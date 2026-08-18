Il peggior calciomercato della storia del Napoli nell’anno del centenario

IN SINTESI Il mercato del Napoli nell’anno del Centenario delude. La stampa locale esalta Favasuli (pagato 8 milioni dal Catanzaro) e Badiashile, ignorando i 144 giorni di infortunio del francese nel 25/26. A pesare è l’eredità di Antonio Conte: 300 milioni spesi nel biennio e 25 giocatori in esubero. Gli obiettivi di Allegri (a secco di scudetti dal 2019) devono essere realistici: zona Champions, non il tricolore.

Il mercato del Napoli nell’anno del Centenario: la verità su Badiashile, Favasuli e l’eredità economica di Conte

Agosto 2026. L’anno del Centenario della SSC Napoli. La città è un tripudio di celebrazioni: eventi simbolici in Piazza Carità, il Maschio Angioino e Castel dell’Ovo illuminati di azzurro in simultanea, e il presidente Aurelio De Laurentiis che presenta le maglie a bordo della lussuosa nave da crociera MSC World Europa. Una narrazione trionfale e scintillante, costruita ad arte per alimentare l’entusiasmo della tifoseria più passionale d’Italia. Eppure, dietro la facciata delle megafeste in piazza del Plebiscito, si nasconde quello che potrebbe essere ricordato come il peggior calciomercato della storia recente del club. Mentre una certa stampa locale, accecata dall’euforia, prova a spacciare normali operazioni di mercato come l’arrivo dei nuovi Rodri o Jamal, i dati finanziari e le cartelle cliniche raccontano una realtà spietata. Una realtà fatta di scommesse pericolose, di una rosa ingolfata dagli errori del passato e di un allenatore il cui curriculum vincente inizia a impolverarsi. La piazza azzurra merita chiarezza.

Scheda Dati: La verità tecnica e finanziaria sugli acquisti del Napoli Profilo Calciatore Costi dell’Operazione Realtà Tecnica e Criticità Costantino Favasuli 8 Mln totali (1M prestito + 6,2M obbligo + 1M bonus) Giovane di prospettiva. Esperienza limitata alla Serie B. Non pronto per la Champions. Benoit Badiashile Prestito 3 Mln + Diritto di riscatto a 27 Mln Qualità indiscusse, ma 144 giorni di stop per infortuni nel 25/26. Rischio fisico estremo. L’Eredità di Conte Oltre 300 Mln spesi (Biennio) vs 210 Mln incassati Rosa bloccata a 38 giocatori, con 25 calciatori ufficialmente in vendita.

Perché Favasuli e Badiashile non sono i “top player” descritti dalla stampa?

Favasuli è un prospetto della Serie B pagato 8 milioni, mentre Badiashile è una scommessa clinica reduce da 144 giorni di infortunio: paragonarli a Musiala e Rodri è ingannevole.

C’è una frangia dell’informazione sportiva locale che, per quieto vivere o per cavalcare l’onda del Centenario, sta diluendo le notizie trasformando operazioni fisiologiche in colpi di genio assoluto. Favasuli e Badiashile sono stati presentati alla stregua di top player internazionali. Sgomberiamo il campo dalle illusioni: la realtà dei dati fotografa due scenari di rischio diametralmente opposti.

Costantino Favasuli (classe 2004) arriva dal Catanzaro al termine di un’eccellente stagione in Serie B che gli è valsa l’Under-21. Ma il salto dalla cadetteria alla Champions League richiede tempo. L’operazione costa al Napoli circa 8 milioni (1 di prestito, 6,2 di obbligo, 1 di bonus), cifra che andrà divisa al 50% con la Fiorentina. Il ragazzo firmerà fino al 2031 a 600mila euro a stagione: è un investimento sul futuro, non un titolare “ready-to-play”.

Badiashile rappresenta un azzardo di natura medica. Acquistato dal Chelsea nel 2023 per 35 milioni di sterline, il ds Manna lo sta prelevando in prestito a 3 milioni (con un riscatto su cui il Napoli spinge verso il basso, tra i 15 e i 18, ma fissato dal Chelsea a 27). Il problema? I 144 giorni di stop muscolare accumulati nella sola annata 2025/26, con appena 1.070 minuti giocati in 16 presenze totali. In un reparto che ha già perso Buongiorno per mesi, affidarsi a un difensore di cristallo è tutto fuorché una mossa rassicurante.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: L’euforia tossica generata dai media rischia di fare danni incalcolabili. Quando la stagione entrerà nel vivo e Badiashile dovrà fermarsi per un affaticamento, o Favasuli commetterà il fisiologico errore di gioventù in marcatura, la piazza passerà dall’esaltazione alla feroce contestazione. Presentare profili normali come campioni assoluti è un autogol comunicativo che finirà per schiacciare i ragazzi sotto il peso di aspettative irreali.

Qual è l’eredità finanziaria del mercato di Antonio Conte al Napoli?

Il biennio Conte ha lasciato un buco di bilancio: oltre 300 milioni spesi contro 210 incassati, producendo una rosa extralarge con ben 25 giocatori oggi da svendere.

Per capire l’immobilismo del Napoli di oggi, bisogna processare gli eccessi di ieri. Nel Centenario del club, le casse azzurre pagano lo scotto della dispendiosissima gestione tecnica precedente. Negli ultimi due anni, assecondando le richieste di Antonio Conte, il Napoli ha speso oltre 300 milioni di euro sul mercato, incassandone appena 210 dalle cessioni. Se si escludono le plusvalenze storiche di Kvaratskhelia e Osimhen (oltre 140 milioni generati in passato), il bilancio corrente sanguina.

Il risultato di questa scorpacciata compulsiva è una rosa elefantiaca: 38 giocatori sotto contratto ad agosto 2026. Secondo un dossier pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, ben 25 di questi sono ufficialmente sul mercato. E qui si sbatte contro il muro della realtà: smaltire giocatori normali (spesso voluti espressamente dal precedente tecnico e con ingaggi fuori mercato per le piccole) è un’impresa titanica. Le cessioni “minori” portate a termine da Manna (Zerbin e Hasa al Frosinone per 7 milioni totali, Saco al Riga per 1 milione, Iaccarino all’Arezzo con il 50% sulla rivendita) sono pannicelli caldi rispetto alle voragini di bilancio che bloccano i veri top player chiesti da Allegri.

Quali devono essere i reali obiettivi del Napoli di Massimiliano Allegri?

L’obiettivo realistico non è lo Scudetto, ma il ritorno in Champions League e un percorso dignitoso nelle coppe, considerando che Allegri non vince il campionato dal 2019.

È giusto che i napoletani si illudano di poter vincere lo Scudetto nel Centenario? La risposta è un doloroso ma necessario “No”. La passione di una città innamorata del proprio club non può essere strumentalizzata. Lo stesso Aurelio De Laurentiis, a bordo della MSC, è stato laconico ma sincero: senza gli introiti di un nuovo stadio e di un centro sportivo moderno, competere ad armi pari con le corazzate del Nord è un’utopia strutturale.

A questo si aggiunge un dato storico inconfutabile sulla guida tecnica. Massimiliano Allegri è un sergente di ferro, ma il suo curriculum recente impone prudenza: non vince un campionato di Serie A dalla stagione 2018/2019 con la Juventus. La sua ultima, epica cavalcata europea risale alla finale di Champions League di Cardiff del 3 giugno 2017, persa per 4-1 contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Chiedere ad Allegri, votato a un calcio pragmatico e speculativo, di vincere lo scudetto con una difesa falcidiata e un mercato bloccato è pura fantascientifica. Gli obiettivi reali, da dichiarare senza vergogna, sono un piazzamento solido nelle prime quattro della classe per l’accesso alla Champions e, possibilmente, l’assalto a una finale europea in Europa League o Conference.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo Il giornalismo ha il dovere di essere lo specchio della realtà, non l’ufficio stampa delle illusioni. E la realtà dice che il Napoli del Centenario sta pagando i peccati di presunzione del post-Scudetto e del biennio di Conte. Spacciare l’arrivo di un promettente terzino di Serie B (Favasuli) o di un difensore fisicamente logoro (Badiashile) come colpi a effetto per competere con l’Inter è una mancanza di rispetto per l’intelligenza dei tifosi. De Laurentiis ha fatto grandi cose in questi 20 anni, ma oggi il Re è nudo: senza cessioni importanti, il Napoli non ha la forza economica per sognare. Non c’è nulla di male nell’ammettere che l’anno del Centenario sarà un anno di rifondazione, di lacrime, di sudore e di difesa a oltranza in puro stile Allegri. Il male assoluto è vendere fumo. E la piazza di Napoli, di fumo, ne ha già respirato fin troppo.

Per chi dirà “siete gufi, il mercato non è finito”: la realtà dei dati che non cambia

A chi risponderà “siete gufi, il mercato non è finito” con l’obiettivo di sminuire questa analisi, va detto chiaramente che i dati su Favasuli e Badiashile sono già definitivi e non cambieranno, indipendentemente dagli eventuali ulteriori movimenti di mercato.

Il costo di Favasuli è già stato ufficializzato: 8 milioni totali divisi tra Catanzaro e Fiorentina, con un contratto quinquennale firmato e un ingaggio da 600 mila euro a stagione. Questi numeri non sono ipotesi, sono fatti concreti che testimoniano un investimento su un giocatore reduce da una sola stagione da titolare in Serie B.

Le condizioni fisiche di Badiashile sono documentate da fonti ufficiali: 144 giorni di stop muscolare, 4 infortuni nella stagione 2025/26, 1.070 minuti totali giocati. Questi non sono giudizi, sono statistiche mediche e sportive che qualsiasi club avrebbe dovuto valutare attentamente prima di procedere.

La necessità del Napoli di vendere giocatori presi per Conte è una realtà finanziaria ineludibile: la rosa extralarge richiede sfoltimento, ma il mercato attuale non offre sbocchi facili per calciatori normali senza grande appeal commerciale. Questo non è pessimismo, è la lettura oggettiva della situazione.

Essere “gufi” significherebbe augurarsi il male del Napoli, ma questa analisi nasce dall’amore per il club e dal desiderio di vedere una comunicazione trasparente con la piazza, non illusioni mediatiche destinate a trasformarsi in frustrazione. La verità fa sempre più bene di una bugia confortevole, soprattutto nell’anno del centenario.

Se il mercato dovesse portare altri nomi di qualità nelle prossime ore, questa analisi resterebbe valida su Favasuli e Badiashile: due giocatori con profili tecnici e fisici che non giustificano l’entusiasmo mediatico con cui sono stati presentati. Il tempo darà ragione a chi guarda i dati, non a chi guarda solo i titoli.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Il Napoli ha ben 25 giocatori in esubero su una rosa di 38, zavorra del precedente ciclo tecnico.

Favasuli (8 milioni) e Badiashile (che ha saltato 144 giorni nel 25/26) sono gli unici innesti in una squadra in emergenza.

L’ultimo successo in campionato di Massimiliano Allegri risale alla stagione 2018/2019. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): La capacità di Giovanni Manna di piazzare gli esuberi rimanenti prima della chiusura del mercato.

L’effettiva tenuta fisica di Badiashile alle visite mediche e sotto i carichi di lavoro dello staff azzurro.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Questo approfondimento editoriale si basa sull’incrocio di dati di bilancio e clinici. Il rapporto tra spese e incassi (300M vs 210M) della gestione tecnica precedente è verificabile tramite Transfermarkt e bilanci societari, così come la lista dei 25 giocatori in uscita segnalata dalla Gazzetta dello Sport. Il record di infortuni di Benoit Badiashile (144 giorni di stop nel 2025/2026) è un dato ufficiale estrapolato dalla cartella clinica del Chelsea FC. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sulla necessità dello stadio di proprietà sono state rilasciate a margine dell’evento MSC Crociere.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 18 Agosto 2026.

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