Il calciomercato del Napoli per Allegri: 4 colpi in canna. Rabiot, Frattesi e il caso Vergara

📋 In Sintesi Il Napoli e Massimiliano Allegri lavorano già a fari spenti per costruire la squadra della prossima stagione. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha individuato quattro priorità: un portiere, un difensore centrale, un terzino destro e un centrocampista. Per la porta si monitora Matej Kovar (PSV), legato all’eventuale uscita di Milinkovic-Savic. In difesa l’obiettivo numero uno è Mario Gila della Lazio (valutato 30 milioni), mentre per la fascia destra è corsa a due tra Anan Khalaili (Union SG) e Dodo (Fiorentina). A centrocampo, il sogno di Allegri è strappare Adrien Rabiot al Milan, con Richard Rios come prima alternativa in caso di addio di Anguissa. Sul fronte uscite, il Como di Fabregas ha offerto 30 milioni di euro per il talento azzurro Antonio Vergara: l’ultima parola spetterà al nuovo allenatore.

Quali sono i giocatori richiesti da Massimiliano Allegri per il calciomercato del Napoli e chi può essere ceduto?

La burocrazia tiene ancora in ostaggio l’annuncio ufficiale, ma la macchina operativa della SSC Napoli viaggia già a pieni giri. Massimiliano Allegri, in attesa di risolvere il contenzioso economico con il Milan, è in contatto quotidiano con il direttore sportivo Giovanni Manna. L’obiettivo è chiaro: non disperdere l’eredità del quarto Scudetto vinto da Antonio Conte, ma adattare la rosa ai nuovi principi tattici (con il probabile passaggio alla difesa a quattro). La strategia prevede quattro innesti di spessore, finanziati in parte da uscite strategiche.

Chi sono il portiere e il difensore scelti dal Napoli per il nuovo ciclo?

Il club punta su Matej Kovar del PSV per la porta e fa pressing su Mario Gila della Lazio, valutato 30 milioni da Claudio Lotito.

La rivoluzione difensiva partirà dalle fondamenta. Tra i pali, il destino del Napoli è legato alle possibili offerte per Vanja Milinkovic-Savic. Qualora il serbo dovesse partire, Manna ha già bloccato Matej Kovar. Il 26enne ceco, appena riscattato dal PSV Eindhoven dopo l’esperienza al Bayer Leverkusen, ha stregato la dirigenza azzurra lo scorso ottobre, nonostante i due gol subiti da Scott McTominay nel clamoroso 6-2 di Champions League.

Vuoi Napolissimo.it sempre con te? Seguici su Google, tutto il Napoli in un solo click ★

Per quanto riguarda i centrali, con Juan Jesus ormai ai saluti, il Napoli valuterà in ritiro i giovani rientranti Marianucci e Rafa Marin. Tuttavia, Allegri ha chiesto un titolare di spessore: il prescelto è Mario Gila. Il classe 2000 della Lazio è in scadenza nel 2027, ma l’operazione è complessa. Claudio Lotito chiede almeno 30 milioni di euro, cifra gonfiata dal fatto che il 50% della futura rivendita spetta al Real Madrid. Inoltre, il neo-tecnico laziale Gennaro Gattuso si oppone fermamente alla sua cessione dopo aver già perso Romagnoli, volato in Arabia Saudita.

Chi sarà il nuovo terzino destro del Napoli: Khalaili o Dodo?

È un testa a testa tra il 21enne israeliano dell’Union SG (costo 25 milioni) e l’esperto brasiliano della Fiorentina (valutato 15 milioni).

Per garantire un’alternativa di altissimo livello a capitan Di Lorenzo, il Napoli sta portando avanti due trattative parallele. La prima porta ad Anan Khalaili, esterno classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise. L’israeliano è un prospetto devastante: quest’anno ha collezionato 6 gol (di cui uno all’Atalanta in Champions) e 6 assist. I belgi chiedono 25 milioni, il Napoli è fermo a 18.

L’alternativa “pronta all’uso” è Dodo della Fiorentina. Il 27enne brasiliano, in scadenza nel 2027, conosce perfettamente la Serie A e ha un costo inferiore (circa 15 milioni). Su di lui, però, c’è il forte pressing della Roma di Gian Piero Gasperini. Sullo sfondo restano le opzioni Norton-Cuffy (Genoa) e il giovane Seydou Fini (classe 2005, reduce dalla promozione col Frosinone), per i quali i contatti sono in fase avanzata.

Come cambia il centrocampo: qual è il piano per Rabiot e Rios?

Allegri sogna di strappare Rabiot al Milan, mentre Richard Rios resta bloccato in attesa di capire il futuro di Anguissa.

La zona nevralgica del campo è un cantiere aperto. Come vi abbiamo raccontato, la situazione di Frank Zambo Anguissa (rinnovato unilateralmente fino al 2027) tiene in ostaggio il mercato. Finché Allegri non deciderà il destino del camerunense in ritiro, l’acquisto del 26enne colombiano Richard Rios (valutato 30 milioni dal Benfica) resterà in stand-by.

Ma il vero colpo di teatro porta in Lombardia. Massimiliano Allegri ha chiesto esplicitamente alla dirigenza di sondare il terreno per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, pupillo storico del tecnico livornese, è legato al Milan fino al 2028 con un ingaggio da 3,5 milioni netti. Strapparlo ai rossoneri, considerando i pessimi rapporti attuali tra Allegri e la dirigenza milanista, sarebbe un’operazione complessa ma dal peso specifico enorme.

Perché il Como vuole comprare Antonio Vergara per 30 milioni?

Cesc Fabregas ha individuato nel talento azzurro l’erede di Nico Paz. L’agente Giuffredi ha aperto alla cessione, ma l’ultima parola spetta ad Allegri.

Il mercato in entrata dovrà essere finanziato, e la clamorosa plusvalenza potrebbe arrivare dal vivaio. Antonio Vergara, esploso definitivamente sotto la guida di Conte nella seconda metà di stagione (con tanto di gol al Chelsea in Europa), è finito nel mirino del Como. Cesc Fabregas, a rischio di perdere Nico Paz, vede nel classe 2006 napoletano il sostituto perfetto per qualità e potenziale esplosivo.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, i lariani hanno già avviato i contatti con l’agente Mario Giuffredi. Il Napoli valuta il ragazzo 30 milioni di euro e non lo ritiene incedibile. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis ha congelato l’operazione: sarà Massimiliano Allegri, dopo averlo valutato nei primi giorni di ritiro, a decidere se sacrificare il gioiello di casa per finanziare i quattro colpi in entrata o se farne un perno del nuovo ciclo.

La Lista della Spesa di Allegri e Manna Ruolo Obiettivo Principale Costo Stimato Stato Trattativa Portiere Matej Kovar (PSV) Da definire ⚠️ Legato a uscite Difensore Mario Gila (Lazio) ~ 30 Milioni ⚠️ Muro di Gattuso/Lotito Centrocampista Adrien Rabiot (Milan) Ingaggio 3,5M ❌ Molto difficile Centrocampista Richard Rios (Benfica) ~ 30 Milioni ⚠️ Bloccato da Anguissa

Il Duello per la Fascia Destra: Khalaili vs Dodo Parametro Anan Khalaili (Union SG) Dodo (Fiorentina) Età 21 anni (Classe 2004) 27 anni Valutazione Club 25 Milioni (Offerta Napoli: 18M) ~ 15 Milioni Esperienza Serie A ❌ Nessuna ✅ Alta (In Italia dal 2022) Concorrenza Nessuna big italiana ⚠️ Roma (Gasperini)

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL PARADOSSO DI VERGARA E IL SOGNO RABIOT. Il mercato che sta nascendo sull’asse Manna-Allegri è ambizioso, ma nasconde un rischio filosofico enorme. Cedere Antonio Vergara per 30 milioni al Como significherebbe sacrificare sull’altare del bilancio il miglior prodotto del vivaio azzurro degli ultimi dieci anni, un ragazzo che ha dimostrato di poter segnare al Chelsea in Europa. Finanziare il mercato vendendo i giovani per inseguire “usati sicuri” o sogni impossibili come Adrien Rabiot (che il Milan difficilmente cederà a una diretta concorrente) è una strategia che cozza con la sostenibilità a lungo termine predicata da De Laurentiis. Allegri dovrà essere bravo a valutare Vergara in ritiro: a volte, il miglior acquisto da 30 milioni è quello che hai già in casa.

📌 Tutto sul Calciomercato del Napoli Chi sono il portiere e il difensore scelti dal Napoli per il nuovo ciclo? Il club punta su Matej Kovar del PSV per la porta (in caso di addio di Milinkovic-Savic) e fa pressing su Mario Gila della Lazio, valutato 30 milioni da Claudio Lotito. Chi sarà il nuovo terzino destro del Napoli: Khalaili o Dodo? È un testa a testa tra il 21enne israeliano dell’Union SG (costo 25 milioni) e l’esperto brasiliano della Fiorentina (valutato 15 milioni e cercato dalla Roma). Come cambia il centrocampo: qual è il piano per Rabiot e Rios? Allegri sogna di strappare Rabiot al Milan, mentre il colombiano Richard Rios resta bloccato in attesa di capire se Anguissa rinnoverà o verrà ceduto. Perché il Como vuole comprare Antonio Vergara per 30 milioni? Cesc Fabregas ha individuato nel talento azzurro l’erede di Nico Paz. L’agente Giuffredi ha aperto alla cessione, ma l’ultima parola spetterà ad Allegri in ritiro. Perché la Lazio non vuole vendere Mario Gila al Napoli? Oltre all’opposizione tecnica di Gattuso (che ha già perso Romagnoli), la Lazio frena perché il 50% dell’incasso della cessione andrebbe versato al Real Madrid.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I nomi, le valutazioni economiche e gli scenari di mercato riportati in questo articolo sono frutto di indiscrezioni giornalistiche (tra cui i report de Il Mattino) e non rappresentano trattative ufficialmente concluse dalla SSC Napoli. Le decisioni finali sulle cessioni (incluso il caso Vergara) saranno prese dallo staff tecnico solo dopo l’insediamento ufficiale di Massimiliano Allegri, attualmente in attesa di risolvere il proprio contratto con l’AC Milan. Ultimo aggiornamento: 8 Giugno 2026.



