Nel calcio moderno, l’acquisto di un singolo giocatore funzionale può valere più di una rivoluzione sul mercato. L’energia di un ventiduenne arrivato dalla Serie B sta offrendo alla guida tecnica azzurra le chiavi per sbloccare un’evoluzione tattica fino a ieri impensabile.

📌 In sintesi L’impatto di Costantino Favasuli (classe 2004) sta modificando le prospettive tattiche della SSC Napoli. Dopo l’assist decisivo contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha delineato il futuro del giocatore: attualmente utile come “quinto” di centrocampo, è destinato a diventare l’erede di Giovanni Di Lorenzo nel ruolo di terzino destro. Le sue doti atletiche aprono all’ipotesi di un passaggio al modulo 3-5-2. L’operazione, costata 8 milioni di euro al Napoli, genera un incasso indiretto per l’ACF Fiorentina: il club viola, che lo aveva ceduto all’US Catanzaro per 1 milione, incasserà il 50% della rivendita (circa 4 milioni), pur perdendo il controllo sportivo sul talento lanciato da Alberto Aquilani.

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Come Costantino Favasuli cambia la tattica del Napoli: l’ipotesi 3-5-2 di Allegri, il ruolo da terzino e il rimpianto della Fiorentina

L’inserimento di un nuovo elemento all’interno di un ecosistema calcistico complesso produce spesso effetti a catena inaspettati. È quanto sta accadendo alla SSC Napoli con Costantino Favasuli. Arrivato in estate senza i clamori riservati ai grandi nomi internazionali, l’esterno classe 2004 ha impiegato lo spazio di due partite (il debutto in Champions League contro l’Arsenal e l’ingresso decisivo contro il Bologna in Serie A) per sovvertire le gerarchie interne. La sua energia e la sua applicazione tattica non si limitano a fornire un’alternativa in più nelle rotazioni, ma offrono a Massimiliano Allegri gli strumenti tecnici per varare un’evoluzione strutturale del modulo di gioco. Dietro l’esplosione del ragazzo calabrese, tuttavia, si cela anche un intreccio di mercato che coinvolge la Fiorentina, evidenziando le dinamiche finanziarie che regolano la valorizzazione dei giovani talenti in Italia.

Come cambia il modulo del Napoli con le caratteristiche di Favasuli?

La grande capacità di corsa dell’esterno permette ad Allegri di valutare il passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2, modulo storicamente congeniale al tecnico livornese.

L’impatto di Favasuli contro il Bologna ha acceso una lampadina nella mente dello staff tecnico azzurro. Fino a questo momento, Massimiliano Allegri ha cercato di implementare un 4-3-3 per assecondare le caratteristiche degli esterni offensivi presenti in rosa (Politano, Neres, Lang). Tuttavia, le difficoltà difensive emerse in questo avvio di stagione stanno spingendo l’allenatore a valutare un ritorno al passato.

Le doti atletiche di Favasuli — capace di coprire l’intera fascia con intensità e aggressività — rappresentano il tassello mancante per il passaggio al 3-5-2. Questo sistema di gioco, che Allegri ha utilizzato con grande successo sia alla Juventus che al Milan, richiede “quinti” di centrocampo dotati di grande resistenza aerobica e disciplina tattica. Schierare Favasuli a tutta fascia permetterebbe al Napoli di ritrovare densità a centrocampo, proteggendo maggiormente la linea difensiva e liberando Kevin De Bruyne da compiti di copertura estenuanti.

Qual è il ruolo definitivo pensato da Allegri per il giocatore?

Il tecnico lo ha definito un “cavallo giovane” e ha chiarito che, pur utilizzandolo ora come esterno alto, il suo futuro tattico sarà quello di terzino destro puro.

La duttilità è il marchio di fabbrica dei giocatori moderni, ma Massimiliano Allegri ha già tracciato la rotta per la specializzazione del suo nuovo talento. Interrogato sulle prospettive del ragazzo, l’allenatore ha fornito una lettura tattica inequivocabile: «Lui può giocare alto, da quinto, è molto aggressivo e fa stare la squadra più alta. Ma in futuro andrà a fare il terzino. È un cavallo giovane, è arrivato con grande fiducia».

Questa dichiarazione svela la reale strategia della SSC Napoli a medio-lungo termine. Favasuli non è stato acquistato per fare la semplice comparsa, ma è stato individuato dalla dirigenza come il naturale erede del capitano Giovanni Di Lorenzo. Il processo di trasformazione richiederà tempo per affinare le letture difensive nella linea a quattro, ma l’abnegazione mostrata dal ragazzo (che a Radio Kiss Kiss ha ribadito: «Sento la fiducia del mister e questo mi basta, cerco sempre di dare tutto») garantisce la massima disponibilità all’apprendimento.

Scheda Dati: L’evoluzione del ruolo di Costantino Favasuli Fase della Carriera Ruolo Ricoperto Allenatore di Riferimento Settore Giovanile (Fiorentina) Trequartista / Mezzala offensiva Alberto Aquilani Serie B (Catanzaro) Esterno a tutta fascia (Quinto) Alberto Aquilani Serie A (SSC Napoli – Presente) Esterno Alto / Quinto Massimiliano Allegri Progetto Futuro (SSC Napoli) Terzino Destro (Erede Di Lorenzo) Massimiliano Allegri

Chi ha lanciato Favasuli e perché la Fiorentina lo ha ceduto?

Il talento è stato forgiato da Alberto Aquilani. La Fiorentina lo ha ceduto al Catanzaro per 1 milione, mantenendo però il 50% sulla futura rivendita.

Il percorso di Costantino Favasuli è indissolubilmente legato alla figura di Alberto Aquilani. L’attuale tecnico del Sassuolo lo ha allenato fin da giovanissimo nella Primavera dell’ACF Fiorentina, vincendo due Coppe Italia e una Supercoppa di categoria. È stato proprio Aquilani ad avere l’intuizione tattica decisiva: trasformare un ragazzo che nasceva trequartista in un esterno di fascia, sfruttandone la progressione atletica. Un sodalizio proseguito anche in Serie B, quando Aquilani lo ha voluto con sé all’US Catanzaro, dove Favasuli è esploso definitivamente.

La Fiorentina, pur avendolo cresciuto nel proprio vivaio dall’età di 14 anni, ha deciso di non puntare su di lui per la prima squadra. Nell’estate precedente, il club viola lo ha ceduto a titolo definitivo al Catanzaro per 1 milione di euro. Una scelta tecnica che oggi, alla luce delle prestazioni in maglia azzurra, assume i contorni del rimpianto sportivo, pur essendo stata mitigata da una clausola finanziaria molto oculata inserita nel contratto di cessione.

⚡ L’importanza dello scouting in Serie B: L’operazione Favasuli dimostra che il campionato cadetto italiano resta un serbatoio inestimabile di talenti. Acquistare giocatori già “svezzati” tatticamente in Serie B riduce i tempi di adattamento rispetto all’importazione di giovani dai campionati esteri, garantendo un impatto immediato a costi di cartellino e ingaggio nettamente inferiori.

Quanto ha incassato la Fiorentina dal trasferimento di Favasuli al Napoli?

Grazie alla clausola del 50% sulla rivendita, il club viola incasserà circa 4 milioni di euro dagli 8 milioni totali versati dal Napoli al Catanzaro.

Se dal punto di vista tecnico la Fiorentina ha perso il controllo su un prospetto di sicuro affidamento, dal punto di vista finanziario l’operazione si è rivelata estremamente redditizia. Al momento della cessione all’US Catanzaro, la dirigenza toscana aveva inserito una clausola che le garantiva il 50% sulla futura rivendita del calciatore.

La SSC Napoli ha prelevato Favasuli dal club calabrese con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva garantita di 8 milioni di euro (inclusi i bonus). In virtù degli accordi preesistenti, il Catanzaro dovrà riconoscere alla Fiorentina la metà dell’incasso. Questo significa che il club di Rocco Commisso, sommando il milione iniziale ai circa 4 milioni derivanti dalla rivendita, ha generato un ricavo di 5 milioni di euro da un giocatore che non ha mai esordito in prima squadra. Un capolavoro finanziario che, tuttavia, non cancella il rammarico per non aver creduto fino in fondo nelle potenzialità del ragazzo.

Scheda Dati: Il flusso finanziario dell’operazione Favasuli Club Coinvolto Dinamica dell’Operazione Bilancio Economico Stimato SSC Napoli Acquisto (Prestito + Obbligo) – 8.000.000 € (Costo Totale) US Catanzaro Cessione al Napoli (deve il 50% alla Viola) + 4.000.000 € (Incasso Netto) ACF Fiorentina Incasso clausola rivendita 50% + 4.000.000 € (Oltre al milione iniziale)

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’intuizione di Massimiliano Allegri su Costantino Favasuli potrebbe rappresentare la vera chiave di volta della stagione azzurra. Il passaggio al 3-5-2 non è un’abiura del progetto iniziale, ma un atto di pragmatismo necessario per proteggere una difesa apparsa troppo fragile. Avere a disposizione un “quinto” naturale, capace di garantire corsa e disciplina tattica, permette all’allenatore di ridisegnare la squadra senza forzature. Il rimpianto tecnico della Fiorentina è evidente, ma il Napoli deve concentrarsi sul presente: blindare la crescita del ragazzo, proteggerlo dalle inevitabili pressioni della piazza e accompagnarlo nel percorso che lo porterà a raccogliere la pesante eredità di Giovanni Di Lorenzo.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Costantino Favasuli è stato impiegato da Massimiliano Allegri in Champions League e in Serie A con ottimi risultati.

L’allenatore ha dichiarato che il futuro tattico del giocatore sarà quello di terzino destro.

La Fiorentina incasserà il 50% degli 8 milioni di euro versati dal Napoli al Catanzaro per l’acquisto del giocatore. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’effettivo passaggio tattico della SSC Napoli dal modulo 4-3-3 al 3-5-2 nelle prossime gare ufficiali.

L’impiego di Favasuli dal primo minuto come titolare inamovibile sulla fascia destra.

📊 Nota metodologica e fonti:

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri (“cavallo giovane”, “futuro da terzino”) sono state rilasciate durante le interviste post-partita di Napoli-Bologna. Le informazioni relative al percorso giovanile di Costantino Favasuli sotto la guida di Alberto Aquilani sono state verificate tramite gli archivi storici della Primavera dell’ACF Fiorentina. I dettagli finanziari dell’operazione (costo totale di 8 milioni e clausola di rivendita del 50% a favore della Fiorentina) riflettono i dati depositati nei bilanci societari e confermati dagli esperti di calciomercato.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2026.

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