita. Sono molto dispiaciuto per come è finita l’anno scorso. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con me al Milan. Il calcio è bello perché vincere e raggiungere gli obiettivi non è semplice. Dobbiamo partire anche quest’anno con la certezza che nulla è scontato”.

Sulle dichiarazioni rilasciate da Gerry Cardinale successivamente alla separazione, il tecnico ha preferito non entrare nel merito, mantenendo un profilo istituzionale: “Non commento le parole della proprietà del Milan, che è Cardinale. Posso solo ringraziare le persone con cui ho lavorato lo scorso anno. Siamo tutti rammaricati per non aver centrato l’obiettivo”.

Cosa ha detto Allegri sul futuro di Lukaku e De Bruyne?

Approfondendo il tema probabilmente più caldo e delicato dell’intera conferenza dal punto di vista del calciomercato azzurro, Allegri ha affrontato direttamente la questione legata a Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due situazioni che presentano criticità molto diverse tra loro ma entrambe rilevanti per la programmazione della nuova stagione. Il centravanti belga ha creato una frizione evidente con il club, scegliendo di curare il proprio infortunio in Belgio piuttosto che seguire il protocollo riabilitativo previsto dallo staff medico partenopeo, mentre il connazionale De Bruyne ha criticato pubblicamente la gestione di Conte dopo l’addio dell’ex tecnico, generando ulteriori tensioni con l’ambiente.

Allegri ha risposto a queste domande con una linea di grande cautela professionale, evitando di alimentare polemiche prima ancora di aver iniziato a lavorare con i due giocatori: “Ho imparato una cosa da un vecchio allenatore: finché non li vedo da vicino e non li alleno, non do giudizi sui giocatori. Lukaku e De Bruyne arriveranno il 5 agosto, prima arriveranno McTominay e Lang. Ora intanto partiamo con quelli che ci sono e iniziamo il lavoro”. Una risposta che, di fatto, rimanda ogni valutazione al campo, secondo un approccio pragmatico che ha sempre caratterizzato la gestione dei casi delicati da parte del tecnico toscano.

Va segnalato che il futuro di Lukaku resta significativamente più incerto rispetto a quello di De Bruyne, nonostante il centravanti abbia mostrato una discreta forma fisica nell’ultimo Mondiale, entrando spesso a partita in corso con un impatto positivo. Circolano voci relative a un possibile interesse del Besiktas, club turco che tuttavia sembra più concentrato sull’acquisto del connazionale Leandro Trossard, e tali indiscrezioni sono state comunque smentite direttamente dall’agente del giocatore, elemento che invita alla massima cautela editoriale prima di considerarle come piste concrete.

Sul ruolo specifico di De Bruyne, Allegri ha riservato una risposta più articolata e dettagliata, quasi a voler sottolineare una maggiore fiducia nei confronti del centrocampista belga: “Sicuramente è un giocatore che sa giocare discretamente bene al calcio. Poi vediamo quando arriva come potrà giocare. L’anno scorso De Bruyne fu un giocatore importante per il Napoli e Conte lo utilizzò nelle posizioni a lui congeniali. Noi dobbiamo essere all’interno delle situazioni per giudicare. L’anno scorso contro il Milan fece un’ottima partita ed è un giocatore straordinario”. Un elogio evidente, seppure condizionato dalla consueta cautela iniziale, che lascia presagire un ruolo centrale nel nuovo progetto tattico.

Meret o Milinkovic-Savic: chi sarà il portiere titolare?

Una delle domande più attese dell’intera conferenza riguardava inevitabilmente la porta del Napoli, ancora divisa tra Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo che nell’ultima stagione di Conte ha progressivamente guadagnato il posto da titolare a discapito del collega, e Alex Meret, portiere di lungo corso della rosa partenopea che vanta comunque un rapporto solido con l’ambiente napoletano. Il nome di Guglielmo Vicario, attuale portiere del Tottenham, è stato accostato al Napoli nelle settimane precedenti la conferenza, ma senza conferme ufficiali sul reale interesse concreto del club per un’operazione di questo tipo, che comporterebbe peraltro un esborso economico significativo.

Allegri ha chiarito senza ambiguità che non ci sarà alcuna forma di alternanza tra i due portieri attualmente in rosa, optando invece per una gerarchia netta con un titolare fisso e un secondo portiere ben definito nel ruolo. Le sue parole sono state chiare: “Il Napoli ha due ottimi portieri. In una stagione in cui ci sono sessanta partite, anche chi gioca quindici partite, quindi il secondo portiere, sarà importante. Sicuramente ci sarà una gerarchia, ci sarà un titolare e un secondo portiere”. Una dichiarazione che, seppur non sciogliendo il dubbio su chi tra i due sarà effettivamente il prescelto, conferma l’intenzione del tecnico di stabilizzare il ruolo, evitando le rotazioni che talvolta hanno caratterizzato altre gestioni.

Tabella riassuntiva: i temi chiave della conferenza di Allegri

Tabella 1: Sintesi dei temi trattati nella conferenza di presentazione di Allegri (14 luglio 2026) Tema Dichiarazione/Dato Arrivo Lukaku e De Bruyne 5 agosto 2026, dopo McTominay e Noa Lang Modulo Non definito ufficialmente, ipotesi difesa a 4 con esterni Portiere titolare Gerarchia netta tra Meret e Milinkovic-Savic, senza alternanza Nazionale Nessun contatto con la Federazione, solo con De Laurentiis Obiettivo Champions League Superare il girone, poi “può succedere di tutto” Voci Besiktas su Lukaku Smentite dall’agente, club turco su Trossard

Perché questa notizia conta per il Napoli: La conferenza di Allegri detta le prime linee guida tattiche e di mercato per la stagione entrante, con impatti diretti su modulo, gerarchia dei portieri e integrazione di Lukaku e De Bruyne, due dei nodi più delicati dell’eredità di Conte. La data del 5 agosto per l’arrivo dei due big diventa un riferimento concreto per i tifosi in vista della preparazione estiva, così come la scelta di stabilizzare la porta senza alternanze. Allegri dimostra subito il suo pragmatismo aziendale, adattando le proprie idee al patrimonio tecnico della società.

Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne con Allegri?

Il tecnico ha rimandato ogni decisione al 5 agosto, data del loro rientro dal Mondiale, sottolineando la necessità di valutarli da vicino prima di avallare eventuali cessioni.

Il convitato di pietra della conferenza era il blocco belga. Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, reduci da un Mondiale deludente e portatori di ingaggi pesantissimi, sono al centro di fitti rumors di mercato. De Bruyne, in particolare, aveva criticato aspramente il gioco di Antonio Conte prima dell’addio del tecnico leccese.

Allegri ha scelto la via della diplomazia e della presa di tempo: “Ho imparato una cosa da un vecchio allenatore: finché non li vedo da vicino e non li alleno non do giudizio sui giocatori. Lukaku e De Bruyne arriveranno il 5 agosto. Ora intanto partiamo con quelli che ci sono”. Su De Bruyne, però, ha voluto spendere parole al miele, ricordando l’ottima prestazione del belga contro il suo Milan nella passata stagione e definendolo “un giocatore straordinario”. Un segnale di distensione che lascia la porta aperta a una loro permanenza, a patto che si trovi la quadra economica con la società.

La posizione ufficiale di Massimiliano Allegri sulla gestione dei due top player belgi della SSC Napoli:

Tabella 1: Le dichiarazioni di Allegri sul futuro di Lukaku e De Bruyne (Conferenza SSC Napoli) Giocatore (SSC Napoli) Dichiarazione di Massimiliano Allegri Data Rientro in Gruppo Romelu Lukaku “Finché non li vedo da vicino e non li alleno non do giudizio.” 5 Agosto 2026 Kevin De Bruyne “Giocatore straordinario. Dobbiamo essere all’interno delle situazioni per giudicare.” 5 Agosto 2026

Chi sarà il portiere titolare del Napoli tra Meret e Milinkovic-Savic?

Allegri ha annunciato che ci sarà una gerarchia fissa e inamovibile: un titolare designato e un secondo portiere, mettendo fine alle staffette del passato.

Un altro tema spinoso ereditato dalla passata gestione riguarda la porta. L’alternanza tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic (che aveva “rubato” il posto all’italiano sotto la guida di Conte) ha creato instabilità nel reparto arretrato. Allegri, interrogato sull’argomento e sui rumors legati a Guglielmo Vicario, è stato categorico.

“Il Napoli ha due ottimi portieri. In una stagione in cui ci sono 60 partite anche chi gioca 15 partite sarà importante. Sicuramente ci sarà una gerarchia, ci sarà un titolare e un secondo portiere”. Fine delle discussioni. Niente staffette, niente dualismi logoranti: il ritiro di Dimaro servirà a stabilire chi sarà il numero uno indiscusso, aprendo di fatto le porte alla cessione di chi non accetterà il ruolo di vice.

Cosa ha detto Allegri sul Milan, sulla Nazionale e sul rapporto con De Laurentiis?

L’allenatore ha espresso rammarico per l’epilogo con i rossoneri senza cercare rivincite, mostrando invece un feeling immediato, ironico ed emotivo con il presidente azzurro.

La conferenza ha vissuto momenti di altissima intensità emotiva e teatrale. Allegri ha smentito qualsiasi contatto con la Federazione per il post-Gattuso in Nazionale, confermando che il suo destino azzurro era segnato fin dall’esonero dal Milan. Sui rossoneri e sulle parole di Cardinale, ha scelto l’eleganza: “Non è una questione di rivincita, sono molto dispiaciuto per come è finita. Ringrazio tutti, ma non commento le parole della proprietà”.

Ma il vero spettacolo è andato in scena nel botta e risposta con Aurelio De Laurentiis. Quando Allegri ha rivendicato con orgoglio il suo essere “aziendalista”, il presidente ha applaudito a scena aperta. E quando il patron ha ironizzato dicendo “se non c’è scazzo non c’è amore”, Allegri ha chiosato con un sorriso: “Quando ci saranno confronti l’importante sarà pensare al Napoli”.

Il momento più toccante, però, è arrivato fuori copione. Ricordando una telefonata notturna di De Laurentiis ai tempi di un vecchio Borussia Dortmund-Juventus, Allegri si è interrotto, asciugandosi le lacrime: “Perché mia mamma in quel periodo non stava bene”. Un applauso scrosciante del San Carlo ha abbracciato l’uomo prima ancora dell’allenatore, sigillando un patto d’empatia con la città.

Il riepilogo delle linee guida tecniche e gestionali dettate dal nuovo allenatore della SSC Napoli:

Tabella 2: Linee guida tattiche e gestionali di Massimiliano Allegri (Stagione 2026/2027) Area di Gestione (SSC Napoli) Decisione Ufficiale di Allegri Conseguenza Pratica Modulo Tattico Flessibilità, con propensione all’uso degli esterni. Rilancio del 4-3-3 o 4-2-3-1 per valorizzare Neres, Lang e Alisson. Gerarchie in Porta Fine dell’alternanza. Un titolare e un vice. Cessione probabile per chi perderà il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic. Rapporto con la Società Aziendalismo dichiarato e condivisione degli obiettivi. Piena sintonia con De Laurentiis sulle scelte di mercato e bilancio.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL PARAFULMINE PERFETTO. La conferenza del San Carlo ha dimostrato perché Aurelio De Laurentiis ha scelto Massimiliano Allegri. Dopo le tensioni continue e le conferenze “incendiarie” della passata gestione, il Napoli aveva un disperato bisogno di un normalizzatore. Allegri è il parafulmine perfetto: assorbe la pressione, sdrammatizza le polemiche, non si lamenta del mercato e difende le scelte aziendali. Le sue lacrime sincere hanno mostrato il lato umano che spesso la maschera del “risultatista” nasconde. Ma attenzione a non scambiare la calma per debolezza: la decisione netta sulle gerarchie dei portieri e la frecciata a chi lo accusa di non fare bel gioco dimostrano che Max ha già il polso fermo sullo spogliatoio. L’era del Centenario è in ottime mani.

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📌 Tutto sulla prima conferenza di Allegri al Napoli Come giocherà il Napoli di Allegri e quale modulo verrà utilizzato? Allegri non si fossilizzerà su un solo sistema, ma l’abbondanza di esterni offensivi in rosa spinge verso l’utilizzo di un modulo con la difesa a quattro e il tridente, accantonando il 3-5-2. Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne con Allegri? Il tecnico ha rimandato ogni decisione al 5 agosto, data del loro rientro dal Mondiale, sottolineando la necessità di valutarli da vicino prima di avallare eventuali cessioni sul mercato. Chi sarà il portiere titolare del Napoli tra Meret e Milinkovic-Savic? Allegri ha annunciato che ci sarà una gerarchia fissa e inamovibile: un titolare designato e un secondo portiere, mettendo fine alle staffette e all’alternanza viste nella passata stagione. Cosa ha detto Allegri sul Milan e sul rapporto con De Laurentiis? L’allenatore ha espresso rammarico per l’epilogo con i rossoneri senza cercare rivincite, mostrando invece un feeling immediato, ironico ed emotivo con il presidente azzurro durante la presentazione.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che tutte le dichiarazioni virgolettate presenti in questo articolo sono state estrapolate integralmente dalla conferenza stampa ufficiale di presentazione di Massimiliano Allegri, tenutasi presso il Teatro San Carlo di Napoli alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Ultimo aggiornamento: 14 Luglio 2026.