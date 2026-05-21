Perché Conte va via da Napoli dopo 2 anni: la spiegazione di Adani e la frecciata di Cassano su Allegri

📋 In Sintesi Durante l’ultima puntata della trasmissione web Viva el Futbol, Daniele Adani e Antonio Cassano hanno analizzato l’imminente addio di Antonio Conte al Napoli. Rispondendo a una domanda sulla costante durata biennale dei cicli del tecnico salentino, Adani ha spiegato che Conte “spreme l’ambiente e non pianta radici”, creando un gruppo chiuso orientato esclusivamente al risultato immediato. Nel frattempo, il dibattito si è spostato sul casting di Aurelio De Laurentiis per il successore. Cassano ha bocciato duramente l’ipotesi Massimiliano Allegri, paragonando un suo eventuale arrivo al disastroso precedente di Rudi Garcia, prevedendo un esonero già a novembre. Sullo sfondo restano le candidature di Maurizio Sarri e le suggestioni legate a Roberto Mancini e Raffaele Palladino.

Perché Conte non riesce a restare più di due anni in un club? La spiegazione di Adani e Cassano a Viva el Futbol

Il sipario sta per calare sull’avventura di Antonio Conte all’ombra del Vesuvio. Dopo la conferenza stampa post-Pisa, in cui il tecnico ha di fatto preannunciato la fine del suo ciclo, il mondo del calcio si interroga su una costante che sembra accompagnare inesorabilmente la carriera dell’allenatore leccese: l’incapacità di aprire cicli lunghi. Un tema sviscerato con grande profondità analitica durante l’ultima diretta del format Viva el Futbol, dove le voci di Daniele Adani e Antonio Cassano hanno acceso i riflettori sulle dinamiche psicologiche e tattiche che legano il passato, il presente e il futuro del Napoli.

Perché Antonio Conte lascia sempre dopo due anni? L’analisi di Adani

L’opinionista spiega che il tecnico crea un mondo chiuso, va in battaglia per l’obiettivo immediato e spreme ogni energia, lasciando l’ambiente svuotato.

A innescare il dibattito è stata una domanda secca di Antonio Cassano rivolta a Daniele Adani: “Mi spieghi perché lui non riesce a stare più di due anni in un club? Perché non riesce ad aprire un ciclo anche di quattro, cinque anni?”. Un interrogativo legittimo, considerando che, eccezion fatta per il triennio alla Juventus, Conte ha sempre salutato i suoi club (Chelsea, Inter, Tottenham e ora Napoli) dopo circa 24 mesi.

Vuoi Napolissimo.it sempre con te? Seguici su Google, tutto il Napoli in un solo click ★

La risposta di Adani, attuale opinionista Rai, fotografa perfettamente la situazione vissuta a Castel Volturno. A Napoli, Conte ha compiuto un miracolo sportivo: ha raccolto i cocci di un’annata disastrosa, ha vinto subito lo Scudetto, ha alzato la Supercoppa Italiana e ha garantito la qualificazione in Champions League. Ma il prezzo da pagare è altissimo. “Antonio ha un passo, una sua andatura. Quasi non riesci a stare al suo passo”, ha spiegato Adani.

Il metodo Conte non prevede la costruzione a lungo termine. “Il suo è un mondo chiuso fatto del suo staff e delle persone con le quali si concentra per raggiungere gli obiettivi. Cementa il suo gruppo e lo spreme”. Secondo Adani, il tecnico non pianta radici perché la sua natura è quella di andare in battaglia con soldati pronti a tutto. “Realizza tanto in poco tempo, stravolge in positivo ogni ambiente e lo risolleva. Ma ti entra dentro e lascia morti”. Un’analisi che si sposa perfettamente con le recenti tensioni tra Conte e De Laurentiis, logorati da due anni vissuti in apnea e da 378 milioni di euro investiti sul mercato.

Antonio Cassano boccia Massimiliano Allegri: “Sarebbe un nuovo caso Rudi Garcia”

L’ex fantasista ride all’ipotesi di Allegri sulla panchina azzurra, prevedendo un disastro tattico e ambientale che porterebbe a un esonero autunnale.

Mentre il Napoli si prepara a salutare il suo condottiero dopo l’ultima gara contro l’Udinese, il casting di Aurelio De Laurentiis per il successore entra nel vivo. Come raccontato nei giorni scorsi, di fronte ai tentennamenti di Maurizio Sarri (tentato dall’Atalanta), il presidente azzurro ha riallacciato i contatti con Massimiliano Allegri, attualmente in uscita dal Milan.

Un’ipotesi che ha letteralmente scatenato Antonio Cassano. L’ex fantasista di Bari Vecchia, noto per la sua avversione verso il calcio speculativo e “risultatista” del tecnico livornese, ha tracciato uno scenario apocalittico per la piazza partenopea. “Allegri si manda a casa, via dal Milan e fine dei giochi”, ha sentenziato Cassano, svelando anche un retroscena politico: “Qualcuno dei suoi amici sta cercando di piazzarlo anche per la Nazionale, se sale Malagò alla presidenza”.

Ma è sulla prospettiva napoletana che Cassano affonda il colpo: “Sì sì… andate a prendere Allegri, così vedete che inferno vi porta laggiù. Sai come rido… succede come con Garcia e poi ne riparliamo a novembre”. Il paragone con Rudi Garcia non è casuale: il francese arrivò a Napoli per sostituire Spalletti e fu rigettato dall’ambiente e dalla squadra per incompatibilità tattica, venendo esonerato in autunno. Secondo Cassano, il calcio di Allegri subirebbe la stessa identica sorte al Maradona.

Il casting di De Laurentiis: tra Sarri, Mancini e gli outsider

Nonostante le critiche, Allegri resta in corsa insieme al favorito Sarri. Sullo sfondo le suggestioni legate a Roberto Mancini, Fabio Grosso e Raffaele Palladino.

Le parole degli opinionisti di Viva el Futbol confermano quanto sia delicata la scelta che attende De Laurentiis per la stagione del Centenario. Maurizio Sarri resta in pole position (con un’offerta biennale da 2,5 milioni sul tavolo), ma la sua pausa di riflessione tiene in gioco tutte le alternative.

Oltre ad Allegri, il toto-nomi si arricchisce di profili eterogenei. Cassano ha rilanciato il nome di Roberto Mancini (che vedrebbe bene anche per un ritorno in Nazionale), mentre la dirigenza azzurra continua a monitorare i classici outsider: da Raffaele Palladino a Fabio Grosso, passando per l’eterno candidato Vincenzo Italiano. La decisione finale arriverà a stretto giro, perché il Napoli non può permettersi di iniziare il nuovo ciclo con il freno a mano tirato.

La “Maledizione del Biennio”: I Cicli di Antonio Conte Club Permanenza Trofei Principali Esito Finale Juventus 3 anni (2011-2014) 3 Scudetti Dimissioni a ritiro iniziato Chelsea 2 anni (2016-2018) 1 Premier League, 1 FA Cup Esonero e causa legale Inter 2 anni (2019-2021) 1 Scudetto Risoluzione consensuale Tottenham 1,5 anni (2021-2023) Nessuno Risoluzione dopo sfogo pubblico Napoli 2 anni (2024-2026) 1 Scudetto, 1 Supercoppa Addio preannunciato

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA LUCIDITÀ DI ADANI E LA PROVOCAZIONE DI CASSANO. L’analisi di Daniele Adani è chirurgica: descrive perfettamente il “metodo Conte”. Lo assumi sapendo che ti porterà sul tetto d’Italia, ma devi mettere in conto che dopo 24 mesi lascerà terra bruciata attorno a sé. È un patto faustiano che De Laurentiis ha accettato e che ha pagato dividendi altissimi (Scudetto e Champions). Sull’altro fronte, la provocazione di Cassano su Allegri merita una riflessione. Paragonarlo a Rudi Garcia è forse ingeneroso per il palmares del livornese, ma nasconde una verità ambientale innegabile: Napoli è una piazza che ha bisogno di entusiasmo, di un calcio propositivo o di un leader carismatico e “sanguigno” come Conte. Il pragmatismo freddo di Allegri rischierebbe davvero di scontrarsi con il DNA del Maradona alle prime difficoltà.

📌 Tutto sulle dichiarazioni di Adani e Cassano Cosa ha detto Adani sull’addio di Conte al Napoli? Daniele Adani ha spiegato che Conte non riesce ad aprire cicli lunghi perché “spreme l’ambiente e non pianta radici”. Crea un gruppo chiuso, raggiunge l’obiettivo immediato e poi lascia l’ambiente svuotato. Perché Cassano è contrario all’arrivo di Allegri al Napoli? L’ex fantasista ritiene che il calcio di Allegri sia incompatibile con la piazza partenopea. Ha paragonato un suo eventuale arrivo a quello di Rudi Garcia, prevedendo un esonero già nel mese di novembre. Quali trofei ha vinto Antonio Conte nel suo biennio al Napoli? Sotto la guida del tecnico salentino, il Napoli ha conquistato il quarto Scudetto della sua storia (stagione 2024/2025), una Supercoppa Italiana e la qualificazione in Champions League. Chi sono i candidati per la panchina del Napoli? Maurizio Sarri resta in pole position, ma le sue esitazioni tengono in corsa Massimiliano Allegri. Sullo sfondo restano le suggestioni legate a Roberto Mancini, Vincenzo Italiano, Fabio Grosso e Raffaele Palladino.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni di Daniele Adani e Antonio Cassano riportate in questo articolo sono state estratte integralmente dall’ultima puntata del format web Viva el Futbol. L’analisi del contesto societario della SSC Napoli e dello storico della carriera di Antonio Conte è frutto dell’elaborazione della redazione di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026.



