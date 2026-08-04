Serie A, nuove regole arbitrali: Napoli tra Var e mercato

La Serie A 2026/2027 si presenta con diverse novità regolamentari destinate a incidere sull’andamento del campionato. La più importante riguarda l’introduzione del Var anche per correggere i calci d’angolo assegnati in maniera errata, evitando episodi controversi che potrebbero influenzare il risultato. Confermato anche l’intervento della tecnologia sui secondi cartellini gialli palesemente sbagliati, mentre la linea scelta segue l’indirizzo della Uefa, più morbido rispetto a quello adottato dalla Fifa durante il Mondiale.

Tra le conferme figurano anche le norme pensate per velocizzare il gioco. Restano i dieci secondi per lasciare il campo durante le sostituzioni, il minuto di permanenza fuori dal terreno di gioco dopo le cure mediche e il limite di cinque secondi per le rimesse del portiere e quelle laterali. Cambiamenti che puntano a rendere le gare più fluide e che saranno osservati con attenzione anche dalle squadre di vertice, tra cui il Napoli, chiamato a difendere il ruolo di principale antagonista dell’Inter.

Le nuove direttive arbitrali potrebbero incidere anche sull’equilibrio della lotta Scudetto, nella quale il Napoli vuole recitare ancora un ruolo da protagonista. Le valutazioni disponibili nel calcio scommesse di oggi delineano una prima gerarchia per la nuova stagione: gli azzurri sono quotati a 6,00, alle spalle della favorita Inter (2,00), mentre godono di maggior considerazione rispetto a Milan (7,00), Juventus (7,00), Roma (8,00), Como (25,00), Atalanta (50,00), Fiorentina (75,00), Bologna (100,00) e Lazio (100,00). Valutazioni che fotografano le aspettative di inizio stagione, ma che potranno cambiare anche in base al rendimento delle squadre e all’impatto delle nuove regole arbitrali.

Per il Napoli, ma non solo ovviamente, un arbitraggio più preciso rappresenta un elemento da osservare con interesse. La possibilità di correggere rapidamente errori sui calci d’angolo e sui secondi cartellini gialli dovrebbe contribuire a ridurre gli episodi destinati ad alimentare polemiche nel corso della stagione. L’obiettivo della Serie A è garantire maggiore uniformità nelle decisioni, preservando la regolarità del campionato e limitando al minimo gli errori determinanti.

Nel frattempo il Napoli continua a guardare anche al mercato, ancora aperto e pronto a regalare nuovi sviluppi. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per completare la rosa e soddisfare le richieste di mister Massimiliano Allegri, che attende gli ultimi rinforzi per affrontare una stagione ricca di impegni. Le prossime settimane saranno decisive per definire l’organico azzurro e presentarsi ai nastri di partenza con una squadra all’altezza delle ambizioni del club e dei suoi tifosi.