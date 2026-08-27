📌 SINTESI ESECUTIVA (TL;DR) Sorteggiate le 8 avversarie del Napoli per la Champions League 2026/2027. Gli azzurri sfideranno in casa Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. In trasferta andranno sui campi di Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah. La prima giornata si giocherà tra l’8 e il 10 settembre. Il calendario ufficiale con l’ordine esatto delle gare sarà diramato dalla UEFA sabato 29 agosto. L’obiettivo di Allegri è l’accesso diretto agli ottavi (prime 8 posizioni) o ai playoff (dal 9° al 24° posto).

Calendario Champions League Napoli 2026/2027: le 8 avversarie, le date delle partite e la sfida ad Arsenal e City

C’è un fantasma che si aggira per i corridoi di Castel Volturno e che risponde al nome di “trentesimo posto”. La disastrosa campagna europea della passata stagione, culminata con una bruciante e prematura eliminazione già al termine della League Phase, è una ferita ancora aperta nel cuore della SSC Napoli. Quest’anno, la musica deve obbligatoriamente cambiare. Massimiliano Allegri, tecnico dal pedigree europeo indiscutibile (con due finali all’attivo in carriera), è stato chiamato da Aurelio De Laurentiis proprio per restituire dignità e pragmatismo al cammino internazionale azzurro. L’urna di Montecarlo ha emesso il suo verdetto: le otto avversarie del Napoli per la UEFA Champions League 2026/2027 sono state svelate. Un percorso affascinante e insidioso, che mescola l’aristocrazia della Premier League a trappole logistiche ai confini dell’Europa.

Scheda Dati: Le 8 avversarie del Napoli nella League Phase (Settembre 2026 – Gennaio 2027) Squadra Avversaria Fattore Campo Nazione / Coefficiente Difficoltà Arsenal FC 🏠 In Casa Inghilterra (Altissimo) Manchester City ✈️ In Trasferta Inghilterra (Altissimo) FC Porto ✈️ In Trasferta Portogallo (Alto) Villarreal CF ✈️ In Trasferta Spagna (Medio-Alto) Club Brugge 🏠 In Casa Belgio (Medio) Bodo Glimt 🏠 In Casa Norvegia (Medio-Basso) Viking FK 🏠 In Casa Norvegia (Basso) Sabah FK ✈️ In Trasferta Azerbaigian (Basso / Insidia Logistica)

Quali sono le insidie tecniche e logistiche delle 8 avversarie del Napoli?

Il Napoli dovrà superare gli ostacoli inglesi (City e Arsenal), sfidare l’esperienza iberica (Porto e Villarreal) e gestire la lunghissima trasferta a Baku contro il Sabah.

L’analisi del sorteggio restituisce un quadro in chiaroscuro. Dal punto di vista del puro rating europeo, gli azzurri hanno pescato malissimo per quanto riguarda i due top team. L’Arsenal in casa e, soprattutto, il Manchester City in trasferta all’Etihad Stadium rappresentano sfide di coefficiente massimo, in cui strappare punti richiederà vere e proprie imprese calcistiche.

Scendendo di fascia, il calendario si fa più abbordabile, ma nasconde trappole per nulla banali. Le trasferte nella Penisola Iberica contro Porto e Villarreal testeranno la solidità del gruppo di Allegri contro avversari storicamente scorbutici in campo internazionale. Il vero sospiro di sollievo, tuttavia, riguarda le squadre scandinave: il Napoli affronterà sia il Viking che il Bodo Glimt tra le mura amiche del Maradona. Questo significa evitare le gelide trasferte norvegesi e, soprattutto, scampare al famigerato campo in erba sintetica dell’Aspmyra Stadion, incubo per i muscoli e le articolazioni. La vera spina nel fianco logistica sarà il Sabah: la trasferta in Azerbaigian comporterà ore di volo logoranti, scombussolando i piani di recupero in vista dei successivi impegni di campionato.

Quando uscirà il calendario ufficiale della Champions con le date esatte?

Il sorteggio di Montecarlo non ha stabilito l’ordine delle partite. La UEFA pubblicherà il calendario completo con la successione degli incontri entro sabato 29 agosto.

È fondamentale chiarire un aspetto tecnico del nuovo format: il sorteggio manuale di Montecarlo ha stabilito esclusivamente le otto avversarie e l’assegnazione del fattore campo (casa/trasferta). Tuttavia, non ha generato la sequenza temporale delle partite.

Per conoscere l’ordine esatto in cui il Napoli affronterà le sue avversarie, bisognerà attendere i calcoli del software della UEFA. L’algoritmo incrocerà le richieste televisive, i paletti logistici (es. evitare che due squadre della stessa città giochino in casa lo stesso giorno) e le indisponibilità degli stadi. La UEFA ha garantito che il calendario definitivo, completo di date precise e orari televisivi, sarà diramato entro sabato 29 agosto. Solo in quel momento le quattro italiane (Inter, Roma, Napoli e Como) potranno pianificare nel dettaglio la loro stagione.

Scheda Dati: Il calendario delle 8 giornate della League Phase 2026/2027 Giornata Date Ufficiali UEFA 1ª Giornata (Settimana Esclusiva UCL) 8 – 9 – 10 Settembre 2026 2ª Giornata 13 – 14 Ottobre 2026 3ª Giornata 20 – 21 Ottobre 2026 4ª Giornata 3 – 4 Novembre 2026 5ª Giornata 24 – 25 Novembre 2026 6ª Giornata 8 – 9 Dicembre 2026 7ª Giornata 19 – 20 Gennaio 2027 8ª Giornata (Match in contemporanea) 27 Gennaio 2027

⚡ L’impatto della nuova sosta: Attenzione alle date di ottobre. Con l’abolizione della sosta Nazionali di settembre a favore di una “maxi-sosta” di tre settimane a inizio ottobre, la seconda e la terza giornata di Champions League si giocheranno ravvicinate proprio al rientro da quel lungo stop. Il modo in cui i preparatori atletici di Allegri gestiranno quel richiamo fisico farà la differenza tra il successo e il crollo in Europa.

Come funziona il regolamento e la classifica della nuova Champions?

C’è un’unica classifica da 36 squadre. Le prime 8 vanno agli ottavi, dalla 9ª alla 24ª si scontrano ai playoff. Le ultime 12 vengono definitivamente eliminate dall’Europa.

Il mantra per questa stagione è uno solo: vietato crollare oltre il ventiquattresimo posto. Il nuovo format della Champions League (inaugurato due anni fa) ha abolito la rassicurante geometria dei vecchi gironi da quattro, instaurando un’unica, gigantesca classifica generale comprendente 36 club.

Le regole di ingaggio sono spietate. Al termine delle 8 giornate (che si chiuderanno mercoledì 27 gennaio con tutte le partite giocate in contemporanea), solo le prime 8 classificate avranno accesso diretto e privilegiato agli ottavi di finale. Le squadre che si posizioneranno dal 9° al 24° posto dovranno affrontarsi in un sanguinoso e dispendioso turno di playoff (andata e ritorno) per conquistare il pass. Per chi arriverà dal 25° al 36° posto (zona in cui il Napoli, purtroppo, è sprofondato lo scorso anno chiudendo al 30°), ci sarà l’eliminazione diretta e totale, senza più alcun “paracadute” o retrocessione in Europa League.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo Il sorteggio di Montecarlo ha consegnato al Napoli un calendario dai due volti. Il coefficiente di difficoltà in trasferta è brutale (City, Porto, Villarreal e i fusi orari del Sabah), ma il Maradona è stato blindato dal fato: ospitare Badi Glimt, Viking e Brugge in casa è un regalo che va capitalizzato con 9 punti obbligatori. Migliorare l’umiliante trentesimo posto dello scorso anno è il traguardo minimo sindacale. Ma questo Napoli, con il pragmatismo di Allegri e il genio ritrovato di Kevin De Bruyne, non può accontentarsi di sopravvivere. Puntare alla qualificazione diretta nelle prime otto è difficile (Arsenal e City ruberanno punti pesanti), ma strappare un piazzamento solido nella griglia dei playoff (tra il 9° e il 16° posto) per giocarsi il ritorno in casa è un traguardo assolutamente alla portata. Ora parola al software UEFA: speriamo solo che le trasferte più dure non cadano in mezzo ai big match di campionato.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Il Napoli affronterà in casa: Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking.

Il Napoli affronterà in trasferta: Manchester City, FC Porto, Villarreal e Sabah.

Il girone unico promuove le prime 8, manda ai playoff le squadre dal 9° al 24° posto, ed elimina le ultime 12. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): La pubblicazione ufficiale del calendario con date e orari da parte del software UEFA (entro il 29 agosto).

Le avversarie esatte che Amazon Prime deciderà di trasmettere in esclusiva nei mercoledì di Coppa.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le squadre avversarie (fasce di appartenenza) e le dinamiche del fattore campo sono state estratte in tempo reale dal sorteggio ufficiale della UEFA Champions League 2026/2027 tenutosi a Montecarlo in data 27 agosto 2026. Le date delle otto giornate della League Phase e il format del torneo a girone unico riflettono il regolamento ufficiale diramato dalla UEFA. Il riferimento al 30° posto della passata stagione si basa sulla classifica generale della Champions League 2025/2026.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 27 Agosto 2026.

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