IN SINTESI Il Napoli stringe per Marc Guiu (classe 2006, Chelsea), valutato 15-16 milioni di euro. Centravanti strutturato (184 cm), in carriera vanta 131 presenze e 51 gol. Perfetto per il gioco verticale di Allegri, Guiu è la soluzione strategica di Manna: essendo Under-22 non occupa posti nella lista Serie A, permettendo al club di non vendere Lucca e di sbloccare il mercato sacrificando il solo Noa Lang.

Chi è Marc Guiu: statistiche, caratteristiche tecniche e i 3 motivi per cui il Napoli vuole il bomber del Chelsea

La finestra estiva del calciomercato della SSC Napoli volge al termine, ma la dirigenza capeggiata da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sta preparando il colpo di coda definitivo. I contatti con l’Inghilterra, tenuti vivi sottotraccia per settimane, stanno convergendo verso un unico, affascinante profilo: Marc Guiu. Come confermato dalla redazione di Sky Sport, la scelta di puntare sull’attaccante spagnolo di proprietà del Chelsea (con una valutazione che oscilla tra i 15 e i 16 milioni di euro) non è figlia della frenesia last-minute, ma di un calcolo tattico e burocratico millimetrico. Guiu non è semplicemente un attaccante da aggiungere al roster di Massimiliano Allegri; è la chiave di volta capace di risolvere, in un colpo solo, i problemi di bilancio, le carenze strutturali in area di rigore e i rigidi blocchi imposti dalle liste della Lega Serie A.

Scheda Dati: Profilo anagrafico e bilancio complessivo della carriera di Marc Guiu Parametro Biometrico Dettagli e Valori Assoluti Nome, Età e Nazionalità Marc Guiu Pàz – 20 anni (4 gennaio 2006) – Spagna Ruolo, Altezza e Piede Attaccante Centrale – 1,84 m – Destro Statistiche Totali (Club + Nazionali) 131 Presenze | 51 Gol | 8 Assist (Media 0,39 gol/partita) Club Attuale e Valutazione Chelsea FC (In prestito al Sunderland) – 15/16 Milioni € Investimento Iniziale Chelsea £ 5.000.000 (Circa 6 Milioni di euro dal Barcellona)

Dalla cantera del Barcellona ai muscoli del Chelsea: l’evoluzione di Guiu

Cresciuto con l’intelligenza tattica della Masia blaugrana, ha aggiunto l’aggressività e la forza fisica necessarie per sopravvivere in Premier League.

Per inquadrare il reale valore di Marc Guiu, bisogna abbandonare l’idea del giovane talento costruito esclusivamente sulla suggestione del potenziale. A 20 anni, lo spagnolo possiede già una fisionomia calcistica nitidissima. Nato a Granollers (Catalogna), il suo percorso formativo si sviluppa interamente nell’orbita della Masia del Barcellona. Questo imprinting è fondamentale: a dispetto di un fisico imponente, Guiu non è un “centravanti boa” limitato e meccanico. L’educazione blaugrana gli ha fornito una matrice associativa rara: sa orientare il corpo, proteggere la palla e cucire il gioco con i compagni.

Tuttavia, fin dalle giovanili, ha palesato un istinto da killer d’area di rigore. L’esordio in prima squadra col Barça è emblematico: entrato contro l’Athletic Bilbao, trova immediatamente la rete decisiva, dimostrando l’innata capacità di entrare istantaneamente nel ritmo emotivo del match. Il successivo approdo al Chelsea ha rappresentato lo shock termico necessario per la sua evoluzione. In Inghilterra, Guiu si è confrontato con ritmi infernali e difensori fisicamente brutali, affinando due armi: la resistenza al contatto fisico e il lavoro in non possesso, diventando un attaccante disposto al sacrificio e al pressing asfissiante sul primo portatore palla avversario.

Quali sono le caratteristiche tecniche e tattiche di Marc Guiu?

È un numero 9 di struttura, fortissimo nel gioco aereo e nell’occupazione centrale. Agisce da riferimento per le uscite dirette, ma sa anche attaccare la profondità.

Marc Guiu è, nella sua essenza più pura, un centravanti verticale. Ma ridurre la sua verticalità a una semplice “corsa in avanti” sarebbe un errore. Il suo repertorio si basa su tre pilastri tattici fondamentali:

Occupazione dello spazio centrale: Ama vivere tra i due difensori centrali avversari. Questa posizione ibrida crea un dilemma per le difese: accorciare su di lui lasciando spazio alle spalle, o arretrare concedendogli tempo per girarsi.

Ama vivere tra i due difensori centrali avversari. Questa posizione ibrida crea un dilemma per le difese: accorciare su di lui lasciando spazio alle spalle, o arretrare concedendogli tempo per girarsi. Protezione del pallone (Il “Punto di decompressione”): Usando i suoi 184 cm, assorbe il contatto del marcatore e fa da appoggio per le uscite dirette. È la valvola di sfogo perfetta per una squadra pressata nella propria metà campo.

Usando i suoi 184 cm, assorbe il contatto del marcatore e fa da appoggio per le uscite dirette. È la valvola di sfogo perfetta per una squadra pressata nella propria metà campo. Dominio nel gioco aereo e fiuto del gol: Ha tempi di elevazione eccellenti, utili sia per le sponde che per finalizzare i cross. In area, attacca con aggressività il primo palo e sa leggere in anticipo le “seconde palle” o le respinte sporche.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli di Allegri: Massimiliano Allegri non cerca attaccanti di raccordo (i cosiddetti “falsi nove”), ma riferimenti funzionali. Nel 4-3-3 asimmetrico del Napoli, avere una punta che funge da ancoraggio centrale permette agli esterni e alle mezzali (come McTominay o De Bruyne) di buttarsi negli spazi creati. Guiu garantisce proprio questo: una soluzione semplice e diretta per risalire il campo rapidamente, sposandosi perfettamente con il pragmatismo del tecnico livornese.

Analisi delle statistiche: i dati reali di Guiu nella stagione 2025/2026

Ha raccolto 16 presenze e 3 gol tra Chelsea e Sunderland. In Champions League vanta un gol segnato in appena 45 minuti contro l’Ajax.

Per valutare un investimento da 15-16 milioni, i numeri vanno sezionati. La stagione 2025/2026 di Guiu, divisa tra la casa madre del Chelsea e un prestito al Sunderland, è quella del definitivo rodaggio nel calcio dei grandi. In totale, ha messo a referto 16 apparizioni complessive, 3 reti e 1 assist, per un totale di circa 408 minuti giocati.

Il dato che balza agli occhi è il suo rendimento nelle coppe. Secondo i dati ufficiali UEFA, nella sua unica presenza in Champions League (il 22 ottobre 2025 contro l’Ajax), gli sono bastati 45 minuti per trovare la rete, con una mostruosa precisione al tiro del 100% (2 tiri, 2 in porta) e un rating di 7.3. Ha timbrato il cartellino anche in FA Cup con i londinesi e in EFL Cup con il Sunderland. In Premier League (8 presenze, 273 minuti) ha faticato maggiormente in fase realizzativa (0 gol), ma ha fornito un assist, mantenendo un rating medio superiore alla sufficienza (6.24). È il classico quadro statistico di un potenziale campione “in gabbia”, bisognoso di fiducia e minutaggio per esplodere definitivamente.

Scheda Dati: Il rendimento statistico stagionale di Marc Guiu (2025/2026) Competizione (Club) Presenze Minuti Gol/Assist Dettagli / Rating Premier League (Chelsea) 8 (1 Tit.) 273′ 0 G / 1 A 13 Tiri Tot. (Rating 6.24) Champions League (Chelsea) 1 45′ 1 G / 0 A 100% Prec. Tiri (Rating 7.3) Coppe Nazionali (Chelsea) 4 (FA + EFL) N/D 1 G / 0 A Rete in FA Cup (Rating 7.2) Premier/EFL (Sunderland) 3 90’+ 1 G / 0 A Gol in EFL Cup (Rating 8.0) TOTALE 25/26 16 ~408′ 3 Gol 1 Assist

I 3 motivi per cui Giovanni Manna vuole Marc Guiu al Napoli

Essendo un Under-22, Guiu aggira il blocco delle liste Serie A. Questo permetterebbe al Napoli di mantenere Lorenzo Lucca in rosa, sacrificando il solo Noa Lang.

Ma perché il Napoli ha virato così prepotentemente su Marc Guiu in queste ultime ore di mercato? Il giocatore ha espressamente chiesto al Chelsea maggior minutaggio, e a Londra gli spazi sono intasati. Giovanni Manna ha annusato l’affare e lo ha individuato come il “colpo perfetto” per tre motivi di natura strategica e burocratica:

Il Capolavoro Burocratico (La regola Under-22): Il Napoli ha attualmente tutti i 17 slot per i giocatori “Over 23” occupati. Acquistare un campione già fatto (come Gabriel Jesus) imporrebbe cessioni sanguinose. Guiu, essendo un classe 2006, entra di diritto nella lista “Under 22”, che in Serie A è illimitata. Un hack regolamentare che sblocca di colpo il mercato in entrata. La salvezza di Lorenzo Lucca: Aggirando il blocco delle liste, il Napoli non ha più l’assoluta necessità di svendere Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano, reduce da un ottimo precampionato, potrebbe restare alla corte di Allegri, garantendo una profondità offensiva impressionante. Investimento patrimoniale: A 15 milioni di euro, un attaccante di 20 anni con la sua struttura fisica e il suo background rappresenta un patrimonio da sgrezzare e potenzialmente rivendere al triplo nel giro di pochi anni. L’unico sacrificio sull’altare del bilancio resterebbe l’addio di Noa Lang.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo C’è molta più intelligenza manageriale nell’operazione Marc Guiu di quanta ne traspaia dai titoli sensazionalistici. Manna ha capito che sbattere la testa contro il muro delle “liste bloccate” rincorrendo i sogni milionari (Gabriel Jesus) avrebbe portato alla paralisi. Guiu è un colpo “alla Giuntoli”: giovane, affamato, strutturato fisicamente e tatticamente educato alla Masia. Certo, ha dei limiti. Deve migliorare nel gioco associativo nello stretto e imparare le letture complesse delle difese italiane. Ma Allegri è l’insegnante perfetto per sgrezzare un attaccante con queste caratteristiche. La vera sfida non è convincere il Chelsea, ma il giocatore stesso: il Siviglia gli promette il posto fisso, Napoli gli offre la pressione del Centenario e la competizione con Hojlund e Lucca. Chi sceglie Napoli oggi, deve avere il fuoco dentro.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Marc Guiu è un attaccante classe 2006 di proprietà del Chelsea, con un valore di 15-16 milioni di euro.

In carriera vanta 131 presenze e 51 reti; nella passata stagione ha segnato in Champions contro l’Ajax.

L’acquisto non occuperebbe alcuno slot nella lista Over 23 del Napoli, aggirando il blocco normativo. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): La volontà del giocatore: Guiu preferirebbe tornare in Spagna (Siviglia) per avere la certezza di essere titolare.

La contemporanea uscita di Noa Lang, unica cessione necessaria per finanziare l’esborso economico al Chelsea.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Lo scouting report tecnico si basa sull’osservazione delle gare disputate da Marc Guiu con le maglie di Barcellona, Chelsea e Sunderland. I dati quantitativi e le statistiche avanzate (incluso il dettaglio dei minuti giocati, dei tiri e del gol in Champions League contro l’Ajax) sono stati verificati incrociando i database ufficiali di UEFA, ESPN, Soccerbase, StatMuse e Flashscore, aggiornati alla chiusura della stagione 2025/2026. L’indiscrezione sull’interessamento della SSC Napoli e le valutazioni economiche (15-16 milioni) sono state diffuse dalla redazione di Sky Sport.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 27 Agosto 2026.

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