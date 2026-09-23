📌 In sintesi Giornata storica per il futuro infrastrutturale della SSC Napoli. Ricevendo il Premio Sportivo alla Carriera presso la Stampa Estera a Roma, Aurelio De Laurentiis ha svelato i piani definitivi del club. Il nuovo centro sportivo sorgerà a Qualiano su 17,5 ettari (10 campi e 7.500 mq di strutture). Per il nuovo stadio, il patron ha firmato una lettera d’intenti con Q8 per un’area di 38 ettari a Napoli Est: sarà un impianto da 70mila posti, senza pista d’atletica, che porterà all’auspicato abbattimento del Maradona. De Laurentiis ha inoltre attaccato FIFA e UEFA per i calendari insostenibili (proponendo un modello NBA) e ha annunciato l’uscita a gennaio del film di 4 ore dedicato al Centenario del club.

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Il futuro del Napoli secondo De Laurentiis: il nuovo stadio a Napoli Est, il centro sportivo a Qualiano e il film del Centenario

Il calcio giocato lascia spazio, per un giorno, alla visione imprenditoriale che ridisegnerà la geografia sportiva della Campania per i prossimi decenni. In occasione della consegna del Premio Sportivo alla Carriera, tenutasi mercoledì 23 settembre 2026 presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera a Palazzo Grazioli (Roma), Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa fiume. Il presidente della SSC Napoli non si è limitato a tracciare un bilancio dei suoi 22 anni di gestione, ma ha calato sul tavolo i progetti esecutivi che i tifosi attendevano da anni: l’addio definitivo allo Stadio Diego Armando Maradona, la costruzione di una nuova casa a Napoli Est e la posa della prima pietra per la cittadella sportiva di Qualiano.

Perché il Napoli ha scelto Qualiano per il nuovo centro sportivo?

La ricerca di una nuova casa per gli allenamenti della prima squadra e del settore giovanile è stata un’odissea burocratica che De Laurentiis ha raccontato con la consueta schiettezza. Il patron ha spiegato come le verifiche sui terreni inizialmente individuati abbiano fatto emergere ostacoli insormontabili, tra opzioni di affitto scadute e contratti agricoli decennali difficili da rescindere senza esborsi sproporzionati.

Per garantire l’eccellenza, il presidente ha affidato l’analisi di ben 27 location a un agronomo specializzato fatto arrivare da Firenze, scartando le aree inquinate o non idonee. La scelta finale è ricaduta su Qualiano. «Abbiamo trovato 17 ettari e mezzo: lì realizzeremo dieci campi di calcio e 7.500 metri quadrati tra uffici e spogliatoi, destinati alla prima squadra e a tutto il settore giovanile», ha annunciato De Laurentiis. Un investimento colossale che colmerà il gap infrastrutturale storico del club partenopeo rispetto alle big europee.

Come sarà il nuovo stadio a Napoli Est e cosa succederà al Maradona?

Se il centro sportivo è una necessità imminente, il nuovo stadio rappresenta il vero lascito generazionale della presidenza De Laurentiis. Il patron ha confermato l’intenzione di abbandonare l’impianto di Fuorigrotta, svelando un accordo cruciale per la bonifica e l’acquisizione delle aree industriali dismesse.

«Ho una lettera di intenti firmata con la Q8 un mese fa: a Napoli Est abbiamo trovato 38 ettari dove ho progettato uno stadio da 70mila posti e 120 skybox, oltre a ristoranti e al museo interattivo», ha dichiarato con orgoglio. Sarà un impianto moderno, progettato per il calcio (senza l’anacronistica pista d’atletica) e finanziato interamente da capitali privati, «senza chiedere niente a nessuno». La visione urbanistica di De Laurentiis si spinge oltre la costruzione della nuova arena: il presidente ha auspicato il futuro abbattimento dell’attuale Stadio Maradona, un’operazione che consentirebbe una profonda riqualificazione e urbanizzazione del quartiere di Fuorigrotta.

Scheda Dati: I nuovi progetti infrastrutturali della SSC Napoli Progetto Location / Area Dettagli e Strutture Previste Nuovo Centro Sportivo Qualiano (17,5 Ettari) 10 campi da calcio, 7.500 mq di uffici e spogliatoi per Prima Squadra e Giovanili. Nuovo Stadio di Proprietà Napoli Est (38 Ettari) 70.000 posti, 120 skybox, ristoranti, museo. Accordo firmato con Q8. Stadio D.A. Maradona Fuorigrotta Auspicio di abbattimento per riqualificazione urbanistica dell’area.

Qual è la proposta di De Laurentiis per riformare il calendario della Serie A?

L’intervento alla Stampa Estera ha toccato anche i nervi scoperti della politica sportiva internazionale. De Laurentiis ha lanciato un duro atto d’accusa contro FIFA e UEFA per il sovraffollamento dei calendari, evidenziando come il numero di partite stagionali sia passato dalle circa 35 del 1986 alle quasi 80 attuali. «Secondo voi i calciatori sono fisicamente e psichicamente strutturati per poter sopportare questo peso agonistico, muscolare e mentale?», ha domandato provocatoriamente la platea.

La soluzione proposta dal patron azzurro è radicale: una riduzione immediata della Serie A a 16 squadre o, in alternativa, l’adozione di un modello “chiuso” senza retrocessioni, ricalcato sul sistema della NBA americana, per tutelare gli investimenti dei club. A questo si aggiunge la richiesta di una profonda revisione dei regolamenti che obbligano le società a cedere gratuitamente i propri tesserati alle Nazionali, assumendosi il rischio di infortuni.

Quando uscirà il film per i 100 anni del Napoli e quali sono i ricavi del brand?

Rivendicando la bontà del proprio modello imprenditoriale, derivato dall’industria cinematografica, De Laurentiis ha snocciolato i numeri del successo del brand Napoli. La scelta di autoprodurre il materiale tecnico in collaborazione con EA7 di Giorgio Armani si è rivelata una miniera d’oro: in soli quattro anni, il fatturato legato al merchandising è schizzato da 7 a oltre 30 milioni di euro.

E proprio il cinema sarà il veicolo per celebrare il secolo di vita del club. Il presidente ha svelato i dettagli dell’opera cinematografica dedicata al Centenario, scritta a quattro mani con lo scrittore Maurizio De Giovanni e diretta dal regista Pacifico. «La storia del Napoli inizia a fine ‘800, raccontiamo tutta la storia fino a ieri e saremo nei cinema italiani nella seconda settimana di gennaio». L’opera, un girato monumentale di quasi quattro ore, vivrà poi una seconda vita distributiva: verrà divisa in quattro puntate destinate alle principali piattaforme di streaming internazionali, esportando il mito azzurro in tutto il mondo.

Scheda Dati: Il modello di business e le iniziative per il Centenario Settore / Iniziativa Dettagli e Numeri Impatto Strategico Merchandising (EA7) Fatturato salito da 7 a 30 Mln € in 4 anni. Successo del modello di autoproduzione. Film del Centenario Uscita al cinema: Seconda settimana di Gennaio. Scritto con M. De Giovanni, durata 4 ore. Distribuzione Internazionale Miniserie in 4 puntate per lo streaming. Espansione globale del brand SSC Napoli.

✍️ L’Analisi di Napolissimo La conferenza stampa di Palazzo Grazioli segna uno spartiacque nella storia della SSC Napoli. Aurelio De Laurentiis sta compiendo la transizione definitiva da “presidente di una squadra di calcio” a “magnate dell’intrattenimento e del real estate”. L’annuncio congiunto del centro sportivo a Qualiano e dello stadio a Napoli Est (con la clamorosa prospettiva di abbattere il Maradona) dimostra che il club ha finalmente compreso che i trofei si vincono sul campo, ma il futuro si garantisce con il cemento e le infrastrutture di proprietà. Le critiche al sistema calcio (il modello NBA, l’attacco ai calendari) confermano la sua vocazione da battitore libero. Se riuscirà a posare davvero quelle prime pietre, il suo lascito supererà di gran lunga i due scudetti conquistati sotto la sua gestione.

📊 Nota metodologica:

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis riportate in questo articolo sono state trascritte integralmente dall’intervento tenuto dal presidente della SSC Napoli mercoledì 23 settembre 2026 presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera a Palazzo Grazioli (Roma), in occasione della consegna del Premio Sportivo alla Carriera. I dati relativi alle estensioni territoriali (17,5 ettari a Qualiano, 38 ettari a Napoli Est) e alla capienza del nuovo stadio (70.000 posti) costituiscono informazioni ufficiali fornite dalla presidenza.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2026.

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