IN SINTESI Il mercato in entrata della SSC Napoli è virtualmente chiuso. Come confermato da Sky Sport, la cessione di Noa Lang è saltata: il Galatasaray ha acquistato Rafael Leao, mentre il Napoli ha rifiutato il prestito all’Atalanta. Senza uscite, il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha dovuto rinunciare a Marc Guiu, che ha firmato a titolo definitivo per l’RB Lipsia. Sfumato anche Gabriel Jesus (verso l’Atletico Madrid). In rosa restano Lucca, Cajuste e Lindstrom.

Perché il mercato del Napoli è chiuso, in quale squadra è andato Marc Guiu e perché Noa Lang non è stato ceduto al Galatasaray?

Le speranze di assistere ai proverbiali fuochi d’artificio di fine agosto si sono spente all’alba del 29 agosto 2026. Il calciomercato della SSC Napoli, nell’anno in cui la società celebra il proprio Centenario, si avvia verso una chiusura che definire deludente appare quasi un eufemismo. Le lancette scorrono inesorabili e le porte girevoli del Training Center di Castel Volturno si sono definitivamente bloccate a causa di un micidiale incastro di eventi internazionali. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha dovuto alzare bandiera bianca su tutti i fronti offensivi: senza la cessione degli esuberi, i parametri economici imposti da Aurelio De Laurentiis e i limiti numerici delle liste della Serie A hanno reso impossibile qualsiasi operazione in entrata. L’allenatore Massimiliano Allegri dovrà affrontare la prima metà della stagione con gli unici due innesti portati a termine: Benoit Badiashile e Costantino Favasuli.

Scheda Dati: Il tabellone degli obiettivi offensivi sfumati per la SSC Napoli Obiettivo di Mercato Destinazione Reale (Agosto ’26) Motivo del mancato accordo col Napoli Marc Guiu RB Lipsia (Acquisto definitivo) Rifiuto azzurro di inserire la clausola di futura rivendita chiesta dal Chelsea. Gabriel Jesus Atletico Madrid (Trattativa in corso) Ingaggio fuori portata e mancanza di posti liberi nella lista Serie A Over 23. Joshua Zirkzee Fiorentina (Per sostituire Kean) Tempistiche troppo lunghe del Napoli a causa del mancato addio di Lucca. Nick Woltemade Newcastle Utd (Resta in rosa) Mancata intesa sul contributo per l’ingaggio nel prestito.

L’effetto domino: come l’acquisto di Rafael Leao ha bloccato Noa Lang al Napoli

Il Galatasaray ha preferito chiudere il clamoroso colpo Leao dal Milan, facendo saltare l’approdo in Turchia di Noa Lang e bloccando le entrate azzurre.

La chiave di lettura dell’intero fallimento azzurro risiede nel brutale “effetto farfalla” che domina il calciomercato internazionale. La cessione dell’olandese Noa Lang era il presupposto fondamentale per sbloccare l’indice di liquidità e liberare lo slot necessario nella lista della Serie A. Giovanni Manna aveva tessuto una fitta rete diplomatica con il Galatasaray, fiducioso di poter chiudere la cessione a titolo definitivo.

Tuttavia, il mercato del Napoli è stato letteralmente “hackerato” da un evento imprevisto. Come ricostruito in diretta televisiva dall’esperto Fabrizio Romano: “Il Galatasaray ha parlato più volte con gli agenti di Lang. Se Rafael Leao non fosse andato ad Istanbul, il trasferimento di Lang sarebbe stata un’opzione concreta”. Il club turco ha infatti piazzato il clamoroso colpo acquistando il portoghese in uscita dal Milan, saturando il proprio budget e il reparto offensivo. Venuta meno la pista turca, l’unica alternativa per Lang era l’Atalanta. Ma la dirigenza bergamasca ha continuato a proporre un prestito con diritto di riscatto, formula categoricamente rifiutata dal Napoli. Il verdetto di Romano è perentorio: “Salvo clamorosi colpi di scena, il giocatore resterà a Napoli”.

Perché Marc Guiu ha scelto l’RB Lipsia e non il Napoli?

Il Napoli non ha affondato il colpo per Guiu a causa del mancato addio di Lang, rifiutando inoltre le clausole di rivendita imposte dal Chelsea. Lo spagnolo va in Germania.

La permanenza forzata di Noa Lang ha generato la reazione a catena che ha distrutto i piani in entrata. La prima e più sanguinosa rinuncia riguarda Marc Guiu. L’attaccante spagnolo classe 2006 del Chelsea era il bersaglio perfetto: età anagrafica ideale (non avrebbe occupato posti nella lista Over 23) e costi di cartellino gestibili (circa 25 milioni).

Il giocatore aveva manifestato una certa apertura verso la Serie A, pur nutrendo legittimi dubbi sul proprio minutaggio alla corte di Allegri, vista la presenza in rosa del titolare inamovibile Rasmus Hojlund. Tuttavia, la trattativa è naufragata su due scogli. Il primo, confermato da Romano, è di natura strategica: “Il Napoli questa mattina ha deciso di non procedere per Marc Guiu perché aveva capito che non si sarebbe sbloccata la situazione per Noa Lang”. Il secondo è di natura contrattuale: il Chelsea esigeva l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita del talento spagnolo, una clausola che la politica societaria di De Laurentiis rigetta storicamente a priori. Liberato dal pressing azzurro, Guiu ha immediatamente accettato la corte dell’RB Lipsia, trasferendosi a titolo definitivo in Bundesliga.

⚡ L’impatto tattico su Massimiliano Allegri: Ritrovarsi con il mercato chiuso significa che l’allenatore livornese dovrà fare di necessità virtù. Lorenzo Lucca (che non lo ha mai convinto del tutto) sarà il vice-Hojlund designato. Inoltre, la mancata pulizia degli esuberi costringerà il tecnico a gestire le inevitabili scorie umorali di giocatori come Jesper Lindstrom e Jens Cajuste, separati in casa ma destinati a rimanere a libro paga.

Il sogno Gabriel Jesus svanisce: l’attaccante in trattativa con l’Atletico Madrid

I costi proibitivi e l’ingaggio fuori budget hanno allontanato il Napoli da Gabriel Jesus, che ha avviato i contatti per trasferirsi alla corte del “Cholo” Simeone.

Se l’affare Guiu è tramontato per ragioni di bilancio contingente, il sogno di portare Gabriel Jesus al Maradona si è infranto contro il muro della pura sostenibilità finanziaria. L’attaccante brasiliano, in rotta totale con l’Arsenal, è stato per settimane il grande miraggio estivo della piazza.

Senza l’alleggerimento del monte ingaggi che sarebbe derivato da un profondo sfoltimento della rosa, accollarsi uno stipendio da 6 milioni netti all’anno era pura utopia. Il Napoli si è limitato a un’azione di disturbo, ma nelle ultime ore la realtà ha preso il sopravvento: Gabriel Jesus ha aperto una trattativa ufficiale con l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Anche gli obiettivi secondari sono sfumati in rapida successione: la trattativa per il prestito di Nick Woltemade dal Newcastle si è arenata sui costi di contribuzione, mentre l’olandese Joshua Zirkzee ha scelto di restare in Serie A ma firmando per la Fiorentina, per colmare il vuoto lasciato da Moise Kean.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La certificazione del fallimento è arrivata in diretta nazionale dalla voce di Gianluca Di Marzio: “Il calciomercato degli azzurri potrebbe essere finito qui”. Non serve usare mezzi termini: questo è il peggior mercato del Napoli degli ultimi tre anni. Ci si aspettava una sessione complessa, appesantita dalla scellerata eredità di 300 milioni spesi nell’era Conte, ma non così deludente. L’incapacità di piazzare esuberi tecnici come Lindstrom, Cajuste e Lucca, rimanendo vittime degli incastri altrui (Leao al Galatasaray), denota una pericolosa lentezza operativa. Presentarsi all’anno del Centenario con una rosa monca, avendo aggiunto al motore di Allegri solo l’incognita clinica Badiashile e il giovane Favasuli, è un azzardo inaccettabile per una squadra che ambisce al ritorno in Champions League. Il Re è nudo, e il campo non fa sconti a nessuno.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Il mercato in entrata del Napoli è ufficialmente chiuso, con i soli acquisti di Badiashile e Favasuli.

Marc Guiu si trasferisce all’RB Lipsia a titolo definitivo dal Chelsea.

Noa Lang e Lorenzo Lucca resteranno a Napoli, non essendo arrivate offerte a titolo definitivo. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’eventuale cessione in extremis in mercati minori (come l’Arabia) per esuberi fuori rosa come Cajuste o Lindstrom.

L’ufficialità della firma di Gabriel Jesus con l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dinamiche conclusive del mercato della SSC Napoli sono state confermate ufficialmente durante la trasmissione “Calciomercato – L’originale” in onda su Sky Sport, attraverso le dichiarazioni del tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e dell’esperto Gianluca Di Marzio. I retroscena sul mancato passaggio di Noa Lang al Galatasaray a causa dell’acquisto di Rafael Leao, e il contestuale trasferimento di Marc Guiu all’RB Lipsia, sono stati rivelati in tempo reale dal giornalista internazionale Fabrizio Romano.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 29 Agosto 2026.

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