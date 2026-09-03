IN SINTESI Pessime notizie per la SSC Napoli in vista del big match contro l’Inter. Scott McTominay si sottoporrà a un’ablazione cardiaca per correggere un’aritmia benigna. Il Dottor Carlo Pappone (Policlinico San Donato) avverte: “Non è una passeggiata, serviranno almeno 8 settimane di osservazione”. A centrocampo piove sul bagnato per Massimiliano Allegri: anche Giovane si è operato per un’ernia inguinale e tornerà solo a metà ottobre.

L’operazione al cuore di Scott McTominay: i reali tempi di recupero, le parole del primario e come cambia il Napoli di Allegri

Ci sono momenti in cui le lavagne tattiche, i moduli e le polemiche di mercato devono necessariamente fare un passo indietro. Nella lunga e tesa settimana che conduce al big match di San Siro tra l’Inter campione d’Italia e la SSC Napoli di Massimiliano Allegri, la notizia principale non riguarda un ballottaggio offensivo, ma il bollettino medico. Scott McTominay, il leader carismatico e motore inesauribile del centrocampo partenopeo, è costretto a fermarsi per un problema al cuore. Quella che inizialmente sembrava una gestione conservativa si è trasformata in una necessità chirurgica immediata. L’intervento, seppur di routine per la medicina moderna, impone tempistiche di recupero rigide e non negoziabili, dettate dai severissimi protocolli della medicina sportiva italiana. A fare chiarezza sulla reale entità del problema è intervenuto direttamente il luminare che eseguirà l’operazione, spegnendo le facili illusioni su un rientro lampo.

Scheda Dati: Il bollettino medico del centrocampo della SSC Napoli (Settembre 2026) Calciatore Diagnosi Clinica Procedura Medica Rientro Stimato Scott McTominay Aritmia benigna (Fibrillazione atriale) Ablazione cardiaca transcatetere Novembre 2026 (Min. 8 settimane) Giovane Ernia inguinale sintomatica Intervento chirurgico di riparazione Metà Ottobre 2026 Elaborazione dati medici a cura di Napolissimo.it

Cos’è l’ablazione cardiaca e perché Scott McTominay deve operarsi?

Il centrocampista scozzese soffre di fibrillazione atriale, un’aritmia che riduce drasticamente le prestazioni fisiche. L’intervento brucerà le cellule responsabili del problema.

Per comprendere la gravità della situazione, è necessario affidarsi alla scienza. Scott McTominay deve correggere una lieve aritmia benigna, tecnicamente definita fibrillazione atriale. A spiegare i dettagli è il Dottor Carlo Pappone, primario di Cardiologia del Policlinico San Donato di Milano (struttura d’eccellenza a livello europeo), che eseguirà materialmente l’intervento. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il luminare ha chiarito che non si tratta di un evento raro, ma che “compare più spesso verso la fine della carriera”.

Il problema per un atleta d’élite è l’impatto sul motore fisico. “Durante la fibrillazione atriale, il cuore perde la normale coordinazione tra le sue camere e la prestazione fisica dell’atleta può ridursi in modo significativo”, ha precisato il primario. La soluzione è l’ablazione. Ma in cosa consiste? “La procedura avviene in anestesia generale: il medico inserisce alcuni cateteri attraverso una vena femorale e questi raggiungono il cuore. Il cardiologo accede all’atrio sinistro attraverso una puntura della membrana che separa i due atri e interviene (bruciando, ndr) sulle aree responsabili dell’aritmia”. Un intervento sofisticato che, come ricorda Pappone, “non garantisce il successo del 100% dei casi” al primo tentativo.

I reali tempi di recupero: perché McTominay starà fuori almeno 8 settimane?

I protocolli italiani impongono 8 settimane di osservazione post-operatoria senza l’uso di farmaci antiaritmici prima di poter concedere la nuova idoneità sportiva.

La doccia fredda per i tifosi azzurri e per Massimiliano Allegri riguarda le tempistiche. Chi sperava in un rientro lampo dopo la sosta per le Nazionali di fine settembre dovrà rassegnarsi. “Non è una passeggiata”, ha sentenziato il Dottor Pappone, tracciando un confine netto tra la medicina civile e quella sportiva.

“L’intervento di un atleta è diverso da quello di una persona normale e il motivo è legato agli standard richiesti a un professionista. Dopo l’ablazione non basta verificare il ritorno al normale ritmo cardiaco, ma accertare soprattutto l’assenza di nuovi episodi di fibrillazione atriale”. In Italia, le regole per la concessione dell’idoneità sportiva agonistica sono le più severe e tutelanti al mondo. Per tornare in campo in Serie A, l’atleta “non deve avere la necessità di assumere farmaci antiaritmici o di una terapia anticoagulante”. Questo iter impone un periodo di “finestra bianca” (osservazione clinica) di almeno 8 settimane. Solo al termine di questi due mesi, se il cuore risponderà perfettamente agli sforzi massimali senza l’ausilio di farmaci, McTominay riceverà il via libera. Il suo rientro, calendario alla mano, slitta inevitabilmente a novembre inoltrato.

⚡ Il rigore della medicina sportiva italiana: Il caso McTominay evidenzia ancora una volta l’eccellenza e il rigore dei protocolli medici del nostro Paese. A differenza di altre leghe europee (come la Premier League o l’Eredivisie), in Italia non sono ammesse deroghe quando si tratta di patologie cardiache. La salute dell’atleta viene prima di qualsiasi esigenza di classifica o di bilancio, un principio etico che rende la Serie A il campionato più sicuro al mondo per i calciatori.

Piove sul bagnato a centrocampo: anche Giovane operato di ernia

Il Napoli perde un’altra pedina in mediana. Giovane ha anticipato l’intervento per risolvere un’ernia inguinale che lo tormentava: rientro previsto a metà ottobre.

Come se non bastasse il vuoto lasciato dallo scozzese, l’infermeria di Castel Volturno ha registrato un altro ingresso nel reparto nevralgico del campo. Il centrocampista Giovane si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un’ernia inguinale.

È stato lo stesso calciatore a spiegare le dinamiche della scelta: “Purtroppo ho scoperto con sorpresa di avere un’ernia già da alcuni mesi. Col passare del tempo ha iniziato a darmi fastidio e quindi, di comune accordo con lo staff, i medici e il direttore, abbiamo deciso di anticipare l’intervento, in modo da poter essere al 100% per aiutare la squadra durante la stagione”. Una decisione saggia dal punto di vista clinico, ma che priva Allegri di un’alternativa vitale proprio nel momento di massima emergenza. Il rientro di Giovane è stimato per la metà di ottobre, lasciando la mediana azzurra con gli uomini contati per il prossimo mese e mezzo di fuoco tra campionato e Champions League.

Come cambia il Napoli di Allegri senza McTominay contro l’Inter?

Senza il dinamismo dello scozzese, Allegri dovrà affidarsi definitivamente a Kevin De Bruyne dal primo minuto, chiedendo a Lobotka e Anguissa un sacrificio fisico enorme.

L’assenza prolungata di Scott McTominay costringe Massimiliano Allegri a ridisegnare l’architettura tattica della SSC Napoli, a partire dall’imminente e delicatissima trasferta contro l’Inter. Lo scozzese non era solo un centrocampista, ma l’equilibratore del sistema: garantiva fisicità in interdizione e tempi di inserimento letali alle spalle delle punte.

Senza di lui, il passaggio al 4-2-3-1 (o 4-3-2-1) diventa una scelta obbligata. Kevin De Bruyne, che ha già incantato contro il Genoa, dovrà caricarsi la squadra sulle spalle partendo dal primo minuto. Il vero problema riguarderà la diga centrale: Stanislav Lobotka e Frank Anguissa saranno chiamati agli straordinari. Soprattutto il camerunense, apparso lento e distratto nelle prime uscite, dovrà ritrovare la forma dei giorni migliori per non lasciare la difesa in balia delle transizioni nerazzurre. In panchina, le opzioni scarseggiano: l’assenza di Giovane riduce le rotazioni, costringendo Allegri a sperare nell’esplosione definitiva del giovane Antonio Vergara o in un adattamento tattico di emergenza di altri interpreti.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo Di fronte al cuore, il pallone si sgonfia. La salute di Scott McTominay è l’unica priorità assoluta di queste ore, e le parole del Dottor Pappone sono un richiamo alla realtà per chi pensava a un rientro forzato. Tuttavia, dal punto di vista puramente sportivo, questa è la prima vera tempesta della gestione Allegri. Perdere il proprio “motore” per due mesi, in concomitanza con l’infortunio di Giovane e con un mercato estivo che non ha portato alternative di peso in mediana, è un test di sopravvivenza estremo. Giovanni Manna ha costruito una rosa con 25 esuberi ma con la coperta cortissima nei ruoli chiave. Ora toccherà ad Allegri fare il miracolo: blindare la squadra, responsabilizzare Anguissa e sperare che la classe di De Bruyne basti a mascherare le voragini di un centrocampo ridotto all’osso.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Scott McTominay si sottoporrà a un’ablazione cardiaca al Policlinico San Donato per una fibrillazione atriale.

I tempi di recupero impongono almeno 8 settimane di stop per ottenere l’idoneità sportiva in Italia.

Il centrocampista Giovane si è operato per un’ernia inguinale e starà fuori fino a metà ottobre. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’esito dell’intervento di McTominay e la risposta del cuore durante il periodo di osservazione senza farmaci.

Le scelte di formazione di Massimiliano Allegri per sostituire i due centrocampisti nel big match contro l’Inter.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni cliniche relative alla patologia (fibrillazione atriale) e alla procedura chirurgica (ablazione transcatetere) di Scott McTominay sono state fornite dal Dottor Carlo Pappone, primario di Cardiologia del Policlinico San Donato di Milano, durante un’intervista esclusiva a Radio Kiss Kiss. I tempi di recupero (minimo 8 settimane) riflettono i rigidi protocolli del COCIS (Comitato Organizzativo Cardiologico per l’Idoneità allo Sport) vigenti in Italia. Le dichiarazioni del calciatore Giovane in merito al suo intervento per ernia inguinale sono state rilasciate tramite i canali social ufficiali dell’atleta.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 3 Settembre 2026.

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