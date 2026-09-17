Quando le incertezze cliniche si sovrappongono alle distanze contrattuali, la gestione di un calciatore si trasforma in un complesso esercizio di diplomazia aziendale. Il club azzurro si trova a un bivio: tutelare un patrimonio storico o avviare una dolorosa ma necessaria transizione finanziaria.

📌 In sintesi Il futuro di Frank Zambo Anguissa alla SSC Napoli è in forte dubbio. Il centrocampista è fermo per un infortunio muscolare dai contorni non definiti da bollettini ufficiali. Parallelamente, la trattativa per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2027 dopo l’esercizio dell’opzione da parte del club) è in fase di stallo. L’agente Maxime Nana richiede un ingaggio di quasi 6 milioni di euro, cifra ritenuta fuori parametro dal DS Giovanni Manna rispetto agli attuali 3,6 milioni e al recente rendimento del giocatore. Di fronte a queste distanze, prende corpo l’ipotesi di una cessione già nel mercato di gennaio per monetizzare il cartellino e liberare spazio salariale per Massimiliano Allegri.

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Qual è l’infortunio di Anguissa, quanto chiede per il rinnovo e perché potrebbe lasciare il Napoli a gennaio?

La gestione di una rosa professionistica impone spesso di separare le valutazioni tecniche da quelle puramente finanziarie. Tuttavia, nel caso di Frank Zambo Anguissa, i due piani si sono inesorabilmente sovrapposti, creando un vero e proprio rebus per la dirigenza della SSC Napoli. Il centrocampista camerunense, pilastro dei recenti successi azzurri, sta attraversando una fase di profonda involuzione fisica, faticando a trovare la continuità necessaria per supportare il nuovo impianto tattico di Massimiliano Allegri. A questa precarietà atletica si aggiunge un quadro contrattuale complesso, caratterizzato da richieste economiche elevate e da una trattativa che, al momento, non ha mai superato la fase dei colloqui preliminari. La situazione è bloccata su due fronti, costringendo il club a valutare scenari che includono anche una separazione anticipata.

Qual è la reale situazione clinica di Frank Zambo Anguissa?

Il giocatore continua a svolgere lavoro personalizzato per un problema fisico la cui entità e i cui tempi di recupero non sono stati chiariti da bollettini ufficiali.

Il primo nodo da sciogliere riguarda il campo. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’anno solare del centrocampista camerunense è stato segnato da una preoccupante discontinuità. Attualmente, Anguissa è ufficialmente fermo ai box per un problema fisico che lo ha costretto a saltare gli ultimi impegni ufficiali.

Ciò che alimenta gli interrogativi nell’ambiente partenopeo è l’assenza di una diagnosi pubblica dettagliata. La SSC Napoli non ha diramato bollettini medici che certifichino la presenza di lesioni specifiche, limitandosi a comunicare il perdurare del lavoro personalizzato a Castel Volturno. Questa gestione clinica, improntata alla massima prudenza, certifica l’impossibilità del giocatore di sostenere i carichi di lavoro del gruppo, ma al contempo lascia avvolta nell’incertezza la data del suo potenziale rientro a disposizione di Massimiliano Allegri.

Quanto chiede l’agente Maxime Nana per il rinnovo del contratto?

L’entourage del giocatore richiede un ingaggio vicino ai 6 milioni di euro a stagione, una cifra che il Napoli ritiene sproporzionata rispetto agli attuali 3,6 milioni.

Se il quadro medico è incerto, quello finanziario presenta contorni fin troppo definiti. Il contratto di Frank Zambo Anguissa scadrà il 30 giugno 2027. Questa data è il frutto di una mossa strategica operata dalla SSC Napoli nella scorsa primavera: valutando il giocatore un patrimonio da tutelare, il club ha esercitato la clausola di rinnovo automatico (opzione unilaterale) per prolungare l’accordo di un’ulteriore stagione, evitando lo svincolo nel 2026.

Tuttavia, questa mossa ha innescato un braccio di ferro sulle cifre. L’agente storico del calciatore, Maxime Nana, ha incontrato più volte il Direttore Sportivo Giovanni Manna. Secondo le indiscrezioni, la richiesta per firmare un nuovo accordo a lungo termine si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che rappresenta quasi il doppio rispetto ai 3,6 milioni percepiti attualmente dall’ex Fulham. La posizione della SSC Napoli è irremovibile: la dirigenza ritiene la richiesta fuori dai parametri aziendali, specialmente alla luce del recente calo di rendimento e della frequenza degli stop fisici. Come confermato dal Corriere dello Sport, una vera e propria trattativa ufficiale non è mai decollata.

Scheda Dati: Il dossier contrattuale di Frank Zambo Anguissa Voce Contrattuale Dettagli e Cifre Scadenza Attuale 30 Giugno 2027 (Opzione unilaterale già esercitata dal club) Ingaggio Attuale 3,6 Milioni di euro netti a stagione Richiesta per il Rinnovo Circa 6 Milioni di euro netti a stagione Agente di Riferimento Maxime Nana Stato della Trattativa Stallo totale. Nessun accordo imminente.

Perché la SSC Napoli valuta la cessione di Anguissa nel mercato di gennaio?

Vendere il giocatore a gennaio permetterebbe di monetizzare un cartellino già ammortizzato, liberando spazio salariale per un nuovo acquisto richiesto da Allegri.

Di fronte a questo muro contro muro, la dirigenza azzurra sta valutando scenari alternativi. L’ipotesi di un addio già nella sessione invernale di calciomercato prende sempre più corpo. Dal punto di vista contabile, il cartellino di Anguissa è pienamente ammortizzato a bilancio. Tuttavia, trattenerlo fino alla scadenza del 2027 senza un rinnovo significherebbe vederne deprezzare progressivamente il valore, con il rischio di perderlo a parametro zero al termine della stagione.

Una cessione a gennaio rappresenterebbe una soluzione pragmatica per entrambe le parti. Il Napoli incasserebbe una cifra utile da reinvestire immediatamente, liberando al contempo un pesante spazio salariale (i 3,6 milioni attuali) per garantire a Massimiliano Allegri un nuovo innesto a centrocampo, fisicamente integro e funzionale al 4-3-3. Per il giocatore, significherebbe trovare un club disposto ad assecondare le sue richieste economiche.

⚡ L’impatto storico di Anguissa: Qualora si concretizzasse l’addio, si chiuderebbe un’era fondamentale per il centrocampo azzurro. Acquistato nell’estate del 2021 dal Fulham (inizialmente in prestito oneroso per 1,3 milioni e poi riscattato per 16 milioni), il camerunense ha collezionato sei stagioni a Napoli, diventando uno dei pilastri della squadra capace di mettere in bacheca due Scudetti e una Supercoppa Italiana.

Scheda Dati: L’impatto storico di Frank Zambo Anguissa alla SSC Napoli Dettaglio Storico Dati e Palmarès Arrivo a Napoli Estate 2021 (Dal Fulham FC) Costo dell’Operazione 1,3 Mln € (Prestito) + 16 Mln € (Riscatto) Stagioni in Azzurro 6 Stagioni (2021 – 2027) Palmarès con il Napoli 2 Scudetti, 1 Supercoppa Italiana

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La posizione assunta dalla SSC Napoli nella vicenda Anguissa è l’emblema di una gestione aziendale razionale. Riconoscere i meriti storici di un calciatore è doveroso, ma vincolare il bilancio futuro a un ingaggio da 6 milioni di euro per un atleta che mostra evidenti segni di logorio fisico sarebbe un errore strategico imperdonabile. Il club ha fatto bene a tutelarsi esercitando l’opzione fino al 2027, garantendosi il potere contrattuale per dettare le condizioni di un’eventuale uscita. Se le distanze economiche con l’agente Maxime Nana dovessero rimanere incolmabili, la cessione a gennaio diventerebbe non solo un’opzione, ma una necessità per permettere a Giovanni Manna di ricostruire un centrocampo all’altezza delle ambizioni di Massimiliano Allegri.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Frank Zambo Anguissa è fermo per un problema fisico e svolge lavoro personalizzato a Castel Volturno.

Il contratto del giocatore scade nel 2027, in seguito all’esercizio dell’opzione da parte della SSC Napoli.

L’agente Maxime Nana ha richiesto un ingaggio vicino ai 6 milioni di euro, cifra rifiutata dal club. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’eventuale rientro in gruppo del giocatore per le prossime sfide di campionato sotto la guida di Allegri.

La concreta apertura di una trattativa per la cessione del centrocampista nel mercato di gennaio.

📊 Nota metodologica e fonti:

Le informazioni relative allo stallo contrattuale e alle richieste economiche dell’entourage di Frank Zambo Anguissa (6 milioni di euro) sono state riportate dall’edizione odierna de Il Mattino. L’assenza di una trattativa ufficiale in corso è stata confermata dalle indiscrezioni del Corriere dello Sport. I dettagli sulla scadenza contrattuale (2027) e sull’esercizio dell’opzione unilaterale sono stati verificati incrociando i dati depositati presso la Lega Serie A. I dati storici sull’acquisto dal Fulham FC (1,3 milioni di prestito e 16 di riscatto) riflettono i bilanci ufficiali della SSC Napoli.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2026.

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