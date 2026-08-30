IN SINTESI Il Como di Cesc Fabregas sbanca lo Stadio Maradona battendo il Napoli per 1-2. Prima sconfitta per Massimiliano Allegri. Decidono i gol di Baturina (17′) e Douvikas (34′, su grave errore di Anguissa). Inutile il momentaneo 1-1 di Rasmus Hojlund (30′). Nel finale, l’arbitro Pairetto annulla il 2-2 di Lobotka per fuorigioco di Lucca. Rientro in campo per David Neres dopo il lungo infortunio.

Napoli-Como 1-2, chi ha segnato, perché è stato annullato il gol a Lobotka e quali sono le pagelle della partita?

La luna di miele tra Massimiliano Allegri e lo Stadio Diego Armando Maradona si è interrotta bruscamente alla prima curva. Il Napoli cade in casa per 1-2 contro un Como che si conferma, a tutti gli effetti, una splendida realtà da Champions League. La squadra guidata da Cesc Fabregas ha impartito una severa lezione tattica agli azzurri, sfruttando le voragini di un centrocampo partenopeo apparso lento, impreciso e incapace di leggere le transizioni negative. La prima battuta d’arresto stagionale della SSC Napoli non è figlia della sfortuna, ma di una somma di errori individuali (su tutti quello imperdonabile di Frank Anguissa) e di una manovra offensiva che si è accesa solo a sprazzi. Non sono bastati gli ingressi di Kevin De Bruyne, Alisson Santos e il tanto atteso ritorno di David Neres per raddrizzare una partita nata male e finita peggio, tra le vibranti proteste per le decisioni dell’arbitro Pairetto.

Scheda Dati: Il tabellino ufficiale e i momenti chiave di Napoli-Como 1-2 Match e Risultato SSC Napoli – Como 1907 1-2 (Stadio Maradona) Marcatori 17′ Baturina (C), 30′ Hojlund (N), 34′ Douvikas (C) Episodi VAR / Moviola 45′ Contatto Lang-Couto (No rigore) | 95′ Gol annullato a Lobotka Rientro Importante David Neres (In campo all’80’ dopo il lungo infortunio) Arbitro e Ammoniti Pairetto | Ammonito: Di Lorenzo (N)

Come il Como ha dominato il primo tempo e l’errore fatale di Anguissa

Il Como ha colpito in contropiede con Diao e Baturina. Dopo il pari di Hojlund, un disastroso passaggio in uscita di Anguissa ha regalato a Douvikas il gol vittoria.

Il primo tempo del Maradona è stato un concentrato di emozioni, ma soprattutto un manifesto delle fragilità tattiche del Napoli. Cesc Fabregas ha preparato la partita in modo impeccabile: baricentro medio-basso e ripartenze fulminee. Gli ospiti sono diventati letali in contropiede grazie alla catena di destra formata da Diao, Martin Baturina e Nico Paz. Il gol dello sblocco al 17′ nasce proprio da un’invenzione di Diao, che con uno stop a seguire ha letteralmente bruciato Mathias Olivera, servendo a Baturina un pallone che il trequartista ha girato alle spalle di Alex Meret.

La reazione del Napoli è stata rabbiosa ma estemporanea. Al 30′, un cross di Matteo Politano ha trovato l’inserimento di Noa Lang (colpo di testa alto), preludio al pareggio arrivato pochi istanti dopo: Rasmus Hojlund, imbeccato da un passaggio in verticale, si è girato in un fazzoletto fulminando il portiere Butez. Sembrava l’inizio della rimonta, ma al 34′ si è consumato il dramma sportivo di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense ha sbagliato un elementare passaggio in uscita dal basso in una zona velenosissima. Anastasios Douvikas si è avventato sulla sfera come un falco, riportando il Como in vantaggio. Solo un grande intervento di Meret su Baturina nel finale di tempo ha evitato il tracollo definitivo.

La moviola di Napoli-Como: il contatto Lang-Couto e il gol annullato a Lobotka

Pairetto non fischia il fallo di Couto su Lang perché iniziato fuori area (il VAR non può intervenire). Giusto annullare il 2-2 di Lobotka per offside di Lucca.

La frustrazione del Napoli si è riversata anche sulla direzione di gara dell’arbitro Pairetto, protagonista di due episodi chiave che hanno fatto infuriare Massimiliano Allegri e il pubblico del Maradona. Il primo caso da moviola avviene al 45′: Noa Lang ingaggia un duello in velocità con Yan Couto e cade rovinosamente al limite dell’area di rigore. Pairetto fa ampi cenni di proseguire. L’analisi delle immagini chiarisce la dinamica: Couto era in netto ritardo e si è aiutato irregolarmente con il braccio. Tuttavia, il contatto è iniziato almeno 4-5 metri fuori dall’area di rigore. Trattandosi di un fallo fuori area, il protocollo impedisce al VAR di intervenire per assegnare un calcio di punizione. Resta l’errore di valutazione “di campo” dell’arbitro, che avrebbe dovuto fischiare la punizione dal limite.

Il secondo episodio, ben più drammatico, si consuma al 95′. In un disperato assalto finale, Lorenzo Lucca lotta fisicamente con la difesa lariana; la palla schizza verso Stanislav Lobotka che trafigge Butez per il clamoroso 2-2. L’esultanza del Maradona viene però strozzata in gola dal fischio di Pairetto: la posizione di partenza di Lucca, attivo nell’azione, era di fuorigioco. Una chiamata millimetrica ma corretta, che ha sancito la fine delle ostilità.

⚡ Perché questa sconfitta conta per il Napoli: Perdere in casa contro una diretta concorrente per le zone alte della classifica (il Como fa la Champions League) è un campanello d’allarme pesantissimo. Ha evidenziato che il centrocampo a tre (Anguissa-Lobotka-McTominay) manca di dinamismo per coprire le transizioni veloci. Allegri dovrà accelerare l’inserimento stabile di Kevin De Bruyne dal primo minuto per alzare il baricentro e nascondere le lacune in fase di interdizione.

I cambi di Allegri non bastano: il ritorno di Neres e l’assalto finale

L’ingresso di De Bruyne, Alisson, Lucca e Neres (al rientro dall’infortunio) ha schiacciato il Como, ma la difesa di Fabregas ha retto l’urto senza crollare.

Nella ripresa, il copione tattico si è trasformato in un monologo azzurro, ma sterile. Il Como ha abbassato il baricentro, difendendosi con ordine e mantenendo sempre la sensazione di poter pungere grazie alla posizione ibrida di Baturina tra le linee. Massimiliano Allegri ha provato a scuotere l’albero al 56′, inserendo contemporaneamente Alisson Santos, Leonardo Spinazzola e Kevin De Bruyne al posto degli spenti Lang, Olivera e McTominay.

L’occasione più nitida per il pareggio è capitata proprio sui piedi dell’uscente Olivera prima del cambio, ma l’uruguaiano non ha inquadrato la porta da ottima posizione. Negli ultimi dieci minuti, Allegri ha tentato il tutto per tutto gettando nella mischia Lorenzo Lucca e David Neres. Per l’esterno brasiliano si è trattato di un momento emozionante: il ritorno in campo dopo il lunghissimo infortunio patito nello scorso campionato. Nonostante una conclusione pericolosa di Lucca, il fortino eretto da Fabregas ha retto fino al fischio finale.

Scheda Dati: Le Pagelle del Napoli e le formazioni scese in campo Giocatore (Napoli) Voto Giudizio Sintetico Rasmus Hojlund 7.0 L’unico a salvarsi nel disastro. Si inventa il gol del momentaneo pareggio con una giocata da vero bomber. Alex Meret 6.5 Incolpevole sui gol, tiene a galla la squadra nel finale di primo tempo con una grande parata su Baturina. Alisson Santos 6.5 Entra bene nella ripresa, portando vivacità e imprevedibilità sulla fascia sinistra. Lobotka / McTominay 5.5 Lontani dalla condizione top. Soffrono tremendamente il dinamismo del centrocampo lariano. Mathias Olivera 5.0 Si fa bucare sistematicamente da Diao. Sbaglia anche una buona occasione da rete. Frank Anguissa 4.5 Il peggiore in campo. L’errore in uscita che regala il gol a Douvikas è imperdonabile a questi livelli. FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5, Rafa Marin 5.5, Olivera 5 (56′ Spinazzola 6); Anguissa 4.5 (80′ Neres sv), Lobotka 5.5, McTominay 5.5 (56′ De Bruyne 6); Politano 5.5, Hojlund 7 (80′ Lucca 6), Lang 6 (56′ Alisson Santos 6.5). All. Allegri FORMAZIONE COMO (4-2-3-1): Butez 5.5; Yan Couto 6 (58′ Smolcic 6), Ramon 5.5, Chalobah 6.5, Valle 6.5; Milla 6, Da Cunha 6.5 (65′ Perrone 6); Diao 6.5 (65′ Kempf 6), Nico Paz 5.5 (81′ Kaiki sv), Baturina 7 (58′ Caqueret 6); Douvikas 7. All. Fabregas

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La sconfitta contro il Como è un bagno di umiltà necessario. Ha smascherato l’illusione che bastasse il pragmatismo di Allegri per nascondere i difetti strutturali della rosa. Il centrocampo visto nel primo tempo è stato imbarazzante per lentezza e prevedibilità: l’errore di Anguissa è solo la punta dell’iceberg di un reparto che non sa gestire la pressione avversaria. Cesc Fabregas ha incartato la partita ad Allegri, dimostrando che il calcio moderno si gioca sull’intensità delle transizioni, non sull’attesa passiva. La nota positiva? Il rientro di David Neres e la consapevolezza che, con De Bruyne in campo dal primo minuto, questa squadra può cambiare volto. Ma la difesa (orfana di Buongiorno e Badiashile) continua a fare acqua da tutte le parti.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Il Como ha battuto il Napoli 1-2 al Maradona (gol di Baturina, Hojlund e Douvikas).

L’arbitro Pairetto ha annullato il gol del 2-2 a Lobotka al 95′ per fuorigioco di Lucca.

David Neres è tornato in campo all’80’ dopo aver saltato l’intera passata stagione per infortunio. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): Le scelte di Allegri per la prossima gara: probabile l’esclusione di Anguissa a favore di De Bruyne titolare.

Il recupero dei difensori infortunati (Badiashile e Buongiorno) per blindare una retroguardia fragile.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La cronaca, le pagelle e l’analisi tattica di Napoli-Como 1-2 (Serie A 2026/2027) sono state elaborate dalla redazione sportiva a seguito della visione integrale del match. L’analisi degli episodi da moviola (il contatto Lang-Couto e il fuorigioco di Lucca sul gol annullato a Lobotka) si basa sull’applicazione del regolamento ufficiale dell’AIA e del protocollo VAR vigente. I dati sui marcatori e le sostituzioni sono conformi al tabellino ufficiale della Lega Serie A. La cronaca, le pagelle e l’analisi tattica di(Serie A 2026/2027) sono state elaborate dalla redazione sportiva a seguito della visione integrale del match. L’analisi degli episodi da moviola (il contatto Lang-Couto e il fuorigioco di Lucca sul gol annullato a Lobotka) si basa sull’applicazione del regolamento ufficiale dell’AIA e del protocollo VAR vigente. I dati sui marcatori e le sostituzioni sono conformi al tabellino ufficiale della Lega Serie A. Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 30 Agosto 2026.

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