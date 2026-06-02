Allison Santos riscattato dal Napoli, l’esterno è l’idolo dei tifosi, in quale ruolo giocherà con Allegri

📋 In Sintesi Il Napoli ha esercitato ufficialmente il diritto di riscatto per Alisson Santos, versando 16 milioni di euro nelle casse dello Sporting CP. Arrivato a gennaio per sopperire all’infortunio di David Neres, il classe 2002 ha trascinato la squadra al secondo posto in classifica e alla qualificazione in Champions League, collezionando 4 gol in 14 presenze sotto la gestione di Antonio Conte. Con l’imminente arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, il brasiliano non sarà più considerato una semplice alternativa, ma si candida a un ruolo da titolare assoluto, sia come esterno offensivo in un 4-3-3 che come trequartista atipico.

Quanto è costato il riscatto di Alisson Santos e dove giocherà nel Napoli di Allegri?

Il primo vero colpo del mercato estivo azzurro era già in casa. Dopo mesi di prestazioni in crescendo e giocate decisive, il Napoli ha deciso di blindare il suo gioiello brasiliano. Alisson Santos è a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del club partenopeo. Un’operazione che certifica la bontà del lavoro di scouting svolto a gennaio dal direttore sportivo Giovanni Manna e che consegna al nuovo ciclo tecnico un talento dal potenziale esplosivo.

Quanto è costato il riscatto di Alisson Santos allo Sporting CP?

Il Napoli ha versato 16 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo, portando l’investimento totale a 19 milioni considerando il prestito iniziale.

Le cifre dell’operazione confermano la volontà di Aurelio De Laurentiis di investire su profili giovani e futuribili. Come confermato dall’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, la dirigenza azzurra ha esercitato l’opzione di riscatto pattuita lo scorso inverno con lo Sporting CP. Nelle casse del club portoghese finiranno 16 milioni di euro netti.

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Se sommiamo questa cifra ai 3 milioni di euro già sborsati a febbraio per il prestito oneroso, l’investimento complessivo tocca quota 19 milioni. Un vero e proprio affare, considerando che oggi il valore di mercato del ragazzo (secondo gli algoritmi internazionali) sfiora già i 28 milioni di euro. Manna aveva annotato il suo nome proprio durante la sfida di Champions League tra Sporting e Napoli: quando David Neres si è fermato per infortunio, il DS non ha avuto dubbi su chi puntare.

Come ha giocato Alisson Santos nei suoi primi mesi a Napoli?

Il brasiliano ha collezionato 14 presenze in Serie A (9 da titolare), segnando 4 reti decisive in 836 minuti giocati sotto la gestione Conte.

L’impatto di Alisson con il calcio italiano non era affatto scontato. Arrivato dalla Serie B portoghese (dove aveva collezionato 18 presenze senza reti con la squadra B dello Sporting), il brasiliano è stato inizialmente protetto da Antonio Conte. Il tecnico salentino, noto per la sua rigidità tattica, aveva predicato calma: “Sono ragazzi arrivati da due settimane, devono capire i meccanismi. Alisson ha gamba e salta l’uomo, ma deve imparare le dinamiche”.

La svolta è arrivata il 15 febbraio contro la Roma. Entrato a gara in corso, Alisson ha fatto esplodere il ‘Maradona’ segnando la rete del definitivo 2-2. Da quel momento, le gerarchie sono cambiate. Il brasiliano si è preso la maglia da titolare, segnando ancora contro Torino, Cremonese e Bologna. I dati ufficiali della Lega Serie A parlano chiaro: 836 minuti giocati, 4 gol, il 60% di titolarità e una capacità di strappo in transizione che è risultata vitale per blindare il secondo posto in classifica.

I Numeri di Alisson Santos (Stagione 2025/26) Competizione Presenze Minuti Giocati Gol Serie A 14 (9 da titolare) 836′ 4 Coppa Italia 1 – 0 Valore di Mercato € 28.000.000

Dove giocherà Alisson Santos nel nuovo Napoli di Allegri?

Nel probabile 4-3-3 di Allegri agirà da esterno offensivo, mentre in caso di 3-4-2-1 manterrà la posizione di trequartista dietro la punta.

Con l’addio di Conte e l’imminente sbarco di Massimiliano Allegri a Castel Volturno, le prospettive tattiche di Alisson Santos si ampliano ulteriormente. Il brasiliano non è più considerato un semplice “vice Neres”, ma un patrimonio tecnico da valorizzare dal primo minuto.

Allegri ha storicamente un debole per gli esterni capaci di ribaltare l’azione in contropiede (basti pensare all’uso che faceva di Douglas Costa o Cuadrado). Se il tecnico toscano dovesse optare per il passaggio al 4-3-3, Alisson sarebbe l’ala sinistra perfetta per puntare l’uomo e creare superiorità numerica. Qualora invece si decidesse di mantenere la continuità con il 3-4-2-1, il classe 2002 continuerebbe a muoversi nei mezzi spazi come trequartista atipico, sfruttando la sua velocità per attaccare la profondità alle spalle della punta centrale.

Presenze e statistiche di Alisson Santos in Serie A con il Napoli (Feb 2026 – Mag 2026) Tabella che riporta il log delle partite di Serie A (giornate 24–38) in cui Alisson Santos è stato in rosa con il Napoli

tra febbraio 2026 e maggio 2026: data, luogo (Casa/Trasferta), avversario, risultato, ruolo/posizione, gol, ammonizioni e minuti giocati. G Data L Avversario Ris. Pos. ⚽ 🟨 Min. 24 07/02/26 T Genoa (16.) 2:3 panchina — — — 25 15/02/26 C Roma (5.) 2:2 AS 1 — 20′ 26 22/02/26 T Atalanta (7.) 2:1 TQ — — 85′ 27 28/02/26 T Verona (20.) 1:2 TQ — — 73′ 28 06/03/26 C Torino (14.) 2:1 SP 1 — 79′ 29 14/03/26 C Lecce (16.) 2:1 TQ — — 85′ 30 20/03/26 T Cagliari (15.) 0:1 AS — — 35′ 31 06/04/26 C Milan (2.) 1:0 AS — — 20′ 32 12/04/26 T Parma (13.) 1:1 AS — — 34′ 33 18/04/26 C Lazio (9.) 0:2 AS — — 45′ 34 24/04/26 C Cremonese (17.) 4:0 TQ 1 — 90′ 35 02/05/26 T Como (5.) 0:0 TQ — — 90′ 36 11/05/26 C Bologna (9.) 2:3 TQ 1 — 90′ 37 17/05/26 T Pisa (20.) 0:3 AS — 78′ 80′ 38 24/05/26 C Udinese (10.) 1:0 AS — — 10′ L: T = Trasferta · C = Casa

TQ Titolare trequartista

SP Titolare sponda

AS Subentrato Fonte: transfermarkt · napolissimo.it

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL CAPOLAVORO SILENZIOSO DI MANNA. L’operazione Alisson Santos è il manifesto del nuovo corso societario voluto da De Laurentiis. Quando a gennaio Neres si è infortunato, la piazza chiedeva un nome pronto e affermato. Manna, invece, è andato a pescare un ragazzo che faticava persino nella Serie B portoghese, assumendosi un rischio enorme. I fatti gli hanno dato ragione. Aver pagato 19 milioni totali un giocatore che oggi ne vale quasi 30 significa fare calcio sostenibile ad altissimi livelli. Ora la palla passa ad Allegri: il tecnico livornese dovrà essere bravo a non ingabbiare l’istinto del brasiliano in compiti difensivi troppo rigidi, lasciandogli quella libertà di strappo che ha fatto innamorare il Maradona negli ultimi mesi.

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📌 Tutto sul riscatto di Alisson Santos Quanto ha pagato il Napoli per Alisson Santos? Il Napoli ha versato 16 milioni di euro allo Sporting CP per il riscatto definitivo, che si sommano ai 3 milioni già pagati a gennaio per il prestito oneroso. Quanti gol ha segnato Alisson Santos in Serie A? Nella sua prima mezza stagione in Italia, il brasiliano ha segnato 4 reti in 14 presenze (836 minuti giocati), risultando decisivo per la conquista del secondo posto. Quale sarà il ruolo di Alisson Santos con Allegri? Con il nuovo allenatore, Alisson si candida a un posto da titolare. Potrebbe giocare come esterno offensivo in un 4-3-3 o mantenere il ruolo di trequartista in un 3-4-2-1. Perché il Napoli aveva comprato Alisson Santos a gennaio? Il direttore sportivo Giovanni Manna lo aveva prelevato dallo Sporting CP per sopperire al grave infortunio subito dal connazionale David Neres.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati statistici relativi alle presenze, ai minuti giocati e ai gol di Alisson Santos sono estratti dai referti ufficiali della Lega Serie A (Stagione 2025/26). Le cifre economiche del riscatto sono state confermate dalle indiscrezioni di Fabrizio Romano, mentre la valutazione di mercato attuale fa riferimento agli algoritmi internazionali di settore. Ultimo aggiornamento: 2 Giugno 2026.



