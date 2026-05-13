Conte al Napoli anche nel 2026-27: quando si incontrerà con De Laurentiis e perché Sarri resta sullo sfondo

📋 In Sintesi L’atteso faccia a faccia tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per definire il futuro del Napoli è stato rinviato. Le parti si incontreranno solo dopo la trasferta di Pisa, quando l’aritmetica potrebbe consegnare agli azzurri la qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico salentino ha ancora un anno di contratto (scadenza 2027) e non ha manifestato volontà di addio, ma il presidente vuole garanzie assolute per programmare la delicatissima stagione del Centenario. In caso di clamorosa rottura, il primo nome sulla lista resta quello di Maurizio Sarri, attualmente alla Lazio ma corteggiato anche dall’Atalanta, dove potrebbe ritrovare il ds Cristiano Giuntoli in un clamoroso valzer di panchine e scrivanie.

Quando ci sarà l’incontro tra Conte e De Laurentiis e chi sarà l’allenatore del Napoli nel 2027?

Le grandi decisioni richiedono il momento giusto, e questo non è ancora arrivato. L’appuntamento che terrà col fiato sospeso un’intera città è stato ufficialmente rinviato. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si parleranno, metteranno le carte in tavola e decideranno il futuro del Napoli, ma lo faranno possibilmente tra una settimana, solo dopo la delicata trasferta sul campo del Pisa. La motivazione è puramente pragmatica: finché l’aritmetica non consegnerà agli azzurri il pass per la prossima edizione della coppa più importante d’Europa, ogni confronto su strategie e budget resterà inevitabilmente in sospeso.

Perché l’incontro tra Conte e De Laurentiis è stato rinviato a dopo il Pisa?

Il faccia a faccia è slittato per dare priorità assoluta alla qualificazione aritmetica in Champions League. Senza la certezza dei ricavi europei (stimati in circa 40 milioni di euro), è impossibile programmare il budget e le strategie di mercato per la prossima stagione.

Analizzando le tempistiche societarie, la scelta di posticipare il vertice è l’unica via percorribile. Il Napoli è padrone del proprio destino, ma la matematica impone ancora prudenza. Discutere oggi di rinnovi, cessioni illustri o acquisti top player senza avere la certezza dei fondi UEFA sarebbe un esercizio di stile inutile.

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De Laurentiis vuole presentarsi al tavolo con Conte avendo in mano il bilancio reale della prossima stagione. Solo con la Champions in tasca si potrà parlare di ambizioni concrete. Il faccia a faccia sarà totale: strategie, programmi, gestione della rosa e obiettivi finiranno sul tavolo per indirizzare un’annata che non sarà come le altre, ma coinciderà con la storica stagione del Centenario del club azzurro (fondato nel 1926).

Qual è la situazione contrattuale di Antonio Conte con il Napoli?

Il tecnico salentino è legato al Napoli da un contratto triennale in scadenza nel 2027. Non ha mai espresso apertamente la volontà di dimettersi, ma De Laurentiis vuole un confronto diretto per confermare la totale sintonia sul progetto tecnico.

Sullo sfondo delle speculazioni mediatiche resta un dato di fatto inoppugnabile: Antonio Conte ha ancora un anno di contratto con il Napoli. Un dettaglio tutt’altro che marginale. Nel corso di questa stagione, anche nei momenti di massima tensione (come dopo la sconfitta di Bologna all’andata), l’allenatore non ha mai lasciato intendere di voler abbandonare la nave. Anzi, più volte ha parlato della prossima stagione come di un percorso ancora da costruire insieme, fedele all’idea iniziale di aprire un ciclo triennale.

Tuttavia, la realtà del calcio moderno impone verifiche costanti. Come accade spesso con De Laurentiis, sarà necessario guardarsi negli occhi per capire se il “fuoco” e la comunione d’intenti sono gli stessi del primo giorno. Un confronto simile avvenne anche un anno fa, a scudetto appena ottenuto. La sensazione, oggi, è che nessuna decisione definitiva sia stata presa: il Napoli è sul rettilineo finale di una stagione che, pur senza il bis tricolore, può chiudersi con basi molto più solide rispetto a dodici mesi fa.

Maurizio Sarri può davvero tornare al Napoli se Conte va via?

Il nome di Sarri resta la prima alternativa in caso di clamoroso divorzio. Attualmente alla Lazio, il tecnico toscano è però corteggiato anche dall’Atalanta, dove potrebbe ritrovare il ds Cristiano Giuntoli in un intreccio di mercato complesso.

Eppure, nel calcio le alternative vanno sempre tenute in caldo. Inevitabilmente, i nomi per un eventuale “Piano B” continuano a circolare, e il più ricorrente resta quello di Maurizio Sarri. Legato sentimentalmente a Napoli, il tecnico è ancora sotto contratto con la Lazio, dove però sta vivendo un finale di stagione complicato, seppur addolcito da una finale di Coppa Italia da giocare.

Il vero ostacolo a un ritorno romantico sotto il Vesuvio potrebbe chiamarsi Atalanta. A Bergamo, infatti, non è arrivata la proposta di rinnovo per Raffaele Palladino, e il club nerazzurro sta aprendo una profonda riflessione tecnica. In questo scenario, il nome di Sarri è balzato in cima alle preferenze della Dea, spinto anche dalla possibilità di un clamoroso ricongiungimento con Cristiano Giuntoli (direttore sportivo con cui Sarri ha lavorato a Napoli tra il 2015 e il 2018). Questo effetto domino porterebbe l’attuale ds atalantino, Tony D’Amico, verso il Milan. Intrecci e valutazioni che rendono il mercato degli allenatori incandescente, ma il cui innesco dipenderà esclusivamente da ciò che si diranno Conte e De Laurentiis.

Allenatore / Dirigente Squadra Attuale Scenario Mercato 2026/2027 Antonio Conte Napoli Incontro decisivo con ADL post-Pisa. Contratto fino al 2027. Maurizio Sarri Lazio Alternativa per il Napoli, ma forte pressing dell’Atalanta. Raffaele Palladino Atalanta Nessun rinnovo proposto. Verso l’addio a fine stagione. Cristiano Giuntoli Juventus Rumors su un possibile approdo all’Atalanta con Sarri. Tony D’Amico Atalanta (DS) Possibile trasferimento al Milan in caso di arrivo di Giuntoli.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL CENTENARIO NON AMMETTE COMPROMESSI. Rinviare l’incontro è la scelta più logica, ma De Laurentiis e Conte sanno bene che la prossima non sarà una stagione normale. Il 2026/2027 è l’anno del Centenario del Napoli. Affrontare un’annata così carica di significati storici ed emotivi con un allenatore “in bilico” o sfiduciato sarebbe un suicidio sportivo. Il patto che uscirà da quel tavolo dovrà essere di ferro: o si va avanti convinti al 100% di poter lottare per lo Scudetto, o è meglio stringersi la mano e separarsi subito. Il Napoli non può permettersi un anno di transizione proprio quando la sua storia compie cento anni.

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📌 Tutto sul futuro della panchina del Napoli Quando ci sarà l’incontro tra Conte e De Laurentiis? Il vertice è stato rinviato e si terrà solo dopo la trasferta del Napoli a Pisa (in programma domenica 17 maggio). La società vuole prima avere la certezza aritmetica della qualificazione in Champions League. Quando scade il contratto di Antonio Conte con il Napoli? Antonio Conte ha firmato un contratto triennale che scadrà a giugno 2027. L’allenatore non ha manifestato l’intenzione di dimettersi, ma il presidente vuole un confronto per ribadire le ambizioni comuni. Chi potrebbe sostituire Conte in caso di addio? Il nome principale per un’eventuale successione è quello di Maurizio Sarri. Tuttavia, l’ex tecnico azzurro è attualmente alla Lazio ed è fortemente corteggiato anche dall’Atalanta per il post-Palladino. Perché la prossima stagione è così importante per il Napoli? La stagione 2026/2027 coinciderà con il Centenario della fondazione del club (nato nel 1926). De Laurentiis vuole affrontare questa annata storica con una squadra competitiva e un allenatore pienamente convinto del progetto.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative al rinvio dell’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, così come gli scenari di mercato legati a Maurizio Sarri e all’Atalanta, sono state elaborate dalla redazione di Napolissimo.it incrociando indiscrezioni di stampa nazionale e dati contrattuali ufficiali depositati in Lega Serie A. Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026.



