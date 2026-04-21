Napoli, per Conte è la stagione più buia in Serie A: numeri mai visti in carriera

📋 In Sintesi Il Napoli di Antonio Conte ha abbandonato definitivamente la lotta scudetto dopo le sconfitte con Parma e Lazio. Con 66 punti dopo 32 giornate e cinque partite rimanenti, il massimo raggiungibile è 81 punti — uno in meno dei 82 che l’anno scorso bastarono per vincere il campionato. Questo rende la stagione 2025-26 la peggiore di Conte in Serie A per punti: nelle precedenti sei stagioni italiane non era mai sceso sotto quota 81. Sul fronte piazzamento finale il rischio è concreto: il Napoli è attualmente terzo dietro il Milan (stesso punteggio ma avanti negli scontri diretti) con la Juventus a soli tre punti. La qualificazione in Champions è quasi certa, ma il secondo posto — che Conte ha sempre mantenuto come minimo nelle sue esperienze italiane — non è garantito.

Quanti punti ha fatto Conte nelle sue stagioni in Serie A?

C’è un numero che racconta questa stagione meglio di qualsiasi analisi tattica: 81. È il massimo di punti che il Napoli può raggiungere vincendo tutte e cinque le partite rimanenti. Ed è uno in meno di quanto bastò l’anno scorso per vincere lo Scudetto.

Per Antonio Conte è un territorio inesplorato. Nelle sue sei stagioni precedenti in Serie A — tre alla Juventus, due all’Inter, una al Napoli — non era mai sceso sotto gli 81 punti. Quest’anno ci arriverà nel migliore dei casi. Nel peggiore, resterà ben al di sotto.

Non è un fallimento — la Supercoppa è in bacheca e la Champions League è quasi matematicamente conquistata. Ma per uno come Conte, che ha costruito la sua identità sul primato assoluto nei campionati italiani, questo è un dato che brucia. E che i tifosi del Napoli hanno tutto il diritto di analizzare senza filtri.

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Quanti punti ha fatto Conte nelle sue stagioni in Serie A e perché il 2025-26 è il record negativo?

Conte ha sempre superato gli 81 punti nelle sue sei stagioni in Serie A. Il massimo raggiungibile nel 2025-26 è proprio 81 — e solo vincendo tutte le partite rimanenti. È il dato che certifica questa stagione come la peggiore della sua carriera italiana in termini di punti.

Il confronto stagione per stagione è il modo più onesto per capire la portata di questo record negativo:

Stagione Club Punti Piazzamento 2011/2012 Juventus 84 🏆 1° 2012/2013 Juventus 87 🏆 1° 2013/2014 Juventus 102 🏆 1° 2019/2020 Inter 82 🥈 2° 2020/2021 Inter 91 🏆 1° 2024/2025 Napoli 82 🏆 1° 2025/2026 Napoli 66 attuali

(81 max) ⚠️ Da definire

Il girone di andata chiuso a 39 punti era già stato il peggior primo tempo di stagione per Conte in Italia — nelle precedenti esperienze aveva sempre superato quota 40. Il ritorno non ha migliorato il bilancio complessivo.

Il Napoli vincerà lo Scudetto con Conte nella seconda stagione? La striscia che si interrompe

Conte ha sempre vinto il campionato nella sua seconda stagione in Italia: Juventus al primo anno, Inter al secondo, Napoli al primo. Quest’anno è la seconda stagione azzurra e lo Scudetto non arriverà — è la prima volta che questa striscia si interrompe.

C’è una regola non scritta nella carriera italiana di Conte: se non vince al primo anno, vince al secondo. Alla Juventus vinse subito, tre volte di fila. All’Inter ci volle la seconda stagione. Al Napoli tornò a vincere subito, l’anno scorso.

Quest’anno era la seconda stagione al Napoli — quella che per il copione consolidato avrebbe dovuto essere l’anno della conferma o del rilancio. Invece sarà la prima stagione in cui Conte chiude un campionato italiano senza Scudetto nella sua seconda annata.

Non è un dramma — la Supercoppa è già in bacheca e il secondo posto sarebbe comunque un risultato dignitoso in un campionato dominato dall’Inter. Ma per un allenatore che ha costruito la sua reputazione sulla continuità assoluta dei risultati, è un dato che vale la pena registrare.

Il Napoli rischia di finire terzo o quarto? Il piazzamento finale di Conte a rischio

Conte ha dichiarato di essere sempre arrivato primo o secondo in Serie A. È vero — ma quest’anno rischia di non essere così. Il Napoli è attualmente terzo dietro il Milan per differenza negli scontri diretti. La Juventus è a soli tre punti.

Qualche settimana fa Conte aveva ricordato con orgoglio la sua statistica italiana: sempre primo o secondo. Aveva ragione — nelle sei stagioni precedenti non era mai sceso sotto il secondo posto.

Adesso quella statistica è a rischio. Il Napoli con 66 punti è terzo in classifica — il Milan ha gli stessi punti ma è avanti negli scontri diretti. La Juventus a 60 punti e tre giornate rimanenti è matematicamente ancora in grado di sorpassare gli azzurri.

⚠️ La Situazione in Classifica Il Napoli è terzo con 66 punti. Il Milan ha gli stessi punti ma è davanti per scontri diretti. La Juventus è a 60 punti, a soli sei lunghezze con cinque partite ancora da giocare. La qualificazione in Champions League è quasi certa ma il secondo posto — che Conte ha sempre mantenuto come minimo nelle sue esperienze italiane — non è ancora garantito.

Cosa può fare il Napoli nelle ultime cinque partite per salvare la stagione?

Vincendo tutte e cinque le partite rimanenti il Napoli arriverebbe a 81 punti — il massimo raggiungibile e comunque il record negativo di punti per Conte in Serie A. L’obiettivo realistico è blindare il secondo posto e arrivare alla Champions League come testa di serie di rango.

Conte lo ha detto chiaramente dopo la sconfitta con la Lazio: vincere tutte le partite rimanenti. Non per lo Scudetto — quello è ormai fuori portata con l’Inter a +12 e pronta a festeggiare già nel prossimo turno contro il Torino — ma per chiudere con dignità una stagione che ha deluso le aspettative di chi, dopo il secondo Scudetto consecutivo, si aspettava una lotta fino alla fine.

Per i tifosi del Napoli il messaggio è semplice: cinque finali da vincere per difendere il secondo posto, per non cedere terreno al Milan e per tenere la Juventus a distanza. Non è lo Scudetto che si sognava a febbraio. Ma è quello che resta di una stagione che merita comunque un finale degno.

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✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo QUESTA NON È LA STAGIONE PEGGIORE DEL NAPOLI. È LA STAGIONE PIÙ DIFFICILE DI CONTE. I tifosi del Napoli lo sanno bene: questa non è una stagione fallimentare. Una Supercoppa vinta, la Champions League quasi in tasca, un secondo posto ancora da conquistare. Non è lo Scudetto ma non è nemmeno il disastro che qualcuno vorrebbe raccontare. Il punto è un altro. Conte ha abituato Napoli — e tutto il calcio italiano — a uno standard altissimo. Tre Scudetti alla Juventus, uno all’Inter, uno al Napoli alla prima stagione. Quando arrivi con quel curriculum e poi non riesci a battere la Lazio al Maradona con zero tiri in porta, il confronto con il passato diventa inevitabile. Il record negativo di punti non dice che Conte è un allenatore in crisi — dice che questa stagione è stata la più complicata della sua carriera italiana. Sono due cose diverse. Ed è importante non confonderle.

📌 Domande frequenti su Conte e il record negativo di punti in Serie A Quanti punti ha fatto Conte nelle sue stagioni in Serie A? Juventus 2011-12: 84 punti (1°). Juventus 2012-13: 87 punti (1°). Juventus 2013-14: 102 punti (1°). Inter 2019-20: 82 punti (2°). Inter 2020-21: 91 punti (1°). Napoli 2024-25: 82 punti (1°). Napoli 2025-26: 66 punti attuali, 81 il massimo raggiungibile vincendo tutte le partite rimanenti. Perché il 2025-26 è la stagione peggiore di Conte in Serie A? Perché anche vincendo tutte le cinque partite rimanenti il Napoli arriverebbe a 81 punti — uno in meno dei 82 ottenuti nelle stagioni precedenti con Inter e Napoli e ben lontano dai 102 del record alla Juventus nel 2013-14. È il minimo storico di Conte nelle sue esperienze in Serie A. Conte ha sempre vinto lo Scudetto nella seconda stagione con un club italiano? Non esattamente. Alla Juventus vinse tre Scudetti consecutivi dalla prima stagione. All’Inter vinse al secondo anno. Al Napoli vinse alla prima stagione. Quest’anno è la seconda stagione azzurra e lo Scudetto non arriverà — è la prima volta che la striscia di successi nella seconda annata con un club italiano si interrompe. Il Napoli rischia di finire terzo o quarto in Serie A nel 2025-26? Sì, il rischio esiste. Il Napoli è attualmente terzo in classifica con 66 punti — il Milan ha gli stessi punti ma è avanti per scontri diretti. La Juventus è a soli tre punti con cinque giornate ancora da giocare. La Champions League è quasi certa ma il secondo posto — che Conte ha sempre mantenuto nelle sue esperienze italiane — non è garantito. Quanti punti può fare il Napoli nelle ultime cinque partite? Il Napoli ha attualmente 66 punti dopo 32 giornate. Vincendo tutte le cinque partite rimanenti arriverebbe a 81 punti — il massimo raggiungibile e comunque il record negativo di punti per Conte in Serie A. Con la media attuale di circa due punti a partita il Napoli chiuderebbe intorno a quota 76.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati sui punti nelle stagioni di Conte in Serie A sono verificabili negli archivi ufficiali della Lega Serie A e su Transfermarkt. La classifica attuale è aggiornata alla 32ª giornata del campionato 2025-26. Le proiezioni sui punti finali sono calcoli aritmetici basati sui risultati rimanenti.

Ultimo aggiornamento: aprile 2026.