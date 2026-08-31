IN SINTESI Il Napoli crolla 1-2 contro il Como. Le statistiche condannano Massimiliano Allegri: 58% di possesso per i lariani e ben 9 fuorigioco azzurri. Preoccupa Scott McTominay: lo scozzese soffre di vesciche croniche ai piedi e valuta l’intervento chirurgico a settembre. Fallito il mercato del Centenario: Gabriel Jesus va al Barcellona, lasciando a Giovanni Manna i soli Badiashile e Favasuli. Squadra in balia dei “senatori stanchi” (Anguissa, Di Lorenzo, Politano).

Il disastro del Napoli contro il Como: il peggior Allegri, le statistiche impietose, l’operazione per McTominay e il mercato fallito

Il paradosso della SSC Napoli nella stagione 2026-2027 si sta consumando sotto gli occhi increduli del proprio pubblico. Da una parte, una società che festeggia i 100 anni di storia con proclami trionfali e ambizioni europee sbandierate dal presidente Aurelio De Laurentiis; dall’altra, la costruzione della rosa più incompleta degli ultimi decenni, affidata a un allenatore, Massimiliano Allegri, che al momento non riesce a esprimere né un gioco propositivo né la sua proverbiale solidità difensiva.

Dopo appena due giornate di campionato, il sospetto che aleggia sullo Stadio Diego Armando Maradona è pesantissimo: questo Napoli rischia di essere la fotocopia del peggior Milan allenato da Allegri nella passata stagione, ma senza le attenuanti di un organico mediocre. La sconfitta per 1-2 contro il Como di Cesc Fabregas non è un semplice incidente di percorso agostano, ma il sintomo di una malattia strutturale profonda.

Scheda Dati: Le statistiche verificate di Napoli-Como 1-2 (30 Agosto 2026) Parametro Statistico SSC Napoli Como 1907 Possesso Palla e Passaggi Riusciti 42% (385 passaggi) 58% (555 passaggi) Tiri Totali (Nello Specchio) 13 (2 in porta) 21 (6 in porta) Expected Goals (xG) vs xGOT 1,35 xG | 0,46 xGOT 1,02 xG | 1,62 xGOT Tocchi in Area Avversaria 30 40 Fuorigioco Fischiati 9 0 Dribbling Riusciti 6 su 17 (35%) 9 su 15 (60%)

Cosa rivelano le statistiche di Napoli-Como e il disastro dei 9 fuorigioco?

I numeri certificano il dominio del Como (58% di possesso e 21 tiri). Il dato di 9 fuorigioco per il Napoli evidenzia una manovra offensiva disorganizzata e prevedibile.

La lettura dei dati statistici della partita è un atto d’accusa formale contro l’atteggiamento della squadra. Il Como ha comandato la partita per volume, controllo e qualità delle conclusioni: 58% di possesso palla al Maradona, 21 tiri contro 13, e ben 40 tocchi nell’area di rigore azzurra. Il divario tra gli Expected Goals (xG) e gli Expected Goals on Target (xGOT) spiega la sconfitta: il Napoli ha generato un xG leggermente superiore (1,35 contro 1,02), ma il Como ha concluso con una precisione letale, trasformando le occasioni in un xGOT di 1,62 contro il misero 0,46 dei partenopei.

Ma il dato tatticamente più anomalo e inquietante per Massimiliano Allegri è quello dei fuorigioco: ben 9 offside fischiati agli attaccanti del Napoli, contro lo zero assoluto del Como. Nel calcio moderno, finire in fuorigioco 9 volte in 90 minuti non è sfortuna, è il sintomo di una malattia tattica. Significa che i movimenti offensivi di Rasmus Hojlund e degli esterni sono perennemente anticipati, slegati dai tempi di gioco dei centrocampisti e facilmente leggibili dalla linea difensiva lariana. Una squadra che non sa costruire dal basso finisce per lanciare lungo alla disperata, finendo sistematicamente nella trappola avversaria.

Qual è l’infortunio di Scott McTominay e perché rischia l’operazione?

Il centrocampista scozzese soffre di gravi vesciche ai piedi che gli impediscono di allenarsi. Durante la sosta di settembre potrebbe operarsi, saltando la Nazionale.

A peggiorare un quadro clinico già compromesso, c’è il mistero legato a Scott McTominay. Nelle prime due giornate di campionato, lo scozzese è sembrato un lontano parente del trascinatore ammirato nell’anno dello Scudetto. Contro il Como, Massimiliano Allegri lo ha sostituito all’inizio della ripresa, preferendo lasciare in campo un disastroso Frank Anguissa. Una scelta incomprensibile, finché non è emersa la verità medica.

Come rivelato dal quotidiano Il Mattino, Scott McTominay sta convivendo con un problema cronico e invalidante: gravi vesciche ai piedi. Questo fastidio gli impedisce di sostenere carichi di lavoro regolari. Lo scozzese si allena a singhiozzo, costringendo lo staff medico a una gestione precaria. La situazione è arrivata a un punto di non ritorno: la lunga pausa per le Nazionali di settembre diventerà il momento decisivo. McTominay potrebbe rinunciare alla convocazione della Scozia per sottoporsi a controlli clinici approfonditi, e non è esclusa l’ipotesi di un intervento chirurgico per risolvere il problema alla radice. Perdere il proprio motore a centrocampo sarebbe una mazzata letale per le ambizioni del club.

⚡ Il peso dei “Senatori Stanchi”: Non è solo una questione tattica, ma mentale. Giocatori come Mathias Olivera, Rafa Marin, Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Frank Anguissa sembrano aver esaurito le energie nervose. Hanno dato tutto al club negli anni passati, ma oggi appaiono svuotati delle motivazioni necessarie per competere ad alto livello. Il mancato ricambio generazionale in questi ruoli chiave sta zavorrando psicologicamente l’intero spogliatoio.

Perché il mercato del Centenario del Napoli è considerato un fallimento?

Aurelio De Laurentiis aveva promesso l’Europa, ma Giovanni Manna ha acquistato solo Badiashile e Favasuli. Il grande obiettivo Gabriel Jesus ha firmato per il Barcellona.

Le colpe del campo si intrecciano inesorabilmente con quelle della scrivania. Il mercato del Centenario, che doveva rilanciare la SSC Napoli nell’Olimpo europeo, si è rivelato un flop su tutta la linea. La dirigenza è rimasta ferma ai soli acquisti di Benoit Badiashile e Costantino Favasuli. Profili utili per completare numericamente la rosa, ma incapaci di fornire quel boost qualitativo necessario per competere con l’Inter.

L’editoriale odierno del Corriere dello Sport non ha fatto sconti: “La domenica azzurra è stata resa ancora più amara dal passaggio di Gabriel Jesus al Barcellona. La classe e i gol del brasiliano potevano servire moltissimo. La società ha fatto una scelta diversa, preferendo conservare l’ossatura della scorsa stagione. Pensare di poter avere un ruolo da protagonisti in Europa, come annunciato da De Laurentiis, è difficile. Sarebbe meglio volare più bassi”. Aver perso l’obiettivo primario dell’attacco a favore dei catalani certifica il ridimensionamento dell’appeal internazionale del club partenopeo.

Scheda Dati: La mappa dei 4 problemi strutturali della SSC Napoli di Allegri Area di Crisi Analisi del Problema 1. Tattica (Il Gioco) Assenza di manovra propositiva e fragilità difensiva. La squadra subisce il palleggio avversario (58% possesso Como) e non sa ripartire. 2. Fisica (McTominay) Il motore del centrocampo è fermo. Le vesciche ai piedi di Scott McTominay richiedono gestione medica e un possibile intervento chirurgico. 3. Societaria (Mercato) Campagna acquisti deludente. Mancato arrivo di Gabriel Jesus (andato al Barcellona) e rosa completata solo con Badiashile e Favasuli. 4. Mentale (I Senatori) Giocatori storici come Di Lorenzo, Anguissa e Politano appaiono svuotati di motivazioni, rendendo urgente un ricambio generazionale.

Perché il Napoli di Allegri viene paragonato al suo peggior Milan?

Come nel Milan 2025-26, la squadra di Allegri gioca un calcio passivo e rinunciatario. Ma a Napoli, il tecnico ha una rosa di alta qualità, rendendo il fallimento ingiustificabile.

Il fantasma che aleggia su Castel Volturno ha le tinte rossonere. Nessuna squadra di alta classifica negli ultimi vent’anni ha giocato un calcio peggiore di quello esibito nella stagione scorsa dal Milan di Massimiliano Allegri (forse solo la Juventus dell’Allegri-bis ci è andata vicina). Dopo i 3 punti “sgraffignati” a Marassi contro il Genoa con l’aiuto della dea bendata, il comandante Max si è dovuto inchinare al calcio moderno e organizzato del Como. Tracce di gioco azzurro: zero virgola zero.

Tuttavia, c’è una differenza sostanziale che inchioda l’allenatore alle proprie responsabilità. A Milano, Allegri aveva l’attenuante di un organico falcidiato dagli infortuni e qualitativamente mediocre, costretto ad aggrapparsi a rincalzi come Athekame o Estupiñan. A Napoli, questa scusa non regge. Pur con un mercato incompleto, la rosa della SSC Napoli vanta giocatori di caratura internazionale. Non riuscire a dare un’identità a questo gruppo, proponendo una squadra in catalessi, rende la prestazione contro il Como infinitamente più inquietante rispetto ai precedenti rossoneri.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo Alla seconda giornata di campionato fa ridere drammatizzare una sconfitta, ma il calendario non fa sconti: il prossimo turno vedrà il Napoli ospite dell’Inter a San Siro. Ritrovarsi staccati di 6 punti dai campioni d’Italia a inizio settembre aprirebbe una voragine psicologica devastante. L’inquietudine vera non nasce dal risultato, ma dall’identità. Ci chiedevamo se Allegri avrebbe sorpreso la piazza con un calcio propositivo o se avrebbe imposto la sua cinica solidità difensiva. La risposta offerta contro il Como è avvilente: né l’uno né l’altro. Il Napoli è a un bivio vitale: o la squadra ritrova brillantezza sfruttando la sosta, o il rischio di buttare via l’anno del Centenario diventerà una tragica certezza.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Il Napoli ha perso 1-2 contro il Como, subendo il 58% di possesso palla e finendo in fuorigioco 9 volte.

Scott McTominay soffre di un problema cronico ai piedi (vesciche) che ne limita gli allenamenti.

Gabriel Jesus ha firmato per il Barcellona, chiudendo di fatto il mercato in entrata del Napoli. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): La decisione dello staff medico sull’eventuale intervento chirurgico per McTominay durante la sosta di settembre.

La reazione tattica e psicologica di Massimiliano Allegri in vista del big match contro l’Inter a San Siro.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le statistiche avanzate del match Napoli-Como 1-2 (possesso palla, xG, xGOT, fuorigioco e tiri) sono state estratte e certificate dai database ufficiali della Lega Serie A e di Opta. Le indiscrezioni mediche relative alle condizioni fisiche di Scott McTominay (problema alle vesciche e possibile intervento) sono state riportate dal quotidiano Il Mattino. Le valutazioni sul calciomercato della SSC Napoli e sul trasferimento di Gabriel Jesus al Barcellona riflettono l’editoriale pubblicato dal Corriere dello Sport.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 31 Agosto 2026.

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