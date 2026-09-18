📌 In sintesi La sfida di domenica allo Stadio Franchi tra Fiorentina e SSC Napoli avrà un sapore speciale per Costantino Favasuli. L’esterno classe 2004, cresciuto nel vivaio viola e scartato dalla dirigenza toscana perché ritenuto “non pronto” per la Serie A, si candida a una maglia da titolare nello scacchiere di Massimiliano Allegri. Il DS azzurro Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis hanno fiutato l’affare, prelevandolo dal Catanzaro per circa 8 milioni di euro complessivi. La Fiorentina si consola parzialmente con il 50% della rivendita, ma il rischio di aver perso colpevolmente un talento cristallino è ormai evidente.

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Il rimpianto della Fiorentina e l’intuizione del Napoli: perché i viola hanno scartato Favasuli e le cifre del colpo di Manna

Il calcio è un palcoscenico che ama le sceneggiature scritte dal destino, specialmente quando mettono di fronte un talento emergente e il club che non ha creduto in lui. La sfida di domenica pomeriggio allo Stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e SSC Napoli non sarà solo un crocevia fondamentale per la classifica di Serie A, ma rappresenterà anche il ritorno a casa di Costantino Favasuli. L’esterno azzurro, che ha stregato Massimiliano Allegri e i tifosi partenopei nelle sue prime due esibizioni contro Arsenal e Bologna, varcherà i cancelli dello stadio toscano non più come una giovane promessa del vivaio, ma come una solida realtà del calcio italiano. Una metamorfosi rapida che ha trasformato un’operazione di mercato in un enorme rimpianto per la dirigenza viola.

Perché la Fiorentina ha deciso di lasciar partire Favasuli?

Per comprendere le dimensioni di questo errore di valutazione, bisogna riavvolgere il nastro. Arrivato nel settore giovanile della Fiorentina all’età di 14 anni, Favasuli ha scalato rapidamente tutte le categorie, diventando un punto fermo della formazione Primavera. Sotto la guida tecnica di Alberto Aquilani, il ragazzo ha alzato al cielo due Coppe Italia Primavera e una Supercoppa di categoria. Inizialmente impiegato come trequartista, è stato proprio Aquilani ad avere l’intuizione tattica decisiva: spostarlo sulla fascia, trasformandolo nell’esterno di grande spinta e aggressività che ammiriamo oggi.

Nonostante un percorso giovanile netto, la dirigenza della Fiorentina ha tentennato. Il club lo ha inizialmente girato in prestito per fargli fare esperienza, prima alla Ternana e poi al Bari. Successivamente, di fronte alla necessità di sfoltire i ranghi, Favasuli è stato ceduto a titolo definitivo al Catanzaro. La valutazione interna dei viola era chiara: il ragazzo era considerato bravo, ma non ancora pronto per reggere le pressioni di un ruolo importante in Serie A. Una miopia tecnica che ha spinto la Fiorentina a liberarsene per una cifra irrisoria, mantenendo però una clausola del 50% sulla futura rivendita a titolo di parziale tutela.

Scheda Dati: Il percorso di Costantino Favasuli fino alla Serie A Club / Fase Ruolo e Sviluppo Esito della Gestione Fiorentina (Primavera) Da trequartista a esterno Vittoria di 3 trofei giovanili Ternana / Bari (Prestiti) Prime esperienze tra i pro Valutato “non pronto” per la A US Catanzaro (Serie B) Esterno a tutta fascia Esplosione definitiva con Aquilani

Come ha fatto il Napoli ad assicurarsi il giocatore a cifre contenute?

Mentre a Firenze si dubitava, a Napoli si agiva. Aurelio De Laurentiis e il Direttore Sportivo Giovanni Manna hanno monitorato con attenzione l’esplosione di Favasuli in Serie B. Fiutando l’affare, la dirigenza azzurra si è mossa con tempismo perfetto, sfruttando anche gli ottimi rapporti consolidati negli anni con l’entourage del calciatore.

Il Napoli ha prelevato l’esterno dal Catanzaro chiudendo un’operazione magistrale dal punto di vista finanziario: circa 8 milioni di euro complessivi, strutturati tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus legati al rendimento. Una cifra relativamente molto bassa per un classe 2004 italiano capace di incidere immediatamente in Champions League. La Fiorentina, in virtù dei vecchi accordi, incasserà 4 milioni di euro (il 50% della rivendita), ma il danno tecnico di aver rinforzato una diretta concorrente per le zone alte della classifica supera di gran lunga il beneficio economico.

Scheda Dati: Il riepilogo finanziario dell’operazione Favasuli Dettaglio Finanziario Cifra Stimata Impatto sui Club Costo Totale SSC Napoli ~ 8.000.000 € Investimento a basso rischio Incasso US Catanzaro ~ 4.000.000 € Plusvalenza netta Incasso ACF Fiorentina ~ 4.000.000 € Frutto della clausola del 50%

Costantino Favasuli 🇮🇹 Age: 22

Position: RWB/RM

Club: Napoli 🔵

vs. Bologna — Serie A debutpic.twitter.com/0twVFNWucq — Rib doctor (@Ribdoctor3) September 13, 2026

Favasuli giocherà titolare contro la Fiorentina al Franchi?

Il destino, come detto, ha i suoi tempi perfetti. Dopo aver spaccato in due la partita contro il Bologna subentrando dalla panchina e fornendo l’assist decisivo per Stanislav Lobotka, Favasuli si candida prepotentemente per una maglia da titolare proprio contro la sua ex squadra.

Massimiliano Allegri sta valutando attentamente le rotazioni in vista del match del Franchi. L’energia, l’entusiasmo e la capacità di ribaltare l’azione mostrate dal ragazzo classe 2004 sono esattamente le armi tattiche che servono al Napoli per scardinare le difese avversarie. Che parta dal primo minuto o che subentri a gara in corso, una cosa è certa: quando Favasuli calcherà il prato di Firenze, la dirigenza viola non potrà fare a meno di guardarlo con il rimpianto di chi ha avuto l’oro tra le mani e lo ha lasciato scivolare via.

✍️ L’Analisi di Napolissimo La parabola di Costantino Favasuli è il manifesto di un problema cronico del calcio italiano: la mancanza di pazienza e di coraggio nel lanciare i giovani dei propri vivai. La Fiorentina ha preferito monetizzare subito, seppur con la clausola di salvaguardia del 50%, piuttosto che scommettere su un ragazzo cresciuto in casa. Il Napoli, al contrario, ha dimostrato una lucidità invidiabile. Giovanni Manna ha letto le potenzialità inespresse del giocatore e ha consegnato ad Allegri un esterno moderno, capace di coprire tutta la fascia. Se domenica Favasuli dovesse risultare decisivo al Franchi, la beffa per i viola sarebbe totale, certificando l’ennesimo capolavoro di scouting della gestione De Laurentiis.

📊 Nota metodologica:

Le informazioni relative al percorso giovanile di Costantino Favasuli e al ruolo di Alberto Aquilani sono state verificate tramite gli archivi storici del campionato Primavera. Le cifre dell’operazione di mercato (8 milioni complessivi e clausola del 50% a favore della Fiorentina) riflettono i dati depositati a bilancio e confermati dalle principali testate finanziarie sportive in vista della stagione di Serie A 2026/2027.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 18 settembre 2026.

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