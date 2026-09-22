📌 In sintesi Il calcio italiano si trova di fronte all’ennesimo, clamoroso caso di doppio standard morale e disciplinare. Il gesto meschino di una parte della curva della Juventus, che ha voltato le spalle durante il minuto di silenzio per la scomparsa di Sandro Mazzola, ha generato (giustamente) un’indignazione mediatica immediata e l’intervento della Procura Federale. Tuttavia, nello stesso giorno e negli stessi stadi, migliaia di persone hanno intonato i consueti cori invocando il Vesuvio per “lavare col fuoco” la città di Napoli, nel silenzio generale. Una normalizzazione della discriminazione territoriale che trasforma l’odio verso un’intera comunità in un inaccettabile “rumore di fondo” tollerato dal sistema.

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Perché i cori contro il Napoli non vengono puniti come il caso Mazzola dalla Giustizia Sportiva e qual è la differenza con lo sfottò?

Ci sono notizie che il sistema calcistico italiano divora con voracità, trasformandole in casi nazionali nel giro di poche ore, e ci sono fenomeni oscuri che lo stesso sistema sceglie scientificamente di ignorare, derubricandoli a folklore. La scomparsa di una leggenda come Sandro Mazzola ha portato con sé una pagina vergognosa di tifo: una parte della curva della Juventus gli ha voltato le spalle, intonando cori per altri giocatori durante il minuto di raccoglimento. È un gesto meschino, ed è sacrosanto che la Procura Federale lo abbia segnalato al Giudice Sportivo, aprendo al rischio di un’ammenda o della chiusura del settore. Ma la vera notizia, quella che le prime pagine faticano a stampare, è un’altra: nello stesso identico giorno, con la stessa regolarità di sempre, migliaia di persone hanno cantato che il Vesuvio deve “lavare col fuoco” un’intera città. E nessuno ne ha fatto un caso nazionale.

Perché il caso Mazzola ha generato un’indignazione immediata?

Il caso Mazzola possiede tutte le caratteristiche che rendono una notizia irresistibile per il circuito mediatico e disciplinare. Si tratta di un momento istituzionale preciso (il minuto di silenzio), un’interruzione visibile e circoscritta in sessanta secondi, con immagini nitide pronte per essere mandate in onda nei telegiornali. A questo si aggiunge la reazione tempestiva del club coinvolto: la Juventus ha comunicato pubblicamente che nessuna rivalità può giustificare la mancanza di rispetto durante una commemorazione.

Di fronte a un perimetro così ben definito, la macchina della giustizia si muove con efficienza svizzera. Gli ispettori federali hanno trasmesso tutto agli organi competenti nel giro di ventiquattro ore. Il sistema si indigna, sanziona e si autoassolve, dimostrando di saper proteggere la memoria di una vittima celebre e riconoscibile.

Perché i cori contro Napoli vengono considerati un semplice “rumore di fondo”?

I cori contro Napoli, al contrario, non hanno questa forma geometrica. Non sono un singolo minuto isolato e facilmente ritagliabile per un reel sui social network. Sono un rumore di fondo costante, un tappeto sonoro che accompagna le partite da decenni, in stadi diversi, con formule diverse ma con un unico, immutabile bersaglio. Ed è proprio questa continuità, paradossalmente, a renderli invisibili agli occhi della legge sportiva.

Quando un’offesa si ripete un numero sufficiente di volte, il sistema mediatico e disciplinare smette di trattarla come un evento eccezionale e comincia a percepirla come un fondale scenografico. Chi fa notare che invocare il colera o l’eruzione del Vesuvio sia una prassi tollerata ovunque, sta descrivendo un fatto oggettivo. Non è un’esagerazione vittimistica: è la fotografia spietata di un doppio standard strutturale. Il rispetto si attiva quando la vittima è visibile e filmabile in un istante preciso, ma si spegne inesorabilmente quando la vittima è un’intera comunità, spalmata su vent’anni di trasferte.

Scheda Dati: La mappa del doppio standard nel calcio italiano Parametro di Valutazione Caso Sandro Mazzola Cori contro Napoli Natura dell’Evento Circoscritto (60 secondi) Sistemico (Intere partite) Reazione Mediatica Indignazione Nazionale Assuefazione / Silenzio Azione Giustizia Sportiva Referto immediato e indagine Spesso ignorati nei referti

Qual è la differenza tra sfottò sportivo e discriminazione territoriale?

C’è una distinzione semantica e giuridica che va tracciata con assoluta chiarezza, per evitare di mettere sullo stesso piano fenomeni incomparabili. Il tifo, per sua natura intrinseca, contiene provocazione, esagerazione goliardica e sfottò: fa parte del folklore degli stadi e nessuno pretende che le curve si trasformino in salotti da tè.

Ma augurare, in coro, che un vulcano cancelli una città con il fuoco non è sfottò. È l’invocazione di una strage collettiva, indirizzata non a undici calciatori milionari, ma a un intero popolo, inclusi bambini, anziani e persone che non hanno mai varcato i tornelli di uno stadio. La differenza tra “provocazione sportiva” e “odio territoriale” è la stessa che intercorre tra il deridere una squadra avversaria e il desiderare la morte di chi ci è nato vicino. Il fatto che questa invocazione sia considerata “normale” non la rende meno grave: la certifica come un problema strutturale.

Scheda Dati: Sfottò vs Discriminazione secondo le norme Tipologia di Coro Definizione Sanzione Prevista Sfottò Sportivo Derisione legata a risultati o rivalità calcistiche. Nessuna (Folklore tollerato) Discriminazione Territoriale Invocazione di catastrofi, malattie o odio etnico/geografico. Ammende o chiusura settori

✍️ L’Analisi di Napolissimo L’Italia calcistica soffre di un grave analfabetismo funzionale. Sentiamo le parole “Vesuvio” e “colera” abbinate a Napoli così tante volte che il cervello collettivo le archivia come rumore atmosferico, anestetizzando l’indignazione. Non si tratta di sminuire lo schifo per quanto accaduto a Sandro Mazzola invocando Napoli come contrappeso, né di usare la Juventus come pretesto per un regolamento di conti. Si tratta di esigere coerenza. Le sanzioni per la discriminazione territoriale esistono già sulla carta: il problema non è normativo, è di volontà politica. Se uno spregio a un minuto di silenzio giustifica il rischio di chiusura di un settore, allora un coro che augura lo sterminio per fuoco a una città deve produrre la stessa identica reazione istituzionale. Non è una gara tra vittime, è una verifica di civiltà. E su questa verifica, il calcio italiano continua a farsi bocciare.

📊 Nota metodologica:

L’analisi sulle sanzioni disciplinari si basa sulla consultazione del vigente Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (con particolare riferimento agli articoli inerenti la discriminazione territoriale e razziale). I riferimenti al caso di Sandro Mazzola e ai comunicati di dissociazione dei club riflettono i fatti di cronaca sportiva registrati durante l’ultima giornata del campionato di Serie A.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: Settembre 2026.

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