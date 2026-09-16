L’avvio complesso della stagione azzurra trova una parziale ma oggettiva spiegazione nei referti medici. Quando un allenatore è costretto a rinunciare contemporaneamente alla spina dorsale della propria squadra, la tattica deve necessariamente lasciare spazio alla gestione dell’emergenza.

📌 In sintesi La SSC Napoli affronta una grave emergenza infortuni che limita le scelte di Massimiliano Allegri. Scott McTominay (ablazione cardiaca) tornerà a disposizione dopo la sosta di ottobre. Alex Meret (lesione all’adduttore) rientrerà contro il Frosinone il 10 ottobre, lasciando la porta a Milinkovic-Savic contro la Fiorentina. Preoccupa Alisson Santos: la lesione al bicipite femorale lo terrà fuori fino a novembre, facendogli saltare le sfide contro Roma e Juventus. Frank Anguissa è in forte dubbio per Firenze, mentre Alessandro Buongiorno (operato al menisco) e Samuel Giovane (ernia inguinale) rientreranno rispettivamente a gennaio 2027 e a fine ottobre.

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Quando tornano McTominay, Anguissa, Meret, Alisson Santos, Giovane e Buongiorno nel Napoli?

L’inizio dell’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della SSC Napoli non è stato privo di ostacoli. Al netto delle difficoltà legate all’assimilazione del nuovo modulo tattico (il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3), il tecnico livornese può appellarsi a un’attenuante oggettiva e inconfutabile: una serie di infortuni traumatici e muscolari che ha decimato la rosa, colpendo in modo chirurgico i giocatori-chiave del progetto. Dal grave infortunio al ginocchio di Alessandro Buongiorno fino allo stop forzato di Scott McTominay, la sfortuna ha imposto ad Allegri di navigare a vista, ritardando la costruzione dell’identità di squadra. Con la delicata trasferta contro l’ACF Fiorentina alle porte, lo staff medico azzurro lavora incessantemente per stilare un cronoprogramma preciso dei rientri.

Quando torneranno a disposizione Scott McTominay e Frank Anguissa?

McTominay rientrerà dopo la sosta di ottobre (tra Frosinone e Venezia). Anguissa è in dubbio per la Fiorentina a causa di un risentimento muscolare.

Il reparto che ha sofferto maggiormente l’emergenza clinica è senza dubbio il centrocampo. L’uomo più atteso dai tifosi partenopei è Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è sottoposto la scorsa settimana a un intervento di ablazione cardiaca per risolvere un’aritmia. L’operazione è perfettamente riuscita e il giocatore si appresta a iniziare il percorso di riabilitazione. Al termine dei 15 giorni di riposo previsti dal protocollo medico, McTominay tornerà ad allenarsi la prossima settimana. Salterà certamente la sfida contro la Fiorentina, con l’obiettivo di ottenere l’idoneità sportiva durante la sosta per le Nazionali. Il suo rientro tra i convocati è ipotizzabile per la gara contro il Frosinone (10 ottobre) o per la sfida di Champions League contro il Villarreal (13 ottobre), sebbene la data più prudente e probabile resti quella del 17 ottobre contro il Venezia.

Accanto al caso dello scozzese, lo staff medico valuterà in queste ore le condizioni di Frank Zambo-Anguissa. Il camerunese si è fermato alla vigilia della gara contro il Bologna a causa di un risentimento muscolare accusato precedentemente contro l’Arsenal. Massimiliano Allegri spera di recuperarlo in extremis per la trasferta di Firenze, ma la direttiva societaria è chiara: non verranno presi rischi inutili che potrebbero causare lesioni più gravi, vista l’importanza capitale del giocatore nell’economia del centrocampo azzurro.

Scheda Dati: Il bollettino medico di centrocampo e attacco (Settembre 2026) Calciatore Diagnosi Ufficiale Data di Rientro Stimata Scott McTominay Ablazione per aritmia cardiaca Metà Ottobre (Frosinone/Venezia) Frank Anguissa Risentimento muscolare Da valutare (Dubbio per Firenze) Alisson Santos Lesione di medio grado al bicipite femorale Novembre 2026 Samuel Giovane Operazione per ernia inguinale Fine Ottobre

Qual è la reale entità dell’infortunio di Alisson Santos?

Il brasiliano ha riportato una lesione di medio grado al bicipite femorale. Salterà i big match contro Roma e Juventus, rientrando solo a novembre.

Se a centrocampo si intravede la luce in fondo al tunnel, nel reparto offensivo la situazione desta maggiori preoccupazioni. L’infortunio patito da Alisson Santos durante la prima giornata di Champions League contro l’Arsenal si è rivelato più serio del previsto. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale.

Questa tipologia di infortunio muscolare richiede tempi di cicatrizzazione e riabilitazione rigorosi per evitare pericolose ricadute. Salvo recuperi lampo, è altamente improbabile che l’esterno brasiliano possa tornare a disposizione di Massimiliano Allegri prima del mese di novembre. Un’assenza pesantissima per il calendario della SSC Napoli: Alisson Santos sarà costretto a saltare due scontri diretti fondamentali per l’alta classifica, ovvero Napoli-Roma (in programma il 24 ottobre) e Juventus-Napoli (fissata per il 1° novembre).

⚡ L’impatto tattico dell’assenza di Alisson: Il lungo stop del brasiliano riduce drasticamente le rotazioni sugli esterni offensivi. Questa situazione obbliga Massimiliano Allegri a fare affidamento continuo su Noa Lang (appena reintegrato dopo il caso disciplinare) e sul giovane Costantino Favasuli, limitando la possibilità di variare l’assetto tattico a gara in corso nei big match autunnali.

Quando rientreranno Alex Meret e Alessandro Buongiorno?

Meret (lesione all’adduttore) tornerà il 10 ottobre contro il Frosinone. Per Buongiorno (operato al menisco) l’attesa si protrarrà fino a gennaio 2027.

Il bollettino medico si chiude con il reparto arretrato. Tra i pali, Alex Meret è alle prese con una lesione di basso grado all’adduttore della coscia sinistra, rimediata anch’essa nella sfortunata notte contro l’Arsenal. Il portiere salterà la trasferta contro la Fiorentina, lasciando la difesa della porta a Vanja Milinkovic-Savic, ormai consolidato come secondo nelle gerarchie di Allegri. Il rientro di Meret è programmato per la ripresa del campionato dopo la sosta, in occasione della sfida casalinga contro il Frosinone del 10 ottobre.

L’attesa più lunga e complessa riguarda invece Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale si è sottoposto lo scorso luglio a Barcellona a un delicato intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Come confermato dallo stesso Allegri, i tempi biologici per questo tipo di operazione non consentono sconti: il rientro in campo non è previsto prima del nuovo anno. Fino a gennaio 2027, il tecnico dovrà affidarsi alla leadership di Amir Rrahmani, sperando nella rapida crescita di Rafa Marin, nel pieno recupero di Sam Beukema e nell’inserimento tattico del nuovo acquisto Benoit Badiashile.

Scheda Dati: Il bollettino medico di portieri e difensori (Settembre 2026) Calciatore Diagnosi Ufficiale Data di Rientro Stimata Alex Meret Lesione di basso grado all’adduttore sx 10 Ottobre (vs Frosinone) A. Buongiorno Riparazione radice menisco mediale dx Gennaio 2027 Sam Beukema Infortunio traumatico Prossimo al rientro

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’alibi degli infortuni è spesso utilizzato nel calcio per mascherare carenze tattiche, ma nel caso della SSC Napoli attuale rappresenta un fattore oggettivo e invalidante. Chiedere a Massimiliano Allegri di esprimere un calcio fluido senza il dinamismo di McTominay, la fisicità di Anguissa e la leadership difensiva di Buongiorno è un esercizio di pura astrazione. La vittoria “di corto muso” contro il Bologna ha dimostrato che, in questa fase, la squadra deve aggrapparsi al pragmatismo per sopravvivere. L’obiettivo reale, da qui alla sosta di ottobre, non è incantare sul piano del gioco, ma racimolare il maggior numero di punti possibili per restare agganciati al treno Champions, in attesa che l’infermeria restituisca ad Allegri i veri titolari di questo progetto.

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📊 Nota metodologica e fonti:

Le diagnosi mediche e i tempi di recupero stimati per i tesserati della SSC Napoli (inclusi i dettagli clinici come l’ablazione cardiaca di Scott McTominay, la lesione al bicipite femorale di Alisson Santos e la riparazione del menisco di Alessandro Buongiorno) riflettono i bollettini ufficiali diramati dallo staff medico del club. Le date ipotizzate per i rientri in campo (es. Frosinone il 10 ottobre, Venezia il 17 ottobre) sono state calcolate incrociando i protocolli riabilitativi standard con il calendario ufficiale della Lega Serie A 2026/2027. Le diagnosi mediche e i tempi di recupero stimati per i tesserati della SSC Napoli (inclusi i dettagli clinici come l’ablazione cardiaca di, la lesione al bicipite femorale die la riparazione del menisco di) riflettono i bollettini ufficiali diramati dallo staff medico del club. Le date ipotizzate per i rientri in campo (es. Frosinone il 10 ottobre, Venezia il 17 ottobre) sono state calcolate incrociando i protocolli riabilitativi standard con il calendario ufficiale della Lega Serie A 2026/2027. Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 16 settembre 2026.