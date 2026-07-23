UN CANTIERE ANCORA APERTO. La prima uscita stagionale della SSC Napoli sotto la guida di Massimiliano Allegri si chiude con una sconfitta per 1-3 contro l’Arezzo (formazione neopromossa in Serie B allenata dall’ex azzurro Christian Bucchi). Sotto gli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis e del DS Giovanni Manna, la partita ha fornito indicazioni tattiche e di mercato inequivocabili. Allegri ha accantonato il 3-5-2 utilizzato al Milan per varare un netto 4-3-3, modulo che esalta gli esterni a disposizione. Tuttavia, a preoccupare è la tenuta difensiva: orfana dell’infortunato Alessandro Buongiorno, la coppia inedita formata da Amir Rrahmani e Rafa Marin ha palesato gravi incertezze, acuite da un errore di Alex Meret sul primo gol toscano. La vera sorpresa di giornata è stata l’impiego di Jesper Lindstrom nel ruolo inedito di mezzala: secondo le indiscrezioni di Sky Sport, il danese potrebbe clamorosamente restare in rosa come alternativa a centrocampo. Note positive, invece, dai giovani: il classe 2008 Vincenzo Prisco ha incantato in cabina di regia, mentre Antonio Vergara (che si è procurato il rigore trasformato da Matteo Politano) e Alisson Santos hanno confermato di essere già in ottima condizione atletica.

Quali sono le indicazioni tattiche e di mercato di Massimiliano Allegri dopo l’amichevole Napoli-Arezzo 1-3?

Fermarsi al risultato nudo e crudo di una partita giocata a metà luglio, con le gambe imballate dai carichi di lavoro in quota, sarebbe un errore da dilettanti. Il tonfo per 1-3 contro l’Arezzo non è uno scivolone da archiviare in fretta, ma un preziosissimo documento tattico e societario. Massimiliano Allegri ha usato questi 90 minuti come un vero e proprio “stress test” per capire su chi poter contare e, soprattutto, dove il Direttore Sportivo Giovanni Manna dovrà intervenire con urgenza sul mercato.

Come gioca il Napoli di Allegri e quale modulo usa?

Allegri ha accantonato la difesa a tre per varare un 4-3-3 puro, sfruttando l’abbondanza di esterni offensivi presenti in rosa.

Il primo grande interrogativo dell’estate azzurra ha trovato risposta sul prato di Dimaro. Chi si aspettava una continuità filosofica con il 3-5-2 che Allegri aveva impiegato nella sua ultima esperienza al Milan è rimasto deluso. Il tecnico livornese, da profondo pragmatico qual è, ha adattato il sistema di gioco alle caratteristiche del materiale umano a disposizione.

Il Napoli si è schierato con un 4-3-3 lineare, mantenuto intatto anche nella ripresa nonostante la girandola totale delle sostituzioni. “Il modulo potrà cambiare, ma se avrò molti esterni a disposizione sicuramente giocheremo con un modulo con degli esterni”, aveva preannunciato Allegri nel giorno della sua presentazione. Promessa mantenuta. La presenza in rosa di giocatori come Politano, Alisson Santos, Neres e Lang impone l’utilizzo del tridente. La squadra ha mostrato la chiara intenzione di costruire dal basso, cercando costantemente l’ampiezza per poi convergere verso il centravanti (Hojlund nel primo tempo, Lucca nel secondo).

Chi gioca in difesa nel Napoli dopo l’infortunio di Buongiorno?

Contro l’Arezzo hanno giocato Rrahmani e Rafa Marin, ma i troppi errori spingono il club a cercare urgentemente un nuovo difensore centrale sul mercato.

Se l’attacco ha mostrato spunti interessanti, la fase difensiva ha fatto suonare un allarme rosso assordante. I tre gol incassati dall’Arezzo (formazione di Serie B) sono il sintomo di un reparto che, al momento, non offre garanzie strutturali. L’assenza di Alessandro Buongiorno, appena operato al menisco e fuori per almeno tre mesi, pesa come un macigno.

La rete dello 0-1, firmata da Cerri di testa, è nata da una disattenzione fatale della coppia titolare formata da Amir Rrahmani e Rafa Marin, apparsi lenti nelle letture e scollati nei movimenti. A peggiorare il quadro ci ha pensato Alex Meret, protagonista di un intervento tutt’altro che impeccabile, riaprendo il mai sopito dibattito sulle gerarchie in porta (Allegri ha ruotato Meret, Milinkovic-Savic e Contini per 30 minuti a testa, senza ricevere risposte definitive da nessuno dei tre).

Nella ripresa, l’ingresso dei giovani Marianucci e Obaretin ha confermato la fragilità delle alternative. Proprio un errore di Obaretin ha propiziato il definitivo 1-3 di Mawuli. Il messaggio per Giovanni Manna è inequivocabile: non si può affrontare l’inizio del campionato e della Champions League sperando in un miracolo. Serve un difensore centrale d’esperienza, pronto all’uso, da affiancare a Rrahmani.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Le amichevoli estive servono esattamente a questo: far emergere i difetti prima che contino i tre punti. La prestazione disastrosa della difesa toglie ogni alibi alla società. Aurelio De Laurentiis, presente in tribuna, ha toccato con mano la necessità di stanziare un extra-budget immediato per la retroguardia. Il rischio di ripetere l’errore dell’era post-Kim (quando non si sostituì adeguatamente il coreano) è troppo alto per essere ignorato.

Lindstrom resta al Napoli o viene ceduto?

A sorpresa, Allegri lo ha provato come mezzala e, secondo Sky Sport, il Napoli sta valutando di toglierlo dal mercato per tenerlo in rosa.

Il vero colpo di teatro del pomeriggio trentino si è consumato a centrocampo. Nell’undici titolare è comparso Jesper Lindstrom, schierato non come esterno offensivo, ma nel ruolo inedito di mezzala. Il danese, considerato uno dei più grandi abbagli di mercato della storia recente azzurra (pagato 30 milioni e reduce da prestiti anonimi a Everton e Wolfsburg), sembrava destinato a una cessione certa.

La sua prestazione contro l’Arezzo è stata opaca, ma la scelta di Allegri nasconde una precisa strategia societaria. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, il Napoli starebbe seriamente pensando di toglierlo dal mercato. L’idea è quella di riciclarlo tatticamente come incursore di centrocampo, offrendo un’alternativa tecnica a giocatori più fisici come McTominay o Anguissa. Un esperimento disperato per non iscrivere a bilancio una minusvalenza sanguinosa, o un’intuizione geniale di Allegri? Solo il tempo dirà se il danese ha la fisicità per reggere l’urto in mezzo al campo.

Chi ha segnato in Napoli-Arezzo e come hanno giocato i giovani?

I gol dell’Arezzo sono di Cerri, Gilli e Mawuli, per il Napoli ha segnato Politano su rigore. Ottime prestazioni per i giovani Vincenzo Prisco e Antonio Vergara.

Se i veterani hanno balbettato, la “linea verde” ha strappato applausi a scena aperta. La copertina se l’è presa di prepotenza Vincenzo Prisco. Classe 2008 (diventerà maggiorenne solo ad agosto), il baby regista è stato lanciato da titolare senza alcun timore reverenziale da Allegri. Ha gestito il pallone con una lucidità disarmante, risultando di gran lunga il migliore del Napoli nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa, la scossa è arrivata da Antonio Vergara. Fresco di rinnovo fino al 2031, il mancino di Frattaminore è entrato con il fuoco dentro, desideroso di mettersi alle spalle il lungo infortunio. È stato lui, con una percussione centrale, a guadagnarsi il calcio di rigore poi trasformato con un brivido da Matteo Politano.

Conferme assolute per Alisson Santos, già in condizione smagliante e vicino al gol su punizione, a dimostrazione che la fascia sinistra è saldamente di sua proprietà. Menzione d’onore, infine, per Emanuele Rao: rientrato dal prestito al Bari, ha regalato un numero d’alta scuola sulla corsia esterna, innescando l’azione che ha portato Lorenzo Lucca a colpire un clamoroso palo sfiorando il pareggio.

Il tabellino ufficiale e le formazioni della prima amichevole stagionale della SSC Napoli:

Tabella 1: Tabellino e formazioni di Napoli-Arezzo 1-3 (Amichevole, Dimaro 2026) Dettaglio Partita Dati Ufficiali e Formazioni Risultato e Marcatori Napoli – Arezzo 1-3

11′ Cerri (A), 56′ Gilli (A), 60′ Politano (N), 89′ Mawuli (A). Formazione SSC Napoli (4-3-3) Meret (30′ Milinkovic-Savic, 61′ Contini); Di Lorenzo (46′ Mazzocchi), Rrahmani (46′ Marianucci), Rafa Marin (46′ Obaretin), Gutierrez (46′ Spinazzola); Anguissa (46′ Vergara), Prisco (46′ Lobotka), Lindstrom (46′ Folorunsho); Giovane (46′ Politano), Hojlund (46′ Lucca), Alisson Santos (46′ Rao). All. Allegri. Formazione SS Arezzo (4-3-3) Seculin; Martinez Illanes, Gilli, Coccia; Manes, Ionita, Sala; Cortesi, Cerri, Tavernelli. All. Bucchi.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo NIENTE PANICO, MA SERVE LUCIDITÀ SUL MERCATO. Perdere contro una squadra di Serie B a luglio non è un dramma sportivo, è fisiologia. Le gambe sono pesanti e i meccanismi difensivi di Allegri richiedono tempo per essere assimilati. Tuttavia, nascondere la polvere sotto il tappeto sarebbe letale. Questa partita ha certificato che la coperta in difesa è drammaticamente corta. L’infortunio di Buongiorno non può essere tamponato sperando nell’esplosione immediata di Rafa Marin o nell’adattamento dei giovani. Il Napoli deve comprare un difensore centrale di spessore, punto. L’esperimento di Lindstrom mezzala, invece, sa tanto di mossa aziendalista di Allegri per provare a salvare un investimento fallimentare della società. Un tentativo nobile, ma che rischia di togliere spazio a talenti veri e affamati come Vincenzo Prisco o Antonio Vergara. Il campo, come sempre, sarà il giudice supremo.

📌 Tutto sull’amichevole Napoli-Arezzo Come gioca il Napoli di Allegri e quale modulo usa? Allegri ha accantonato la difesa a tre per varare un 4-3-3 puro, sfruttando l’abbondanza di esterni offensivi presenti in rosa. Chi gioca in difesa nel Napoli dopo l’infortunio di Buongiorno? Contro l’Arezzo hanno giocato Rrahmani e Rafa Marin, ma i troppi errori spingono il club a cercare urgentemente un nuovo difensore centrale sul mercato. Lindstrom resta al Napoli o viene ceduto? A sorpresa, Allegri lo ha provato come mezzala e, secondo Sky Sport, il Napoli sta valutando di toglierlo dal mercato per tenerlo in rosa. Chi ha segnato in Napoli-Arezzo e come hanno giocato i giovani? I gol dell’Arezzo sono di Cerri, Gilli e Mawuli, per il Napoli ha segnato Politano su rigore. Ottime prestazioni per i giovani Vincenzo Prisco e Antonio Vergara.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che il tabellino, i marcatori e le formazioni riportate sono dati ufficiali tratti dall’amichevole Napoli-Arezzo disputata a Dimaro. Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri sul modulo tattico risalgono alla sua conferenza stampa di presentazione. L’ipotesi di una permanenza di Jesper Lindstrom nel ruolo di mezzala è un’indiscrezione di mercato riportata dalla redazione di Sky Sport. Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2026.









