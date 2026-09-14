In un calcio dominato da ingaggi faraonici e parametri zero internazionali, la scintilla che riaccende il motore azzurro arriva dalla provincia italiana: un ragazzo di ventidue anni che corre più veloce delle critiche e delle gerarchie.

📌 In sintesi Costantino Favasuli (classe 2004) è stato il protagonista inatteso della vittoria della SSC Napoli contro il Bologna, fornendo l’assist decisivo a Lobotka. Massimiliano Allegri lo ha elogiato pubblicamente, definendolo un “cavallo giovane” destinato a diventare un terzino destro. Arrivato dal Catanzaro per un’operazione complessiva da 8 milioni di euro, Favasuli percepisce lo stipendio più basso della rosa (200mila euro). I suoi numeri in Serie B nella stagione 25/26 giustificano l’investimento: 41 presenze, 3.502 minuti giocati, 2 gol e 5 assist, risultando il miglior terzino del campionato per continuità e contrasti vinti.

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Chi è Costantino Favasuli: lo stipendio, le statistiche in Serie B e il piano tattico di Allegri per il “cavallo giovane” del Napoli

Ci sono acquisti che infiammano le piazze al momento dell’annuncio, e ci sono operazioni silenziose che rivelano il loro peso specifico solo quando il pallone inizia a rotolare. L’approdo di Costantino Favasuli alla SSC Napoli rientra perfettamente in questa seconda categoria. Sbarcato all’ombra del Vesuvio senza i clamori mediatici riservati ai top player, l’esterno classe 2004 ha impiegato pochissimo tempo per scalare le gerarchie di Massimiliano Allegri. Dopo il debutto assoluto in UEFA Champions League contro l’Arsenal, Favasuli ha lasciato un’impronta tangibile in Serie A: subentrato all’intervallo nella delicatissima sfida contro il Bologna, ha servito l’assist per il gol vittoria di Stanislav Lobotka, scacciando i fantasmi di una crisi incipiente. Un impatto che ha spinto l’allenatore livornese a coniare per lui un nuovo, emblematico soprannome.

Come ha definito Allegri il giovane Favasuli e qual è il suo futuro tattico?

Il tecnico lo ha soprannominato “cavallo giovane” per la sua energia pazzesca, rivelando che il suo percorso di crescita lo porterà a giocare stabilmente da terzino destro.

La prestazione contro il Bologna non ha solo portato tre punti vitali, ma ha certificato la nascita di un feeling tecnico tra il giocatore e l’allenatore. Come riportato dalle colonne del Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri non ha nascosto la propria soddisfazione nel post-partita, elogiando pubblicamente l’atteggiamento del ragazzo.

«Ha un’energia pazzesca, ha entusiasmo, c’è bisogno di giocatori così», ha dichiarato il tecnico della SSC Napoli. Allegri si è spinto oltre, tracciando la rotta per l’evoluzione tattica del giocatore: «Può dare una mano come esterno alto, ma penso che in futuro dovrà giocare da terzino destro». L’allenatore lo ha ribattezzato “un cavallo giovane”, ammettendo una certa sorpresa per la rapidità con cui il ragazzo si è adattato alle pressioni di una piazza esigente come Napoli. La prospettiva di arretrarne il raggio d’azione conferma la volontà di Allegri di costruire un terzino moderno, capace di garantire spinta offensiva (come dimostrato in occasione dell’assist) senza rinunciare all’aggressività in fase di non possesso.

Quanto è costato Favasuli al Napoli e qual è il suo stipendio attuale?

L’operazione col Catanzaro vale 8 milioni di euro complessivi. Favasuli percepisce lo stipendio più basso della rosa: 200mila euro netti più 50mila di bonus.

L’impatto tecnico di Costantino Favasuli assume un valore ancora più rilevante se analizzato attraverso la lente finanziaria. L’operazione condotta dal Direttore Sportivo Giovanni Manna con il Catanzaro è un esempio di scouting mirato. Il costo complessivo dell’affare ammonta a 8 milioni di euro, strutturati in modo da pesare gradualmente a bilancio: 1 milione di euro per il prestito oneroso iniziale, un obbligo di riscatto incondizionato fissato a 6 milioni per la prossima estate, e un ulteriore milione legato a bonus di rendimento individuale e di squadra.

Il dato che fa più riflettere, tuttavia, riguarda l’ingaggio. In uno spogliatoio popolato da calciatori che percepiscono svariati milioni netti a stagione, Favasuli è attualmente il giocatore con lo stipendio più basso dell’intera rosa della SSC Napoli: 200.000 euro netti all’anno, a cui si aggiungono 50.000 euro di bonus facilmente raggiungibili. Il suo agente, Mario Giuffredi (procuratore storico di molti tesserati azzurri), osserva con attenzione: se il rendimento del ragazzo dovesse mantenersi su questi standard, un adeguamento contrattuale al termine della stagione diventerebbe una naturale conseguenza delle dinamiche di mercato.

Scheda Dati: I dettagli economici dell’operazione Costantino Favasuli Voce Finanziaria Cifre e Dettagli dell’Accordo Costo del Prestito (2026/27) 1.000.000 € Obbligo di Riscatto (Estate 2027) 6.000.000 € Bonus Variabili 1.000.000 € (Legati a presenze e obiettivi) Stipendio Netto Attuale 200.000 € + 50.000 € di bonus Procuratore Sportivo Mario Giuffredi

⚡ L’impatto sul bilancio azzurro: Avere in rosa un giocatore capace di incidere in Serie A e in Champions League con uno stipendio di soli 200mila euro è una boccata d’ossigeno vitale per le casse del club. Questo tipo di operazioni permette alla dirigenza di abbattere il monte ingaggi complessivo, liberando risorse finanziarie che potranno essere destinate ai rinnovi dei top player o a futuri investimenti sul mercato internazionale.

Cosa ha dichiarato Favasuli dopo la vittoria contro il Bologna?

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’esterno ha sottolineato l’importanza della fiducia di Allegri, invitando l’ambiente a mantenere la calma nonostante le critiche.

La maturità mostrata in campo da Costantino Favasuli si riflette anche davanti ai microfoni. Intervistato dall’emittente ufficiale Radio Kiss Kiss Napoli, il classe 2004 ha analizzato il momento della squadra con estrema lucidità, partendo dal peso specifico della vittoria contro il Bologna: «La cosa più importante era vincere, come ha detto anche il mister. Ci siamo riusciti facendo una grandissima partita. Dobbiamo partire da qui, perché la stagione è ancora lunga».

Il passaggio più significativo dell’intervista ha riguardato il rapporto con Massimiliano Allegri. Alla domanda su cosa gli avesse detto il tecnico prima di farlo entrare all’intervallo, Favasuli ha risposto: «Sinceramente sento la sua fiducia e questo mi basta. Quando un allenatore del genere ti dà fiducia, significa tanto. Sto vivendo un sogno». Il ragazzo ha poi affrontato il tema delle pressioni ambientali, dimostrando spalle larghe: «Le critiche, quando giochi in una piazza del genere, ci stanno e ci saranno. Però noi siamo una squadra fortissima. Dobbiamo stare tranquilli perché ne siamo usciti. Andiamo a Firenze a fare la nostra partita, vogliamo fare una grandissima stagione».

Quali sono le statistiche di Favasuli con il Catanzaro in Serie B?

Nella stagione 25/26 ha dominato la Serie B: 41 presenze, 3.502 minuti giocati (primo assoluto), 2 gol, 5 assist e una media di 2,8 contrasti vinti a partita.

Per capire perché la SSC Napoli abbia deciso di investire 8 milioni di euro su un ragazzo proveniente dalla serie cadetta, è sufficiente analizzare i dati statistici registrati da Favasuli nella stagione 2025/2026 con la maglia del Catanzaro. I numeri, aggregati e verificati attraverso i principali database sportivi (Opta, FotMob, Sofascore), restituiscono il profilo di un dominatore assoluto della categoria.

Favasuli è stato il terzino destro titolare inamovibile dei calabresi, collezionando 41 presenze in campionato e risultando il primo giocatore in assoluto per minuti giocati nell’intera Serie B (ben 3.502 minuti, pari al 95% del tempo disponibile). Il suo apporto offensivo è stato eccellente per un difensore: 2 reti segnate e 5 assist forniti ai compagni, con un parametro di Expected Goals (xG) pari a 1,84. Ma è in fase di non possesso che il “cavallo giovane” ha impressionato gli scout azzurri: con una media di 2,8 contrasti vinti ogni 90 minuti e 98 duelli complessivi portati a casa, Favasuli si è laureato come il terzino più solido e aggressivo del campionato cadetto.

Scheda Dati: Le statistiche di Costantino Favasuli in Serie B (Catanzaro, 2025/2026) Parametro Statistico Valore Registrato Ranking in Serie B (Tra i terzini) Presenze e Minutaggio 41 Pres. (3.502 Minuti) 1° Assoluto per minuti giocati Gol e Assist 2 Gol / 5 Assist 2° Miglior terzino per assist forniti Contrasti Vinti (per 90′) 2,8 a partita 1° Assoluto per contrasti Expected Goals (xG) 1,84 xG Ottima propensione offensiva Rating Medio (FotMob) 7,27 Rendimento costante ad alti livelli

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La parabola di Costantino Favasuli è la dimostrazione che lo scouting in Italia può ancora produrre risultati eccellenti, a patto di avere il coraggio di lanciare i giovani. In un momento in cui la SSC Napoli appariva bloccata dalle paure e dalle scorie delle sconfitte precedenti, l’ingresso in campo di un ragazzo che guadagna 200mila euro all’anno ha ricordato a tutti un principio fondamentale: la fame agonistica batte spesso il blasone. Massimiliano Allegri ha il grande merito di aver letto questa necessità, gettandolo nella mischia senza timori reverenziali. Se il tecnico livornese riuscirà a completare la sua trasformazione in terzino destro, il Napoli si ritroverà in casa un patrimonio tecnico ed economico di inestimabile valore per gli anni a venire.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Costantino Favasuli ha fornito l’assist decisivo per la vittoria del Napoli contro il Bologna (1-0).

L’operazione per acquistarlo dal Catanzaro è costata 8 milioni di euro complessivi (prestito con obbligo).

Favasuli percepisce lo stipendio più basso della rosa del Napoli: 200.000 euro netti a stagione. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’evoluzione tattica definitiva del giocatore da esterno alto a terzino destro, come auspicato da Allegri.

Un eventuale adeguamento contrattuale a fine stagione da parte della società e dell’agente Mario Giuffredi.

📊 Nota metodologica e fonti:

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri (“cavallo giovane”) sono state riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’intervista a Costantino Favasuli è stata rilasciata in esclusiva ai microfoni dell’emittente Radio Kiss Kiss Napoli. I dati finanziari relativi al costo del cartellino e allo stipendio del calciatore riflettono le cifre depositate a bilancio. Le statistiche avanzate relative alla stagione 2025/2026 in Serie B con il Catanzaro sono state aggregate e verificate incrociando i database ufficiali di FotMob, Opta e Sofascore, selezionando i dati di consenso (41 presenze, 5 assist).Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 14 settembre 2026.

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