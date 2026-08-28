Il Napoli su Woltemade è una trattativa possibile?

IN SINTESI La SSC Napoli tratta Nick Woltemade (198 cm) in prestito dal Newcastle United. Pagato quasi 90 milioni nel 2025, il tedesco ha segnato 11 gol in 51 presenze nell’ultima stagione. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna chiede un aiuto per l’ingaggio da 4,5 milioni. L’affare è bloccato dalle liste della Lega Serie A: per tesserare Woltemade (Over 22) serve la cessione definitiva di Noa Lang. L’alternativa Under-22 resta Marc Guiu (Chelsea).

Chi è Nick Woltemade,quanto costa e perché il Napoli vuole prenderlo dal Newcastle?

Gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato si trasformano, storicamente, in un terreno di caccia per i Direttori Sportivi alla ricerca della grande occasione. Giovanni Manna non fa eccezione. Con la necessità di consegnare a Massimiliano Allegri un rinforzo di peso per sostituire il partente Romelu Lukaku, la SSC Napoli ha attivato i propri radar sulla Premier League. L’indiscrezione lanciata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano ha del clamoroso: il club azzurro ha bussato alle porte del Newcastle United per Nick Woltemade. L’attaccante tedesco, un colosso di quasi due metri, rappresenta una scommessa tecnica di altissimo livello, ma l’operazione si scontra frontalmente con rigidissimi ostacoli di natura burocratica e finanziaria.

Scheda Dati: Analisi d’impatto dei 3 obiettivi per l’attacco della SSC Napoli Profilo (Squadra) Impatto Liste Serie A Formula Possibile Ostacolo Principale N. Woltemade (Newcastle) Over 22 (Bloccato) Prestito con contributo Obbligo assoluto di cedere Noa Lang. Marc Guiu (Chelsea) Under 22 (Libero) Acquisto a titolo definitivo Valutazione di 25 Mln e clausola rivendita. Gabriel Jesus (Arsenal) Over 22 (Bloccato) Acquisto a titolo definitivo Ingaggio stellare fuori dai parametri azzurri.

Quali sono le statistiche di Nick Woltemade e quanto lo ha pagato il Newcastle?

Pagato circa 78 milioni di euro (più bonus), l’attaccante tedesco ha deluso le aspettative in Premier League, realizzando solo 11 reti in 51 presenze complessive.

Per comprendere la portata dell’operazione Woltemade, bisogna analizzare i numeri generati negli ultimi dodici mesi. Il 30 agosto 2025, il Newcastle United staccò un assegno da record per strapparlo allo Stoccarda: circa 65 milioni di sterline (tra i 76 e i 78 milioni di euro di parte fissa) più bonus, sfiorando i 90 milioni complessivi. Un investimento colossale, giustificato dalla necessità dei Magpies di trovare il degno erede di Alexander Isak, ceduto al Liverpool.

Tuttavia, il peso di quell’etichetta ha schiacciato il giovane attaccante tedesco. La stagione 2025/2026 di Nick Woltemade non è stata esaltante. In 51 presenze totali tra tutte le competizioni (Premier, Champions League, FA Cup e League Cup) ha realizzato appena 11 gol e 4 assist. In campionato, nonostante 1.912 minuti giocati in 33 presenze, ha timbrato il cartellino solo 8 volte, con un parametro di Expected Goals (xG) pari a 6,67 e una deludente percentuale di conversione al tiro del 22,6%. Questo rendimento altalenante gli è costato carissimo anche in Nazionale: al Mondiale con la Germania ha giocato appena 30 minuti da subentrato nei sedicesimi di finale, vivendo la competizione ai margini.

Scheda Dati: Le statistiche di Nick Woltemade al Newcastle (Stagione 25/26) Competizione Presenze Minuti Gol Dettagli / Rating Premier League 33 (24 Tit.) ~1.914′ 8 3 Assist (Rating 6.66) Champions League 10 (7 Tit.) ~668′ 1 0 Assist (Rating 6.54) Coppe Nazionali (FA+League) 8 N/D 2 1 Assist TOTALE COMPLESSIVO 25/26 51 ~2.900′ 11 Gol 4 Assist

Con quale formula il Napoli vuole acquistare Woltemade dal Newcastle?

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha proposto un prestito per rilanciare il giocatore, ma chiede al Newcastle di contribuire al pesante ingaggio da 4,5 milioni annui.

Nonostante le difficoltà in terra inglese, le doti fisiche (198 cm di altezza) e tecniche di Nick Woltemade restano indiscutibili. Il piano della SSC Napoli è chiaro: offrire al giocatore la vetrina della Serie A e gli schemi di Massimiliano Allegri per rilanciarne la carriera. Tuttavia, la società di Aurelio De Laurentiis non intende svenarsi.

La proposta presentata al Newcastle United si basa esclusivamente su un prestito. L’ostacolo puramente economico risiede nello stipendio: l’attaccante tedesco percepisce un ingaggio netto di 4,5 milioni di euro a stagione. Per rientrare nei rigidi parametri del Fair Play Finanziario partenopeo e rendere l’operazione sostenibile, il Napoli ha chiesto al club inglese di partecipare al pagamento di una parte cospicua dell’ingaggio durante i mesi di prestito. Un incastro finanziario complesso, ma non impossibile per un club ricchissimo come il Newcastle.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli di Allegri: Acquisire un centravanti di 198 centimetri modificherebbe le varianti offensive a disposizione del tecnico. Mentre Hojlund è letale nell’attacco alla profondità, Woltemade offrirebbe una presenza fisica straripante all’interno dell’area di rigore. Sulle palle inattive o contro squadre chiuse a riccio, il tedesco diventerebbe la torre perfetta per calamitare i cross e favorire gli inserimenti dei trequartisti azzurri.

Perché la trattativa Woltemade è bloccata dalla cessione di Noa Lang?

Woltemade è un giocatore “Over 22”. Avendo le liste della Serie A piene, il Napoli è obbligato a cedere a titolo definitivo un altro over, e l’indiziato numero uno è Noa Lang.

Se il nodo economico con il Newcastle può essere sciolto diplomaticamente, c’è un ostacolo insormontabile di natura burocratica: il regolamento delle liste della Lega Serie A. Nick Woltemade, essendo nato nel febbraio del 2002, per la stagione 2026/2027 rientra a tutti gli effetti nella categoria dei giocatori “Over 22”.

Attualmente, la SSC Napoli ha esaurito tutti i 17 slot disponibili per i calciatori non cresciuti nel vivaio. Le porte in entrata per i giocatori adulti sono letteralmente sbarrate. L’equazione è spietata: per inserire il gigante tedesco, deve uscire un pari grado. È qui che il destino di Woltemade si intreccia con quello di Noa Lang. L’esterno olandese è la vera chiave di volta dell’intero mercato partenopeo. Solo se Giovanni Manna riuscirà a cedere Lang a titolo definitivo (il Napoli rifiuta i prestiti), si libererà lo spazio burocratico vitale per accogliere l’attaccante del Newcastle. Finché l’olandese resta a Castel Volturno, Woltemade rimarrà un miraggio.

Perché Marc Guiu e Gabriel Jesus restano le alternative a Woltemade?

Marc Guiu (Chelsea) è l’opzione più semplice perché, essendo Under-22, non ha problemi di lista. Gabriel Jesus resta il sogno proibito a causa dei costi elevatissimi.

Proprio a causa del blocco delle liste, la dirigenza azzurra continua a mantenere caldissime le piste alternative. L’opzione più semplice e razionale porta dritta a Marc Guiu. L’attaccante spagnolo del Chelsea ha un vantaggio competitivo incalcolabile: essendo un classe 2006 (quindi Under-22), il suo tesseramento non occuperebbe alcuno slot nella lista “Over” della Serie A, permettendo al Napoli di acquistarlo anche senza aver ceduto Noa Lang. L’intesa con il ragazzo c’è già, manca solo il via libera del club londinese, che valuta il cartellino circa 25 milioni di euro e pretende l’inserimento di una clausola sulla futura rivendita.

Sullo sfondo, sbiadito dai conti in rosso, resiste il sogno Gabriel Jesus. Il brasiliano è in rotta con l’Arsenal, ma il suo approdo a Napoli è considerato pura utopia. Oltre a soffrire degli stessi problemi di lista di Woltemade (è un Over 22), l’ex City ha un ingaggio stellare e il contratto in scadenza nel 2027 obbligherebbe la SSC Napoli a un acquisto a titolo definitivo. Condizioni che lo rendono, al momento, fuori dai radar della sostenibilità azzurra.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La pazza idea Nick Woltemade fotografa perfettamente la genialità e, al tempo stesso, la frustrazione del mercato condotto da Giovanni Manna. Dal punto di vista tecnico, prendere in prestito un attaccante pagato quasi 90 milioni l’anno prima è un capolavoro di scouting d’opportunità: rischio bassissimo, potenziale altissimo. Un gigante di 198 centimetri farebbe malissimo alle difese chiuse della Serie A. Eppure, sbattiamo sempre contro lo stesso muro di gomma: gli esuberi. Avere un accordo potenziale con il Newcastle e non poterlo chiudere perché non si riesce a piazzare Noa Lang è il prezzo salatissimo che il Napoli sta pagando per le errate valutazioni del recente passato. Se la burocrazia non si sblocca, la scelta di ripiegare sul giovane Marc Guiu (Under-22) diventerà non una preferenza tecnica, ma una fredda necessità regolamentare.

🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): La SSC Napoli sta trattando il prestito dell’attaccante Nick Woltemade con il Newcastle United.

L’operazione è bloccata dalle liste Serie A: il Napoli non può tesserare giocatori “Over 22”.

Marc Guiu (Chelsea) resta l’alternativa più facile in quanto Under-22, valutato circa 25 milioni. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’accordo economico tra Napoli e Newcastle per la compartecipazione all’ingaggio da 4,5 milioni annui.

La cessione obbligatoria a titolo definitivo di Noa Lang, unica via per liberare lo slot necessario.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le indiscrezioni relative ai contatti tra la SSC Napoli e il Newcastle United per l’attaccante tedesco sono state diffuse in tempo reale dal giornalista Fabrizio Romano. I dati statistici e le metriche avanzate della stagione 2025/2026 di Nick Woltemade (minutaggio, xG, percentuali di tiro) sono stati estratti e verificati incrociando i database ufficiali di FotMob, StatMuse, ESPN e FootballCritic. I vincoli legati al tesseramento (“Over 22”) si basano sul regolamento ufficiale delle liste per la Lega Serie A.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 28 Agosto 2026.

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