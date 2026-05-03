«Conte ci ha fatto vedere il calcio in modo diverso»: il patto con De Laurentiis e la verità sullo spogliatoio

📋 In Sintesi Il pareggio per 0-0 tra Como e Napoli certifica la distanza abissale tra il calcio italiano e lo spettacolo della Champions League europea. Gli azzurri, con le polveri bagnate e un De Bruyne sostituito dopo un’ora, si accontentano di un punto per blindare la qualificazione europea. Archiviato il campo, l’attenzione si sposta sul futuro: Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno un patto d’acciaio per continuare insieme, pur consapevoli che il prossimo mercato sarà all’insegna dell’equilibrio finanziario e del delicato sfoltimento del blocco “over 30”. Le voci di uno spogliatoio insofferente ai metodi del tecnico sono state categoricamente smentite dalle dichiarazioni di Scott McTominay e Amir Rrahmani. Solo nella remota e malaugurata ipotesi di una rottura sul progetto 2027-2028, la società si è cautelata con la concreta idea di un ritorno di Maurizio Sarri.

Qual è il futuro di Antonio Conte al Napoli, cosa pensano i giocatori dei suoi metodi e chi potrebbe sostituirlo in caso di addio?

Quattro giorni dopo lo show di Parigi, dove PSG e Bayern Monaco hanno incantato il mondo con 9 reti, il calcio italiano si è guardato allo specchio sulle rive del Lago di Como. L’immagine riflessa è quella di un movimento distante anni luce dall’élite europea. La sfida tra la squadra di Fabregas e il Napoli si è rivelata una partita ruvida, bloccata e priva di spunti. Il Napoli si è accontentato del pari, un passo calcolato per blindare la qualificazione Champions, ma lo ha fatto mostrando polveri bagnatissime: Hojlund e Alisson mai pericolosi, McTominay sottotono e un De Bruyne rimasto a guardare prima di essere sostituito da un Anguissa ormai ai titoli di coda.

A peggiorare il quadro estetico della gara ci ha pensato la direzione dell’arbitro Fabbri, che ha tollerato i fallacci e lo scontro fisico imposto dal Como (inspiegabile il solo giallo a Ramon per l’entrata su McTominay). In un momento in cui l’inchiesta della magistratura su Rocchi scuote la categoria, i problemi arbitrali sembrano ben lontani dall’essere risolti. Ma per fortuna, come si suol dire, il mercoledì torna la vera Champions in tv. Per il Napoli, invece, è tempo di guardare al futuro societario.

Qual è il piano di Conte e De Laurentiis per il mercato del Napoli?

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis vogliono continuare insieme. Il tecnico è consapevole che, senza maxi-cessioni come quelle di Osimhen e Kvaratskhelia, il budget sarà ridotto. L’obiettivo condiviso è mantenere l’equilibrio finanziario e rinnovare gradualmente la rosa, gestendo con rispetto l’uscita dei senatori over 30.

Si avvicina il momento del confronto programmatico, ma le basi sono già solide. Al di là del contratto in essere fino al 2027, c’è una comune ambizione tra presidente e allenatore: vedere la squadra in prima fila per lo Scudetto e per i playoff di Champions League. De Laurentiis, l’uomo che 22 anni fa ha raccolto il Napoli dalle ceneri, ha sempre manifestato obiettivi altissimi. Conte, dal canto suo, si è auto-definito “manager” fin dal giorno della sua presentazione a Palazzo Reale.

Da manager, Conte conosce perfettamente la situazione finanziaria del club. Sa che l’estate 2026 non porterà in dote i tesoretti garantiti in passato dalle cessioni dei top player. La riduzione del budget non è una sorpresa, ma un dato di fatto da cui partire. La vera sfida sarà rinnovare un organico che conta una decina di over 30, un’operazione chirurgica che andrà fatta con il massimo rispetto per chi ha contribuito alla conquista di due Scudetti, ma che è ormai vitale per abbassare l’età media e i costi.

È vero che lo spogliatoio del Napoli è contro i metodi di Antonio Conte?

Assolutamente no. Le voci su uno spogliatoio spaccato e insofferente ai metodi di Conte sono false. I leader della squadra, come Scott McTominay e Amir Rrahmani, hanno difeso pubblicamente l’allenatore, elogiando la sua capacità di spingere i giocatori oltre i propri limiti fisici e mentali.

I soliti, perfidi venticelli del nord hanno provato a insinuare il dubbio: uno spogliatoio affaticato, stanco dei metodi marziali del tecnico salentino, pronto a chiederne la testa. Niente di più falso. A spazzare via queste illazioni ci hanno pensato i diretti interessati. Amir Rrahmani è stato lapidario: “Per noi calciatori è più facile quando c’è un allenatore che conosciamo bene”.

Ancora più profonda l’analisi di Scott McTominay, che ha smontato la narrazione del “metodo insopportabile”: “Non ti rendi conto davvero dei benefici finché non porti il tuo corpo e la tua mente al limite e capisci di cosa realmente sei capace. Conte ci ha fatto vedere il calcio sotto una luce diversa e anche l’aspetto mentale del gioco in modo differente”. Esiste forse un calciatore professionista che non sopporti un metodo vincente? La risposta è nei fatti.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’IPOCRISIA DEI “PERFIDI VENTICELLI”: CONTE FINITO PER IL NAPOLI, MA SALVATORE PER LA NAZIONALE? C’è una narrazione tossica e profondamente illogica che circonda il Napoli in queste settimane. Da una parte, i soliti “venticelli” provano a destabilizzare l’ambiente raccontando di un Conte che ha esaurito il suo ciclo, rifiutato dallo spogliatoio e inadatto al nuovo corso al risparmio. Dall’altra parte, però, le stesse voci lo spingono con forza sulla panchina della Nazionale italiana. Qualcuno dovrebbe spiegarci questo paradosso: come può un allenatore considerato “finito” e “insopportabile” per un club, essere contemporaneamente invocato come l’unico salvatore della patria per l’Italia? La verità è che Conte ha firmato un patto d’acciaio non solo con De Laurentiis, ma con la città intera. Le voci di rottura sono solo goffi tentativi esterni di minare le certezze di una squadra che, pur tra mille difficoltà e infortuni, sta centrando l’obiettivo Champions.

Chi è l’alternativa ad Antonio Conte in caso di addio al Napoli?

Sebbene la volontà comune sia quella di proseguire insieme fino al 2027, la dirigenza si è cautelata. Nella remota e malaugurata ipotesi di una rottura sul progetto futuro, il Napoli non farà salti nel buio: l’alternativa concreta e già bloccata è il ritorno di Maurizio Sarri a otto anni dal suo addio.

La presenza di Conte sulla panchina azzurra è fortemente attrattiva per i giocatori e crea timori negli avversari (in particolare nell’Inter neo-campione d’Italia). Il presidente De Laurentiis, da saggio amministratore, non cercherà colpevoli per i troppi infortuni stagionali, ma lavorerà con gli staff per risolvere il problema.

Tuttavia, governare un club significa anche prevedere l’imprevedibile. È chiaro che la società deve considerare l’ipotesi — per quanto remota — di una mancata condivisione del progetto 2027-2028 durante il vertice. In quel caso, De Laurentiis ha imparato la lezione del post-Scudetto: non sono ammessi salti nel buio o scommesse. Servirebbe un allenatore di grande esperienza, con trofei in bacheca e profonda conoscenza della piazza. Ecco perché, sottotraccia, è spuntata la concreta idea che porta a Maurizio Sarri.

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Tema La Narrazione dei Media (Gossip) La Verità dei Fatti (Dichiarazioni) Spogliatoio Giocatori stanchi dei metodi di Conte. McTominay e Rrahmani difendono il tecnico pubblicamente. Budget Mercato Conte pronto a fuggire per i tagli. Conte consapevole del ruolo da “manager” e dei conti del club. Futuro Conte spinto verso la Nazionale italiana. Patto d’acciaio con De Laurentiis e con la città di Napoli. Piano B Salti nel buio o scommesse. Maurizio Sarri bloccato in caso di rottura remota.

📌 Tutto sul futuro di Conte e del Napoli Perché Como-Napoli è finita con un pareggio senza reti? Il Napoli ha pareggiato 0-0 contro il Como offrendo una prestazione rinunciataria e priva di intensità offensiva. La squadra di Antonio Conte si è accontentata di difendere il risultato per blindare la qualificazione in Champions League, rendendosi pericolosa solo nel finale con un palo colpito da Matteo Politano. Qual è il piano di Conte e De Laurentiis per il mercato del Napoli? Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis vogliono continuare insieme. Il tecnico è consapevole che, senza maxi-cessioni come quelle di Osimhen e Kvaratskhelia, il budget sarà ridotto. L’obiettivo condiviso è mantenere l’equilibrio finanziario e rinnovare gradualmente la rosa, gestendo con rispetto l’uscita dei senatori over 30. È vero che lo spogliatoio del Napoli è contro i metodi di Antonio Conte? Assolutamente no. Le voci su uno spogliatoio spaccato e insofferente ai metodi di Conte sono false. I leader della squadra, come Scott McTominay e Amir Rrahmani, hanno difeso pubblicamente l’allenatore, elogiando la sua capacità di spingere i giocatori oltre i propri limiti fisici e mentali. Chi è l’alternativa ad Antonio Conte in caso di addio al Napoli? Sebbene la volontà comune sia quella di proseguire insieme fino al 2027, la dirigenza si è cautelata. Nella remota e malaugurata ipotesi di una rottura sul progetto futuro, il Napoli non farà salti nel buio: l’alternativa concreta e già bloccata è il ritorno di Maurizio Sarri a otto anni dal suo addio.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni di Antonio Conte, Amir Rrahmani e Scott McTominay riportate in questo articolo sono state rilasciate ai broadcaster ufficiali nel post-partita di Como-Napoli e durante le conferenze stampa antecedenti al match. I riferimenti all’inchiesta della magistratura sul designatore Gianluca Rocchi si basano sulle notizie di cronaca giudiziaria diffuse dalle principali agenzie di stampa nazionali. L’analisi sulle contraddizioni mediatiche relative al futuro di Conte (“Il Punto di Vista”) rappresenta un’elaborazione editoriale originale della redazione di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 3 Maggio 2026.



