L’INCONTRO MANCATO E RITROVATO. Max Allegri e Rasmus Hojlund si ritrovano oggi al Napoli, un anno dopo che l’allenatore toscano, al Milan, aveva provato a prenderlo senza riuscirci. Fu Antonio Conte a bruciare i rossoneri, spingendo il Napoli fino a 50 milioni di euro contro i 40 offerti dal Milan al Manchester United. Nella sua prima stagione azzurra, Hojlund ha realizzato 16 gol e 8 assist in tutte le competizioni, risultando decisivo sia in Supercoppa che nel rush finale per la qualificazione Champions League.

Perché Allegri non riuscì a prendere Hojlund quando era al Milan? Quanto pagò il Napoli per Hojlund ?

Allegri si riferisce al mancato acquisto di Hojlund al Milan nella scorsa stagione, quando il danese fu soffiato dal Napoli di Conte per 50 milioni contro i 40 offerti dai rossoneri.

Si abbracceranno forte, al primo appuntamento. Pensando a come sarebbe stato un anno fa se il Napoli non avesse rovinato i piani di Max Allegri. “L’anno scorso l’ho scansato, quest’anno invece l’ho preso”, le parole dell’allenatore toscano pronunciate martedì durante la presentazione ufficiale, al centro delle chiacchiere quel Rasmus Hojlund che avrebbe voluto volentieri nel suo Milan della passata stagione.

Non bisogna sottovalutare che, analizzando nel dettaglio quella frase, emerge tutto il rimpianto di un allenatore che aveva individuato nel danese la soluzione ai suoi problemi offensivi, senza però riuscire a completare l’operazione. E magari qualcosa sarebbe cambiato nella scorsa annata rossonera: tra le cose mancate di più ad Allegri, infatti, ci sono stati i gol di un attaccante vero, quello che il tecnico non è riuscito a trovare né in Pulisic, né in Gimenez, né in Fullkrug nella seconda parte di stagione. Un vuoto che Max aveva rivisto da lontano proprio in Hojlund, individuato come primo obiettivo dell’attacco milanista.

Perché il Milan non riuscì a prendere Hojlund un anno fa?

Il Milan non arrivò in tempo con i fondi necessari: i 70 milioni spesi poi per Gonçalo Ramos arrivarono prima dei 40 promessi al Manchester United per Hojlund, che scelse comunque il Napoli.

Di conseguenza, il Milan non è sembrato pronto come lo è oggi su questo fronte: i 70 milioni spesi successivamente per Gonçalo Ramos sono arrivati molto prima dei 40 milioni che erano stati promessi al Manchester United per Rasmus un anno fa. Storie di mercato, appunto, dove i tempismi contano quanto le cifre.

Analizzando nel dettaglio la dinamica di quella trattativa mancata, si ritrovano ora un anno dopo, stavolta con l’azzurro addosso. Che storie splendide produce il pallone, del resto. A fare la differenza, un anno fa, era stato proprio Antonio Conte: mentre il Milan provava a capire la fattibilità dell’affare con i Red Devils, l’allora allenatore azzurro metteva da parte l’infortunio di Romelu Lukaku, lanciandosi con decisione sulla punta dello United.

Come Conte convinse Hojlund a scegliere il Napoli invece del Milan?

Una telefonata diretta di Conte al giocatore, unita a un’offerta economica superiore del Napoli (50 milioni contro 40), convinse Hojlund a scegliere gli azzurri.

Una telefonata con Rasmus cambiò tutto, convincendo anche il calciatore a sposare il progetto azzurro. Poi, certo, anche i soldi fecero la differenza: il Milan aveva promesso agli inglesi 40 milioni totali per Hojlund, mentre il Napoli con Giovanni Manna si spinse fino a 50 milioni in due tranche diverse, e soprattutto legate al conseguimento della Champions League, obiettivo che è poi puntualmente arrivato.

Non bisogna sottovalutare un dettaglio fondamentale in questa vicenda: Rasmus sapeva già di voler tornare in Italia, e il Milan per lui non è mai stata una vera possibilità concreta. Le discussioni erano andate avanti esclusivamente tra i club, mai direttamente con l’agente del calciatore, come è stato poi raccontato dagli stessi protagonisti della trattativa. Il Napoli, viste anche le difficoltà offensive seguite al ko di Lukaku in ritiro, si lanciò sul bomber danese senza dubbi e senza considerare altre alternative sul mercato. La strategia si è poi rivelata vincente, tanto quanto è stata vincente l’intera annata di Hojlund, oggi chiamato a ripartire con un nuovo allenatore.

Come si è preparato Hojlund al rientro dalle vacanze estive?

Hojlund ha seguito un programma di allenamenti fisso nelle ultime due settimane di vacanza, tornando a Napoli da Copenaghen già in perfetta forma fisica.

“Certo che sono pronto” ha detto Rasmus Hojlund quasi con aria di sfida ai nostri microfoni, quando martedì sera ha fatto rientro a Napoli da Copenaghen. Una “vacanza” che in realtà vacanza non è mai stata del tutto: dopo alcuni giorni nel Golfo e altri in Spagna al mare, il calciatore azzurro non ha mai staccato completamente la spina, seguendo un programma di allenamenti fisso nelle ultime due settimane che lo riportasse a Napoli perfettamente in forma per la nuova stagione.

Quali sono stati i numeri di Hojlund nella prima stagione al Napoli?

Hojlund ha totalizzato 16 gol e 8 assist in tutte le competizioni, giocando oltre 40 presenze in una squadra priva di alternative offensive affidabili.

Approfondendo il lato statistico, Hojlund ha totalizzato 16 gol e 8 assist tra tutte le competizioni nella sua prima annata da napoletano. Numeri freddi che, a prima vista, non sembrano lasciare il segno per un attaccante di livello internazionale. E invece l’annata di Hojlund è stata particolare, vissuta in una squadra costantemente in difficoltà, soprattutto offensive, e senza un vero e proprio alter ego in rosa: Lukaku sempre ai box per infortuni, Lucca bocciato a metà stagione e Giovane, arrivato solo a gennaio, rimandato addirittura a settembre per evidenti difficoltà di adattamento al calcio italiano.

Di conseguenza, Antonio Conte ha sempre e solo puntato su di lui, schierandolo in oltre 40 presenze, di cui una trentina messe una dopo l’altra senza la possibilità di tirare il fiato. Un carico di lavoro enorme per un attaccante ancora giovane, che però ha risposto presente nei momenti che contavano davvero.

Quali sono stati i gol decisivi di Hojlund per il Napoli?

Hojlund ha deciso la Supercoppa e ha realizzato 6 gol e assist nel finale di stagione, certificando la qualificazione Champions e la propria permanenza a Napoli.

Il segno, però, Hojlund l’ha lasciato eccome: sulla Supercoppa, per esempio, dove ha dato il suo contributo determinante per portare a casa il trofeo, o nel finale di stagione con 6 gol e assist complessivi che hanno certificato sia la qualificazione alla Champions League azzurra che la sua stessa permanenza al Napoli. Di fatto, Rasmus si è riscattato completamente da solo, con le proprie forze e la propria continuità di rendimento.

Valutando in chiave di proiezione futura, nel suo secondo anno da napoletano Hojlund ha fatto un passo indietro nel tempo, incrociando quel passato che non aveva incrociato un anno fa per trasformarlo finalmente in presente e, soprattutto, in futuro. “Tutto ciò che è destinato a te, troverà il modo di raggiungerti”: evidentemente il destino di Hojlund e di Allegri non aveva altri disegni se non quello di farli incontrare, in un modo o nell’altro. Un poco più a sud, e con la voglia condivisa di darsi una mano a vicenda: segnare, innanzitutto, e poi vincere anche qualcosa di importante insieme con la maglia del Napoli.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Avere un allenatore che stima incondizionatamente il proprio centravanti titolare azzera i tempi di adattamento tattico. Allegri non dovrà “scoprire” Hojlund, perché lo studiava già da un anno. Questa sintonia totale blinda il reparto offensivo, permettendo alla società di concentrare le energie (e le cessioni) sulla risoluzione dei casi spinosi come quelli di Lukaku e Lucca.

Quali sono le statistiche di Rasmus Hojlund nella sua prima stagione al Napoli?

Il danese ha collezionato 16 gol e 8 assist in oltre 40 presenze, trascinando la squadra in Champions League e contribuendo alla vittoria della Supercoppa Italiana.

A una lettura superficiale, 16 gol e 8 assist tra tutte le competizioni potrebbero sembrare numeri “freddi” per un centravanti pagato 50 milioni. Ma nel calcio, il contesto è tutto. L’annata di Hojlund è stata un’autentica prova di sopravvivenza in una squadra costantemente in emergenza offensiva.

Il danese si è ritrovato a tirare la carretta da solo. Romelu Lukaku è rimasto ai box per quasi tutta la stagione, Lorenzo Lucca è stato bocciato a metà campionato e il giovane brasiliano Giovane, arrivato a gennaio, ha mostrato evidenti difficoltà di adattamento. Di conseguenza, Antonio Conte ha puntato esclusivamente su Hojlund, costringendolo a scendere in campo per oltre 40 presenze, di cui una trentina giocate consecutivamente senza mai poter tirare il fiato.

Eppure, il segno lo ha lasciato eccome. Il suo contributo è stato decisivo per la conquista della Supercoppa Italiana, e nel rovente finale di stagione ha messo a referto 6 tra gol e assist che hanno certificato matematicamente la qualificazione del Napoli alla Champions League. Di fatto, Rasmus si è ripagato il cartellino da solo, dimostrando una tenuta mentale e fisica fuori dal comune.

Il quadro riassuntivo del rendimento stagionale di Rasmus Hojlund, che ha garantito al Napoli la qualificazione in Champions:

Tabella 1: Statistiche ufficiali e impatto di Rasmus Hojlund (SSC Napoli, Stagione 2025/2026) Dato Statistico (Rasmus Hojlund) Valore Numerico Contesto e Impatto sul Napoli Reti Segnate 16 Gol Decisivi per la conquista della Supercoppa e l’accesso in Champions. Assist Forniti 8 Assist Dimostrazione di grande lavoro di sponda per gli esterni offensivi. Presenze Stagionali Oltre 40 Impiego ininterrotto a causa dei continui infortuni di Romelu Lukaku.

Come giocherà Hojlund nel nuovo Napoli di Massimiliano Allegri?

Hojlund sarà il centravanti titolare inamovibile, pronto a sfruttare il gioco sulle fasce e la solidità tattica richiesta dal nuovo allenatore.

«Certo che sono pronto». Con questa frase, pronunciata quasi con aria di sfida ai nostri microfoni al suo rientro a Napoli da Copenaghen, Hojlund ha lanciato un messaggio chiaro a tutta la Serie A. La sua estate non è mai stata una vera vacanza: tra i giorni trascorsi nel Golfo e quelli in Spagna, il danese ha seguito un programma di allenamenti fisso per presentarsi a Dimaro in condizioni atletiche perfette.

Nel nuovo scacchiere di Massimiliano Allegri, Hojlund non avrà concorrenza. Sarà il vertice offensivo attorno a cui ruoterà l’intera manovra. Il tecnico livornese ama i centravanti capaci di attaccare la profondità ma anche di fare a sportellate per far salire la squadra, caratteristiche che il danese incarna alla perfezione. Con gli esterni (da Alisson a Politano) pronti a rifornirlo di cross, Hojlund ha l’opportunità di superare agilmente la soglia dei 20 gol stagionali, consacrandosi definitivamente come uno dei migliori attaccanti del panorama europeo.

Il quadro riassuntivo delle gerarchie offensive del Napoli in vista della stagione del Centenario:

Tabella 2: Gerarchie dei centravanti della SSC Napoli sotto la gestione di Massimiliano Allegri Centravanti (SSC Napoli) Status Tattico con Allegri Prospettive di Mercato Rasmus Hojlund ✅ Titolare Inamovibile Perno centrale del progetto tecnico e societario. Romelu Lukaku ⚠️ Esubero di Lusso In uscita per abbassare il monte ingaggi, piace in Turchia. Lorenzo Lucca 🔴 Fuori dal Progetto In trattativa con la Lazio per un prestito con obbligo di riscatto.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA VITTORIA SILENZIOSA DI HOJLUND. In una piazza che vive di fiammate ed eroi tragici, Rasmus Hojlund ha scelto la via del lavoro silenzioso. Arrivato con l’etichetta di “Mister 50 milioni” e costretto a fare reparto da solo a causa del disastroso stato di forma di Lukaku e Lucca, il danese non ha mai fatto una polemica. Ha assorbito i colpi, ha giocato ininterrottamente e ha trascinato il Napoli in Champions League. Il fatto che Allegri lo volesse già al Milan non è un dettaglio da gossip, ma la garanzia tecnica che mancava. Il nuovo allenatore sa perfettamente come esaltare le sue caratteristiche. Se il Napoli riuscirà a costruirgli intorno una squadra equilibrata, Hojlund ha tutto per diventare il capocannoniere della Serie A nell’anno del Centenario.

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📌 Tutto su Rasmus Hojlund e Massimiliano Allegri Perché Allegri voleva Hojlund al Milan e come il Napoli ha chiuso l’affare? Allegri lo aveva richiesto al Milan, ma Conte lo convinse con una telefonata. Il Napoli chiuse l’affare con il Manchester United per 50 milioni, superando l’offerta rossonera di 40. Quali sono le statistiche di Rasmus Hojlund nella sua prima stagione al Napoli? Il danese ha collezionato 16 gol e 8 assist in oltre 40 presenze, trascinando la squadra in Champions League e contribuendo alla vittoria della Supercoppa Italiana. Come giocherà Hojlund nel nuovo Napoli di Massimiliano Allegri? Hojlund sarà il centravanti titolare inamovibile, pronto a sfruttare il gioco sulle fasce e la solidità tattica richiesta dal nuovo allenatore, senza subire la concorrenza di Lukaku. Perché Hojlund ha giocato così tante partite nella scorsa stagione? Il danese è stato costretto agli straordinari a causa dei continui infortuni di Romelu Lukaku e delle prestazioni deludenti delle alternative come Lorenzo Lucca e Giovane.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le dichiarazioni di Massimiliano Allegri («L’anno scorso l’ho scansato…») sono state estrapolate dalla sua conferenza stampa di presentazione ufficiale. Le parole di Rasmus Hojlund («Certo che sono pronto») sono state raccolte dai nostri inviati al suo rientro a Napoli. I dati statistici (16 gol, 8 assist, oltre 40 presenze) e le cifre del trasferimento dal Manchester United (50 milioni di euro) sono fatti storici accertati. Ultimo aggiornamento: 16 Luglio 2026.