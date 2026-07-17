LA PRIMA TEGOLA PER ALLEGRI. La stagione 2026/2027 della SSC Napoli inizia con una pessima notizia sul fronte medico. Come confermato da una nota ufficiale diramata dal club, Alessandro Buongiorno ha riportato una seria problematica al ginocchio destro e non prenderà parte al ritiro pre-campionato di Dimaro Folgarida. Il difensore ex Torino si era sottoposto a indagini diagnostiche già programmate per valutare alcuni fastidi accusati nel finale della scorsa stagione, ma l’esito è stato peggiore del previsto. Nei prossimi giorni è fissato un consulto medico specialistico per decidere se il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, un’eventualità che allungherebbe drasticamente i tempi di recupero. L’assenza di Buongiorno rappresenta un colpo durissimo per il neo-tecnico Massimiliano Allegri, che perde il leader della sua retroguardia proprio nella fase cruciale di assimilazione dei nuovi principi tattici. Questo infortunio, inoltre, costringerà il Direttore Sportivo Giovanni Manna a tornare prepotentemente sul mercato alla ricerca di un difensore centrale titolare, complicando i piani finanziari della società.

Qual è l’infortunio di Alessandro Buongiorno, dovrà operarsi al ginocchio e quanto tempo starà fuori dal Napoli?

Si riparte esattamente da dove si era finiti. Purtroppo. Il fantasma dei 29 infortuni che hanno devastato la passata stagione del Napoli sembra non voler abbandonare i cancelli del Training Center. Neanche il tempo di caricare i bauli sul pullman in direzione Trentino, che Massimiliano Allegri deve già fare i conti con la prima, pesantissima emergenza della sua gestione. Alessandro Buongiorno, il perno attorno al quale doveva essere costruita la nuova muraglia azzurra, è costretto ad alzare bandiera bianca.

Cosa è successo al ginocchio di Buongiorno e cosa dice il comunicato ufficiale?

Il difensore ha riportato una problematica al ginocchio destro evidenziata da esami programmati. Il club valuta l’intervento chirurgico.

Non si è trattato di un trauma improvviso durante i primi test atletici, ma dell’acutizzarsi di un problema pregresso. Già verso la fine della scorsa stagione, l’ex capitano del Torino aveva accusato fastidi ricorrenti all’articolazione. La speranza era che il riposo estivo potesse riassorbire l’infiammazione, ma la realtà clinica si è rivelata ben diversa.

Il comunicato ufficiale diramato dalla SSC Napoli non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche: “Dopo aver svolto indagini diagnostiche già previste, è emersa una problematica al ginocchio destro. Nei prossimi giorni ci sarà un consulto medico per decidere se intervenire chirurgicamente”. La parola “bisturi” è lo spauracchio che terrorizza lo staff medico appena rinnovato e affidato al Dottor Gennaro De Luca. Se il consulto dovesse confermare la necessità dell’operazione, i tempi di recupero si dilaterebbero inesorabilmente, privando il Napoli del suo difensore migliore per tutta la prima fase della stagione, inclusi i primi impegni della nuova Champions League.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: L’assenza di Buongiorno a Dimaro è un danno tattico incalcolabile. Massimiliano Allegri basa storicamente i suoi successi sulla solidità della linea difensiva. Il ritiro estivo è il momento in cui si sincronizzano i movimenti di reparto, le diagonali e le coperture preventive. Dover costruire la difesa senza il suo leader vocale e tecnico significa iniziare il campionato con un grave handicap strutturale.

Il quadro clinico e le prospettive di recupero per il difensore azzurro:

Tabella 1: Dettagli clinici dell’infortunio di Alessandro Buongiorno (SSC Napoli, Luglio 2026) Dettaglio Clinico (Alessandro Buongiorno) Stato Attuale e Prospettive Zona dell’Infortunio Ginocchio destro (acutizzarsi di fastidi pregressi). Decisione Medica Attesa Consulto specialistico imminente per valutare l’intervento chirurgico. Impatto sul Ritiro Estivo Assenza totale dal ritiro di Dimaro Folgarida. Lavorerà a parte.

Come cambia il calciomercato del Napoli in difesa dopo lo stop di Buongiorno?

L’infortunio costringe il DS Giovanni Manna a cercare un difensore centrale titolare sul mercato, complicando i piani dopo il mancato arrivo di Mario Gila.

L’effetto domino di questo infortunio si abbatte direttamente sulle scrivanie della dirigenza. Fino a ieri, il piano del Direttore Sportivo Giovanni Manna era chiaro: sfoltire la rosa (con le cessioni previste di Natan o Juan Jesus) e cercare un centrale di completamento. Oggi, le priorità sono state stravolte. Il Napoli ha un disperato bisogno di un difensore centrale pronto all’uso, capace di guidare il reparto fin dalla prima giornata di campionato.

Il tempismo è a dir poco beffardo. Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il Napoli aveva a lungo corteggiato Mario Gila della Lazio, ma lo spagnolo è ormai a un passo dal Milan. Con l’obiettivo principale sfumato e Buongiorno in infermeria, Manna deve riaprire i faldoni dello scouting. Sullo sfondo resta il giovane Alvaro Cortés del Barcellona, ma Allegri è stato chiaro: serve un profilo d’esperienza, che conosca la Serie A e che non abbia bisogno di mesi di apprendistato.

Questo imprevisto rischia di drenare risorse preziose dal tesoretto che il club sperava di destinare agli esterni (come Dodò) o al centrocampo. Aurelio De Laurentiis si ritrova costretto a rimettere mano al portafogli per tappare una falla che nessuno, a inizio luglio, aveva preventivato.

La situazione aggiornata del reparto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri:

Tabella 2: Emergenza difensiva e strategie di mercato della SSC Napoli (Estate 2026) Reparto Difensivo (SSC Napoli) Stato Attuale e Criticità Strategia di Mercato (DS Manna) Alessandro Buongiorno 🔴 Infortunato (Rischio operazione) Costringe il club a cercare un sostituto immediato di alto livello. Amir Rrahmani ✅ Disponibile per Dimaro Diventa il leader obbligato della retroguardia, ma reduce da un’annata con 4 infortuni. Obiettivi in Entrata Sfumato Mario Gila (verso il Milan) Ricerca urgente di un difensore d’esperienza che conosca la Serie A.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL BATTESIMO DEL FUOCO PER IL NUOVO STAFF MEDICO. La notizia dell’infortunio di Buongiorno arriva con un tempismo a dir poco sinistro, a poche ore dall’ufficializzazione del ribaltone nello staff sanitario azzurro. Il Dottor Gennaro De Luca, appena promosso al posto di Raffaele Canonico, si trova subito ad affrontare la decisione più difficile: operare o tentare la terapia conservativa? La storia recente del Napoli insegna che le terapie conservative sui problemi articolari si sono spesso trasformate in calvari infiniti. Se il ginocchio di Buongiorno necessita del bisturi, è meglio intervenire subito, perdendo il giocatore per i primi mesi ma riavendolo al 100% per il girone di ritorno e la fase calda della Champions. Nel frattempo, la palla passa a Manna: il mercato non aspetta, e Allegri non può costruire il muro difensivo con i mattoni sbeccati.

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📌 Tutto sull’infortunio di Alessandro Buongiorno Cosa è successo al ginocchio di Buongiorno e cosa dice il comunicato ufficiale? Il difensore ha riportato una problematica al ginocchio destro evidenziata da esami programmati. Il club ha comunicato che valuterà nei prossimi giorni l’ipotesi di un intervento chirurgico. Alessandro Buongiorno parteciperà al ritiro del Napoli a Dimaro? No, la SSC Napoli ha confermato ufficialmente che il difensore non prenderà parte al ritiro pre-campionato in Trentino per potersi sottoporre alle cure del caso. Come cambia il calciomercato del Napoli in difesa dopo lo stop di Buongiorno? L’infortunio costringe il DS Giovanni Manna a cercare urgentemente un difensore centrale titolare sul mercato, complicando i piani dopo il mancato arrivo di Mario Gila (vicino al Milan).

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che la notizia dell’infortunio al ginocchio destro di Alessandro Buongiorno e la sua conseguente assenza dal ritiro di Dimaro sono fatti accertati, tratti dal comunicato ufficiale diramato dalla SSC Napoli. L’ipotesi di un intervento chirurgico è esplicitamente citata nella nota del club. Le considerazioni sulle strategie di mercato in entrata (il caso Gila) rappresentano analisi basate sulle attuali dinamiche del calciomercato. Ultimo aggiornamento: 17 Luglio 2026.