📌 In sintesi La SSC Napoli si presenta allo Stadio Franchi per sfidare la Fiorentina (5ª giornata di Serie A) in piena emergenza. Massimiliano Allegri deve fare i conti con un’infermeria affollata: si è fermato anche Leonardo Spinazzola (contrattura), che si aggiunge ai lungodegenti e a Frank Anguissa, ormai destinato al forfait. In attacco, Rasmus Hojlund festeggerà la sua 50ª presenza in azzurro, supportato da Kevin De Bruyne (a caccia del 200° gol in carriera). Sulle fasce è aperto il ballottaggio tra Neres e Lang, mentre Favasuli insidia Politano. In difesa, Mathias Olivera avrà il difficile compito di arginare l’argentino Franco Mastantuono, reduce da una tripletta.

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Verso Fiorentina-Napoli: i 50 gettoni di Hojlund, l’emergenza infortuni per Allegri e il piano tattico per arginare Mastantuono

La trasferta dello Stadio Artemio Franchi rappresenta storicamente uno snodo importante per le ambizioni della SSC Napoli. La gara valida per la quinta giornata di Serie A arriva in un momento di profonda transizione per la squadra di Massimiliano Allegri, costretta a fare i conti con un’infermeria che non concede tregua. Di fronte ci sarà la Fiorentina di Paolo Vanoli, una formazione in salute e galvanizzata dalle recenti prestazioni. Per uscire indenni da Firenze, gli azzurri dovranno aggrapparsi alle proprie certezze tecniche, sperando che i traguardi statistici individuali si trasformino finalmente in punti pesanti per la classifica.

Quali traguardi inseguono Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne?

In un mare di dubbi tattici, il faro dell’attacco azzurro resta Rasmus Hojlund. Proprio al Franchi, il centravanti danese aveva bagnato il suo esordio con un gol, dando il via a una storia d’amore fatta di reti e sportellate. Domani, su quello stesso prato, Hojlund taglierà il prestigioso traguardo delle 50 presenze ufficiali con la maglia del Napoli. Un traguardo che arriva in un momento delicato: nonostante le 2 reti già messe a referto in questa stagione, nessuna delle sue marcature ha finora garantito una vittoria alla squadra. La qualità e l’utilità del danese non sono in discussione (nessuno, da Lukaku a Lucca, è mai riuscito a contendergli realmente il posto), ma ora serve il gol da tre punti.

Alle sue spalle agirà Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, che ha vinto il ballottaggio interno con Vergara, scenderà in campo con una motivazione extra: è alla ricerca del gol numero 200 della sua straordinaria carriera da professionista. Raggiungere questa cifra tonda prima della sosta per le Nazionali rappresenterebbe un’iniezione di fiducia vitale per l’intero ambiente partenopeo.

Qual è la situazione degli infortunati in casa Napoli?

Le buone notizie sul fronte offensivo si scontrano con un bollettino medico che assume i contorni del dramma sportivo. La lista degli indisponibili a disposizione di Massimiliano Allegri è infinita. L’ultima pessima notizia in ordine di tempo riguarda Leonardo Spinazzola: il terzino non ha preso parte alla seduta di rifinitura a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra, infortunio che lo esclude dalla trasferta toscana.

A centrocampo, il miracolo per Frank Zambo Anguissa non è avvenuto. Il camerunense ha continuato a svolgere esclusivamente lavoro personalizzato in palestra e sul campo, confermando le sensazioni negative filtrate da Castel Volturno a inizio settimana. Salterà la sua terza gara su sei in questo avvio di stagione. Queste due defezioni dell’ultima ora si aggiungono a un reparto lungodegenti che priva il Napoli della sua spina dorsale titolare.

Scheda Dati: L’infermeria della SSC Napoli verso Firenze Calciatore Diagnosi Ufficiale Tempi di Recupero F. Anguissa Risentimento muscolare In dubbio / Forfait L. Spinazzola Contrattura bicipite femorale dx Out per Firenze A. Meret Lesione basso grado adduttore sx Rientro dopo la sosta A. Buongiorno Operazione radice menisco mediale dx Fine Novembre S. McTominay Ablazione per aritmia benigna Rientro dopo la sosta Alisson Santos Lesione medio grado bicipite femorale sx Circa un mese C. Marianucci Lesione alto grado collaterale mediale sx Rientro dopo la sosta

Quali sono le scelte tattiche di Allegri e i ballottaggi in attacco?

Le assenze obbligano Massimiliano Allegri a ridisegnare la squadra. A centrocampo, senza Anguissa e McTominay, la scelta è obbligata: si va verso il doppio playmaker con Stanislav Lobotka e Billy Gilmour, una soluzione che garantisce palleggio ma sacrifica fisicità. Sulle fasce offensive, invece, l’abbondanza genera ballottaggi. A inizio anno il tecnico sognava un tridente tutto carioca, ma il mercato (il mancato arrivo di Gabriel Jesus, finito al Barcellona) e l’infortunio di Alisson Santos hanno cambiato i piani. A sinistra, David Neres è in netto vantaggio su Noa Lang, mentre a destra il giovane Costantino Favasuli insidia seriamente Matteo Politano, forte della freschezza mostrata contro il Bologna.

La vera chiave tattica del match, tuttavia, si giocherà sulla fascia sinistra difensiva del Napoli. L’infortunio di Spinazzola lancia dal primo minuto Mathias Olivera. L’uruguaiano era probabilmente già in vantaggio nelle gerarchie della vigilia per un motivo specifico: dalle sue parti agirà Franco Mastantuono. Il talento argentino della Fiorentina è attualmente il giocatore offensivamente più produttivo della Serie A, reduce da una clamorosa tripletta nell’ultimo turno. Servirà tutta la garra di Olivera per arginarne le percussioni.

Scheda Dati: I ballottaggi e i duelli chiave di Fiorentina-Napoli Zona di Campo Scelta SSC Napoli Contesto Tattico Fascia Sinistra (Difesa) Mathias Olivera Scelto per arginare l’argentino Mastantuono. Fascia Sinistra (Attacco) David Neres (vs Lang) Il brasiliano è in vantaggio per una maglia da titolare. Fascia Destra (Attacco) Politano (vs Favasuli) Il classe 2004 insidia l’esperienza dell’ex Inter.

✍️ L’Analisi di Napolissimo Le parole della vigilia di Paolo Vanoli («Il Napoli è tra le pretendenti allo scudetto, dobbiamo uscire dal campo con la convinzione di aver fatto un ulteriore step») nascondono una trappola psicologica. La Fiorentina giocherà con la mente sgombra, mentre il Napoli ha l’obbligo di dimostrare maturità. La formula vista contro il Bologna, con una squadra capace di cambiare marcia solo nella ripresa, al Franchi potrebbe non bastare. Contro un avversario che fa dell’intensità offensiva il proprio marchio di fabbrica, regalare un tempo significherebbe pagare un dazio altissimo. Allegri dovrà essere perfetto nella gestione delle energie e dei cambi: l’inserimento di Favasuli a gara in corso potrebbe rivelarsi l’arma letale per scardinare gli equilibri nel secondo tempo.

📊 Nota metodologica:

Il bollettino medico relativo agli infortunati della SSC Napoli (con i dettagli sulle lesioni di Spinazzola, Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay e Alisson Santos) è stato redatto incrociando i report ufficiali diramati dal centro sportivo di Castel Volturno. Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, sono state estrapolate dalla conferenza stampa della vigilia. I dati statistici sulle presenze di Rasmus Hojlund riflettono gli archivi ufficiali della Lega Serie A.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 19 settembre 2026.

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