L’ALLARME ROSSO IN DIFESA. La stagione del Napoli si apre con una vera e propria emergenza nel reparto arretrato. L’infortunio al ginocchio destro di Alessandro Buongiorno, che salterà il ritiro di Dimaro in attesa di un consulto chirurgico, priva Massimiliano Allegri del suo pilastro difensivo. La situazione è aggravata dal mancato rinnovo contrattuale di Juan Jesus, che ha lasciato un vuoto numerico e di leadership. In attesa di capire i tempi di recupero dell’ex capitano del Torino, il tecnico livornese dovrà valutare le soluzioni interne: accanto al titolarissimo Amir Rrahmani, cercano un rilancio l’olandese Sam Beukema e i giovani Rafa Marin e Marianucci (bocciati nella passata stagione da Antonio Conte). Non è esclusa l’ipotesi di adattare i terzini Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera come centrali in una linea a quattro. Sul fronte del calciomercato, il Direttore Sportivo Giovanni Manna deve incassare il sorpasso del Milan per Mario Gila. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo obiettivo principale è Federico Gatti: il difensore è ai margini della Juventus guidata da Luciano Spalletti e rappresenta un vero e proprio pupillo di Allegri, che lo lanciò in maglia bianconera.

Come affronterà il Napoli l’emergenza in difesa dopo l’infortunio di Buongiorno e quali sono gli obiettivi di mercato?

Siamo solo a metà luglio, i palloni hanno appena iniziato a rotolare sui prati del Trentino, eppure a Castel Volturno è già scattato il livello di massima allerta. Il calcio non fa sconti, e la programmazione estiva del Napoli si è scontrata frontalmente con la fragilità fisica del suo uomo simbolo in difesa. L’assenza di Alessandro Buongiorno non è un semplice intoppo di percorso: è una voragine tattica che rischia di condizionare l’intera preparazione estiva di Massimiliano Allegri, costringendo la società a rivedere in fretta e furia le proprie strategie finanziarie.

Quali sono i rischi legati all’infortunio di Buongiorno e ai suoi tempi di recupero?

Il difensore rischia l’operazione al ginocchio destro. Un intervento lo terrebbe fuori per mesi, aggravando uno storico clinico già segnato da infortuni sotto la gestione Conte.

Il bollettino medico diramato dal club è stato un fulmine a ciel sereno solo per chi non conosce i retroscena. Buongiorno si portava dietro dei fastidi articolari già dal finale della scorsa stagione. La nota ufficiale parla chiaro: “Necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro”. Se il consulto dovesse confermare l’opzione del bisturi, il Napoli perderebbe il suo leader difensivo per tutta la prima parte della stagione, saltando non solo il campionato ma anche l’esordio nel nuovo format della Champions League.

Non è purtroppo una novità assoluta per l’ex centrale del Torino. I tifosi azzurri ricordano bene il suo primo anno a Napoli, quello culminato con la vittoria dello Scudetto sotto la guida di Antonio Conte: in quella trionfale cavalcata, Buongiorno riuscì a collezionare appena 22 presenze in campionato, frenato prima da un trauma alla vertebra lombare e poi da una noiosa lesione muscolare. La sua tenuta fisica, in una stagione da 50 partite, diventa ora il più grande punto interrogativo del progetto tecnico.

Perché questa notizia conta per il Napoli: Costruire una difesa solida è il dogma fondativo del calcio di Massimiliano Allegri. Il ritiro estivo serve per oliare i meccanismi, le distanze e le coperture preventive. Dover fare questo lavoro senza il difensore più forte in rosa, e senza il suo sostituto naturale (Juan Jesus, non rinnovato), significa iniziare la stagione con un grave ritardo tattico rispetto alle dirette concorrenti per il vertice della Serie A.

Quali sono le soluzioni interne di Allegri per sostituire Buongiorno?

Allegri dovrà rilanciare Beukema, Rafa Marin e Marianucci, oppure adattare i terzini Di Lorenzo e Olivera in una linea a quattro per tamponare l’emergenza.

Con l’addio a parametro zero di Juan Jesus, il Napoli ha perso non solo un uomo spogliatoio, ma l’unica vera alternativa di piede mancino al centro della difesa. Oggi, a disposizione di Allegri nel ritiro di Dimaro, ci sono quattro centrali di ruolo. L’unica certezza granitica è Amir Rrahmani, destinato a guidare il reparto. Accanto a lui, si apre un vero e proprio casting per il rilancio.

Il primo indiziato è Sam Beukema: l’olandese è reduce da una prima stagione napoletana ricca di ombre e povera di luci, ma ha le caratteristiche fisiche per imporsi. Discorso simile per Rafa Marin e Marianucci. Entrambi erano stati bocciati senza appello da Antonio Conte, ma il calcio offre sempre una seconda possibilità. Tornati alla base dopo i rispettivi prestiti, hanno ora l’occasione della vita: sfruttare l’assenza di Buongiorno per convincere Allegri a concedere loro una maglia da titolare.

Tuttavia, nell’attuale rosa extralarge del Napoli, esistono anche soluzioni di adattamento. Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha già dimostrato in passato di poter agire da “braccetto” o da centrale puro in caso di necessità. Lo stesso vale per Mathias Olivera, che sulla corsia mancina dovrà sgomitare con la concorrenza di Miguel Gutierrez e Leonardo Spinazzola. Molto dipenderà dal modulo: la sensazione è che Allegri voglia accantonare la difesa a tre per passare a una solida linea a quattro, un assetto che renderebbe l’emergenza numerica leggermente meno drammatica.

Il quadro riassuntivo delle opzioni difensive attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri:

Tabella 1: Soluzioni tattiche interne per la difesa della SSC Napoli (Ritiro Dimaro 2026) Difensore (SSC Napoli) Status Tattico con Allegri Prospettive e Adattabilità Amir Rrahmani ✅ Titolare Inamovibile Leader obbligato della retroguardia in assenza di Buongiorno. Sam Beukema ⚠️ In cerca di rilancio Deve riscattare una prima stagione deludente per conquistare il posto. Rafa Marin / Marianucci ⚠️ Sotto esame a Dimaro Bocciati da Conte, cercano una seconda chance con il nuovo tecnico. Di Lorenzo / Olivera 🔄 Adattabili come centrali Soluzioni d’emergenza in caso di passaggio definitivo alla difesa a quattro.

Sfumato Gila, perché Federico Gatti è il nuovo obiettivo di mercato del Napoli?

Con Gila passato al Milan, il DS Manna punta su Federico Gatti, pupillo di Allegri attualmente ai margini della Juventus allenata da Luciano Spalletti.

Le soluzioni interne, per quanto affascinanti, non bastano a garantire la solidità richiesta per affrontare la Champions League. La certezza è che il Napoli, già prima del crac di Buongiorno, stava cercando un difensore centrale di spessore. Il piano A di Giovanni Manna portava il nome di Mario Gila. Tuttavia, come abbiamo raccontato, il Milan ha bruciato la concorrenza (inclusa quella dell’Atalanta) trovando l’accordo totale con la Lazio.

Costretto a cambiare rotta, il Direttore Sportivo azzurro ha messo nel mirino un nome che scalda particolarmente il cuore di Massimiliano Allegri: Federico Gatti. L’incastro di mercato è perfetto e suggestivo. Gatti è un vero e proprio pupillo del tecnico livornese, che lo ha allenato, sgrezzato e lanciato definitivamente ad altissimi livelli durante la sua parentesi alla Juventus.

Oggi, però, la situazione a Torino è cambiata radicalmente. Sulla panchina bianconera siede Luciano Spalletti, e nel sistema di gioco dell’ex allenatore dello Scudetto napoletano, Gatti sembra trovare pochissimo spazio. La Juventus è disposta ad ascoltare offerte per fare cassa, e il Napoli fiuta il colpo. Manna conosce benissimo il giocatore dai tempi della dirigenza juventina e sa che Gatti porterebbe a Napoli quella “garra”, quella fisicità e quella conoscenza del credo allegriano che oggi mancano disperatamente. Non sono comunque escluse sorprese dall’estero, ma la pista italiana resta la più calda.

Il riepilogo delle strategie di mercato in entrata per la difesa della SSC Napoli:

Tabella 2: Obiettivi di mercato per la difesa della SSC Napoli (Estate 2026) Obiettivo di Mercato (SSC Napoli) Squadra di Appartenenza Stato della Trattativa e Contesto Mario Gila SS Lazio 🔴 Sfumato. Il giocatore ha trovato l’accordo totale con il Milan. Federico Gatti Juventus FC ✅ Nuovo obiettivo primario. Ai margini con Spalletti, è un pupillo di Allegri. Mister X (Profilo Estero) Da definire Manna valuta alternative internazionali in caso di richieste eccessive della Juve.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’ERRORE DI PROGRAMMAZIONE SU JUAN JESUS. La sfortuna esiste, ma la programmazione serve proprio a mitigarne gli effetti. L’infortunio di Buongiorno è una fatalità clinica, ma farsi trovare a metà luglio con gli uomini contati in difesa è un errore strategico. Il Napoli ha scelto di non rinnovare il contratto a Juan Jesus — una decisione tecnicamente comprensibile per svecchiare la rosa — ma lo ha fatto senza avere già in mano il suo sostituto. Aver perso tempo prezioso dietro a Mario Gila, per poi farselo soffiare dal Milan, ha esposto la squadra a un rischio enorme. Ora Giovanni Manna è costretto a comprare sotto la pressione dell’emergenza, una condizione in cui i prezzi dei cartellini lievitano magicamente. Federico Gatti sarebbe un colpo eccezionale per mentalità e conoscenza di Allegri, ma trattare con la Juventus di questi tempi non sarà né facile né economico.

📌 Tutto sull’emergenza difesa del Napoli Quali sono i rischi legati all’infortunio di Buongiorno e ai suoi tempi di recupero? Il difensore rischia l’operazione al ginocchio destro. Un intervento lo terrebbe fuori per mesi, aggravando uno storico clinico già segnato da infortuni sotto la gestione Conte. Quali sono le soluzioni interne di Allegri per sostituire Buongiorno? Allegri dovrà rilanciare Beukema, Rafa Marin e Marianucci, oppure adattare i terzini Di Lorenzo e Olivera in una linea a quattro per tamponare l’emergenza. Perché Juan Jesus non gioca più nel Napoli? Il difensore brasiliano ha lasciato il club azzurro al termine della passata stagione a causa del mancato rinnovo contrattuale da parte della società. Sfumato Gila, perché Federico Gatti è il nuovo obiettivo di mercato del Napoli? Con Gila passato al Milan, il DS Manna punta su Federico Gatti, pupillo di Allegri attualmente ai margini della Juventus allenata da Luciano Spalletti.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che la notizia dell’infortunio di Alessandro Buongiorno e la sua assenza dal ritiro di Dimaro sono basate sul comunicato medico ufficiale della SSC Napoli. I dati storici sulle presenze del giocatore nell’anno dello Scudetto sono accertati. Le informazioni relative al passaggio di Mario Gila al Milan e all’interesse del Napoli per Federico Gatti (Juventus) rappresentano indiscrezioni di calciomercato in fase di evoluzione. Ultimo aggiornamento: 17 Luglio 2026.







