Napoli, Gabriel Jesus e Guiu: cosa manca per chiudere

IN SINTESI Il mercato del Napoli è bloccato dai 17 slot Over 23 già pieni. Mazzocchi rischia l’esclusione, mentre Buongiorno (infortunato) andrà reinserito a gennaio. Il sogno Gabriel Jesus è frenato dalla necessità di cedere Noa Lang (il Galatasaray torna in corsa) e dalle offerte arabe. L’alternativa di Manna è Marc Guiu (Chelsea, classe 2006): non occuperebbe posto in lista, ma costa 25 milioni e preferisce il Siviglia.

Perché il mercato del Napoli è bloccato dalle liste, chi partirà tra gli esuberi e le statistiche dell’alternativa Marc Guiu

L’estate meteorologica non accenna ad arretrare, e paradossalmente sembra essersi cristallizzata anche l’estate del calciomercato partenopeo. A pochi giorni dal gong finale che decreterà la chiusura delle trattative, la casella degli acquisti estivi di Massimiliano Allegri recita ancora un laconico “due” (Favasuli e Badiashile).

I tifosi sognano il grande colpo del Centenario, la dirigenza lavora sotto traccia, ma la verità nuda e cruda è che il Napoli ha attualmente le mani legate. Non è solo una questione di liquidità o di fair play finanziario, ma un vero e proprio ingorgo burocratico. Il mantra del Direttore Sportivo Giovanni Manna, «Se non esce nessuno, non entra nessuno», non è una frase di circostanza, ma la sintesi di un dramma sportivo legato alle liste della Serie A. Un rebus che rischia di far saltare gli obiettivi primari e che spinge la società a valutare profili alternativi e giovanissimi per aggirare il regolamento.

Scheda Dati: Il collo di bottiglia del mercato azzurro (Agosto 2026) Parametro / Calciatore Status e Dinamiche di Mercato Stato Liste Serie A 17 su 17 slot Over 23 occupati. Impossibile tesserare nuovi adulti. Pasquale Mazzocchi Rischia il taglio dalla lista per fare spazio. Rifiutate le offerte di Cagliari e Sassuolo. Alessandro Buongiorno Fuori lista temporaneamente per infortunio. Andrà reinserito obbligatoriamente a gennaio. Noa Lang Atalanta defilata (punta Rowe). Galatasaray in forte pressing per le ultime ore. Esuberi (Cheddira, Ngonge, ecc.) Cheddira verso il Sassuolo. Monza su Ngonge e Folorunsho, ma manca l’accordo sulla formula.

Perché le liste della Serie A bloccano il mercato del Napoli e il caso Mazzocchi?

Il Napoli ha già riempito i 17 posti per i giocatori Over 23. Questa saturazione rischia di lasciare fuori lista Pasquale Mazzocchi e creerà un enorme problema a gennaio.

Il grande nemico del Napoli in questa fine di agosto non sono i club avversari, ma la matematica. Il regolamento della Lega Serie A parla chiaro: ogni squadra può iscrivere un massimo di 17 giocatori “Over 23” (non cresciuti nel vivaio del club o della nazione). Quando il Napoli è partito per la trasferta di Genova, questa lista era già drammaticamente satura.

Il caso più emblematico e doloroso riguarda Pasquale Mazzocchi. Nonostante il terzino napoletano sia alle prese con un sovraccarico al ginocchio, la sua assenza a Marassi assume contorni burocratici: in questo momento, è il principale indiziato a rimanere escluso dalle liste italiane ed europee. Un paradosso, se si pensa che il club ha appena rispedito al mittente i sondaggi di Cagliari e Sassuolo.

Ma c’è un dettaglio che rende la situazione ancora più grottesca: attualmente, Alessandro Buongiorno è fuori dall’elenco a causa del suo lungo infortunio. Quando a gennaio il difensore tornerà arruolabile, la società sarà obbligata a reinserirlo, dovendo tagliare un ulteriore giocatore. Il Napoli sa già oggi che dovrà cedere in inverno, e spera di non farsi trovare impreparato come in queste ore.

A che punto sono le cessioni di Noa Lang, Lucca e degli altri esuberi?

Sfumata l’Atalanta, il Galatasaray torna in corsa per Noa Lang. Sugli altri fronti, Cheddira è conteso dal Sassuolo, mentre si tratta col Monza per Ngonge e Folorunsho.

La domanda sorge spontanea: chi esce? Dando per scontato che sia altamente improbabile piazzare Lorenzo Lucca a cifre adeguate nell’ultima settimana di mercato, le speranze di monetizzazione di Manna erano tutte rivolte verso Noa Lang. L’Atalanta, tuttavia, ha deciso di dirottare il proprio budget (circa 40 milioni) su Jonathan Rowe, ritenendo eccessiva la richiesta di 20 milioni per l’olandese del Napoli. L’Ajax si è ufficialmente ritirato dalla corsa per mancanza di fondi.

L’unica ancora di salvezza sembra arrivare, ancora una volta, dalla Turchia. Il Galatasaray, dopo aver visto arenarsi la trattativa per Ismaila Sarr, è tornato prepotentemente su Lang. Un’operazione da “panic buy” delle ultime ore che farebbe respirare il bilancio azzurro, ma che obbligherebbe Allegri a chiedere un immediato sostituto. Non meno complessa la situazione del middle-class della rosa: Walid Cheddira è conteso dal Sassuolo (chi offrirà di più se lo aggiudicherà), mentre per Ngonge, Folorunsho e Cajuste il problema è la formula. Il Monza fa sul serio, ma il Napoli rifiuta i prestiti secchi: vendere a titolo definitivo gli esuberi a fine agosto è una missione ai limiti dell’impossibile.

Perché l’operazione Gabriel Jesus è a rischio e quali sono gli ostacoli?

Nonostante l’apertura del brasiliano, l’affare è bloccato dalle liste sature e dall’urgenza di chiudere in fretta prima che le ricchissime offerte dall’Arabia Saudita lo convincano.

In questo pantano burocratico galleggia il grande sogno dei tifosi: Gabriel Jesus. Le notizie in arrivo da Londra confermano che, alle giuste condizioni, l’attaccante brasiliano aprirebbe volentieri al trasferimento all’ombra del Vesuvio, essendo ormai scivolato fuori dalle rotazioni di Mikel Arteta all’Arsenal.

Tuttavia, il rischio che il mercato in entrata del Napoli si sia già concluso a Genova è altissimo. Gabriel Jesus porterebbe in dote gli stessi, identici problemi di lista degli altri: è un Over 23, e senza un’uscita di lusso (Lang o Lucca), non può fisicamente essere tesserato. A complicare un quadro già drammatico si aggiunge il fattore tempo. Sull’ex Manchester City stanno avanzando con prepotenza le sirene (e i milioni) dell’Arabia Saudita. Se Giovanni Manna non riuscirà a fare spazio e trovare la formula giusta in pochissimi giorni, il brasiliano saluterà definitivamente l’Europa.

L’escamotage del regolamento: Di fronte al blocco delle liste Over 23, le grandi squadre utilizzano l’unica scappatoia concessa dal regolamento: i giocatori “Under 22”. Acquistare talenti nati dal 1° gennaio 2004 in poi permette di inserirli in rosa senza limiti di registrazione. È esattamente per questo motivo che Giovanni Manna ha spostato i propri radar su profili giovanissimi, trasformando una necessità burocratica in una strategia di scouting.

Chi è Marc Guiu, l’alternativa del Chelsea seguita da Giovanni Manna?

Guiu è un attaccante classe 2006. Essendo Under 22 non occuperebbe posto in lista, ma il Chelsea chiede 25 milioni e il giocatore preferirebbe tornare in Spagna al Siviglia.

Ed è proprio inseguendo l’escamotage degli “Under 22” che prende corpo l’alternativa più affascinante (e complessa) del mercato azzurro: Marc Guiu. L’attaccante spagnolo, nato il 4 gennaio 2006, rappresenta il prototipo perfetto per le esigenze del Napoli. Avendo solo 20 anni nella stagione in corso, il suo acquisto non comporterebbe alcun obbligo di cessione preventiva, aggirando di netto il blocco delle liste.

Giovanni Manna stravede per lui, ma l’operazione è economicamente e diplomaticamente ardua. Pagato 6 milioni di euro (circa 5 milioni di sterline) dal Chelsea, il club londinese ha fissato oggi una valutazione altissima: 25 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva per un ragazzo che nelle ultime due stagioni ha vissuto prevalentemente in panchina o in prestito. Inoltre, c’è da convincere il giocatore: Guiu, desideroso di trovare una maglia da titolare inamovibile, vedrebbe di buon occhio un ritorno in patria, con il Siviglia in forte pressing per garantirgli il posto al centro dell’attacco.

Quali sono le statistiche reali di Marc Guiu nella stagione 2025/2026?

Nella scorsa stagione ha giocato 16 partite totali tra Chelsea e Sunderland, segnando 3 gol (di cui uno in Champions contro l’Ajax) in circa 408 minuti complessivi.

Per giustificare una valutazione di 25 milioni per un classe 2006, bisogna scavare nelle statistiche avanzate, ripulendole dal basso minutaggio. Nella stagione 2025/2026, Marc Guiu ha diviso il suo tempo tra il Chelsea e un breve prestito al Sunderland, totalizzando 16 presenze complessive e 3 reti.

I dati più interessanti arrivano dal palcoscenico europeo. L’unica presenza in Champions League col Chelsea (45 minuti giocati il 22 ottobre 2025 nel 5-1 contro l’Ajax) è stata bagnata da un gol fulmineo al 18′ minuto, con un clamoroso 100% di precisione tiri (2 tiri, 2 in porta) e un rating di 7,3. In Premier League ha faticato maggiormente: 8 presenze (solo una da titolare) per 273 minuti, zero gol ma un assist a referto, con una precisione al tiro scesa al 15,4%. Il suo rendimento si è rialzato nelle coppe nazionali, trovando la via della rete sia in FA Cup col Chelsea sia in EFL Cup durante i 90 minuti giocati col Sunderland (rating di 8,0).

Scheda Dati: Il rendimento statistico di Marc Guiu nella stagione 25/26 (Fonti: UEFA, ESPN, Soccerbase) Competizione (Squadra) Presenze Minuti Gol Dettagli / Rating Premier League (Chelsea) 8 (1 Tit.) 273′ 0 1 Assist (Rating 6.24) Champions League (Chelsea) 1 45′ 1 Gol vs Ajax (Rating 7.3) FA Cup & EFL Cup (Chelsea) 4 N/D 1 Rete in FA Cup Premier & EFL (Sunderland) 3 90’+ 1 Gol in EFL Cup (Rating 8.0) TOTALE COMPLESSIVO 25/26 16 Pres. ~ 408′ 3 Gol 1 Assist

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La paralisi del mercato azzurro è il manifesto delle colpe della passata gestione tecnica. Avere le liste bloccate ad agosto significa non aver saputo programmare gli ammortamenti e i rinnovi, ritrovandosi oggi a dover pregare il Monza o il Sassuolo di accollarsi esuberi pesanti. La situazione di Pasquale Mazzocchi è l’emblema di questa schizofrenia: un giocatore stimato dalla presidenza, utile allo spogliatoio, ma che la matematica del regolamento condanna alla tribuna. In questo scenario, l’idea di Marc Guiu è un colpo di genio burocratico di Manna (aggirerebbe il blocco liste), ma a 25 milioni di euro per un ragazzo che ha giocato 400 minuti in un anno, rischia di trasformarsi nell’ennesima scommessa azzardata. Forse, il Napoli farebbe bene ad accettare che il suo mercato sia già finito, concentrandosi sul valorizzare ciò che ha già in casa sotto la guida di Allegri.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Il Napoli ha 17 Over 23 in rosa: per tesserare Gabriel Jesus è obbligatorio cedere un adulto.

Pasquale Mazzocchi rischia concretamente l’esclusione dalle liste per la Serie A e per l’Europa.

Marc Guiu (classe 2006) è l’alternativa a Jesus perché, da Under 22, aggirerebbe i limiti della lista. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’offerta ufficiale last-minute del Galatasaray per l’acquisto a titolo definitivo di Noa Lang.

La volontà di Marc Guiu di accettare la Serie A rispetto all’offerta del Siviglia che gli garantirebbe la titolarità.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

L’analisi sui limiti imposti dalle liste della Serie A e della UEFA (17 giocatori Over 23) si basa sul regolamento ufficiale vigente per la stagione 2026/2027. I dati statistici e biografici relativi alla carriera di Marc Guiu (Chelsea e Sunderland, stagione 25/26) sono stati verificati incrociando i database ufficiali di UEFA.com (per la Champions League), ESPN, Flashscore e Soccerbase, garantendo l’assoluta fattualità delle informazioni riportate (es. la rete contro l’Ajax del 22 ottobre 2025).Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 25 Agosto 2026.

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