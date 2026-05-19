L’addio di Conte al Napoli e il copione che si ripete: da Torino a Milano, i precedenti

📋 In Sintesi L’imminente separazione tra Antonio Conte e il Napoli non rappresenta un’anomalia, ma la conferma di un preciso schema comportamentale. Nonostante la conquista di uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e la qualificazione in Champions League, il tecnico ha comunicato ad Aurelio De Laurentiis la volontà di lasciare il club. Alla base della rottura ci sono divergenze sulle strutture e sulle strategie di mercato, nonostante la società abbia investito 378 milioni di euro nel biennio (finanziati dalle cessioni di big come Osimhen e Kvaratskhelia). Si tratta di un copione identico a quelli vissuti in passato con Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham, dove i successi sportivi sono sempre stati seguiti da addii polemici, sfoghi pubblici e accuse di scarsa tutela da parte delle dirigenze.

Perché Antonio Conte lascia sempre le squadre tra le polemiche e cosa è successo al Napoli?

Vincere, dominare, logorare e infine salutare sbattendo la porta. È questo il ciclo vitale che caratterizza, quasi senza eccezioni, le avventure professionali di Antonio Conte. L’imminente addio al Napoli, ormai metabolizzato dall’ambiente partenopeo, si inserisce perfettamente in un binomio che attraversa tutta la carriera del tecnico salentino: quello tra i grandi trionfi sportivi e le separazioni controverse. Da Arezzo a Bari, da Torino a Londra, fino a Milano e ora all’ombra del Vesuvio, il copione non cambia mai.

I motivi dell’addio al Napoli: investimenti, cessioni e divergenze strutturali

Nonostante 378 milioni di euro investiti in due anni, le visioni tra Conte e De Laurentiis su strutture, staff medico e mercato si sono rivelate inconciliabili.

Analizzando il percorso napoletano, il biennio di Conte si chiude con risultati oggettivamente straordinari: il quarto Scudetto della storia azzurra (vinto nella stagione 2024/2025), la Supercoppa Italiana alzata a Riyad in piena emergenza infortuni e un secondo posto che vale il ritorno in Champions League. Eppure, come confermato dalle indiscrezioni filtrate da Castel Volturno, il punto di rottura definitivo con Aurelio De Laurentiis è arrivato già ad aprile.

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A innescare la miccia sono state le dichiarazioni del tecnico sulla Nazionale (“Se fossi il presidente Federale mi prenderei in considerazione”), che hanno spinto De Laurentiis a chiedere chiarezza immediata. Sul tavolo del confronto sono emerse differenze profonde. Conte lamentava mancanze nella struttura del club, l’assenza di un centro sportivo moderno, criticità nello staff medico e divergenze sulla comunicazione.

Dal canto suo, la società rivendica uno sforzo economico imponente. Come documentato dai bilanci ufficiali della SSC Napoli, De Laurentiis ha sostenuto il progetto tecnico con investimenti complessivi per 378 milioni di euro in due estati. Una cifra enorme, resa possibile solo attraverso dolorose rinunce tecniche: le cessioni eccellenti di Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Una rivoluzione che, evidentemente, non è bastata a placare l’insoddisfazione del tecnico.

Dalla Juventus all’Inter: la “scarsa tutela” e le rotture storiche

Il tema della mancanza di protezione da parte della società è il filo conduttore che lega gli addii di Conte alla Juventus, alla Nazionale, al Chelsea e all’Inter.

Per comprendere l’addio al Napoli, è necessario riavvolgere il nastro della storia. L’addio più celebre resta quello alla Juventus nell’estate 2014. Dopo tre scudetti consecutivi che hanno rifondato il club post-Calciopoli, Conte lascia a ritiro già iniziato. La motivazione? Divergenze sul mercato europeo, riassunte nella storica frase: “Non si va in un ristorante da 100 euro pensando di pagarne 10”.

Il tema della “scarsa tutela” emerge prepotentemente durante l’esperienza da Commissario Tecnico dell’Italia. Dopo l’eliminazione ai rigori contro la Germania a Euro 2016, Conte attacca la FIGC: “Non ho visto nessuno al mio fianco, non mi sono mai sentito appoggiato”.

Lo stesso schema si ripete all’estero. Al Chelsea vince subito la Premier League, ma al secondo anno rompe con la dirigenza per la gestione del mercato e del caso Diego Costa. Come documentato dalle cronache sportive britanniche, il club lo esonera per giusta causa, ma Conte vincerà successivamente la causa milionaria davanti alla giustizia inglese.

All’Inter, la storia è identica. Riporta lo Scudetto a Milano nel 2020/21, ma i rapporti con la proprietà Suning sono tesi fin dal primo anno (celebre lo sfogo post-eliminazione in Champions: “Sono stati fatti errori importanti”). Dopo il vertice di Villa Bellini, i tagli economici imposti dalla proprietà cinese convincono Conte a lasciare il club con una ricca buonuscita, lamentando ancora una volta visioni diverse e scarsa protezione.

Gli inizi burrascosi e l’esplosione finale al Tottenham

Fin dagli esordi ad Arezzo e Bari, Conte ha mostrato un carattere intransigente. Al Tottenham, l’ultimo sfogo pubblico contro i giocatori ha sancito la fine dell’avventura inglese.

I segnali di questo carattere spigoloso erano evidenti fin dagli albori. Ad Arezzo, nel 2007, viene esonerato, richiamato e a fine stagione attacca frontalmente il consulente del club Ermanno Pieroni. A Bari, nel 2009, conquista la promozione in Serie A, firma il rinnovo il 2 giugno e si dimette appena tre settimane dopo dichiarando: “Venuta meno la fiducia”.

Anche le piazze di Atalanta e Siena conoscono la sua ira. A Bergamo dura tre mesi, scontrandosi con i tifosi (l’ex capitano Cristiano Doni racconterà che il tecnico non si sentiva tutelato). A Siena, pur centrando la promozione, attacca giornalisti e tifosi definendoli “pseudo intenditori” e “gufi”.

L’ultimo capitolo prima di Napoli si è consumato al Tottenham. Dopo un pareggio per 3-3 contro il Southampton, Conte esplode in conferenza stampa attaccando direttamente i suoi calciatori: “Ho visto giocatori egoisti che non ci mettono il cuore. Finora ho provato a nascondere la situazione, ma adesso basta”. Poche settimane dopo, arriva l’inevitabile separazione.

La Timeline degli Addii Controversi di Antonio Conte Club / Nazionale Anno Addio Motivazione e Dinamica della Rottura Bari 2009 Dimissioni tre settimane dopo il rinnovo per divergenze sul mercato. Juventus 2014 Dimissioni a ritiro iniziato. Celebre la frase sul “ristorante da 100 euro”. Nazionale Italiana 2016 Addio post-Europeo accusando la FIGC di non averlo tutelato e appoggiato. Chelsea 2018 Esonerato dopo tensioni sul mercato e il caso Diego Costa. Vince la causa legale. Inter 2021 Risoluzione consensuale dopo lo Scudetto per i tagli economici imposti da Suning. Tottenham 2023 Separazione dopo un duro sfogo pubblico contro l’egoismo dei propri calciatori. Napoli 2026 Addio preannunciato per divergenze su strutture e mercato, nonostante 378 mln investiti.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL PREZZO DELLA VITTORIA. Assumere Antonio Conte significa stringere un patto col diavolo: sai che ti porterà al successo, ma sai anche che lascerà il club sfinito. Il tecnico salentino è un acceleratore di particelle che consuma ogni energia nervosa dell’ambiente circostante. A Napoli la storia si è ripetuta in modo quasi didascalico. De Laurentiis ha fatto l’impossibile, investendo 378 milioni e sacrificando i gioielli dello Scudetto spallettiano (Osimhen e Kvara su tutti) per assecondarlo. Ma per Conte non è mai abbastanza. La sua fame di perfezione si trasforma inevitabilmente in insofferenza verso le strutture e la dirigenza. Il Napoli perde un vincente seriale, ma forse ritrova quella serenità ambientale necessaria per aprire un nuovo ciclo a lungo termine.

📌 Tutto sugli addii di Antonio Conte Perché Antonio Conte lascia il Napoli? Nonostante i successi, sono emerse divergenze insanabili con De Laurentiis riguardo la modernizzazione del centro sportivo, la gestione dello staff medico e le future strategie di mercato. Quanto ha investito il Napoli sotto la gestione Conte? In due stagioni, la società ha investito ben 378 milioni di euro sul mercato, finanziando gli acquisti attraverso le dolorose cessioni di big come Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone. Cosa disse Conte quando lasciò la Juventus? L’addio alla Juventus nel 2014 fu segnato dalla celebre frase rivolta alla dirigenza sulle ambizioni europee: “Non si va in un ristorante da 100 euro pensando di pagarne 10”. Come si è conclusa l’esperienza di Conte al Chelsea? Dopo aver vinto la Premier League, i rapporti si sono incrinati per la gestione del mercato e del caso Diego Costa. Il Chelsea lo ha esonerato, ma Conte ha poi vinto la causa legale contro il club.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La ricostruzione storica degli addii di Antonio Conte è stata elaborata dalla redazione di Napolissimo.it incrociando le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal tecnico nel corso della sua carriera. I dati relativi agli investimenti di mercato della SSC Napoli (378 milioni di euro) e alle cessioni dei tesserati riflettono i bilanci ufficiali depositati dal club nel biennio di riferimento. Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026.



