IL NUOVO NAPOLI UNDER 25. La parola d’ordine a Castel Volturno è “svecchiamento”. Secondo quanto svelato in prima battuta dal Corriere dello Sport e confermato da Tuttosport, il direttore sportivo Giovanni Manna e il tecnico Massimiliano Allegri hanno tracciato l’identikit per il calciomercato del Napoli: i nuovi acquisti saranno rigorosamente Under 25. In entrata, il club avrebbe praticamente definito due colpi: il terzino destro Costantino Favasuli (classe 2004, in arrivo dal Catanzaro con un contratto fino al 2031) e l’esterno offensivo Exequiel Zeballos (classe 2002, prelevato dal Boca Juniors per circa 10 milioni di euro). Tuttavia, per far spazio ai nuovi innesti, la società deve prima operare tagli profondi. Un’analisi dettagliata di Sky Sport 24 ha evidenziato ben 11 giocatori a rischio cessione. La lista nera comprende esuberi difensivi (Milinkovic-Savic, Olivera, Mazzocchi, Marianucci), nodi pesanti a centrocampo (De Bruyne, Anguissa), delusioni sulle fasce (Neres, Lang) e incognite in attacco (Lukaku, Lucca e il giovane brasiliano Giovane). Il mercato azzurro è attualmente sospeso in attesa di sbloccare queste uscite vitali per il bilancio.

Chi sono i nuovi acquisti giovani del Napoli per la prossima stagione?

Chiamatelo pure il “Giovane Napoli”. Se c’è una cosa che la storia recente del calcio ci ha insegnato, è che i cicli vincenti non si costruiscono accumulando figurine, ma assemblando giocatori affamati, integri fisicamente e anagraficamente futuribili. Aurelio De Laurentiis ha dettato la linea, Giovanni Manna la sta eseguendo e Massimiliano Allegri, con un pragmatismo che sorprende chi lo considerava un allenatore “da instant team”, l’ha sposata in pieno. La metamorfosi della rosa partenopea per la stagione del Centenario passerà attraverso una dolorosa ma necessaria epurazione, propedeutica all’innesto di talenti rigorosamente Under 25.

Quali sono gli 11 giocatori a rischio cessione nel nuovo Napoli?

Sky Sport 24 ha stilato una lista di 11 possibili partenti che include senatori come De Bruyne e Anguissa, delusioni come Neres e Lang, e incognite come Lukaku e Lucca.

Prima di poter scartare i regali, Allegri dovrà fare spazio sotto l’albero. L’analisi approfondita condotta dalla redazione di Sky Sport 24 ha acceso i riflettori su una situazione di sovraffollamento insostenibile. Sono ben undici i profili che, per motivi tattici, anagrafici o puramente economici, si trovano sulla lista dei partenti.

Il restyling partirà dalle retrovie, dove non si esclude l’addio del portiere Vanja Milinkovic-Savic e dei difensori Mathias Olivera, Pasquale Mazzocchi e del giovane Luca Marianucci. Ma è dal centrocampo in su che si giocherà la vera partita a scacchi. I nomi di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa rappresentano interrogativi pesantissimi: il loro peso a bilancio è enorme e il nuovo mister dovrà riflettere attentamente sulla loro reale utilità nel nuovo progetto tattico ad alta intensità.

Sulle corsie esterne, la scure di Manna è pronta ad abbattersi su due investimenti che finora hanno tradito le attese: Noa Lang e, un po’ a sorpresa, David Neres. Entrambi non hanno la certezza di restare, vittime di infortuni e discontinuità. Infine, il rebus dell’attacco: Romelu Lukaku, Lorenzo Lucca e il brasiliano Giovane (arrivato lo scorso gennaio senza mai convincere appieno) sono tutti sotto esame. Piazzare questi undici giocatori non è solo un’opzione, è l’ossigeno necessario per far respirare le casse del club.

Il quadro riassuntivo degli 11 giocatori inseriti nella lista dei possibili partenti per sfoltire la rosa azzurra:

Tabella 1: Gli 11 giocatori a rischio cessione nella SSC Napoli (Fonte: Sky Sport 24) Giocatore in Uscita (SSC Napoli) Reparto e Status Tattico Motivazione della Possibile Cessione De Bruyne / Anguissa Centrocampo (Senatori in bilico) Ingaggi pesanti e necessità di svecchiare la mediana. Neres / Lang Esterni Offensivi (Delusioni) Discontinuità fisica e tecnica. Non sicuri del posto con Allegri. Lukaku / Lucca / Giovane Attacco (Sovraffollamento) Troppi centravanti a roster. Giovane non ha convinto la dirigenza. Milinkovic-Savic / Olivera / Mazzocchi / Marianucci Difesa e Porta (Esuberi) Necessità di liberare slot nelle liste e fare cassa per i nuovi arrivi.

Chi sono Costantino Favasuli ed Exequiel Zeballos e quanto costeranno?

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli ha bloccato il terzino Favasuli (contratto fino al 2031) e l’esterno Zeballos dal Boca Juniors per 10 milioni di euro.

Mentre la porta delle uscite è affollata, quella delle entrate si apre solo per profili chirurgici e futuribili. Le indiscrezioni lanciate da Tuttosport confermano che il Napoli ha praticamente definito due colpi in linea con la nuova filosofia Under 25.

Il primo nome è quello di Costantino Favasuli. Classe 2004, di proprietà del Catanzaro (con la Fiorentina che vanta il 50% sulla futura rivendita), è considerato uno dei terzini destri più promettenti del panorama italiano. La sua ascesa è stata così fulminea da meritarsi il lancio da titolare in Nazionale maggiore sotto la gestione di Silvio Baldini lo scorso giugno. Per il gioiellino calabrese, il Napoli ha preparato un contratto blindato fino al 2031, con opzione per il 2032.

Il secondo colpo, che infiamma la fantasia dei tifosi, arriva dal Sudamerica. Si tratta di Exequiel Zeballos, esterno offensivo classe 2002 del Boca Juniors. Il Napoli è vicinissimo a chiudere l’operazione per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Il talento argentino, capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, si legherà al club di De Laurentiis per i prossimi cinque anni, andando a rimpiazzare numericamente e tatticamente le probabili uscite di Neres o Lang.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: L’acquisto di profili come Favasuli (2004) e Zeballos (2002) segna una rottura totale con il recente passato. Il Napoli smette di cercare “figurine” costose e torna a fare scouting puro. Inoltre, dimostra la straordinaria capacità di adattamento di Massimiliano Allegri: un tecnico storicamente abituato a gestire campioni fatti e finiti, che ora accetta la sfida di plasmare e valorizzare giovani talenti per costruire un ciclo duraturo.

Qual è la strategia di Giovanni Manna per il mercato in entrata?

Il Direttore Sportivo deve prima vendere gli esuberi per fare cassa, per poi chiudere almeno tre acquisti mirati: un portiere, un terzino e un esterno offensivo.

La piazza freme, i social ribollono, ma a Castel Volturno regna una calma glaciale. La parola d’ordine imposta dalla proprietà è “equilibrio finanziario e numerico”. Il mercato del Napoli non è bloccato, è semplicemente sospeso in un delicato gioco di incastri. Giovanni Manna sa perfettamente che non può far entrare nessuno se prima non libera spazio nella lista dei convocati e, soprattutto, nel monte ingaggi.

Non ci sarà una rivoluzione totale e caotica, ma una serie di interventi chirurgici. Secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, Allegri può stare sereno: i colpi sono già stati pianificati. Cambia solo la tempistica rispetto alle estati in cui si comprava d’impulso. Il tecnico toscano aspetta almeno due, forse tre regali mirati nei punti nevralgici: un nuovo portiere (per sostituire il partente Milinkovic-Savic), un terzino destro (Favasuli) e un esterno d’attacco (Zeballos). La macchina di Manna è in moto, serve solo la pazienza di veder cadere i primi tasselli del domino in uscita.

Il dettaglio dei due colpi in entrata praticamente definiti dalla dirigenza azzurra per rinforzare la rosa:

Tabella 2: I giovani acquisti in entrata della SSC Napoli (Fonte: Tuttosport) Obiettivo in Entrata (SSC Napoli) Ruolo Richiesto da Allegri Dettagli e Costi dell’Operazione Costantino Favasuli (Classe 2004) Terzino Destro In arrivo dal Catanzaro. Contratto pronto fino al 2031 (con opzione 2032). Exequiel Zeballos (Classe 2002) Esterno Offensivo In arrivo dal Boca Juniors per circa 10 milioni di euro. Contratto di 5 anni.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL CORAGGIO DI CAMBIARE PELLE. C’è un filo rosso che lega la lista degli 11 partenti e i nomi di Favasuli e Zeballos: la fine dell’equivoco. Negli ultimi due anni, il Napoli ha cercato di prolungare artificialmente un ciclo ormai esaurito, accumulando giocatori costosi, sazi o fisicamente inaffidabili. La decisione di De Laurentiis di imporre la linea “Under 25” è un atto di coraggio manageriale. Ma la vera notizia è l’avallo di Massimiliano Allegri. Un allenatore che alla Juventus chiedeva campioni pronti all’uso, a Napoli ha accettato di fare l’insegnante di calcio. Sostituire nomi altisonanti come Neres o De Bruyne con ragazzi del 2002 e del 2004 significa accettare il rischio dell’errore fisiologico, ma garantisce una fame e un’intensità che al Maradona non si vedevano da tempo. Manna ha il compito più ingrato: vendere gli invendibili. Se ci riuscirà, il “Giovane Napoli” potrà davvero spiccare il volo.

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📌 Tutto sul mercato in entrata e in uscita del Napoli Quali sono gli 11 giocatori a rischio cessione nel nuovo Napoli? Sky Sport 24 ha stilato una lista di 11 possibili partenti che include senatori come De Bruyne e Anguissa, delusioni come Neres e Lang, e incognite come Lukaku e Lucca. Chi sono Costantino Favasuli ed Exequiel Zeballos e quanto costeranno? Secondo Tuttosport, il Napoli ha bloccato il terzino Favasuli (contratto fino al 2031) e l’esterno Zeballos dal Boca Juniors per circa 10 milioni di euro. Qual è la strategia di Giovanni Manna per il mercato in entrata? Il Direttore Sportivo deve prima vendere gli esuberi per fare cassa e liberare spazio salariale, per poi chiudere almeno tre acquisti mirati: un portiere, un terzino e un esterno offensivo. Perché Allegri ha accettato di puntare su giocatori Under 25? Il tecnico ha sposato la linea societaria imposta da De Laurentiis per abbassare il monte ingaggi e costruire un ciclo duraturo, accettando la sfida di plasmare giovani talenti affamati.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che la linea strategica “Under 25” e gli obiettivi in entrata (Favasuli e Zeballos, con la stima di 10 milioni per l’argentino) sono indiscrezioni di mercato riportate originariamente da Corriere dello Sport e Tuttosport. La lista degli 11 giocatori a rischio cessione (tra cui De Bruyne, Lukaku e Neres) è frutto di un’analisi di mercato condotta dalla redazione di Sky Sport 24. Tali informazioni non costituiscono ancora comunicazioni ufficiali da parte della SSC Napoli. Ultimo aggiornamento: 16 Luglio 2026.