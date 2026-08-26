IN SINTESI Kevin De Bruyne ha dominato Genoa-Napoli (1 gol, 1 assist, 0.62 xGOT in 24 minuti). Ora Massimiliano Allegri deve trovargli un posto da titolare. Accantonato il 4-1-4-1 di Conte (troppo difensivo e limitante per McTominay), il tecnico studia due moduli: il 4-3-2-1 (Albero di Natale con Alisson e De Bruyne dietro Hojlund) o il 4-2-3-1, che comporterebbe l’esclusione di un centrocampista (probabilmente Anguissa) per favorire la spinta sugli esterni.

Come cambia il modulo del Napoli per far spazio a De Bruyne

Pochi minuti. Tanto è bastato a Kevin De Bruyne per spegnere le polemiche estive e riaccendere, in modo deflagrante, il cuore dei tifosi della SSC Napoli. L’ingresso in campo del fuoriclasse belga nel secondo tempo del Ferraris ha letteralmente squarciato in due la partita contro il Genoa. Un gol caparbio (seppur viziato dalle vibranti proteste liguri per una spinta su Vasquez) e un assist al bacio per il definitivo 2-0 di Vergara hanno consegnato a Massimiliano Allegri i primi tre punti della stagione 2026/2027. Ora, però, il tecnico livornese deve affrontare il più dolce dei problemi: trovare una collocazione tattica stabile al suo campione. Inserire un talento di questa caratura nell’undici titolare non significa semplicemente cambiare una figurina sulla lavagna, ma impone una vera e propria riscrittura del codice sorgente del Napoli.

Scheda Dati: La partita “perfetta” di De Bruyne contro il Genoa (Fonte: ESPN, FotMob, Statmuse) Parametro (Match vs Genoa) Valore Statistico Valutazione Quotidiani Minuti Giocati ed Efficacia Entrato al 66′ (24′ giocati) – 1 Gol, 1 Assist Napoli Magazine: 8.0 Expected Goals (xG / xGOT) 0,27 xG | 0,62 xGOT Corriere dello Sport: 7.5 Costruzione e Precisione 33 Tocchi | 79% Passaggi Riusciti Gazzetta dello Sport: 7.0 Chances Create / Duelli 2 Occasioni create | 2 Duelli Vinti Tuttosport: 6.5 Rating Algoritmico (Estero) FotMob: 8.5 | Statmuse: 9.2 Sky Sport: 7.0

Cosa ha detto Allegri su De Bruyne e chi dovrà sacrificare?

Il tecnico livornese, abituato a gestire fuoriclasse, ha esaltato la visione di gioco del belga, annunciando che per farlo giocare basterà “togliere un esterno”.

Massimiliano Allegri ama da sempre i giocatori di spessore e personalità. Nella sua lunga carriera, basti pensare a come ha saputo esaltare e gestire le doti di fuoriclasse assoluti come Clarence Seedorf ai tempi del primo scudetto col Milan, o come abbia trasformato Miralem Pjanic nel fulcro della Juventus. Kevin De Bruyne rientra esattamente in questa aristocrazia calcistica.

“Sono contento di De Bruyne”, ha sentenziato Allegri nelle interviste post-partita. “Lui è un ragazzo straordinario e fa delle cose troppo diverse. Basti guardare solo la cattiveria con cui ha calciato. Vede delle cose che altri non vedono, ci sono pochi giocatori di quel livello lì”. Le statistiche (un clamoroso 0,62 di Expected Goals on Target che certifica la letalità del suo tiro) confermano le parole del mister. Ecco perché, non appena il belga avrà i novanta minuti nelle gambe, la maglia da titolare sarà sua. Ma al posto di chi? Allegri ha risposto con una battuta che nasconde una profonda verità tattica: “De Bruyne in campo insieme ad Anguissa, Lobotka e McTominay? Sì, basta togliere un esterno…”.

Perché la soluzione tattica di Antonio Conte aveva fallito?

Il 4-1-4-1 di Conte costringeva De Bruyne a un logorante lavoro difensivo e depotenziava gli inserimenti di McTominay, generando malumori nello spogliatoio.

Il problema della coesistenza dei “Fantastici Quattro” del centrocampo azzurro non è nuovo. Già nella passata stagione, prima che gli infortuni fermassero il belga, Antonio Conte aveva tentato di risolvere l’enigma. La soluzione dell’ex tecnico salentino era un 4-1-4-1 molto rigido, che in fase di non possesso si trasformava rapidamente in un 5-4-1.

Sulla carta, il modulo garantiva equilibrio, ma nella pratica ha finito col depotenziare i due migliori interpreti della rosa. Scott McTominay, indiscusso trascinatore nell’anno del terzo scudetto, fu costretto a limitare i suoi letali inserimenti in area per coprire le spalle a De Bruyne. Dal canto suo, il fuoriclasse ex Manchester City non ha mai nascosto la sua insofferenza (sfociata in polemiche pubbliche) verso un sistema di gioco giudicato troppo difensivo e rinunciatario, lontanissimo dalla filosofia di dominio territoriale a cui era abituato in Premier League.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Cambiare modulo per accomodare De Bruyne non è un capriccio, ma una necessità di bilancio e di ambizione. Un giocatore che incide così prepotentemente sul tabellino (1 gol e 1 assist in 24 minuti) deve agire negli ultimi trenta metri. Allontanarlo dalla porta per fargli fare il mediano di contenimento, come accadeva in passato, significa sprecare il talento più cristallino dell’intera Serie A.

L’ipotesi 1: L’Albero di Natale (4-3-2-1) in stile Ancelotti

Allegri potrebbe schierare un centrocampo a tre di sostanza (Lobotka, Anguissa, McTominay), liberando De Bruyne e Alisson Santos sulla trequarti alle spalle di Hojlund.

La prima soluzione per esaltare le doti offensive senza perdere la diga a centrocampo porta il nome di un modulo che ha fatto la storia del calcio italiano: il 4-3-2-1, il celebre “Albero di Natale” con cui Carlo Ancelotti dominò l’Europa alla guida del Milan.

In questa configurazione, Allegri manterrebbe intatta la difesa a quattro, blindando la mediana con un terzetto di assoluta fisicità e palleggio formato da Lobotka in cabina di regia, scortato da Anguissa e McTominay come mezzali. In questo modo, lo scozzese tornerebbe ad avere licenza di inserimento. Il vero capolavoro si compirebbe sulla trequarti: De Bruyne agirebbe libero da compiti difensivi asfissianti, supportato dalla fantasia di Alisson Santos, per innescare l’unica punta Rasmus Hojlund. A farne le spese, in questo caso, sarebbe un esterno puro come Matteo Politano, costretto alla panchina.

L’ipotesi 2: Il “4-2-Fantasia” con l’esclusione di Frank Anguissa

Un 4-2-3-1 a trazione anteriore con Lobotka e McTominay in mediana. A rischiare il posto sarebbe Anguissa, apparso molto lento e impreciso nella gara contro il Genoa.

C’è, tuttavia, un’ipotesi ancora più affascinante e aggressiva, che i tifosi hanno già ribattezzato “4-2-Fantasia”. Un 4-2-3-1 che permetterebbe al Napoli di sfruttare tutto il potenziale devastante sulle corsie esterne, mantenendo De Bruyne nel ruolo naturale di trequartista centrale.

Questa scelta, però, richiederebbe una vittima illustre a centrocampo: Frank Zambo Anguissa. Non è un mistero che l’inizio di stagione del camerunense sia stato deludente. Proprio a Marassi, la sua lentezza in fase di transizione ha fatto spesso infuriare Allegri, che lo ha richiamato in panchina (sostituito proprio da De Bruyne al 66′). Nel 4-2-3-1, la diga centrale sarebbe formata da Lobotka e McTominay (che però rischierebbe di giocare troppo lontano dall’area avversaria), mentre la trequarti vedrebbe De Bruyne affiancato da due ali pure. Una soluzione che premierebbe anche lo straordinario momento di forma del giovane Antonio Vergara, subentrato a gara in corso contro il Genoa e risultato a tratti devastante. Lavori in corso, insomma, per un Napoli che vuole tornare a spaventare l’Europa.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La prestazione clamorosa di De Bruyne a Marassi (i dati sugli Expected Goals On Target e la precisione dei passaggi sono da fantascienza) ha sancito la fine dell’equazione “modulo conservativo uguale equilibrio”. Allegri sa benissimo che costringere un Re a difendere come un pedone è uno spreco intollerabile. L’Albero di Natale sembra la soluzione più equilibrata e “allegriana”: copre il centro del campo e lascia liberi i trequartisti. Ma attenzione al campanello d’allarme su Anguissa. Se il camerunense non alzerà rapidamente i giri del motore, l’esclusione a favore di un 4-2-3-1 iper-offensivo diventerà un’opzione molto più che percorribile. Vergara e Alisson scalpitano, e in questo Napoli non ci sono più rendite di posizione per nessuno.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): De Bruyne ha deciso Genoa-Napoli in 24 minuti (1 gol, 1 assist, 2 occasioni create).

Allegri ha bocciato la rigidità del passato, dichiarando di voler sacrificare un esterno per farlo giocare.

Il vecchio modulo di Conte (4-1-4-1) era detestato da De Bruyne e depotenziava McTominay. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): La scelta definitiva tra il 4-3-2-1 (esclusione di Politano) e il 4-2-3-1 (esclusione di Anguissa).

L’impatto difensivo di McTominay in un eventuale centrocampo a due al fianco di Lobotka.

📌 Le domande più frequenti Come cambia il modulo del Napoli per far giocare De Bruyne titolare? Massimiliano Allegri sta studiando due soluzioni per inserire il belga: il 4-3-2-1 (Albero di Natale) insieme ad Alisson alle spalle di Hojlund, oppure un 4-2-3-1 iper-offensivo sacrificando una mezzala. Quali sono state le statistiche di Kevin De Bruyne in Genoa-Napoli? In soli 24 minuti giocati, De Bruyne ha segnato 1 gol (0,62 xGOT), fornito 1 assist, creato 2 occasioni da rete e toccato 33 palloni, ottenendo un rating medio di 8,5 sui portali internazionali e voti tra il 7 e l’8 sui quotidiani sportivi. Perché De Bruyne aveva criticato il modulo di Antonio Conte? Nella passata stagione, Conte lo aveva inserito in un 4-1-4-1 (spesso 5-4-1 in non possesso) troppo difensivo, che costringeva il belga a compiti di copertura estenuanti e depotenziava le incursioni di Scott McTominay. Chi rischia il posto da titolare nel Napoli con De Bruyne in campo? Se Allegri dovesse optare per il 4-2-3-1, il principale indiziato a finire in panchina sarebbe Frank Anguissa, apparso lento a Genova. Nel 4-3-2-1, invece, verrebbe sacrificato un esterno puro come Politano.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

L’approfondimento tattico si basa sull’analisi visiva di Genoa-Napoli (1ª Giornata Serie A 2026/2027) e sulle dichiarazioni post-partita di Massimiliano Allegri. Le statistiche avanzate relative alla prestazione di Kevin De Bruyne (xG, xGOT, tocchi, passaggi chiave) sono state estratte e incrociate dai database ufficiali di ESPN, FotMob e Statmuse. Le valutazioni dei quotidiani sportivi (Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Il Mattino, Napoli Magazine) sono prese dalle pagelle pubblicate all’indomani del match.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 26 Agosto 2026.

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