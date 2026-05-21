Chi allenerà il Napoli dopo Conte: Sarri si allontana, avanzano Allegri e Italiano

📋 In Sintesi La trattativa per riportare Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli ha subito una forte e inaspettata frenata. Nonostante un’offerta ufficiale per un contratto biennale con opzione per il terzo anno, il tecnico toscano non ha sciolto le riserve, tentato dal forte pressing dell’Atalanta del ds Cristiano Giuntoli. Di fronte a questa esitazione, Aurelio De Laurentiis ha deciso di non aspettare oltre, intensificando i contatti per le due alternative principali: Massimiliano Allegri (già vicinissimo agli azzurri la scorsa estate prima della conferma di Conte) e Vincenzo Italiano. Entrambi i tecnici, attualmente legati a Milan e Bologna, dovranno chiarire il loro futuro societario all’inizio della prossima settimana, subito dopo gli impegni in Champions League.

Nuovo allenatore Napoli: Perché Maurizio Sarri si allontna e chi sono le alternative per la panchina azzurra?

Nel calcio, come nella vita, le pause di riflessione troppo lunghe finiscono quasi sempre per logorare i rapporti prima ancora che questi nascano. La situazione tra il Napoli e Maurizio Sarri è diventata improvvisamente scomoda. Quella di ieri doveva essere la giornata dell’avvicinamento decisivo, il momento in cui il “Comandante” avrebbe dovuto riabbracciare idealmente il pubblico del Maradona. Invece, si è trasformata nella giornata dell’allontanamento, aprendo scenari imprevisti per la successione di Antonio Conte nell’anno del Centenario.

Perché Maurizio Sarri si sta allontanando dal Napoli? Il ruolo dell’Atalanta

Il tecnico non ha accettato l’offerta di un biennale con opzione, frenato dai dubbi e dal pressing di Cristiano Giuntoli. Intanto, diserta la festa d’addio di Pedro alla Lazio.

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Come riportato da un’approfondita analisi dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la posizione di Maurizio Sarri non è migliorata rispetto ai giorni scorsi. Il Napoli, attraverso il ds Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis, ha messo sul tavolo tutto ciò che c’era da offrire: un contratto biennale con opzione sul terzo anno e l’onore di raccogliere la prestigiosa eredità di Conte in una stagione storica come quella del Centenario.

Eppure, il groviglio di dubbi nella mente del tecnico di Figline non si è sciolto. A scavare un solco importante tra le parti è stata l’Atalanta. Cristiano Giuntoli, prossimo a insediarsi ufficialmente come direttore delle operazioni tecniche della Dea, ha formulato una proposta che coniuga ambizioni europee e serenità ambientale. Sarri si trova così stretto in una morsa tra Parthenope e la Dea.

Il momento di profonda riflessione personale del tecnico è testimoniato anche da un dettaglio non di poco conto: ieri, a Roma, si è tenuta la festa di addio di Pedro (suo fedelissimo alla Lazio), ma Sarri è risultato l’unico grande assente. Un segnale di come l’allenatore sia totalmente assorbito da una scelta di vita che coniuga passato, presente e futuro, diviso tra il richiamo della Champions e quello della Conference League.

La fretta di De Laurentiis e il clamoroso retroscena su Massimiliano Allegri

Il Napoli non può aspettare. Il presidente ha riallacciato i contatti con Allegri, svelando che il livornese aveva già la “penna tra le dita” per firmare la scorsa estate.

Se i dubbi di Sarri sono legittimi e umani, altrettanto legittima è la fretta del diavolo che anima Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha un gruppo forte, pieno di talento, che esce da un biennio di vittorie (lo Scudetto) e grandi sacrifici. Il club ha accontentato Sarri su tutta la linea, ma la pazienza presidenziale è esaurita: il Napoli non aspetterà oltre.

Per questo motivo, la dirigenza ha intensificato il lavoro sui piani alternativi. Il primo nome è quello di Massimiliano Allegri, l’uomo che insieme a Conte ha dominato la scena degli ultimi sedici anni del calcio italiano. Le indiscrezioni del Corriere dello Sport svelano un retroscena clamoroso: già un’estate fa, Allegri era stato bloccato dal Napoli. Aveva letteralmente “la penna tra le dita” per firmare, prima che Antonio Conte decidesse a sorpresa di proseguire l’avventura post-Scudetto. Oggi, quei contatti sono ripresi a ritmo serrato.

L’opzione Vincenzo Italiano e l’attesa per il valzer delle panchine

Italiano resta un vecchio pallino del patron azzurro. Le situazioni di Allegri e Italiano si sbloccheranno solo lunedì, dopo gli impegni di Milan e Bologna in Champions.

Oltre ad Allegri, non è mai sparito dai radar azzurri il profilo di Vincenzo Italiano. L’attuale tecnico del Bologna è un vecchio pallino di De Laurentiis, che lo segue con ammirazione fin dalle epoche in cui guidava lo Spezia e la Fiorentina. La sua proposta offensiva si sposerebbe perfettamente con la volontà di aprire un nuovo ciclo tecnico.

Tuttavia, c’è un ostacolo temporale per entrambe le piste. Le rispettive situazioni di Allegri con il Milan e di Italiano con il Bologna sono attualmente coperte dalle nuvole. Per entrare nel vivo delle trattative bisognerà attendere lunedì, il giorno successivo agli impegni decisivi in Champions League, quando i due club faranno definitiva chiarezza sui rispettivi progetti tecnici. Un intrigo notevole, che si scontra con la necessità del Napoli di accelerare per non farsi trovare impreparato.

Casting Allenatore Napoli: La Situazione Aggiornata Candidato Offerta / Situazione Ostacolo Principale Maurizio Sarri Proposto biennale + opzione 3° anno I dubbi personali e il forte pressing dell’Atalanta di Giuntoli. Massimiliano Allegri Contatti intensificati (già bloccato un anno fa) Attesa per la risoluzione del contratto in essere con il Milan. Vincenzo Italiano Vecchio pallino di De Laurentiis Impegni attuali con il Bologna, situazione chiara solo da lunedì.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL NAPOLI NON PUÒ ASPETTARE NESSUNO. La mossa di Aurelio De Laurentiis di virare con forza su Allegri e Italiano è sacrosanta. Il Napoli si appresta a vivere la stagione del Centenario, un’annata che richiede entusiasmo, programmazione feroce e zero tentennamenti. Se Maurizio Sarri, di fronte a un’offerta economica importante e alla prospettiva di guidare una squadra da Champions League, si fa venire i dubbi per il richiamo dell’Atalanta, significa che manca quel “fuoco sacro” necessario per reggere la pressione della piazza partenopea. Il retroscena su Allegri, che aveva già accettato Napoli un anno fa, dimostra che le alternative di altissimo livello non mancano. Chi siede sulla panchina azzurra deve farlo con convinzione totale: le pause di riflessione, a queste latitudini, sono un lusso che nessuno può permettersi.

📌 Tutto sul casting per la panchina del Napoli Perché Maurizio Sarri si sta allontanando dal Napoli? Il tecnico non ha ancora accettato l’offerta azzurra perché è fortemente tentato dalla proposta dell’Atalanta, guidata dal ds Cristiano Giuntoli, che gli offre un progetto tecnico alternativo. Qual è l’offerta contrattuale del Napoli per Sarri? Il club di Aurelio De Laurentiis ha messo sul tavolo un contratto biennale con un’opzione a favore della società per il terzo anno. Massimiliano Allegri è mai stato vicino al Napoli? Sì, un clamoroso retroscena svela che la scorsa estate Allegri aveva già la penna in mano per firmare con il Napoli, prima che Antonio Conte decidesse a sorpresa di restare dopo lo Scudetto. Quando si deciderà il futuro di Allegri e Italiano? Le situazioni dei due tecnici, attualmente legati a Milan e Bologna, si sbloccheranno solo a partire da lunedì, una volta archiviati i rispettivi impegni in Champions League.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le indiscrezioni relative alla frenata nella trattativa tra il Napoli e Maurizio Sarri, così come il retroscena sull’accordo sfiorato con Massimiliano Allegri nella scorsa estate, sono state verificate incrociando i report esclusivi pubblicati dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’analisi del contesto societario e delle tempistiche decisionali è frutto dell’elaborazione della redazione di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026.





