📌 In sintesi I timori di Massimiliano Allegri sono stati confermati: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Frank Zambo Anguissa hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado all’adduttore lungo della coscia destra. Il centrocampista della SSC Napoli dovrà restare ai box per circa due settimane. Tuttavia, grazie alla sosta del campionato e al suo recente addio alla Nazionale del Camerun, Anguissa potrebbe non saltare alcuna partita ufficiale, puntando al rientro per la sfida contro il Frosinone del 10 ottobre. Nel frattempo, lo staff medico lavora per svuotare l’infermeria: Alex Meret è vicino al rientro in gruppo, Scott McTominay attende l’idoneità sportiva, mentre per Alisson Santos i tempi restano ancora incerti.

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L’esito degli esami per Anguissa: lesione all’adduttore, i tempi di recupero e il punto su McTominay e Meret

I cinque minuti da incubo vissuti nel finale di Fiorentina-Napoli hanno presentato il conto. Frank Zambo Anguissa continua a non trovare pace in questo avvio di stagione, tormentato da noie muscolari che ne stanno limitando pesantemente l’impiego e il rendimento. L’espressione sofferente con cui il camerunense ha rinunciato all’ultimo scatto sul prato del Franchi aveva già fatto scattare l’allarme rosso sulla panchina azzurra, spingendo Massimiliano Allegri ad anticipare la diagnosi in conferenza stampa. Oggi, i referti medici hanno trasformato i sospetti in certezze, obbligando lo staff tecnico a ricalibrare i piani di recupero durante la provvidenziale sosta per le Nazionali.

Qual è l’esito degli esami di Anguissa e cosa dice il comunicato?

Nel pomeriggio odierno, la SSC Napoli ha fatto chiarezza sulle condizioni del proprio centrocampista diramando una nota ufficiale. «Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo», si legge nel comunicato del club.

Si tratta di una ricaduta nella stessa zona che lo aveva già costretto a saltare le sfide contro Arsenal e Bologna, dopo i primi fastidi avvertiti nel finale della gara contro l’Inter. Già a Firenze, Allegri non aveva nascosto la propria frustrazione: «Credo abbia avuto di nuovo un risentimento. Staremo fermi 20 giorni, per cui speriamo che recuperi». La conferma della lesione, seppur di basso grado, impone ora un protocollo conservativo rigoroso per evitare strappi più profondi che comprometterebbero l’intera stagione del giocatore.

Quante partite salta Anguissa e quando è previsto il rientro?

La natura “di basso grado” della lesione indica che i tempi di recupero non saranno eccessivamente lunghi: la prognosi standard per questo tipo di infortunio si aggira tra le due e le tre settimane di riposo e terapie. Ma c’è un dettaglio fondamentale che trasforma questa cattiva notizia in un sospiro di sollievo per il Napoli: le partite saltate da Anguissa potrebbero essere zero.

Il calendario, infatti, viene in soccorso degli azzurri grazie alla sosta per gli impegni delle Nazionali. Inoltre, alla fine di agosto, Anguissa ha annunciato ufficialmente il suo addio alla selezione del Camerun. Questo significa che non risponderà alla convocazione per le sfide di qualificazione alla Coppa d’Africa contro Comore e Congo, potendo rimanere a Castel Volturno per dedicarsi esclusivamente al recupero. L’obiettivo fissato dallo staff medico, come confermato anche dal Corriere dello Sport, è rimetterlo a disposizione di Allegri per la ripresa del campionato: sabato 10 ottobre, alle ore 20:45, quando il Napoli ospiterà il Frosinone allo Stadio Maradona. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, senza forzature.

Scheda Dati: Il quadro clinico e i tempi di recupero di Frank Anguissa Parametro Medico/Sportivo Dettaglio Ufficiale Diagnosi Strumentale Lesione miofasciale di basso grado (Adduttore lungo dx) Tempi di Recupero Stimati 2 – 3 settimane di iter riabilitativo. Status Nazionale (Camerun) Ritirato. Resta a Castel Volturno durante la sosta. Obiettivo Rientro in Campo 10 Ottobre 2026 (Napoli – Frosinone)

Quali sono i tempi di recupero per McTominay, Meret e Alisson?

La sosta sarà un crocevia fondamentale non solo per Anguissa, ma per l‘intera infermeria azzurra. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sugli altri infortunati eccellenti, tracciando una mappa dei rientri che fa ben sperare Massimiliano Allegri in vista del tour de force di ottobre.

La situazione più monitorata è quella di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese ha già iniziato gradualmente il proprio percorso di riatletizzazione dopo l’ablazione cardiaca. Attualmente è in attesa del rilascio della nuova idoneità per lo svolgimento dell’attività agonistica: se la burocrazia medica darà il via libera, punterà a rientrare tra i convocati proprio per la sfida contro il Frosinone. Ottimismo anche per Alex Meret, che ha quasi smaltito il problema all’adduttore e potrebbe presto tornare ad allenarsi con il gruppo. Servirà invece molta più pazienza per Alisson Santos: il recupero dell’esterno brasiliano dalla lesione al bicipite femorale procede con estrema gradualità e, al momento, lo staff medico non ha ancora fissato una data precisa per il suo ritorno in campo.

Scheda Dati: Aggiornamento infermeria SSC Napoli (Fonte: Sky Sport) Calciatore Condizione Attuale Previsione di Rientro Scott McTominay In attesa di idoneità sportiva 10 Ottobre (vs Frosinone) Alex Meret Fase finale del recupero Prossimo al rientro in gruppo Alisson Santos Terapie conservative Data da destinarsi

✍️ L’Analisi di Napolissimo Il referto del Pineta Grande Hospital certifica un errore di gestione che il Napoli ha pagato a caro prezzo. Rischiare un giocatore con un fastidio muscolare latente per fargli disputare appena cinque minuti di recupero a Firenze è stato un azzardo tecnico e medico ingiustificabile. La lesione all’adduttore è la naturale conseguenza di una forzatura. Paradossalmente, a salvare il Napoli è il calendario: la sosta per le Nazionali e la saggia decisione di Anguissa di dire addio al Camerun trasformano un infortunio da “tre partite saltate” in un infortunio a costo zero. Ma la lezione deve servire per il futuro: in una stagione così logorante, la prevenzione clinica deve avere sempre la priorità sulle esigenze tattiche dell’ultimo minuto.

📊 Nota metodologica:

La diagnosi relativa all’infortunio di Frank Zambo Anguissa è stata trascritta integralmente dal comunicato ufficiale diramato dalla SSC Napoli a seguito degli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital. Le tempistiche di recupero e gli aggiornamenti sulle condizioni di Scott McTominay, Alex Meret e Alisson Santos riflettono i report giornalistici forniti dalla redazione di Sky Sport e dal Corriere dello Sport.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2026.

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