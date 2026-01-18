Napoli decimato a Copenaghen: fuori 7 big, Conte inventa la difesa. Neres, la decisione

EMERGENZA TOTALE IN DANIMARCA. Il Napoli affronta il Copenaghen (martedì, ore 21:00) in una sfida importantissima per l’accesso ai playoff di Champions League. Entrambe le squadre sono a 7 punti, ma gli azzurri arrivano decimati: 7 gli indisponibili certi, tra cui i nuovi stop di Rrahmani e Politano che si aggiungono a Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Meret. Conte, furioso con lo staff medico (“Chiedete a loro, non so nulla”), deve ridisegnare la squadra: Buongiorno titolare in difesa, dubbio Neres sulla trequarti (Vergara o Lang pronti).

La Champions League non aspetta e non fa sconti. Il Napoli vola in Danimarca per una partita che vale una stagione europea, ma lo fa con le ossa rotte e i nervi tesi. La sfida contro il Copenaghen è un vero e proprio spareggio: entrambe le squadre sono appaiate a 7 punti in classifica (2 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte), in bilico sulla linea rossa che separa la qualificazione ai playoff dall’eliminazione. Per Antonio Conte, però, l’avversario più temibile non è la squadra danese, ma l’infermeria di Castel Volturno.

La vittoria in campionato contro il Sassuolo ha lasciato scorie pesantissime. Agli stop di lungo corso si sono aggiunti quelli di Amir Rrahmani e Matteo Politano, entrambi usciti malconci dal match di sabato. La loro assenza a Copenaghen è praticamente certa, portando a sette il numero dei titolari indisponibili. Un’emergenza che costringe il tecnico a scelte obbligate e a inventarsi soluzioni tattiche inedite in una notte in cui è vietato sbagliare.

La furia di Conte: “Chiedete ai medici, io non so nulla”

Il clima è rovente non solo per la posta in palio. Antonio Conte ha mostrato pubblicamente la sua frustrazione per la gestione degli infortuni, un tema che sta diventando centrale nella stagione azzurra. Le sue parole ai microfoni di DAZN prima del Sassuolo (“Dovete chiedere ai dottori, io faccio l’allenatore. Chiedete a loro. Non abbiamo informazioni”) suonano come un atto d’accusa verso lo staff sanitario. Il tecnico si sente solo nella gestione di una crisi che ha visto cadere, uno dopo l’altro, pilastri come Lukaku (fuori da agosto), De Bruyne (out da ottobre) e Anguissa.

La situazione è paradossale: il Napoli ha una rosa costruita per vincere, ma si ritrova a giocare le partite decisive con gli uomini contati. Nello specifico, su Neres il tecnico è stato lapidario: “Se non c’è, significa che non sta bene”. Una frase che evidenzia come anche i recuperi (come quello del brasiliano) siano più lenti e complicati del previsto, lasciando l’allenatore senza armi.

Il bollettino medico: chi manca e perché

L’elenco degli assenti è impressionante per qualità e quantità. Oltre ai lungodegenti Lukaku (rientro previsto a fine mese) e De Bruyne (marzo), mancano i registi del centrocampo Anguissa e Gilmour. In difesa, l’assenza di Rrahmani (problema muscolare) costringe agli straordinari Buongiorno e Juan Jesus. In porta, Meret è ancora out per il trauma alla spalla. Politano, fermatosi nel finale col Sassuolo, non sarà rischiato.

Accanto a questi infortuni pesanti, ci sono stati nel corso di questi mesi molti altri ko fisici che hanno impedito il turnover. Buongiorno e Beukema sono stati indisponibili per sei volte da inizio stagione. Lobotka ha saltato sei partite, tra cui alcune decisive in Champions. Una catena di eventi sfortunati che ha logorato chi è rimasto sano.

Le scelte di formazione: rebus trequarti e la carta Vergara

Senza Rrahmani, la difesa a tre sarà guidata da Alessandro Buongiorno, affiancato da Beukema e Juan Jesus. A centrocampo, gli stakanovisti Lobotka e McTominay dovranno fare gli straordinari, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. Il vero dubbio è in attacco: chi supporterà Hojlund?

David Neres è da valutare fino all’ultimo minuto. Se non dovesse farcela dal 1′, si apre un ballottaggio a tre: Elmas (recuperato dai giramenti di testa), Lang e il giovane Vergara, reduce da un ottimo debutto in Serie A. La sensazione è che Conte possa affidarsi all’esperienza del macedone e alla voglia di riscatto dell’olandese, tenendo il talento della Primavera come arma a gara in corso, ma la sorpresa è dietro l’angolo.

Ruolo NAPOLI (3-4-2-1) Note / Ballottaggi Portiere Milinkovic-Savic Meret infortunato Difesa Beukema, Buongiorno, Juan Jesus Rrahmani out Centrocampo Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola Politano out, Anguissa out Trequarti Elmas, Lang Neres in dubbio (30%), Vergara opzione Attacco Hojlund Lukaku out

🚑 LISTA INDISPONIBILI COMPLETA:

• Anguissa (Bicipite femorale – Rientro fine gennaio)

• De Bruyne (Bicipite femorale – Rientro marzo)

• Gilmour (Pubalgia – Rientro fine gennaio)

• Lukaku (Retto femorale – Rientro fine gennaio)

• Meret (Spalla – Da valutare)

• Politano (Flessore – Out)

• Rrahmani (Flessore – Out)

📌 Tutto su Copenaghen-Napoli Quali giocatori del Napoli saltano la partita? La lista è lunghissima: mancheranno sicuramente Meret, Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Rrahmani e Politano. In dubbio fino all’ultimo David Neres. Cosa ha detto Conte sugli infortuni? Il tecnico ha polemizzato con lo staff medico, dichiarando: “Chiedete ai dottori, io non ho informazioni”. Una frase che evidenzia la tensione per i continui stop muscolari e la mancanza di chiarezza sui tempi di recupero. Chi gioca in attacco al posto di Lukaku? Il titolare sarà Rasmus Hojlund, supportato da due trequartisti. I favoriti per una maglia sono Elmas e Lang, con il giovane Vergara come possibile sorpresa dell’ultimo minuto. Quanto è importante questa partita per la classifica? È decisiva. Napoli e Copenaghen sono entrambe a 7 punti. Chi vince fa un passo enorme verso i playoff, chi perde rischia seriamente l’eliminazione dalla Champions League.

