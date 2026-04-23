Tre mesi fuori, ora Neres è tornato: e con lui rientrano anche Di Lorenzo e Vergara

📋 In Sintesi Alla vigilia della delicata sfida contro la Cremonese del 24 aprile 2026, il Napoli riceve notizie confortanti dallo staff medico. David Neres è tornato a Castel Volturno dopo 85 giorni dall’operazione alla caviglia subita a Londra: l’esterno brasiliano ha iniziato la riatletizzazione e punta al rientro per la gara contro il Bologna del 9/10 maggio. La stessa partita è stata cerchiata in rosso sul calendario dal dottor Canonico per il ritorno del capitano Giovanni Di Lorenzo, assente da settimane. Buone notizie anche per il giovane Antonio Vergara: superato il problema alla pianta del piede, il centrocampista tornerà a disposizione a maggio con l’obiettivo di conquistare la convocazione nell’Italia sperimentale di Baldini per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia.

Quando tornano dall’infortunio David Neres, Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara?

Smaltire le scorie psicologiche della pesante sconfitta interna contro la Lazio è l’imperativo categorico in casa Napoli. La squadra di Antonio Conte si appresta ad affrontare la Cremonese nell’anticipo della 34ª giornata di Serie A con l’obbligo di blindare il piazzamento Champions, ma lo sguardo della dirigenza e dello staff tecnico è inevitabilmente proiettato alle settimane successive. La vera spinta per il rush finale, infatti, non arriverà dal mercato o da stravolgimenti tattici, bensì dall’infermeria.

La stagione 2025/2026 verrà ricordata negli annali del club partenopeo come una delle più sfortunate dal punto di vista clinico. Un’ecatombe di infortuni traumatici e muscolari ha privato l’allenatore salentino dei suoi uomini migliori nei momenti cruciali del campionato. Tuttavia, il bollettino medico diramato in queste ore traccia un percorso di recupero definito per tre pedine fondamentali, delineando un maggio di fuoco in cui il Napoli potrà finalmente presentarsi a ranghi quasi completi.

Quali sono i tempi di recupero di David Neres dopo l’operazione alla caviglia?

David Neres tornerà a disposizione di Antonio Conte per la partita contro il Bologna del 9 maggio 2026. L’esterno brasiliano, rientrato a Castel Volturno dopo 85 giorni dall’operazione alla caviglia sinistra effettuata a Londra, ha iniziato la fase di riatletizzazione e salterà le sfide contro Cremonese e Como.

Il calvario del fuoriclasse brasiliano sembra essere giunto ai titoli di coda. Riavvolgendo il nastro, l’infortunio patito nel lunch match del 4 gennaio contro la Lazio si era rivelato un vero e proprio rebus clinico. Inizialmente derubricato a un fastidio di poco conto al tendine d’Achille, il trauma distorsivo alla caviglia sinistra ha richiesto un intervento chirurgico specialistico nella capitale inglese, privando il Napoli della sua principale fonte di imprevedibilità offensiva per un intero quadrimestre.

Secondo le indiscrezioni filtrate e confermate da Il Mattino, le ultime 48 ore sono state decisive. Neres ha varcato nuovamente i cancelli del centro sportivo azzurro, iniziando un protocollo di riatletizzazione personalizzato. Le tempistiche fisiologiche per ritrovare il ritmo partita richiedono almeno due settimane di lavoro differenziato e graduale reinserimento in gruppo. Di conseguenza, il forfait contro Cremonese e Como è certo, ma l’obiettivo di rivederlo in campo (o quantomeno in panchina) per il weekend del 9-10 maggio contro i felsinei è assolutamente realistico.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL RIENTRO DI NERES TOGLIE L’ULTIMO ALIBI TATTICO AD ANTONIO CONTE. La narrazione della “stagione sfortunata” ha retto fino ad oggi, ma il rientro di David Neres cambia le carte in tavola. Il brasiliano è l’unico giocatore in rosa capace di saltare l’uomo con continuità, una caratteristica che è mancata drammaticamente nel prevedibile 3-4-2-1 visto contro Parma e Lazio. Il suo ritorno a maggio rappresenta un test inappellabile per l’allenatore: se con Neres in campo il Napoli continuerà a faticare nella produzione offensiva e a registrare zero tiri in porta, significherà che il problema non era l’assenza degli interpreti, ma l’obsolescenza del sistema di gioco. Neres non è solo un rinforzo, è la prova del nove per il progetto tecnico azzurro.

Quando tornerà in campo Giovanni Di Lorenzo nel Napoli?

Il rientro di Giovanni Di Lorenzo è fissato per la seconda settimana di maggio. Secondo il piano di recupero stilato dal medico sociale Canonico, il capitano azzurro salterà gli impegni imminenti per tornare tra i convocati, almeno in panchina, in occasione della sfida casalinga contro il Bologna.

L’assenza del capitano ha pesato come un macigno sugli equilibri difensivi e carismatici della squadra. Senza la sua leadership silenziosa e la sua intelligenza tattica nelle letture preventive, la retroguardia partenopea ha mostrato crepe evidenti, culminate nei disastri visti contro la Lazio. Il piano predisposto dal dottor Canonico è improntato alla massima prudenza: forzare i tempi in questa fase della stagione rischierebbe di innescare pericolose ricadute muscolari.

Il rientro graduale previsto per la gara contro il Bologna permetterà a Di Lorenzo di rimettere minuti nelle gambe in vista delle ultimissime, decisive giornate di campionato. La sua presenza in spogliatoio, ancor prima che sul terreno di gioco, sarà fondamentale per ricompattare un gruppo apparso mentalmente sfilacciato e per guidare la squadra verso il traguardo minimo della qualificazione europea.

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Qual è la situazione clinica di Antonio Vergara e quando rientrerà?

Antonio Vergara ha superato il problema alla pianta del piede e punta al rientro contro il Bologna. Il giovane talento azzurro deve ritrovare la condizione fisica ottimale per rendersi utile nel finale di campionato e conquistare la convocazione con la Nazionale italiana per le amichevoli di giugno.

La parabola stagionale di Antonio Vergara è il manifesto della sfortuna che ha perseguitato il Napoli. Esploso a gennaio, paradossalmente proprio grazie all’emergenza infortuni che aveva decimato il centrocampo, il ragazzo si era imposto con prestazioni di altissimo livello, mostrando una maturità tattica sorprendente per la sua età. Proprio nel momento di massima ascesa, a un passo da una clamorosa convocazione in Nazionale maggiore, una fastidiosa infiammazione alla pianta del piede lo ha costretto ai box.

Oggi, il peggio è alle spalle. Se non sorgeranno intoppi durante la fase di riacutizzazione dei carichi di lavoro, anche lui sarà arruolabile per la sfida contro i rossoblù. Il suo recupero riveste un’importanza duplice: da un lato fornirà a Conte un’alternativa vitale per far rifiatare i titolari in mediana, dall’altro permetterà al giocatore di giocarsi le sue carte in ottica azzurra. L’Italia sperimentale, affidata alla guida tecnica di Baldini dopo il disastro Mondiale, scenderà in campo a giugno contro Lussemburgo e Grecia: una vetrina che Vergara non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire.

Giocatore Tipo di Infortunio Status Attuale Partita di Rientro (Target) David Neres Operazione alla caviglia sx ⚠️ In riatletizzazione Napoli-Bologna (9 Maggio) Giovanni Di Lorenzo Problema muscolare ⚠️ Lavoro differenziato Napoli-Bologna (9 Maggio) Antonio Vergara Infiammazione pianta del piede ✅ Recupero ultimato Napoli-Bologna (9 Maggio)

📌 Tutto sugli infortuni in casa Napoli Quali sono i tempi di recupero di David Neres dopo l’operazione alla caviglia? David Neres tornerà a disposizione di Antonio Conte per la partita contro il Bologna del 9 maggio 2026. L’esterno brasiliano, rientrato a Castel Volturno dopo 85 giorni dall’operazione alla caviglia sinistra effettuata a Londra, ha iniziato la fase di riatletizzazione e salterà le sfide contro Cremonese e Como. Quando tornerà in campo Giovanni Di Lorenzo nel Napoli? Il rientro di Giovanni Di Lorenzo è fissato per la seconda settimana di maggio. Secondo il piano di recupero stilato dal medico sociale Canonico, il capitano azzurro salterà gli impegni imminenti per tornare tra i convocati, almeno in panchina, in occasione della sfida casalinga contro il Bologna. Qual è la situazione clinica di Antonio Vergara e quando rientrerà? Antonio Vergara ha superato il problema alla pianta del piede e punta al rientro contro il Bologna. Il giovane talento azzurro deve ritrovare la condizione fisica ottimale per rendersi utile nel finale di campionato e conquistare la convocazione con la Nazionale italiana per le amichevoli di giugno. Quali partite salteranno Neres e Di Lorenzo prima del rientro? Sia David Neres che Giovanni Di Lorenzo non saranno a disposizione di Antonio Conte per l’anticipo della 34ª giornata contro la Cremonese (24 aprile 2026) e per la successiva trasferta contro il Como. Il loro rientro è programmato esclusivamente per il match contro il Bologna.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni cliniche e le date di rientro dei calciatori (Neres, Di Lorenzo, Vergara) sono state aggregate basandosi sulle indiscrezioni pubblicate dall’edizione odierna de Il Mattino (aprile 2026) e sui piani di recupero ufficiali stilati dallo staff medico della SSC Napoli (Dott. Canonico). Le speculazioni sulle convocazioni della Nazionale italiana guidata da Baldini riflettono gli scenari sportivi attuali. L’analisi sull’impatto tattico di Neres rappresenta un’opinione editoriale originale della redazione. Ultimo aggiornamento: 23 Aprile 2026.