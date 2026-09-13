Napoli, il corto muso di Allegri: Lobotka piega il Bologna

Non è stata una prestazione scintillante, ma in momenti di profonda flessione i tre punti rappresentano l’unica medicina efficace. Il tecnico livornese ritrova il suo proverbiale pragmatismo e, leggendo perfettamente la gara dalla panchina, restituisce ossigeno a un ambiente in apnea.

📌 In sintesi La SSC Napoli supera il Bologna FC per 1-0 allo Stadio Maradona, interrompendo la striscia di tre sconfitte consecutive. Decide la rete di Stanislav Lobotka al 66′ minuto. Fondamentali le intuizioni di Massimiliano Allegri, che all’intervallo ha inserito Costantino Favasuli (autore dell’assist) e Noa Lang, cambiando l’inerzia tattica del match. Dominante la prestazione a centrocampo di Kevin De Bruyne. Il Bologna, guidato in tribuna dallo squalificato Domenico Tedesco, resta ancora a secco di vittorie in campionato, recriminando per un gol annullato a Theate in avvio di gara per fuorigioco.

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Napoli-Bologna 1-0, la vittoria del “corto muso”: il gol di Lobotka, i cambi decisivi di Allegri e le pagelle

Ci sono partite che non passano alla storia per l’estetica del gioco espresso, ma per il loro peso specifico all’interno di una stagione. La sfida tra SSC Napoli e Bologna FC rientra esattamente in questa categoria. Gli azzurri arrivavano all’appuntamento del Maradona con il fardello psicologico di tre sconfitte consecutive (Como, Inter e Arsenal) e con un’identità tattica ancora in fase di definizione. Massimiliano Allegri aveva chiesto ai suoi giocatori responsabilità e concretezza, e la risposta è arrivata attraverso una vittoria di misura, sofferta ma vitale. L’1-0 finale porta la firma di Stanislav Lobotka, ma è il risultato di una lettura strategica in corso d’opera da parte dell’allenatore livornese, capace di correggere i difetti di un primo tempo opaco attraverso sostituzioni mirate che hanno letteralmente spaccato in due la difesa felsinea.

Come ha fatto il Napoli a sbloccare la partita nel secondo tempo?

Dopo un primo tempo statico, Allegri ha inserito Favasuli e Lang al posto di Politano e Vergara, alzando il baricentro e trovando il gol con Lobotka al 66′.

La prima frazione di gioco ha evidenziato le scorie mentali accumulate dal Napoli nelle ultime settimane. La squadra è apparsa contratta, incapace di trovare fluidità nella manovra. Il nervosismo di Massimiliano Allegri, che intorno all’ora di gioco passeggiava irrequieto davanti alla panchina urlando “Siamo fermi!” ai suoi giocatori, è stata la fotografia esatta delle difficoltà azzurre. Nonostante l’impegno di Antonio Vergara tra le linee, il Napoli non è riuscito a pungere la retroguardia bolognese.

La svolta tattica si è materializzata negli spogliatoi. Allegri ha deciso di abbandonare la prudenza, operando un doppio cambio che ha modificato l’assetto offensivo: fuori Matteo Politano e lo stesso Vergara, dentro Noa Lang e Costantino Favasuli. L’atteggiamento della squadra si è trasformato in un “full attack” che ha costretto il Bologna ad abbassare drasticamente il proprio baricentro. La pressione ha dato i suoi frutti al 66′: proprio da un’iniziativa sulla fascia dell’ex esterno del Catanzaro Favasuli è nato il cross che Stanislav Lobotka ha raccolto al limite dell’area. Il centrocampista slovacco ha scagliato un destro non pulitissimo, ma sufficientemente insidioso da sorprendere un incerto Pessina, siglando la rete che ha deciso l’incontro.

Scheda Dati: Il tabellino ufficiale di SSC Napoli – Bologna FC 1-0 Dettaglio Match Informazioni e Sostituzioni Marcatori 66′ Stanislav Lobotka (Napoli) Sostituzioni Napoli 46′ Favasuli per Politano, 46′ Lang per Vergara, 75′ Lucca per Hojlund, 88′ Olivera per De Bruyne. Sostituzioni Bologna 58′ Libra per Pobega, 58′ Odgaard per Piccoli, 66′ Moro per Amondarain, 82′ Enem per Bernardeschi, 82′ Mbangula per Cambiaghi. Arbitro e Sanzioni Arbitro: Bonacina | Ammoniti: Amondarain (B) | Espulsi: Nessuno

Qual è stato il ruolo di Kevin De Bruyne nella vittoria azzurra?

Il centrocampista belga ha dominato la partita, abbassandosi per impostare e strappando in avanti per creare geometrie, confermandosi l’anima tecnica della squadra.

Se i cambi di Allegri hanno fornito l’energia necessaria per sbloccare la gara, la gestione dei ritmi e delle geometrie è stata un’esclusiva di Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga ha offerto una prestazione totale, dimostrando una condizione fisica in netta crescita. In un centrocampo orfano di Scott McTominay e Frank Anguissa, De Bruyne si è caricato la squadra sulle spalle.

La sua interpretazione del ruolo è stata a tutto campo: si è abbassato sistematicamente per aiutare Billy Gilmour nella prima impostazione, per poi strappare in avanti palla al piede, allungando la squadra avversaria e inventando linee di passaggio per Rasmus Hojlund (autore di una gara di grande sacrificio). La leadership tecnica e carismatica mostrata dal belga rappresenta la notizia più confortante per Massimiliano Allegri in vista dei prossimi impegni stagionali.

Quali sono stati gli episodi chiave e gli errori del Bologna?

Il Bologna recrimina per un gol annullato a Theate per fuorigioco al 7′. Pesa sull’esito del match l’intervento imperfetto del portiere Pessina sul tiro di Lobotka.

Il Bologna FC, guidato dalla tribuna da Domenico Tedesco, esce dal Maradona con zero punti e molte riflessioni da fare. La squadra emiliana ha approcciato bene la gara, spaventando il Napoli già al 7′ minuto. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto a sorpresa, la difesa azzurra si è fatta trovare impreparata, permettendo ad Arthur Theate di svettare di testa e insaccare alle spalle di Vanja Milinkovic-Savic. L’arbitro Bonacina, supportato dal VAR, ha però annullato la rete per la posizione di fuorigioco del difensore belga.

Nonostante una buona organizzazione difensiva (guidata proprio da un ottimo Theate), il Bologna ha pagato a caro prezzo un errore individuale. Il portiere Pessina, schierato a sorpresa da Tedesco, ha sulla coscienza la rete decisiva: il suo intervento sul tiro di Lobotka è apparso goffo e in ritardo. Un errore che macchia una prestazione fino a quel momento sicura, impreziosita da una grande parata su Hojlund nel primo tempo. In attacco, Roberto Piccoli ha lottato generosamente, ma senza mai riuscire a impensierire seriamente la retroguardia formata da Rrahmani e Rafa Marin.

Scheda Dati: Le pagelle ufficiali di Napoli-Bologna Giocatore Voto Giudizio Sintetico Kevin De Bruyne 7.0 L’anima del Napoli. Si abbassa, spinge, inventa e sistema le geometrie. Dominante. Costantino Favasuli 7.0 Impatto devastante. Entra, crea scompiglio e serve l’assist decisivo per Lobotka. Stanislav Lobotka 6.5 Regia ordinata e il merito enorme di trovare il gol che scaccia la crisi azzurra. Noa Lang 6.5 Cambia l’equilibrio della partita costringendo il Bologna ad abbassarsi. Reintegrato. Matteo Politano 5.0 Spento e prevedibile nel primo tempo. Giustamente sostituito all’intervallo. Pessina (Bologna) 5.5 Alterna ottime parate (su Hojlund) a un errore decisivo sul tiro non irresistibile di Lobotka.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo Il ritorno del “corto muso”. Massimiliano Allegri ha rispolverato il suo marchio di fabbrica nel momento di massima necessità. Il Napoli visto nel primo tempo era una squadra bloccata dalla paura, incapace di produrre gioco. La capacità dell’allenatore di leggere la partita e ribaltarla con gli ingressi di Favasuli e Lang dimostra che, al netto delle difficoltà tattiche, il controllo sul gruppo è saldo. Non è stata una vittoria spettacolare, ma in questa fase della stagione l’estetica deve necessariamente lasciare spazio al pragmatismo. Aver mantenuto la porta inviolata con una difesa inedita (e con Milinkovic-Savic all’esordio) è un segnale di compattezza da cui ripartire per ricostruire le certezze perdute.

🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): La SSC Napoli ha battuto il Bologna 1-0 grazie a un gol di Stanislav Lobotka al 66′ minuto.

Massimiliano Allegri ha cambiato la partita inserendo Favasuli (autore dell’assist) e Lang all’intervallo.

L’arbitro Bonacina ha annullato un gol al Bologna (Theate) al 7′ minuto per posizione di fuorigioco. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): La conferma di Costantino Favasuli come titolare nelle prossime gare dopo l’ottimo impatto a gara in corso.

I tempi di recupero degli infortunati (Meret, Anguissa, McTominay) per allungare le rotazioni a centrocampo.

📊 Nota metodologica e fonti:

La cronaca, il tabellino e le pagelle di Napoli-Bologna 1-0 (Serie A 2026/2027) sono state elaborate dalla redazione sportiva a seguito della visione integrale del match. I dati relativi ai marcatori, alle sostituzioni e all’episodio del gol annullato ad Arthur Theate per fuorigioco sono conformi ai report ufficiali diramati dalla Lega Serie A. Le valutazioni individuali (pagelle) riflettono l’analisi tecnica della prestazione dei singoli calciatori nei novanta minuti di gioco.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2026.

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