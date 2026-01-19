Infortuni Napoli, Canonico Rompe il Silenzio: Lukaku Sì, Neres No

🚨 “Lukaku è clinicamente guarito. Neres? Difficile anche per il Chelsea” IL BOLLETTINO UFFICIALE. Il responsabile sanitario del Napoli, Raffaele Canonico, ha rotto il silenzio sugli infortuni il 19 gennaio a Radio CRC. Le parole chiave: Romelu Lukaku è recuperato e torna tra i convocati. David Neres ha subito un rallentamento drammatico – salterà Juventus e quasi certamente anche il Chelsea. Amir Rrahmani ha una distrazione al gluteo (2 settimane di stop). Anguissa punta la panchina con la Juve, Meret dovrebbe esserci a Torino. Gilmour rientrerà a metà febbraio.

Dopo settimane di silenzio (e la frecciata di Conte “Chiedete ai medici”), il responsabile sanitario della SSC Napoli Raffaele Canonico ha deciso di fare chiarezza. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC il 19 gennaio, il dottore ha analizzato caso per caso la situazione dell’infermeria azzurra, che conta ben 23 stop stagionali. Le sue parole disegnano un quadro in chiaroscuro in vista del ciclo terribile che attende la squadra: Lukaku torna, ma Neres si ferma ancora. E la difesa perde Rrahmani per due settimane.

🎙️ Video Integrale: Canonico Spiega Caso per Caso Il responsabile sanitario del Napoli, Raffaele Canonico, ha rilasciato dichiarazioni esclusive a Radio CRC il 19 gennaio 2026. Ecco l’intervento completo sugli infortuni (da minuto 49:40): <br/> 📹 Raffaele Canonico spiega la situazione infortuni del Napoli (19 gennaio 2026)

La Verità su Neres: “Abbiamo Dovuto Frenare Tutto”

Il caso più spinoso – e quello che farà più rumore – riguarda David Neres. Il brasiliano, che sembrava pronto al rientro dopo essere andato in panchina contro il Parma, ha subito una battuta d’arresto drammatica. Canonico spiega nel dettaglio la dinamica:

“David ha avuto un trauma distorsivo importante mettendo il piede in una buca durante l’allenamento. C’era un interessamento dei tendini peronieri. L’evoluzione sembrava positiva, tanto da portarlo in panchina col Parma, ma aumentando i carichi ha avvertito ancora fastidio al tendine.”

La conseguenza è uno stop prolungato che cambia i piani di Conte:

“Abbiamo deciso di frenare tutto e rallentare il percorso di riabilitazione. Difficile che ci sia con la Juventus, è un’ipotesi remota anche per la gara di Champions contro il Chelsea. Non possiamo fare previsioni per febbraio se non vediamo come risponde nelle prossime settimane. L’idea ora è non forzare assolutamente.”

Una doccia fredda per Antonio Conte, che perde uno dei suoi esterni più incisivi proprio nel momento cruciale della stagione.

Lukaku È Pronto: “Clinicamente Guarito, Decide Conte”

La buona notizia – forse l’unica davvero positiva – arriva dall’attacco. Romelu Lukaku, fermo dal 23 dicembre per la lesione al bicipite femorale, ha completato l’iter di recupero.

“Romelu è rientrato in gruppo, ha recuperato completamente. È clinicamente guarito. Ora la decisione sul suo impiego spetta ad Antonio Conte.”

Il belga, che aveva saltato le ultime 6 partite tra campionato e Champions, si candida quindi per una maglia da titolare allo Stadium di Torino. La sua presenza sarà fondamentale contro una difesa bianconera reduce da 8 clean sheet consecutivi.

Rrahmani Ko per Due Settimane: Emergenza Difesa

Meno bene va in difesa, dove il Napoli perde un titolare inamovibile. L’infortunio di Amir Rrahmani rimediato contro il Sassuolo (uscito al 67° minuto con una smorfia di dolore) è stato diagnosticato come una “distrazione non importante al gluteo medio”.

Canonico ha fornito i tempi di recupero:

“La prognosi è di circa un paio di settimane. Questo significa che salterà sicuramente la Juventus e probabilmente anche la partita di Champions League contro il Chelsea.”

Con Rrahmani out e Buongiorno appena rientrato, Conte dovrà reinventare la difesa a tre. Le opzioni sono Juan Jesus (utilizzato già contro il Sassuolo) o lo spostamento di Di Lorenzo in posizione più centrale.

Il Calvario di Anguissa: “Pronto per la Panchina”

Canonico ha svelato un retroscena importante su Frank Anguissa, uno dei giocatori più attesi per il rientro.

“Frank doveva essere pronto per la partita di Champions contro il Copenaghen, ma si è bloccato con la schiena (lombalgia acuta) prima della gara col Parma. Un problema completamente slegato dalla lesione alla coscia, che invece è guarita perfettamente.”

Il centrocampista camerunese sta aumentando progressivamente i carichi di lavoro:

“Stiamo aumentando gradualmente i carichi. L’obiettivo è portarlo in panchina già contro la Juventus, e magari utilizzarlo a partita in corso. Per il Chelsea dovrebbe essere completamente disponibile.”

Meret, La Speranza: “A Torino Dovrebbe Esserci”

Su Alex Meret, il medico del Napoli ha usato parole di affetto miste a cautela professionale.

“Alex è davvero sfortunatissimo. Dopo la frattura al piede della scorsa stagione, ha avuto un problema serio al braccio e alla spalla che, per motivi di privacy, non posso specificare nel dettaglio. Però la consulenza specialistica ha escluso percorsi di recupero lunghi: a Torino contro la Juventus dovrebbe esserci.”

Canonico ha poi voluto dare un messaggio di fiducia all’ambiente, citando un precedente storico:

“Ricordate Juventus-Napoli del 6 gennaio 2022? Eravamo ridotti in 13 uomini disponibili, tutti ci davano per morti e spacciati. Eppure facemmo una grandissima gara e tornammo da Torino con un punto prezioso. La storia può ripetersi.”

Un messaggio che suona come una risposta indiretta alla frase polemica di Conte (“Chiedete ai medici”), riaffermando l’unità dello staff.

Gilmour: Appuntamento a Metà Febbraio

Infine, il punto su Billy Gilmour, operato di pubalgia il 1° dicembre.

“Billy aveva una ‘sports hernia’ – un’ernia inguinale sportiva – combinata con un problema pubico bilaterale. Erano previste 10 settimane di stop post-operatorio, e siamo ora alla settima settimana. La visita di controllo è andata benissimo.”

I tempi stimati per il rientro:

“Dovrebbe tornare a disposizione di Conte tra circa tre settimane, quindi intorno a metà febbraio. Stiamo procedendo con la massima cautela per evitare ricadute, che in questo tipo di intervento sono sempre possibili.”

Tabella Bollettino: Tutti gli Aggiornamenti di Canonico

Ecco il riepilogo ufficiale della situazione infortuni secondo le dichiarazioni del responsabile sanitario del 19 gennaio 2026:

Giocatore Diagnosi Ufficiale Previsione Rientro Romelu Lukaku Lesione bicipite femorale (recuperato) ✅ DISPONIBILE vs Juventus David Neres Fastidio post-distorsivo tendini peronieri caviglia 🔴 OUT Juve e Chelsea (Febbraio incerto) Amir Rrahmani Distrazione gluteo medio ⚠️ OUT 2 settimane (salta Juve e Chelsea) Frank Anguissa Lombalgia acuta (coscia guarita) ⚠️ Panchina vs Juve, titolare vs Chelsea Alex Meret Problema spalla (non specificato) ✅ Probabile vs Juventus Billy Gilmour Post-operatorio pubalgia/sports hernia 🔴 OUT fino a metà Febbraio Kevin De Bruyne Lesione bicipite femorale (operato) 🔴 OUT fino a Febbraio Matteo Politano Affaticamento flessore destro ⚠️ Da valutare giorno per giorno

✅ Disponibile | ⚠️ In dubbio | 🔴 OUT sicuro

🔴 Chi Salterà la Juventus Secondo Canonico

Il responsabile sanitario ha delineato chiaramente la situazione degli indisponibili per la trasferta di Torino del 25 gennaio:

🔴 ASSENTI CERTI David Neres – “Difficile con la Juve, improbabile anche col Chelsea” (Canonico)

– “Difficile con la Juve, improbabile anche col Chelsea” (Canonico) Amir Rrahmani – Stop di 2 settimane per distrazione al gluteo

– Stop di 2 settimane per distrazione al gluteo Billy Gilmour – Rientro previsto metà febbraio (post-operatorio)

– Rientro previsto metà febbraio (post-operatorio) Kevin De Bruyne – Out fino a febbraio inoltrato ✅ RECUPERATI Romelu Lukaku – “Clinicamente guarito, in gruppo. Decide Conte” (Canonico)

– “Clinicamente guarito, in gruppo. Decide Conte” (Canonico) Alex Meret – “Dovrebbe esserci a Torino” (Canonico) ⚠️ IN DUBBIO Frank Anguissa – Obiettivo panchina. “Per il Chelsea dovrebbe essere disponibile” (Canonico)

– Obiettivo panchina. “Per il Chelsea dovrebbe essere disponibile” (Canonico) Matteo Politano – Valutazioni in corso per affaticamento flessore

Nota: Formazione ufficiale e convocati saranno comunicati da Antonio Conte in conferenza stampa. Questi sono esclusivamente i dati medici aggiornati al 19 gennaio 2026.

📊 Napoli vs Big di Serie A: Il Paradosso degli Infortuni Confrontando i dati della stagione 2025-26, emerge un paradosso sorprendente: il Napoli ha il numero più basso di infortuni tra le big, ma sta affrontando l’emergenza più grave. Squadra Infortuni Totali Gravità Media Inter 71 episodi 13 giorni/infortunio AC Milan 58 episodi 20 giorni/infortunio Juventus 56 episodi 24 giorni/infortunio NAPOLI 23 episodi ALTA (lungodegenti) ⚠️ Perché il Napoli Ha l’Emergenza Più Grave? Concentrazione temporale – Molti infortuni contemporanei (attualmente 6-7 giocatori out insieme)

– Molti infortuni contemporanei (attualmente 6-7 giocatori out insieme) Titolari inamovibili colpiti – Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Rrahmani, Meret: tutti insostituibili

– Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Rrahmani, Meret: tutti insostituibili Ricadute frequenti – 8 giocatori hanno subito infortuni multipli (Lukaku 2 volte, Anguissa 2 volte, Lobotka 2 volte, Rrahmani 2 volte)

– 8 giocatori hanno subito infortuni multipli (Lukaku 2 volte, Anguissa 2 volte, Lobotka 2 volte, Rrahmani 2 volte) Rosa numericamente limitata – A differenza di Inter (71 infortuni gestiti con rosa profonda), il Napoli non ha alternative equivalenti 📌 La lezione: Negli infortuni la qualità conta più della quantità. L’Inter ha avuto 71 stop ma di breve durata (13 giorni medi) e su giocatori rotativi. Il Napoli ne ha 23, ma tutti gravi e su titolari, creando un’emergenza drammatica nonostante i numeri assoluti più bassi. Fonte dati: Transfermarkt, stagione 2025-26 aggiornata al gennaio 2026

📌 Domande Frequenti: Le Risposte di Canonico Neres gioca contro la Juventus? No, è molto difficile. Il responsabile sanitario Canonico ha confermato che il recupero dalla distorsione alla caviglia è stato rallentato per un fastidio persistente ai tendini peronieri. Salterà sicuramente la Juventus e con ogni probabilità anche il Chelsea in Champions League. Il rientro è previsto non prima di febbraio. Lukaku è pronto per giocare titolare? Sì, Romelu Lukaku è clinicamente guarito e rientrato in gruppo dopo la lesione al bicipite femorale del 23 dicembre. Canonico ha confermato: “È recuperato, ora decide Conte”. Il belga si candida per una maglia da titolare allo Stadium contro la Juventus. Quanto starà fuori Rrahmani? Il difensore kosovaro ha riportato una distrazione al gluteo medio contro il Sassuolo. La prognosi ufficiale di Canonico è di circa due settimane, quindi salterà sicuramente la Juventus (25 gennaio) e probabilmente anche il Chelsea (4 febbraio). Rientro stimato intorno al 10-15 febbraio. Quando rientra Anguissa? Anguissa ha smaltito la lesione muscolare alla coscia ma è stato frenato da una lombalgia acuta prima della partita col Parma. Canonico ha dichiarato: “L’obiettivo è portarlo in panchina contro la Juventus, magari per utilizzarlo a partita in corso. Per il Chelsea dovrebbe essere completamente disponibile.” Perché Neres non recupera dalla distorsione? Canonico ha spiegato che dopo il trauma distorsivo iniziale (piede in una buca), sembrava in via di guarigione tanto da andare in panchina col Parma. Ma aumentando i carichi di lavoro ha avvertito ancora fastidio ai tendini peronieri. Lo staff ha quindi deciso di “frenare tutto e rallentare” per evitare ricadute più gravi o lesioni permanenti. Cosa ha detto Canonico sulla polemica con Conte? Il medico non ha risposto direttamente alla frase polemica di Conte (“Chiedete ai medici”), ma ha lanciato un messaggio di unità citando la storica Juventus-Napoli del 6 gennaio 2022 quando giocarono in 13: “Ci davano per morti e invece facemmo una grande gara”. Un modo per dire che lo staff è compatto nonostante le difficoltà. Quando torna Billy Gilmour dall’operazione? Gilmour è stato operato di sports hernia (ernia inguinale sportiva) e pubalgia bilaterale il 1° dicembre. Erano previste 10 settimane di stop, ora è alla settima. Canonico ha confermato: “Dovrebbe tornare tra circa tre settimane, intorno a metà febbraio”. La visita di controllo è andata benissimo. Il Napoli ha più infortuni delle altre big? No, paradossalmente il Napoli ha il numero più basso tra le top 5 della Serie A: 23 episodi contro i 71 dell’Inter, 58 del Milan e 56 della Juventus. Ma l’emergenza è più grave perché gli infortuni azzurri sono concentrati contemporaneamente su titolari inamovibili (Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Rrahmani) e molti sono lungodegenti o hanno causato ricadute.









