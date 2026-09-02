IN SINTESI Scott McTominay si ferma per circa un mese a causa di una aritmia cardiaca benigna. La SSC Napoli ha comunicato che lo scozzese subirà un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il centrocampista salterà 4 sfide cruciali: Inter, Arsenal (Champions League), Bologna e Fiorentina. Il rientro è fissato per l’11 ottobre contro il Frosinone, sfruttando la nuova maxi-sosta di tre settimane. L’assenza aggrava l’emergenza a centrocampo per Massimiliano Allegri.

Cos’è l’aritmia cardiaca benigna di Scott McTominay, perché deve operarsi e quante partite salta con il Napoli?

Le prestazioni opache, i voti insufficienti in pagella e quella sensazione di perenne affanno mostrata nelle prime due uscite stagionali contro Genoa e Como hanno finalmente una spiegazione medica. Scott McTominay non era semplicemente fuori forma, ma stava lottando contro un problema fisico invisibile e delicato. Attorno all’ora di pranzo di oggi, la SSC Napoli ha diramato un comunicato ufficiale che ha fatto inizialmente trattenere il fiato ai tifosi partenopei, per poi rassicurarli sulle reali condizioni del centrocampista scozzese. McTominay soffre di un’aritmia cardiaca benigna e dovrà fermarsi per sottoporsi a un intervento chirurgico. Una tegola pesantissima per Massimiliano Allegri, che perde il suo leader carismatico e tattico alla vigilia di un ciclo di partite che definirà le ambizioni del Napoli in Serie A e in Champions League.

Scheda Dati: Il quadro clinico e i tempi di recupero di Scott McTominay Parametro Medico / Sportivo Dettagli Ufficiali (SSC Napoli) Diagnosi Ufficiale Aritmia cardiaca lieve e benigna. Procedura Medica Intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Tempi di Recupero Stimati Circa 30-40 giorni di stop agonistico. Data di Rientro Prevista 11 Ottobre 2026 (Napoli-Frosinone).

Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it

Cos’è l’aritmia cardiaca benigna e perché Scott McTominay deve operarsi?

L’aritmia benigna è un’alterazione innocua del battito, ma negli atleti d’élite richiede un’ablazione (PFA) per evitare cali di rendimento sotto sforzo massimale.

Il comunicato della SSC Napoli è stato chirurgico: “In seguito all’insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA)”. Ma cosa significa esattamente in termini medici e sportivi? Un’aritmia cardiaca è un’alterazione del normale ritmo del battito del cuore. Quando viene classificata come “benigna”, significa che è prettamente innocua e non altera in alcun modo la struttura morfologica del muscolo cardiaco. Nella popolazione normale, spesso risulta asintomatica.

Tuttavia, il corpo di un calciatore professionista è una macchina da Formula 1. Sottoposto a sforzi fisici estremi, scatti ripetuti e stress agonistico, anche una lieve anomalia elettrica può generare disturbi, affaticamento precoce e cali di prestazione evidenti (esattamente ciò che si è visto contro Genoa e Como). Per questo motivo, dopo un consulto medico approfondito, lo staff sanitario del Napoli e il giocatore hanno optato per l’ablazione PFA (Pulsed Field Ablation), una tecnica all’avanguardia e minimamente invasiva che “resetta” i circuiti elettrici del cuore, garantendo una risoluzione definitiva del problema. Lo stesso McTominay ha voluto tranquillizzare l’ambiente tramite i propri profili social: “Ci vediamo presto, non ci vorrà molto”.

Quante e quali partite salterà McTominay con la maglia del Napoli?

Il centrocampista scozzese salterà Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina. Il rientro è fissato per l’11 ottobre contro il Frosinone, grazie alla maxi-sosta.

L’intervento chirurgico impone un periodo di riposo assoluto seguito da una ripresa graduale dell’attività agonistica. Il cronoprogramma stilato dallo staff medico prevede uno stop di circa un mese. Questo significa che Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Scott McTominay in un vero e proprio tour de force.

Lo scozzese salterà il big match di San Siro contro l’Inter (sabato 5 settembre), l’attesissimo esordio in Champions League al Maradona contro l’Arsenal (9 settembre), e le successive sfide di campionato contro Bologna (13 settembre) e Fiorentina (20 settembre). Oltre agli impegni con il club, l’ex Manchester United dovrà rinunciare alla convocazione della Nazionale scozzese per le gare di Nations League contro Slovenia, Svizzera e Macedonia del Nord.

Scheda Dati: Il calendario delle gare che il Napoli affronterà senza McTominay Data Partita (Competizione) Status McTominay 5 Settembre 2026 Inter – SSC Napoli (Serie A) Assente 9 Settembre 2026 SSC Napoli – Arsenal (Champions League) Assente 13 Settembre 2026 Bologna – SSC Napoli (Serie A) Assente 20 Settembre 2026 SSC Napoli – Fiorentina (Serie A) Assente

Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it

⚡ L’impatto della nuova sosta: Il tempismo dell’operazione è, paradossalmente, il migliore possibile. Da quest’anno, la Lega Serie A e la UEFA hanno accorpato le pause di settembre e ottobre in un’unica “maxi-sosta” di tre settimane. Il campionato si fermerà il 20 settembre per riprendere il 10 ottobre. Questo significa che McTominay avrà a disposizione 21 giorni di convalescenza senza saltare ulteriori partite di club, minimizzando il danno sportivo per il Napoli.

Come cambia il centrocampo di Massimiliano Allegri senza McTominay?

L’assenza dello scozzese obbliga Allegri a ridisegnare la mediana: Frank Anguissa dovrà ritrovare la forma, mentre Kevin De Bruyne potrebbe abbassare il raggio d’azione.

L’assenza di Scott McTominay apre una voragine tattica nel 4-3-3 asimmetrico disegnato da Massimiliano Allegri. Lo scozzese non è solo un centrocampista di rottura, ma il principale incursore della squadra, capace di agire da “finta ala” per lasciare spazio alla creatività di Kevin De Bruyne.

Senza di lui, Allegri è costretto a chiedere gli straordinari a Frank Zambo Anguissa. Il camerunense, reduce da una prestazione disastrosa contro il Como (condita dall’errore sul gol decisivo), dovrà necessariamente ritrovare lucidità e condizione fisica per affiancare Stanislav Lobotka. L’alternativa più probabile è un abbassamento del raggio d’azione dello stesso De Bruyne, che verrebbe schierato come mezzala pura, con l’inserimento di un esterno offensivo di ruolo (David Neres o Alisson Santos) nel tridente d’attacco. Una soluzione più offensiva, ma che rischia di sbilanciare una squadra già apparsa fragile nelle transizioni difensive.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La notizia dell’operazione al cuore di Scott McTominay chiude il cerchio sulle critiche piovute addosso allo scozzese nelle ultime due settimane. I voti in pagella (5.5 contro Genoa e Como) non erano figli di un calo di motivazioni, ma di un corpo che lanciava segnali di allarme. L’aritmia, per quanto benigna, toglie ossigeno e lucidità. Aver individuato il problema è la vera vittoria dello staff medico azzurro. Certo, affrontare l’Inter a San Siro e l’Arsenal in Champions senza il proprio gladiatore è un handicap severissimo per Allegri, ma la salute dell’uomo viene prima delle geometrie del calciatore. La nuova sosta di tre settimane è un assist del destino: McTominay tornerà a ottobre, rigenerato e pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo. Nel frattempo, tocca ai senatori (Anguissa in primis) dimostrare di essere ancora degni di questa maglia.

🔗 Correlato — L’Emergenza a Centrocampo Il disastro contro il Como: l’errore di Anguissa e i primi segnali del malessere di McTominay

🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Scott McTominay soffre di un’aritmia cardiaca benigna e si sottoporrà a un’ablazione (PFA).

Il centrocampista salterà le sfide contro Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina.

Il rientro in campo è previsto per l’11 ottobre contro il Frosinone, dopo la maxi-sosta per le Nazionali. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’esito dell’intervento chirurgico e il successivo via libera dell’idoneità sportiva agonistica.

Le scelte tattiche di Massimiliano Allegri per sostituirlo nel big match contro l’Inter a San Siro.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni cliniche relative all’aritmia cardiaca benigna e all’intervento di ablazione (PFA) di Scott McTominay sono state estratte dal comunicato medico ufficiale diramato dalla SSC Napoli. Il calcolo delle partite saltate e la data di rientro (11 ottobre 2026) si basano sull’incrocio tra i tempi di recupero stimati (circa un mese) e il calendario ufficiale della Lega Serie A, che da questa stagione prevede una maxi-sosta unificata di tre settimane tra settembre e ottobre.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 2 Settembre 2026.

© 2026 Napolissimo.it . Tutti i diritti riservati. Riproduzione riservata.